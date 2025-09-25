Ο Αϊζέια Τόμας… αυτοπροτάθηκε στον Μπαρτζώκα και τον Ολυμπιακό (pics)
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας σε δηλώσεις του τόνισε την επιτακτική ανάγκη για την απόκτηση γκαρντ από τον Ολυμπιακό και ο Αϊζέια Τόμας δήλωσε… παρών, με τον τρόπο του.
- Στη φυλακή 52χρονος εκπαιδευτικός που διατηρούσε σχέση με 14χρονη - Είχε επιτεθεί στον πατέρα της
- Γερμανίδα βουλευτής γράφει ιστορία αγορεύοντας στη Βουλή με το μωρό αγκαλιά
- «Τρέξτε, φύγετε...» - Οι φίλοι του 20χρονου περιγράφουν τα δραματικά λεπτά πριν από τη μοιραία πτώση
- Συνελήφθη 75χρονη που διατηρούσε τη σορό της κόρης της σε καταψύκτη 20 χρόνια
Με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο, ο Γιώργος Μπαρτζώκας είπε πως ο Ολυμπιακός πρέπει να πάρει άμεσα γκαρντ, μετά και τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς και ήδη ένας παίκτης… αυτοπροτάθηκε. Ο λόγος για τον Αϊζέια Τόμας.
«Οπωσδήποτε πρέπει να πάρουμε άμεσα ένα γκαρντ γιατί πιεζόμαστε σε σχέση με το πώς είχαμε σχεδιάσει την ομάδα», ήταν η ατάκα του Έλληνα τεχνικού, μετά το τουρνουά στην Κρήτη, με τον Αμερικανό γκαρντ να απαντά με ιμοτζί δύο μάτια που… κοιτάνε, σε σελίδα του εξωτερικού. Σαν να παρακολουθεί τις… εξελίξεις.
Η ανάρτηση που «απάντησε» ο Αϊζέια Τόμας
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ο 36χρονος γκαρντ, με καριέρα στο ΝΒΑ, την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στη G League και τους Salt Lake City Stars με 29,1 πόντους και 5,6 ασίστ. Συνολικά στην καριέρα του έχει 556 συμμετοχές στην κορυφαία μπασκετική λίγκα του κόσμου, με 17,5 πόντους και 4,8 ασίστ.
- Ο Κουμπαράκης τιμωρήθηκε για το πέναλτι στον Καμπελά
- Μεντιλίμπαρ: «Να εκμεταλλεύονται όλοι τις ευκαιρίες τους – Προπονήθηκαν Ροντινέι και Ζέλσον»
- Ρούμπιο: «Αδιανόητο οι άνθρωποι να συνεχίζουν τη ζωή τους, γνωρίζοντας όσα συμβαίνουν στη Γάζα»
- «Ο Ράσφορντ ήταν ντροπή για τη Γιουνάιτεντ και ευτυχώς που έφυγε»
- «Ο Ιωαννίδης θέλει να πάρει θέση βασικού στην Σπόρτινγκ»
- Ο ασυμβίβαστος Μεντιλίμπαρ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις