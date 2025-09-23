sports betsson
Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025
Η «πυξίδα» του Μπαρτζώκα

Το σκεπτικό του προπονητή του Ολυμπιακού για την επιλογή του Ντιλικινά και γιατί ο Γάλλος μπορεί ν’ αποδειχθεί εξαιρετικά πολύτιμος αν είναι όλα καλά με τον Έβανς

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Ολυμπιακός προχωρά λοιπόν στην απόκτηση γκαρντ, εντάσσοντας στο ρόστερ του τον Φρανκ Ντιλικινά, καθώς οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως οι πρωταθλητές Ελλάδας τα βρήκαν σε όλα με την Παρτίζαν για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Οι «ερυθρόλευκοι» λοιπόν παίρνουν «άσο» που έχει βασικό χαρακτηριστικό στο παιχνίδι του την καλή άμυνα γιατί πολύ απλά πρέπει να περιμένουν τις εξελίξεις με τον Κίναν Έβανς.

Ο τραυματισμός του Αμερικανού τον βάζει στα «πιτς» μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου αλλά εδώ υπάρχει μια σημαντική παράμετρος που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη.

Ο Ολυμπιακός πήρε πέρυσι μια σωστή απόφαση, στηρίζοντας τον Έβανς, θεωρώντας ότι ο παίκτης μπορεί να επιστρέψει υγιής και να κάνει την διαφορά. Αυτό έπρεπε να κάνει ο Μπαρτζώκας κι αυτό έκανε σε μια κίνηση που αν μη τι άλλο μετράει και από ηθικής άποψης.

Εντάξει, στάθηκε άτυχος ο Αμερικανός καθώς είχε αυτόν τον μικροτραυματισμό αλλά αυτό δεν σημαίνει πως ο Μπαρτζώκας θα έβαζε στον «πάγο» τον παίκτη, πηγαίνοντας σε μια επιλογή που θα είχε τα ίδια χαρακτηριστικά με τον Έβανς.

Αυτό δεν πέρασε ούτε στιγμή από το μυαλό του προπονητή των πρωταθλητών Ελλάδας, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, γιατί στο μέλλον κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα γίνει.

Τώρα όμως η «πυξίδα» του Μπαρτζώκα έδειξε Ντιλικινά για να κρατήσει στο κόλπο φυσικά και τον Έβανς, θεωρώντας πως ο τελευταίος θα καταφέρει να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην φετινή αγωνιστική περίοδο.

Δεν υπήρχε περίπτωση αυτή την στιγμή να επέλεγε ο Μπαρτζώκας ένα γκαρντ με τα χαρακτηριστικά του Έβανς και μια τέτοια επιλογή θα ήταν και λίγο άδικη για τον Αμερικανό. Ο κόουτς των πειραιωτών λοιπόν έπραξε αυτό που ήταν αυτονόητο για τις αρχές του.

Ο Έβανς θα είναι σε θέση να επιστρέψει στο παρκέ σ’ ένα μήνα κι εκεί θα υπάρξουν οι απαντήσεις αναφορικά με το αν θα καταφέρει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στους «ερυθρόλευκους».

Αν τα καταφέρει προφανώς και θα είναι μπροστάρης για την ομάδα του λιμανιού και θα είναι ακόμα πιο χρήσιμη η απόκτηση του Ντιλικινά, καθώς ο Γάλλος θα είναι ένας δεύτερος (μαζί με τον Γουόκαπ) αμυντικός «εξολοθρευτής» για τους πρωταθλητές.

Κι επειδή πολλά ακούγονται και πολλά γράφονται, κανείς δεν απαγορεύει σε μια ομάδα να πάρει παίκτη στα τέλη Οκτωβρίου. Το έχουμε δει άπειρες φορές και δεν απαγορεύεται να το δούμε κι άλλη μία.

Αυτή την στιγμή πάντως ο Ολυμπιακός και ο προπονητής του έπραξαν το σωστό, στηρίζοντας τον Έβανς, γιατί πολύ απλά ξέρουν ότι ο Αμερικανός είναι παίκτης που μπορεί να κάνει την διαφορά αν δεν αντιμετωπίσει προβλήματα τραυματισμών.

Πολιτική
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Προσηλωμένοι Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης στο έργο

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Προσηλωμένοι Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης στο έργο

Αθλητική Ροή
LIVE: Άρης – Μαρκό
Ποδόσφαιρο 23.09.25

LIVE: Άρης – Μαρκό

LIVE: Άρης – Μαρκό. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – Μαρκό για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 23.09.25

O Γιαμάλ και το… σχέδιο του Θεού (pics)

Ο Λαμίν Γιαμάλ δεν κατέκτησε τη Χρυσή Μπάλα που πήγε στα χέρια του Ουσμάν Ντεμπελέ, όμως ο σταρ της Μπαρτσελόνα δήλωσε έτοιμος να συνεχίσει την ανοδική του πορεία μέχρι να φτάσει στην κορυφή.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 23.09.25

Τον πύρινο σου κόσμο που δεν λυγά ποτέ…

Οι οπαδοί του Ολυμπιακού αναμένεται να γεμίσουν το Καραϊσκάκη και στο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό, το απόγευμα του Σαββάτου, κάνοντας 14ο συνεχόμενο sold out

Σύνταξη
On Field 23.09.25

Μια μεγάλη αδικία για τον Τζίτζι Ντοναρούμα

Είναι ν’ απορεί κάποιος αν ορισμένοι θεωρούν πως ο τερματοφύλακας δεν είναι ποδοσφαιριστής. Πως αλλιώς να εξηγήσει ότι ο Ντοναρούμα δεν πήρε την «χρυσή» μπάλα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
