Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025
25.09.2025 | 14:26
Έκρηξη αυτοκινήτου στο Τελ Αβίβ – Αναφορές για τραυματίες
25.09.2025 | 14:02
Ηγουμενίτσα: Νεκρός ο 11χρονος μαθητής που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο
The Secret of Secrets: Είναι το νέο βιβλίο του Νταν Μπράουν «βούτυρο στο ψωμί» των συνωμοσιολόγων;
Culture Live 25 Σεπτεμβρίου 2025 | 16:22

Στο νέο του βιβλίο The Secret of Secrets, ο Νταν Μπράουν υφαίνει ένα θρίλερ γεμάτο κώδικες, δολοφονίες και επιστημονικές ίντριγκες, βυθίζοντας τον Ρόμπερτ Λάνγκτον στον λαβύρινθο των θεωριών συνωμοσίας

Ο Νταν Μπράουν επέστρεψε με το νέο του μυθιστόρημα The Secret of Secrets, ένα ακόμα θρίλερ με πρωταγωνιστή τον καθηγητή Ρόμπερτ Λάνγκτον. Αυτή τη φορά, ο ήρωάς του καταδιώκεται στα χιονισμένα σοκάκια της Πράγας, μέσα σε μόλις μία μέρα, σε μια αφηγηματική συμπίεση που θέλει να θυμίζει Οδυσσέα του Τζόις, αλλά περισσότερο φέρνει σε Mission Impossible. Το αποτέλεσμα είναι 688 σελίδες, γεμάτες κώδικες, καταδιώξεις, επιστημονικά πειράματα και θεωρίες συνωμοσίας.

Από το πρώτο κιόλας κεφάλαιο, ο Λάνγκτον τρέχει στη Γέφυρα του Καρόλου, βουτάει στα παγωμένα νερά του Μολδάβα, ανατινάζει το ξενοδοχείο Four Seasons, μπαίνει σε μυστικά εργαστήρια και ξεφεύγει μέσα από τον καθρέφτη-λαβύρινθο του λόφου Πετρίν. Όλα αυτά πριν ακόμα φτάσει η ώρα 9:45 το πρωί. Η γνωστή φόρμουλα του Μπράουν επιστρέφει: κωδικοί, χάρτες, μυστικά σύμβολα, εγκυκλοπαιδικές περιγραφές τύπου Wikipedia και μια συνεχής αίσθηση ότι η ιστορία κινείται ανάμεσα στην τουριστική περιήγηση και την αποκάλυψη του τέλους του κόσμου.

YouTube thumbnail

«Συνείδηση πέρα από τη φυσική ύλη»

Το καινούργιο στοιχείο είναι η εμπλοκή της νευροεπιστήμης. Ο Λάνγκτον βρίσκεται μπλεγμένος με μια ομάδα επιστημόνων που δουλεύουν πάνω σε ένα «επιστημονικό σχέδιο-βόμβα». Στο κέντρο της πλοκής βρίσκεται η νοητική επιστήμη (noetic science), με τη γνωστή από το The Lost Symbol δρ. Κάθριν Σόλομον να επιστρέφει ως ερωτικό και επιστημονικό ενδιαφέρον του καθηγητή. Η Σόλομον δίνει διάλεξη στην Πράγα, προβάλλοντας θεωρίες για τη «συνείδηση πέρα από τη φυσική ύλη», προκαλώντας την αντίδραση της νευροεπιστήμονα Μπριγκίτα Γκέσνερ. Οι αντιπαραθέσεις μεταξύ ψευδοεπιστήμης και παραδοσιακής επιστήμης γίνονται κινητήριος δύναμη της αφήγησης.

Παράλληλα, ο Μπράουν εισάγει τον εκδότη Τζόνας Φάουκμαν, alter ego του αληθινού εκδότη του, Τζέισον Κάουφμαν. Μέσα από αυτόν βλέπουμε τον κόσμο της εκδοτικής βιομηχανίας, αλλά και την απειλή που συνιστούν οι μυστικοί πράκτορες που προσπαθούν να καταστρέψουν το χειρόγραφο της Σόλομον. Όπως πάντα, η πλοκή υφαίνεται με αλυσίδες θεωριών που συνδέουν τον μυστικισμό, τη θρησκεία και την επιστήμη σε μια αδιάκοπη κλιμάκωση.

YouTube thumbnail

Κλισέ, υπερβολές και επαναλήψεις

Σύμφωνα με την κριτικό λογοτεχνίας Τζοάνα Τόμας-Κορ των The Sunday Times, η «φόρμουλα» αρχίζει να δείχνει τα όριά της. Οι πρώτες εκατοντάδες σελίδες διαβάζονται με την ταχύτητα ενός χολιγουντιανού σεναρίου, αλλά γύρω στη μέση του βιβλίου η αφήγηση βυθίζεται σε ατέλειωτους διαλόγους περί συνείδησης, «μη-τοπικότητας» και άλλων όρων που παραπέμπουν περισσότερο σε συνέδριο New Age παρά σε μυθιστόρημα δράσης.

Η σύγκριση με τον Κώδικα Ντα Βίντσι είναι αναπόφευκτη. Εκείνο το βιβλίο πούλησε πάνω από 80 εκατομμύρια αντίτυπα και έκανε τον Μπράουν έναν από τους πιο επιτυχημένους συγγραφείς παγκοσμίως. Με το The Secret of Secrets, όμως, ο συγγραφέας δείχνει να ανακυκλώνει παλιές ιδέες, προσθέτοντας απλώς ένα νέο σκηνικό και μια δόση επιστημονικής φαντασίας, σύμφωνα με την κριτικό.

Θα ενισχύσει άραγε το νέο αυτό βιβλίο του Μπράουν κι άλλο τον πολιτισμό των θεωριών συνωμοσίας, σε μια εποχή που η εμπιστοσύνη στους θεσμούς και την επιστήμη κλονίζεται;

Για την Τόμας-Κορ, η ειρωνεία είναι ότι μάλλον δεν χρειάζεται καν να το διαβάσουμε— ζούμε ήδη σε έναν κόσμο που μοιάζει με μυθιστόρημα του Νταν Μπράουν.

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Υπερκάλυψη κατά 2,4 φορές για το ομόλογο των 500 εκατ. ευρώ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Υπερκάλυψη κατά 2,4 φορές για το ομόλογο των 500 εκατ. ευρώ

Business
Alter Ego Media: Σημαντική οργανική ανάπτυξη το α’ εξάμηνο του 2025

Alter Ego Media: Σημαντική οργανική ανάπτυξη το α’ εξάμηνο του 2025

inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
Τελικά το έκαναν: Το South Park επιτίθεται στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου
Στιγμή κάθαρσης 25.09.25

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πιο αργά κι από την επανάληψη: Θα περιμένουμε ακόμα έναν χρόνο για να μάθουμε τον επόμενο Τζέιμς Μποντ
Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Εν μια νυκτί εξαφανίστηκε το άγαλμα του Τραμπ και του Έπσταϊν: Για φίμωση κάνουν λόγο οι καλλιτέχνες
Σύνταξη
Το καλιφορνέζικο όνειρο επιστρέφει: Το Baywatch ξανά στις μικρές οθόνες – αλλά θα είναι εκεί η Πάμελα Άντερσον;
Σύνταξη
Ακρόπολη: Αποκαθίσταται και αποδίδεται επισκέψιμο το μυκηναϊκό τείχος, στο ανατολικό τμήμα
Σύνταξη
Κλαούντια Καρντινάλε – Ο άγνωστος γιος που παρουσίαζε ως τον «μικρό της αδερφό» για χρόνια
Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Riff Raff – Η επιστροφή του Μπιλ Μάρεϊ και το σκοτεινό πλην οικείο χάος μιας «ντεμί» κωμωδίας
Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Σκάρλετ Γιόχανσον μιλά για τον εκλιπόντα Ρόμπερτ Ρέντφορντ – «Ευγενικός, υπομονετικός, γενναιόδωρος»
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η συγχώρεση, το γράμμα και η οργή: Ο Φρανκ Σινάτρα για την απαγωγή του γιου του το 1963
Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Τζούλια Γκάρνερ δηλώνει ότι θέλει να ερωτεύεται τους χαρακτήρες που υποδύεται, ενώ ποζάρει αλά Μαντόνα
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ποδόσφαιρο 25.09.25
Σύνταξη
Μπάσκετ 25.09.25
Σύνταξη
Ω, αυτό το «ή»
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Πολιτική Γραμματεία 25.09.25
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Πολιτική Γραμματεία 25.09.25
Σύνταξη
Πολιτική Γραμματεία 25.09.25
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ελλάδα 25.09.25
Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
On Field 25.09.25
Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Στιγμή κάθαρσης 25.09.25
Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μάγμα από τα βάθη 25.09.25
Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Υπήρξαν καταγγελίες 25.09.25
Σύνταξη
Νέα γεωπολιτική 25.09.25
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Super League 25.09.25
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
