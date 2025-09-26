newspaper
Οι καλύτερες χώρες για μετεγκατάσταση το 2025
Κόσμος 26 Σεπτεμβρίου 2025

Οι καλύτερες χώρες για μετεγκατάσταση το 2025

Η μετακόμιση στο εξωτερικό δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση, αλλά κάποιες χώρες είναι φιλικότερες από άλλες

Σύνταξη
A
A
Spotlight

Από τις ζούγκλες του Παναμά μέχρι τις πολύβουες πόλεις του Βιετνάμ, δέκα χώρες προσφέρουν σε όσους θέλουν να μεταναστεύσουν τον καλύτερο συνδυασμό προσιτής τιμής, φιλικότητας και ποιότητας ζωής.

Περισσότεροι άνθρωποι από ποτέ ζουν εκτός της χώρας προέλευσής τους και σύμφωνα με την Παγκόσμια Έκθεση Μετανάστευσης, το 3,6% του παγκόσμιου πληθυσμού θεωρείται διεθνής μετανάστης. Η μετακόμιση στο εξωτερικό φέρνει τόσο προκλήσεις όσο και ανταμοιβές, αλλά μια πρόσφατη έρευνα δείχνει ότι ένας μόνον παράγοντας διαμορφώνει την ευτυχία των εκπατρισμένων περισσότερο από ποτέ αυτή τη στιγμή: τα χρήματα.

Η Internationals, μια παγκόσμια κοινότητα για άτομα που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό, διεξήγαγε έρευνα σε περισσότερους από 10.000 εκπατρισθέντες από 172 εθνικότητες. Φέτος, οι χώρες που σημείωσαν την υψηλότερη βαθμολογία στη συνολική ευτυχία κατατάχθηκαν επίσης κοντά στην κορυφή στον δείκτη Προσωπικών Οικονομικών της έρευνας, μαζί με ισχυρά αποτελέσματα για την ποιότητα ζωής και την ευκολία εγκατάστασης.

Το BBC μίλησε με εκπατρισθέντες στους πέντε κορυφαίους προορισμούς για να γίνει καλύτερα κατανοητό το πώς είναι η ζωή εκεί – και τις συμβουλές τους για όσους σκέφτονται να μετακομίσουν εκεί.

Οι 10 κορυφαίες χώρες για εκπατρισθέντες, σύμφωνα με το Internationals:

  1. Παναμάς
  2. Κολομβία
  3. Μεξικό
  4. Ταϊλάνδη
  5. Βιετνάμ
  6. Κίνα
  7. ΗΑΕ
  8. Ινδονησία
  9. Ισπανία
  10. Μαλαισία

  1. Παναμάς

Σε συνολικά 46 χώρες ο Παναμάς βρέθηκε στην πρώτη θέση. Επίσης, κατατάχθηκε στις τρεις πρώτες θέσεις και στους πέντε κύριους δείκτες της έρευνας – συμπεριλαμβανομένης της πρώτης θέσης στην Εργασία στο Εξωτερικό, της δεύτερης στην Ευκολία Εγκατάστασης και στα Βασικά Στοιχεία Μετανάστευσης (όπως η ψηφιακή ζωή και η στέγαση) και της τρίτης στην Ποιότητα Ζωής και τα Προσωπικά Οικονομικά. Δημοφιλής για ελεύθερους επαγγελματίες, ψηφιακούς νομάδες και συνταξιούχους, ο Παναμάς προσελκύει ανθρώπους που εκτιμούν τη φυσική ομορφιά και τις υπαίθριες δραστηριότητες.

Στο καταπράσινο τοπίο της ζούγκλας συνυπάρχουν αρμονικά τουκάν, πίθηκοι, ιγκουάνα, αγούτι, πουλιά, πεταλούδες. Κάποιες περιοχές είναι τόσο απομακρυσμένες που σπάνια βλέπει κανείς κάποιον άλλον στην παραλία.

Ο Παναμάς προσελκύει ξένους που εκτιμούν τη φυσική ομορφιά και τον τρόπο ζωής σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, οι ξένοι θα πρέπει να σέβονται το περιβάλλον, και όχι να κόβουν δέντρα ή το υπόστρωμα του δάσους καταστρέφοντας το οικοσύστημα για πάντα.

Η γραφειοκρατία μπορεί επίσης να αποτελέσει πρόκληση, και η πρόσληψη επαγγελματικής βοήθειας, όπως δικηγόρων, μπορεί να βοηθήσει πολύ στην πλοήγηση στη γραφειοκρατία.

  1. Κολομβία

Η Κολομβία κατατάχθηκε δεύτερη, σημειώνοντας ιδιαίτερα καλή βαθμολογία στα Προσωπικά Οικονομικά (δεύτερη) και στην Ευκολία Εγκατάστασης (τρίτη). Το χαμηλότερο κόστος ζωής είχε επίσης σημαντικό αντίκτυπο, με σχεδόν τέσσερις στους πέντε μετανάστες να δηλώνουν ευχαριστημένοι με την οικονομική τους κατάσταση εκεί. Αυτή η ικανοποίηση επεκτάθηκε και στο αίσθημα του ανήκειν, με το 80% να αισθάνεται ότι η χώρα είναι σπίτι του.

Οι Κολομβιανοί είναι ζεστοί, φιλόξενοι και περίεργοι, γεγονός που τους καθιστά υπέροχους γείτονες και φίλους, δήλωσε στο BBC μετανάστρια, η οποία μετακόμισε στην Καρθαγένη πριν από 10 χρόνια από το Ηνωμένο Βασίλειο και τώρα είναι ιδιοκτήτρια boutique ξενοδοχείου. Όσο πιο γρήγορα μπορέσετε να απαλλαγείτε από την ετικέτα του εμιγκρέ, τόσο πιο εύκολο είναι να ενταχθείτε και να προσαρμοστείτε, προσθέτει.

Η Κολομβία περιγράφεται ως χώρα με αληθινό πνεύμα ευκαιρίας και σκοπού, καθώς υπάρχει ένα πνεύμα ελπίδας και συλλογικής προσπάθειας για ένα καλύτερο μέλλον. Η φιλοξενία, ειδικά στις αγροτικές περιοχές, έχει δημιουργήσει ευκαιρίες και κοινωνική ανάπτυξη, γεγονός που καθιστά τη ζωή ικανοποιητική και ουσιαστική.

Ένα αγαπημένο μέρος για διακοπές είναι η Μπαριτσάρα, ένα διατηρητέο ​​αγροτικό χωριό στη βορειοανατολική Κολομβία, για τον τέλειο καιρό όλο το χρόνο και μερικά από τα καλύτερα εστιατόρια της χώρας, αλλά και η περιοχή καλλιέργειας καφέ Λος Γιάνος για  ιππασία στις πεδιάδες, καθώς παραμένει σχετικά ανέγγιχτη από τον μαζικό τουρισμό.

  1. Μεξικό

Το Μεξικό βρίσκεται στην τρίτη θέση, ενισχυμένο από την εξαιρετικά φιλική κουλτούρα του. Οι μετανάστες αναφέρουν ότι αισθάνονται ευπρόσδεκτοι με ποσοστό άνω του 20% υψηλότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο και λένε ότι η δημιουργία επαφών είναι εύκολη.

Οι άνθρωποι, ο πολιτισμός, το φαγητό, η εκπληκτική ομορφιά, το κόστος ζωής, η υγειονομική περίθαλψη είναι όλα σπουδαίοι λόγοι για να ζήσει κανείς στο Μεξικό, δήλωσε ένας Αμερικανός στο BBC.

Σημειώνει ότι ενώ πολλές περιοχές της χώρας, ειδικά οι περιοχές με έντονη τουριστική κίνηση, μιλούν αγγλικά, είναι σημαντικό να μάθει κανείς ισπανικά για να ενταχθεί.

Πρόκληση είναι ότι δεν πίνεται το νερό βρύσης, ενώ πολλά παλαιότερα σπίτια έχουν μικρούς σωλήνες, που δυσκολεύει την απόρριψη χαρτιού υγείας. Η αντίληψη και η αξία του χρόνου είναι πολύ χαλαρότερη στο Μεξικό.

Το χαμηλότερο κόστος ζωής συνοδεύεται πολλές φορές από υπέροχη θέα. Επίσης η αξιόπιστη σύνδεση στο διαδίκτυο, η οποία διευκολύνει την εργασία από απόσταση, έχει προσελκύσει περισσότερους ψηφιακούς νομάδες τα τελευταία χρόνια.

  1. Ταϊλάνδη

Η Ταϊλάνδη κατέλαβε την 4η θέση συνολικά, με ιδιαίτερα καλή βαθμολογία στη Συνολική Ευτυχία (δεύτερη στην κατάταξη) και στα Προσωπικά Οικονομικά (τρίτα). Οι μετανάστες βρίσκουν επίσης εύκολη την εγκατάσταση εκεί.

Μια πηγή του BBC χαρακτήρισε την χώρα φιλόξενη, ασφαλή και όμορφη για ταξίδια, καθώς ο συνδυασμός υποδομών του Πουκέτ – όπως νοσοκομεία, σχολεία, καταστήματα και αεροδρόμιο – με εύκολη πρόσβαση σε πεζοπορίες στη ζούγκλα και ήσυχες παραλίες το καθιστά ιδανικό προορισμό.

Ο ζεστός καιρός, το φαγητό, οι φιλικοί άνθρωποι και ο χαλαρός τρόπος ζωής προσελκύουν πολλούς, αλλά η πολιτιστική συνείδηση ​​είναι πρωταρχικής σημασίας στην Ταϊλάνδη καθώς η εργασιακή κουλτούρα μπορεί να είναι αρκετά ιεραρχική. Η αποφυγή ταπείνωσης και η μη αντιπαραθετική στάση είναι ιδιαίτερα σημαντικά.

Είναι σημαντικό οι ξένοι να είναι ενημερωμένοι και να γνωρίζουν ότι η εμπειρία τους είναι πολύ διαφορετική από των ντόπιων.  Η πηγή του BBC τόνισε ότι δεν μπορούν οι ξένοι με δυτικά ιδανικά να κρίνουν το βασίλειο και απαιτείται σεβασμός στον πολιτισμό με ανοιχτή καρδιά και μυαλό.

Η Ταϊλάνδη δεν έχει έλλειψη αξιοθέατων στην Μπανγκόκ, το Τσιάνγκ Μάι και το Πουκέτ, αλλά η επίσκεψη σε λιγότερο γνωστά νησιά ή στην ύπαιθρο προσφέρει συγκινήσεις, όπως ιστιοπλοΐα στον κόλπο Phang Nga, ή επίσκεψη στο Εθνικό Πάρκο Khao Sok στη νότια Ταϊλάνδη.

  1. Βιετνάμ

Το Βιετνάμ συμπληρώνει την πρώτη πεντάδα, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση στον δείκτη Προσωπικών Οικονομικών και την όγδοη θέση στη συνολική ευτυχία. Με μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες στον κόσμο, οι μετανάστες περιγράφουν μια απτή ενέργεια και δυναμισμό.

Η ζωή κινείται γρήγορα, καθώς η ανάπτυξη οργιάζει, αλλά οι άνθρωποι είναι απίστευτα ζεστοί και εξυπηρετικοί, δήλωσε μια μετανάστης από την Ινδονησία.

Πολλοί αγαπούν ιδιαίτερα την κουζίνα για τη φρεσκάδα της, την αφθονία των λαχανικών και το ελάχιστο λάδι, όπως το bún chả, μια σπεσιαλιτέ του Ανόι από ψητό χοιρινό που σερβίρεται με noodles ρυζιού, βότανα και σάλτσα βουτήματος, και το bánh cuốn, ένα βόρειο πιάτο με ρολάκια ρυζάλευρου στον ατμό γεμιστά με κιμά χοιρινού και μανιτάρια, γαρνιρισμένα με τραγανά κρεμμυδάκια. Η χώρα φημίζεται επίσης για τον δυνατό καφέ που παράγει.

Οι ξένοι πρέπει να καταλαβαίνουν τον καιρό πριν ταξιδέψουν ή αποφασίσουν πού θα εγκατασταθούν, καθώς οι βόρειες, κεντρικές και νότιες περιοχές έχουν πολύ διαφορετικά κλίματα. Και η εκμάθηση βασικών βιετναμέζικων φράσεων μπορεί να βοηθήσει πολύ όταν ενσωματώνεται με τους ντόπιους.

Πηγή: ΟΤ

Τεχνολογία
ChatGPT: Η ΑΙ στην υπηρεσία των επενδυτών – Ανθεί η ρομποτική συμβουλευτική

ChatGPT: Η ΑΙ στην υπηρεσία των επενδυτών – Ανθεί η ρομποτική συμβουλευτική

Η Microsoft μπλοκάρει τον ισραηλινό στρατό από υπηρεσίες που χρησιμοποιεί για μαζική παρακολούθηση Παλαιστινίων
Azure 25.09.25

Η Microsoft μπλοκάρει τον ισραηλινό στρατό από υπηρεσίες που χρησιμοποιεί για μαζική παρακολούθηση Παλαιστινίων

Η Microsoft απέκλεισε τη Μονάδα 8200 των IDF από τις υπηρεσίες cloud της, μετά από αναφορές ότι χρησιμοποιούσε την πλατφόρμα για μαζική παρακολούθηση Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη και τη Γάζα

Σύνταξη
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι Αζόρες καθώς πλησιάζει απειλητικά ο κυκλώνας Γκαμπριέλ
Πορτογαλία 25.09.25

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι Αζόρες καθώς πλησιάζει απειλητικά ο κυκλώνας Γκαμπριέλ

Ο Γκαμπριέλ αναμένεται να χτυπήσει επτά από τα εννέα νησιά του αρχιπελάγους κατά τη διάρκεια της νύχτας της Πέμπτης, προκαλώντας κύματα που θα φτάνουν τα 18 μέτρα

Σύνταξη
Σομάγιε Ρασίντι: Πολιτική κρατούμενη του Ιράν πέθανε μετά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο – Κατηγορίες για «κρατική δολοφονία»
Σομάγιε Ρασίντι 25.09.25

Πολιτική κρατούμενη του Ιράν πέθανε μετά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο - Κατηγορίες για «κρατική δολοφονία»

Η Ρασίντι, συνελήφθη τον Απρίλιο με την κατηγορία ότι έγραψε αντι-κυβερνητικά συνθήματα σε γκράφιτι στην περιοχή Τζαβαδίε της Τεχεράνης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πως καταφέρνει η Χαμάς να διοικεί ακόμα μέσα στα ερείπια
Έκθεση 25.09.25

Πως καταφέρνει η Χαμάς να διοικεί ακόμα μέσα στα ερείπια

Ενώ οι Ισραηλινοί απορρίπτουν να διαχωρίσουν κατά παράβση του Διεθνούς Δικαίου πολιτικούς και στρατιωτικούς στόχους, η Χαμάς κατάφερε έναν πραγματικό διοικητικό άθλο στην ισοπεδωμένη παλαιστινιακή «Δρέσδη»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Teufelsberg: Πρώην κατάσκοποι του Ψυχρού Πολέμου επιστρέφουν στον σταθμό παρακολούθησης του Βερολίνου
Teufelsberg 25.09.25

«Βουνό του Διαβόλου»: Πρώην κατάσκοποι του Ψυχρού Πολέμου επιστρέφουν στον σταθμό παρακολούθησης του Βερολίνου

Μια ομάδα πρώην Αμερικανών και Βρετανών στρατιωτών επέστρεψε αυτή την εβδομάδα στο εγκαταλελειμμένο Teufelsberg, το παλιό κέντρο κατασκοπείας του Ψυχρού Πολέμου στο δυτικό Βερολίνο

Σύνταξη
Μαύρη πρόβλεψη από τον Λευκό Οίκο – Προανήγγειλε μαζικές απολύσεις αν η κυβέρνηση διακόψει τη λειτουργία της
Κόσμος 25.09.25

Μαύρη πρόβλεψη από τον Λευκό Οίκο – Προανήγγειλε μαζικές απολύσεις αν η κυβέρνηση διακόψει τη λειτουργία της

Υπόμνημα του Λευκού Οίκου ανέφερε στις εσωτερικές υπηρεσίες την πιθανότητα για μαζικές απολύσεις αν η κυβέρνηση δεν καταφέρει να συνεχίσει τη λειτουργία της την επόμενη εβδομάδα

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ποια εδάφη θεωρεί ο Τραμπ ότι η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει από τη Ρωσία – Λεπτομερείς χάρτες
Κόσμος 25.09.25

Ποια εδάφη θεωρεί ο Τραμπ ότι η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει από τη Ρωσία – Λεπτομερείς χάρτες

Χάρτες παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες για τα εδάφη που η Ρωσία έχει κατακτήσει και ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί ότι η Ουκρανία έχει τη δυνατότητα να ανακτήσει

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Τα πήρε όλα…
Media 26.09.25

Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Τα πήρε όλα…

Αποθέωση του σουλτάνου στον Λευκό Οίκο • Ο τούρκος πρόεδρος θα αγοράσει από τις ΗΠΑ F-16, F-35, Patriot, εξασφαλίζοντας τη δέσμευση του προέδρου Τραμπ

Σύνταξη
Σημαντικές νίκες για Άστον Βίλα, Στουτγκάρδη, Λιόν και Γκενκ – Το πανόραμα του Europa League
Ποδόσφαιρο 26.09.25

Σημαντικές νίκες για Άστον Βίλα, Στουτγκάρδη, Λιόν και Γκενκ – Το πανόραμα του Europa League

Άστον Βίλα, Στουτγκάρδη, Λιόν, Γκενκ και Πόρτο πήραν νίκες που μπορεί να αποδειχθούν «κλειδιά» στη συνέχεια του Europa League. Αποτελέσματα - βαθμολογία μετά την ολοκλήρωση της 1ης αγωνιστικής της League Phase

Σύνταξη
Κρήτη: Πατέρας και γιος πίσω από την αιματηρή επίθεση στα δύο αδέρφια – Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή τους
Ελλάδα 25.09.25

Κρήτη: Πατέρας και γιος πίσω από την αιματηρή επίθεση στα δύο αδέρφια – Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή τους

Όλα δείχνουν ότι πίσω από το επεισόδιο βρίσκονται κτηματικές διαφορές μεταξύ των δύο οικογενειών - Σε εξέλιξη οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών

Σύνταξη
Κόντρα στη Βουλή για τα Τέμπη: Τι είπε για τα αιτήματα εκταφής η Ζωή Κωνσταντοπούλου – «Θέλει να καθυστερήσει τη δίκη» απάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης
Πολιτική Γραμματεία 25.09.25

Κόντρα στη Βουλή για τα Τέμπη: Τι είπε για τα αιτήματα εκταφής η Ζωή Κωνσταντοπούλου – «Θέλει να καθυστερήσει τη δίκη» απάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης

«Θα γίνει εκταφή και δεν θα ερευνηθεί το μείζον;» υποστήριξε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, με τον υπουργό Υγείας να απαντά ότι δρα μόνο για το «πολιτικό της συμφέρον».

Σύνταξη
Κρήτη: Ανησυχία από μαζικό εκβρασμό νεκρών φαλαινοειδών Ζιφιών – Τι αναφέρει ο «Αρίων»
Ελλάδα 25.09.25

Κρήτη: Ανησυχία από μαζικό εκβρασμό νεκρών φαλαινοειδών Ζιφιών – Τι αναφέρει ο «Αρίων»

Νεκρές φάλαινες εντοπίστηκαν από το πρωί σε παραλίες της νότιας Κρήτης - Πραγματοποιούνται νεκροψίες/νεκροτομές/δειγματοληψίες για να εξιχνιαστούν οι αιτίες θανάτου

Σύνταξη
«Η έλλειψη ταλέντου δεν αρκεί» – Όταν οι Cockettes φώτισαν την underground σκηνή του Σαν Φρανσίσκο με glitter
Αντικαπιταλιστές 25.09.25

«Η έλλειψη ταλέντου δεν αρκεί» - Όταν οι Cockettes φώτισαν την underground σκηνή του Σαν Φρανσίσκο με glitter

Μια παράσταση που ανέβηκε στο πρόσφατο Φεστιβάλ του Εδιμβούργου απέτισε φόρο τιμής στην ομάδα του drag theatre που αγαπούσαν ο Τζον Λένον, η Λάιζα Μινέλι και ο Άντι Γουόρχολ. Ωστόσο, ο Αμερικανός συγγραφέας Γκορ Βιντάλ την κατακεραύνωσε με τη θρυλική φράση «η έλλειψη ταλέντου δεν αρκεί».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Οβιέδο – Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 25.09.25

LIVE: Οβιέδο – Μπαρτσελόνα

LIVE: Οβιέδο – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:30 την αναμέτρηση Οβιέδο – Μπαρτσελόνα, για την 6η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Prime.

Σύνταξη
Τέμπη: «Παραιτηθείτε από τα ένδικα μέσα για τις αποζημιώσεις συγγενών θυμάτων» – Επιστολή του ΥΜΕ στον ΟΣΕ
Πολιτική Γραμματεία 25.09.25

«Παραιτηθείτε από τα ένδικα μέσα για τις αποζημιώσεις συγγενών θυμάτων» - Επιστολή ΥΜΕ στον ΟΣΕ για τα Τέμπη

Όπως αναφέρει η επιστολή, Πολιτεία και ΟΣΕ «έχουν ηθική υποχρέωση να δείξουν έμπρακτο σεβασμό στη μνήμη των θυμάτων και στις οικογένειές τους».

Σύνταξη
«Λύτρωση» από τον σπουδαίο Ζιρού για τη Λιλ – Εκτός έδρας νίκη για τη Στεάουα (vid)
Ποδόσφαιρο 25.09.25

«Λύτρωση» από τον σπουδαίο Ζιρού για τη Λιλ – Εκτός έδρας νίκη για τη Στεάουα (vid)

Αν και στα 38 του, η κλάση του Ζιρού παραμένει αναλλοίωτη, με τον Γάλλο φορ να χαρίζει τη νίκη στη Λιλ με 2-1 επί της Μπραν - Πολύτιμο «διπλό» για τη Στεάουα Βουκουρεστίου 1-0 επί της Γκόου Αχέντ.

Σύνταξη
LIVE: Άστον Βίλα – Μπολόνια
Europa League 25.09.25

LIVE: Άστον Βίλα – Μπολόνια

LIVE: Άστον Βίλα – Μπολόνια. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Άστον Βίλα – Μπολόνια, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sport 3.

Σύνταξη
LIVE: Σάλτσμπουργκ – Πόρτο
Europa League 25.09.25

LIVE: Σάλτσμπουργκ – Πόρτο

LIVE: Σάλτσμπουργκ – Πόρτο. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Σάλτσμπουργκ – Πόρτο, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sport 4.

Σύνταξη
