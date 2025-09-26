Οι καλύτερες χώρες για μετεγκατάσταση το 2025

Από τις ζούγκλες του Παναμά μέχρι τις πολύβουες πόλεις του Βιετνάμ, δέκα χώρες προσφέρουν σε όσους θέλουν να μεταναστεύσουν τον καλύτερο συνδυασμό προσιτής τιμής, φιλικότητας και ποιότητας ζωής.

Περισσότεροι άνθρωποι από ποτέ ζουν εκτός της χώρας προέλευσής τους και σύμφωνα με την Παγκόσμια Έκθεση Μετανάστευσης, το 3,6% του παγκόσμιου πληθυσμού θεωρείται διεθνής μετανάστης. Η μετακόμιση στο εξωτερικό φέρνει τόσο προκλήσεις όσο και ανταμοιβές, αλλά μια πρόσφατη έρευνα δείχνει ότι ένας μόνον παράγοντας διαμορφώνει την ευτυχία των εκπατρισμένων περισσότερο από ποτέ αυτή τη στιγμή: τα χρήματα.

Η Internationals, μια παγκόσμια κοινότητα για άτομα που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό, διεξήγαγε έρευνα σε περισσότερους από 10.000 εκπατρισθέντες από 172 εθνικότητες. Φέτος, οι χώρες που σημείωσαν την υψηλότερη βαθμολογία στη συνολική ευτυχία κατατάχθηκαν επίσης κοντά στην κορυφή στον δείκτη Προσωπικών Οικονομικών της έρευνας, μαζί με ισχυρά αποτελέσματα για την ποιότητα ζωής και την ευκολία εγκατάστασης.

Το BBC μίλησε με εκπατρισθέντες στους πέντε κορυφαίους προορισμούς για να γίνει καλύτερα κατανοητό το πώς είναι η ζωή εκεί – και τις συμβουλές τους για όσους σκέφτονται να μετακομίσουν εκεί.

Οι 10 κορυφαίες χώρες για εκπατρισθέντες, σύμφωνα με το Internationals:

Παναμάς Κολομβία Μεξικό Ταϊλάνδη Βιετνάμ Κίνα ΗΑΕ Ινδονησία Ισπανία Μαλαισία

Παναμάς

Σε συνολικά 46 χώρες ο Παναμάς βρέθηκε στην πρώτη θέση. Επίσης, κατατάχθηκε στις τρεις πρώτες θέσεις και στους πέντε κύριους δείκτες της έρευνας – συμπεριλαμβανομένης της πρώτης θέσης στην Εργασία στο Εξωτερικό, της δεύτερης στην Ευκολία Εγκατάστασης και στα Βασικά Στοιχεία Μετανάστευσης (όπως η ψηφιακή ζωή και η στέγαση) και της τρίτης στην Ποιότητα Ζωής και τα Προσωπικά Οικονομικά. Δημοφιλής για ελεύθερους επαγγελματίες, ψηφιακούς νομάδες και συνταξιούχους, ο Παναμάς προσελκύει ανθρώπους που εκτιμούν τη φυσική ομορφιά και τις υπαίθριες δραστηριότητες.

Στο καταπράσινο τοπίο της ζούγκλας συνυπάρχουν αρμονικά τουκάν, πίθηκοι, ιγκουάνα, αγούτι, πουλιά, πεταλούδες. Κάποιες περιοχές είναι τόσο απομακρυσμένες που σπάνια βλέπει κανείς κάποιον άλλον στην παραλία.

Ο Παναμάς προσελκύει ξένους που εκτιμούν τη φυσική ομορφιά και τον τρόπο ζωής σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, οι ξένοι θα πρέπει να σέβονται το περιβάλλον, και όχι να κόβουν δέντρα ή το υπόστρωμα του δάσους καταστρέφοντας το οικοσύστημα για πάντα.

Η γραφειοκρατία μπορεί επίσης να αποτελέσει πρόκληση, και η πρόσληψη επαγγελματικής βοήθειας, όπως δικηγόρων, μπορεί να βοηθήσει πολύ στην πλοήγηση στη γραφειοκρατία.

Κολομβία

Η Κολομβία κατατάχθηκε δεύτερη, σημειώνοντας ιδιαίτερα καλή βαθμολογία στα Προσωπικά Οικονομικά (δεύτερη) και στην Ευκολία Εγκατάστασης (τρίτη). Το χαμηλότερο κόστος ζωής είχε επίσης σημαντικό αντίκτυπο, με σχεδόν τέσσερις στους πέντε μετανάστες να δηλώνουν ευχαριστημένοι με την οικονομική τους κατάσταση εκεί. Αυτή η ικανοποίηση επεκτάθηκε και στο αίσθημα του ανήκειν, με το 80% να αισθάνεται ότι η χώρα είναι σπίτι του.

Οι Κολομβιανοί είναι ζεστοί, φιλόξενοι και περίεργοι, γεγονός που τους καθιστά υπέροχους γείτονες και φίλους, δήλωσε στο BBC μετανάστρια, η οποία μετακόμισε στην Καρθαγένη πριν από 10 χρόνια από το Ηνωμένο Βασίλειο και τώρα είναι ιδιοκτήτρια boutique ξενοδοχείου. Όσο πιο γρήγορα μπορέσετε να απαλλαγείτε από την ετικέτα του εμιγκρέ, τόσο πιο εύκολο είναι να ενταχθείτε και να προσαρμοστείτε, προσθέτει.

Η Κολομβία περιγράφεται ως χώρα με αληθινό πνεύμα ευκαιρίας και σκοπού, καθώς υπάρχει ένα πνεύμα ελπίδας και συλλογικής προσπάθειας για ένα καλύτερο μέλλον. Η φιλοξενία, ειδικά στις αγροτικές περιοχές, έχει δημιουργήσει ευκαιρίες και κοινωνική ανάπτυξη, γεγονός που καθιστά τη ζωή ικανοποιητική και ουσιαστική.

Ένα αγαπημένο μέρος για διακοπές είναι η Μπαριτσάρα, ένα διατηρητέο ​​αγροτικό χωριό στη βορειοανατολική Κολομβία, για τον τέλειο καιρό όλο το χρόνο και μερικά από τα καλύτερα εστιατόρια της χώρας, αλλά και η περιοχή καλλιέργειας καφέ Λος Γιάνος για ιππασία στις πεδιάδες, καθώς παραμένει σχετικά ανέγγιχτη από τον μαζικό τουρισμό.

Μεξικό

Το Μεξικό βρίσκεται στην τρίτη θέση, ενισχυμένο από την εξαιρετικά φιλική κουλτούρα του. Οι μετανάστες αναφέρουν ότι αισθάνονται ευπρόσδεκτοι με ποσοστό άνω του 20% υψηλότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο και λένε ότι η δημιουργία επαφών είναι εύκολη.

Οι άνθρωποι, ο πολιτισμός, το φαγητό, η εκπληκτική ομορφιά, το κόστος ζωής, η υγειονομική περίθαλψη είναι όλα σπουδαίοι λόγοι για να ζήσει κανείς στο Μεξικό, δήλωσε ένας Αμερικανός στο BBC.

Σημειώνει ότι ενώ πολλές περιοχές της χώρας, ειδικά οι περιοχές με έντονη τουριστική κίνηση, μιλούν αγγλικά, είναι σημαντικό να μάθει κανείς ισπανικά για να ενταχθεί.

Πρόκληση είναι ότι δεν πίνεται το νερό βρύσης, ενώ πολλά παλαιότερα σπίτια έχουν μικρούς σωλήνες, που δυσκολεύει την απόρριψη χαρτιού υγείας. Η αντίληψη και η αξία του χρόνου είναι πολύ χαλαρότερη στο Μεξικό.

Το χαμηλότερο κόστος ζωής συνοδεύεται πολλές φορές από υπέροχη θέα. Επίσης η αξιόπιστη σύνδεση στο διαδίκτυο, η οποία διευκολύνει την εργασία από απόσταση, έχει προσελκύσει περισσότερους ψηφιακούς νομάδες τα τελευταία χρόνια.

Ταϊλάνδη

Η Ταϊλάνδη κατέλαβε την 4η θέση συνολικά, με ιδιαίτερα καλή βαθμολογία στη Συνολική Ευτυχία (δεύτερη στην κατάταξη) και στα Προσωπικά Οικονομικά (τρίτα). Οι μετανάστες βρίσκουν επίσης εύκολη την εγκατάσταση εκεί.

Μια πηγή του BBC χαρακτήρισε την χώρα φιλόξενη, ασφαλή και όμορφη για ταξίδια, καθώς ο συνδυασμός υποδομών του Πουκέτ – όπως νοσοκομεία, σχολεία, καταστήματα και αεροδρόμιο – με εύκολη πρόσβαση σε πεζοπορίες στη ζούγκλα και ήσυχες παραλίες το καθιστά ιδανικό προορισμό.

Ο ζεστός καιρός, το φαγητό, οι φιλικοί άνθρωποι και ο χαλαρός τρόπος ζωής προσελκύουν πολλούς, αλλά η πολιτιστική συνείδηση ​​είναι πρωταρχικής σημασίας στην Ταϊλάνδη καθώς η εργασιακή κουλτούρα μπορεί να είναι αρκετά ιεραρχική. Η αποφυγή ταπείνωσης και η μη αντιπαραθετική στάση είναι ιδιαίτερα σημαντικά.

Είναι σημαντικό οι ξένοι να είναι ενημερωμένοι και να γνωρίζουν ότι η εμπειρία τους είναι πολύ διαφορετική από των ντόπιων. Η πηγή του BBC τόνισε ότι δεν μπορούν οι ξένοι με δυτικά ιδανικά να κρίνουν το βασίλειο και απαιτείται σεβασμός στον πολιτισμό με ανοιχτή καρδιά και μυαλό.

Η Ταϊλάνδη δεν έχει έλλειψη αξιοθέατων στην Μπανγκόκ, το Τσιάνγκ Μάι και το Πουκέτ, αλλά η επίσκεψη σε λιγότερο γνωστά νησιά ή στην ύπαιθρο προσφέρει συγκινήσεις, όπως ιστιοπλοΐα στον κόλπο Phang Nga, ή επίσκεψη στο Εθνικό Πάρκο Khao Sok στη νότια Ταϊλάνδη.

Βιετνάμ

Το Βιετνάμ συμπληρώνει την πρώτη πεντάδα, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση στον δείκτη Προσωπικών Οικονομικών και την όγδοη θέση στη συνολική ευτυχία. Με μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες στον κόσμο, οι μετανάστες περιγράφουν μια απτή ενέργεια και δυναμισμό.

Η ζωή κινείται γρήγορα, καθώς η ανάπτυξη οργιάζει, αλλά οι άνθρωποι είναι απίστευτα ζεστοί και εξυπηρετικοί, δήλωσε μια μετανάστης από την Ινδονησία.

Πολλοί αγαπούν ιδιαίτερα την κουζίνα για τη φρεσκάδα της, την αφθονία των λαχανικών και το ελάχιστο λάδι, όπως το bún chả, μια σπεσιαλιτέ του Ανόι από ψητό χοιρινό που σερβίρεται με noodles ρυζιού, βότανα και σάλτσα βουτήματος, και το bánh cuốn, ένα βόρειο πιάτο με ρολάκια ρυζάλευρου στον ατμό γεμιστά με κιμά χοιρινού και μανιτάρια, γαρνιρισμένα με τραγανά κρεμμυδάκια. Η χώρα φημίζεται επίσης για τον δυνατό καφέ που παράγει.

Οι ξένοι πρέπει να καταλαβαίνουν τον καιρό πριν ταξιδέψουν ή αποφασίσουν πού θα εγκατασταθούν, καθώς οι βόρειες, κεντρικές και νότιες περιοχές έχουν πολύ διαφορετικά κλίματα. Και η εκμάθηση βασικών βιετναμέζικων φράσεων μπορεί να βοηθήσει πολύ όταν ενσωματώνεται με τους ντόπιους.

Πηγή: ΟΤ