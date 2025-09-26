Ο Ρουμενίγκε ρίχνει «λάδι στη φωτιά» στην Μπάγερν

Η Μπάγερν Μονάχου ζει μια από τις πιο ταραχώδεις περιόδους της τελευταίας εικοσαετίας και η φωνή του Καρλ-Χάιντς Ρουμενίγκε ήρθε να επιβεβαιώσει το κλίμα αβεβαιότητας. Ο παλαίμαχος άσος και επί χρόνια πρόεδρος του συλλόγου, μιλώντας στη Bild, αναφέρθηκε ανοιχτά στα προβλήματα διοίκησης που ταλανίζουν τον σύλλογο μετά από ένα δύσκολο καλοκαίρι.

Ο Ρουμενίγκε, που διετέλεσε πρόεδρος από το 2002 έως το 2021 και σήμερα είναι μέλος του εποπτικού συμβουλίου, ξεκαθάρισε: «Θα συνεχίσουμε να έχουμε ενεργό ρόλο μέχρι να αισθανθούμε ότι όλα είναι σε απόλυτη τάξη. Όταν συμβεί αυτό, θα παραδώσουμε τα κλειδιά στους διαδόχους μας. Δυστυχώς, προηγουμένως δεν υπήρχε πλήρης τάξη, ιδιαίτερα στα οικονομικά του συλλόγου».

Οι παρεμβάσεις του ίδιου και του Ούλι Χένες, που το 2023 οδήγησαν στην απομάκρυνση των Όλιβερ Καν και Χασάν Σαλιχάμιτζιτς, άφησαν ξεκάθαρο ότι οι δύο «παλιοί» χρειάστηκε να επιστρέψουν στα κέντρα αποφάσεων. «Συνεχίζω να πιστεύω ότι ο σύλλογος δεν χρειάζεται λιγότερο, αλλά περισσότερο Ούλι Χένες», είπε χαρακτηριστικά ο Ρουμενίγκε, δείχνοντας την απόλυτη εμπιστοσύνη του στον ιστορικό παράγοντα.

Η Μπάγερν πέρασε δύσκολες στιγμές τα τελευταία χρόνια: ο χαμένος τίτλος το 2024 από τη Λεβερκούζεν, η απόλυση του Νάγκελσμαν, τα υπέρογκα συμβόλαια σε παίκτες που δεν ανταπέδωσαν, αλλά και τα εσωτερικά επεισόδια – όπως η έντονη αντιπαράθεση Σανέ-Μανέ – σημάδεψαν την εικόνα ενός «αποδιοργανωμένου» συλλόγου.

Το καλοκαίρι του 2025, οι διαφωνίες για τη στρατηγική των μεταγραφών έφεραν στην επιφάνεια νέες εντάσεις, αυτή τη φορά με τον αθλητικό διευθυντή Μαξ Έμπερλ. Ο Ρουμενίγκε τάχθηκε υπέρ της απόκτησης των κορυφαίων γερμανικών ταλέντων, όπως ο Φλόριαν Βιρτς και ο Νικ Βόλτεμαντε. Αντίθετα, η διοίκηση κινήθηκε προς λύσεις όπως ο Λουίς Ντίαζ και ο Νίκο Τζάκσον. «Ομολογώ ότι ακόμα νιώθω λύπη για τον Βιρτς, γιατί πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερα να είναι στη Μπάγερν παρά στη Λίβερπουλ», είπε με ειλικρίνεια ο Ρουμενίγκε.

Παρά τις διαφωνίες, ο Γερμανός παράγοντας έσπευσε να υπενθυμίσει πως ο σύλλογος δεν πρέπει να μπει σε «τρέλες» οικονομικών υπερβάσεων: «Η Μπάγερν θα πρέπει να διατηρήσει μια σοβαρή και στέρεη οικονομική βάση. Θέλουμε αθλητικές επιτυχίες, αλλά πάντα με υγιή χρηματοδότηση».

Τέλος, εξέφρασε αισιοδοξία για την επιστροφή των τραυματιών Τζαμάλ Μουσιάλα, Αλφόνσο Ντέιβις και Χιρόκι Ίτο, που όπως είπε θα ενισχύσουν σημαντικά το υπάρχον ρόστερ. «Έχουμε μια εξαιρετική ομάδα», σημείωσε, επιχειρώντας να κατευνάσει το κλίμα.

Παρά τα καθησυχαστικά του λόγια, η αίσθηση που επικρατεί είναι ότι στη Μπάγερν το τοπίο παραμένει θολό. Η ισχυρή παρουσία των Ρουμενίγκε και Χένες, οι διαφωνίες με τη νέα διοίκηση και οι απαιτήσεις του κοινού δημιουργούν μια εκρηκτική συνθήκη για έναν σύλλογο που ήταν πάντα συνώνυμο της σταθερότητας.