Ο Αϊζέια Τόμας… αυτοπροτάθηκε στον Μπαρτζώκα και τον Ολυμπιακό (pics)

Με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο, ο Γιώργος Μπαρτζώκας είπε πως ο Ολυμπιακός πρέπει να πάρει άμεσα γκαρντ, μετά και τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς και ήδη ένας παίκτης… αυτοπροτάθηκε. Ο λόγος για τον Αϊζέια Τόμας.

«Οπωσδήποτε πρέπει να πάρουμε άμεσα ένα γκαρντ γιατί πιεζόμαστε σε σχέση με το πώς είχαμε σχεδιάσει την ομάδα», ήταν η ατάκα του Έλληνα τεχνικού, μετά το τουρνουά στην Κρήτη, με τον Αμερικανό γκαρντ να απαντά με ιμοτζί δύο μάτια που… κοιτάνε, σε σελίδα του εξωτερικού. Σαν να παρακολουθεί τις… εξελίξεις.

Η ανάρτηση που «απάντησε» ο Αϊζέια Τόμας

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Basketballmaniacs (@basketballmaniacs_)

Ο 36χρονος γκαρντ, με καριέρα στο ΝΒΑ, την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στη G League και τους Salt Lake City Stars με 29,1 πόντους και 5,6 ασίστ. Συνολικά στην καριέρα του έχει 556 συμμετοχές στην κορυφαία μπασκετική λίγκα του κόσμου, με 17,5 πόντους και 4,8 ασίστ.