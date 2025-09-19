Ερωμένες, ψέματα και εκατομμύρια: Τα μυστικά του Νταν Μπράουν

«Χωρίς την βοήθεια της συζύγου μου Μπλάιθ δεν θα είχα καταφέρει να το γράψω. Είναι με διαφορά η πιο ταλαντούχα γυναίκα που έχω γνωρίσει στη ζωή μου». Με αυτά τα λόγια ο Νταν Μπράουν έδινε το 2003 τα… credits που θεωρούσαν ότι άξιζαν στην Μπλάιθ Νιούλον, γιορτάζοντας την ανεπανάληπτη επιτυχία του Κώδικα Ντα Βίντσι.

Αυτό δεν ήταν το πρώτο βιβλίο του 61χρονου συγγραφέα με ήρωα τον καθηγητή Ρόμπερτ Λάνγκντον – ωστόσο ήταν αυτό που απογείωσε την καριέρα του. Και τρία χρόνια μετά τον έκανε έναν σούπερ σταρ, όταν ο Κώδικας Ντα Βίντσι μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη με πρωταγωνιστή τον Τομ Χανκς.

Έως σήμερα ο Νταν Μπράουν έχει κυκλοφορήσει έξι βιβλία με τον Ρόμπερτ Λάνγκντον, με πιο πρόσφατα το φετινό The Secret of Secrets – ωστόσο σε αυτό δεν είχε δίπλα του την Μπλάιθ Νιούλον.

Ερωμένες και μυστικά

Το 2018 και μετά από 22 χρόνια γάμου, ο Νταν Μπράουν και η σύζυγός του αποφάσισαν να ακολουθήσουν ξεχωριστούς δρόμους – και λίγο αργότερα βγήκε επίσημα το διαζύγιό τους, με τους όρους της συμφωνίας και το μοίρασμα των 100 εκατ. δολαρίων της περιουσίας να μένουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Αυτό, όμως που δεν έμεινε στο σκοτάδι ήταν η πικρία της Μπλάιθ για τον χωρισμό τους. Και το 2020 θα κινηθεί νομικά εναντίον του Νταν Μπράουν, κατηγορώντας τον για εξωσυζυγικές σχέσεις και κακοδιαχείριση των κοινών τους λογαριασμών.

Στη μήνυσή της τόνιζε ότι ο Νταν Μπράουν «ζει μέσα στο ψέμα», λέει ότι σήκωνε χρήματα από τους λογαριασμούς τους προκειμένου να κάνει ακριβά δώρα σε διάφορες γυναίκες, ενώ περιέγραφε με λεπτομέρειες τις τέσσερις ερωμένες του – μια γυμνάστρια, μια κομμώτρια, μια πολιτικό του νησιού Ανγκουίλα και μια ολλανδή εκπαιδεύτρια αλόγων, που η ίδια η Μπλάιθ είχε προσλάβει στο σπίτι τους.

Και όλα αυτά ενώ ήταν εκείνη δίπλα του, να τον στηρίζει και να τον βοηθάει «να διατηρήσει τη ροή των ιδεών και του αίματός του» ενώ έγραφε.

Η απάντηση του συγγραφέα ήταν άμεση: δήλωσε σοκαρισμένος από τις κατηγορίες, είπε ότι η μήνυση εναντίον του είναι γραμμένη χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η αλήθεια και ουσιαστικά θεώρηση ότι έγινε μόνο από κακία όλο αυτό, τονίζοντας ότι στο διαζύγιο εκείνη πήρε τη μισή περιουσία τους.

Το ποιος είχε δίκιο και άδικο το 2020 δεν μάθαμε ποτέ, καθώς η υπόθεση έληξε με συμβιβασμό «κάτω από το τραπέζι» και ο καθένας ακολούθησε τη ζωή του.

Ποτέ δεν είναι αργά

Ωστόσο, πέντε χρόνια μετά, η Μπλάιθ φαίνεται να δικαιώνεται. Μετά από οκτώ χρόνια «σιωπής» και χωρίς να την έχει δίπλα του για να «διατηρήση τη ροή των ιδεών του ζωντανή», ο Ρόμπερτ Λάνγκντον επέστρεψε στις 9 Σεπτεμβρίου με το The Secret of Secrets.

Οι New York Times έγραψαν για ένα βιβλίο απόδειξη της δύναμης του έντυπου λόγου, επαίνεσαν το πολύπλοκη σενάριο του Νταν Μπράουν και συχνές ανατροπές.

Ωστόσο, το πρώτο μυστικό που αποκαλύφθηκε ήταν γραμμένο στην πρώτη σελίδα: «Ευχαριστώ την αρραβωνιαστικιά μου Τζούντιθ Πίτερσεν». Για την ιστορία, είναι η 34χρονη εκπαιδεύτρια αλόγων από την Ολλανδία που είχε προσλάβει ένα φεγγάρι η Μπλάιθ.

// Κεντρική Φωτογραφία: AP Photo/Tim Boyd