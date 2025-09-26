newspaper
Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025
26.09.2025 | 18:03
Τραμπ για Γάζα: Φαίνεται ότι έχουμε συμφωνία
Νέο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις Συρίας–Ισραήλ: Η Τελ Αβίβ ζητά την δημιουργία «ανθρωπιστικού διαδρόμου»
Κόσμος 26 Σεπτεμβρίου 2025 | 21:30

Νέο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις Συρίας–Ισραήλ: Η Τελ Αβίβ ζητά την δημιουργία «ανθρωπιστικού διαδρόμου»

Ενώ Δαμασκός και Τελ Αβίβ έδειχναν έτοιμοι να συμφωνήσουν σε ένα πλαίσιο ασφάλειας, η απαίτηση του Ισραήλ για άνοιγμα διαδρόμου προς τη Σουέιντα άναψε νέες εντάσεις και πάγωσε τις συνομιλίες

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Οι προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας ασφαλείας μεταξύ Συρίας και Ισραήλ ήρθαν αντιμέτωπες εμπόδια, λόγω του αιτήματος του Ισραήλ να του επιτραπεί να ανοίξει έναν «ανθρωπιστικό διάδρομο» προς τη νότια επαρχία της Συρίας, Σουέιντα, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που είναι εξοικειωμένες με τις συνομιλίες. 

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Συρία και το Ισραήλ είχαν φτάσει κοντά  σε συμφωνία για τις γενικές γραμμές μίας σύμβασης, μετά από μήνες συνομιλιών με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ στο Μπακού, το Παρίσι και το Λονδίνο, οι οποίες επιταχύνθηκαν εν όψει της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη αυτή την εβδομάδα. 

Το σύμφωνο είχε ως στόχο τη δημιουργία μιας αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης που θα περιλάμβανε την επαρχία Σουέιντα, όπου τον Ιούλιο η θρησκευτική βία στοίχισε τη ζωή σε εκατοντάδες άτομα από τη θρησκευτική ομάδα των Δρούζων, μια παραφυάδα του Ισλάμ. 

 Το Ισραήλ και οι Δρούζοι 

Το Ισραήλ, το οποίο έχει μια μειονότητα 120.000 Δρούζων, των οποίων οι άνδρες υπηρετούν στον ισραηλινό στρατό, έχει δηλώσει ότι θα προστατεύσει τη θρησκευτική ομάδα και έχει πραγματοποιήσει στρατιωτικές επιθέσεις στη Συρία με το πρόσχημα της υπεράσπισής της. 

Σε προηγούμενες συνομιλίες στο Παρίσι, το Ισραήλ ζήτησε να ανοίξει ένας χερσαίος διάδρομος προς τη Σουέιντα για την παροχή βοήθειας, αλλά η Συρία απέρριψε το αίτημα ως παραβίαση της κυριαρχίας της. 

Το Ισραήλ επανέφερε το αίτημα σε μεταγενέστερο στάδιο των συνομιλιών, σύμφωνα με δύο ισραηλινούς αξιωματούχους, μια συριακή πηγή και μια πηγή στην Ουάσινγκτον που ενημερώθηκαν για τις συνομιλίες. 

Η συριακή πηγή και η πηγή στην Ουάσινγκτον ανέφεραν ότι η ανανεωμένη απαίτηση του Ισραήλ ανέτρεψε τα σχέδια για την ανακοίνωση μιας συμφωνίας αυτή την εβδομάδα.  

Το νέο σημείο διαφωνίας δεν είχε αναφερθεί προηγουμένως. 

Δεν έχουν υπάρξει συνομιλίες  

Ο Αμερικανός απεσταλμένος Τομ Μπάρακ, ο οποίος μεσολαβεί στις συνομιλίες μεταξύ Συρίας και Ισραήλ, δήλωσε την Τρίτη ότι οι επί χρόνια εχθροί ήταν κοντά στο να καταλήξουν σε μια «συμφωνία αποκλιμάκωσης», σύμφωνα με την οποία το Ισραήλ θα σταματούσε τις επιθέσεις του και η Συρία θα συμφωνούσε να μην μετακινήσει μηχανήματα ή βαρύ εξοπλισμό κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ. 

Είπε ότι αυτό θα αποτελέσει το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση της συμφωνίας για την ασφάλεια που διαπραγματεύονται οι δύο χώρες.  

Ένας διπλωμάτης που είναι εξοικειωμένος με το θέμα είπε ότι φαίνεται ότι οι ΗΠΑ «υποβαθμίζουν τη συμφωνία για την ασφάλεια σε συμφωνία για την αποκλιμάκωση». 

Μιλώντας λίγο πριν από τον Μπάρακ σε μια εκδήλωση στη Νέα Υόρκη, ο πρόεδρος της Συρίας Αχμέντ αλ-Σαράα, πρώην μέλος της Αλ Κάιντα που ηγήθηκε των ανταρτικών δυνάμεων που κατέλαβαν τη Δαμασκό πέρυσι, εξέφρασε την ανησυχία του ότι το Ισραήλ ενδέχεται να καθυστερεί τις συνομιλίες. 

«Φοβόμαστε το Ισραήλ. Ανησυχούμε για το Ισραήλ. Δεν είναι το αντίστροφο», είπε. 

Ένας Σύριος αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι οι συνομιλίες πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ήταν «θετικές», αλλά δεν υπήρξαν περαιτέρω συνομιλίες με Ισραηλινούς αξιωματούχους αυτή την εβδομάδα. 

Το γραφείο του Νετανιάχου δήλωσε την Τετάρτη ότι η ολοκλήρωση των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων «εξαρτάται από τη διασφάλιση των συμφερόντων του Ισραήλ, τα οποία περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την αποστρατιωτικοποίηση της νοτιοδυτικής Συρίας και τη διατήρηση της ασφάλειας και της προστασίας των Δρούζων στη Συρία». 

Μία έχθρα δεκαετιών 

Η Συρία και το Ισραήλ είναι εχθροί από την ίδρυση του Ισραήλ το 1948. Μια συμφωνία αποχώρησης το 1974 δημιούργησε μια στενή αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη που παρακολουθείται από τα Ηνωμένα Έθνη. 

Αλλά από τότε που οι αντάρτες ανέτρεψαν τον τότε ηγέτη της Συρίας Μπασάρ αλ-Άσαντ στις 8 Δεκεμβρίου, το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει άνευ προηγουμένου επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων της Συρίας σε ολόκληρη τη χώρα και έχει στείλει στρατεύματα στο νότιο τμήμα της χώρας. 

Το Ισραήλ έχει εκφράσει ανοιχτή εχθρότητα προς τον Σαράα, επικαλούμενο τις παλιές του σχέσεις με την Αλ Κάιντα, και έχει ασκήσει πιέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες να διατηρήσουν τη Συρία αδύναμη και αποκεντρωμένη. 

Σε μήνες διαπραγματεύσεων, η Συρία είχε υποστηρίξει την επιστροφή στη «συμφωνία αποκλιμάκωσης» του 1974.  

Η συμφωνία αυτή προέβλεπε τη συνέχιση της ήδη ισχύουσας κατάπαυσης του πυρός και τον διαχωρισμό των αντιμαχόμενων πλευρών από μια ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ.  

Η συμφωνία ορίζει συγκεκριμένα ότι « Η παρούσα συμφωνία δεν είναι ειρηνευτική συμφωνία. Είναι ένα βήμα προς μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη με βάση την απόφαση 338 του Συμβουλίου Ασφαλείας της 22ας Οκτωβρίου 1973». 

Στα μέσα Σεπτεμβρίου, ο Σαράα περιέγραψε τη συμφωνία στους δημοσιογράφους ως «αναγκαιότητα». 

«Θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε συμφωνία ανά πάσα στιγμή, αλλά τότε προκύπτει ένα άλλο πρόβλημα: θα δεσμευτεί το Ισραήλ να την εφαρμόσει; Αυτό θα το δούμε στην επόμενη φάση», είπε. 

