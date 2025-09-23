Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τη νέα σεζόν με τα φιλικά στο Ηράκλειο της Κρήτης και πλέον μπαίνει σε ρυθμούς… Σούπερ Καπ και Euroleague, αφού σε μια βδομάδα έρχεται η πρεμιέρα της με «διαβολοβδομάδα».

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά την αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα μίλησε για τη μεταγραφική ενίσχυση που χρειάζεται ο Ολυμπιακός στα γκαρντ και φαίνεται πως προχωράει στην απόκτηση του Φρανκ Ντιλικινά από την Παρτιζάν, όμως υπάρχει ακόμη μια ανοιχτή υπόθεση και μια απόφαση που καλείται να πάρει ο Έλληνας τεχνικός.

Ο λόγος για τον Καλίφα Κουμάτζε, ο οποίος είναι ένας παίκτης που αποκτήθηκε με συμβόλαιο ενός μήνα με σκοπό να καλύψει τα κενά στο «5» ενόψει της προετοιμασίας και λόγω των απουσιών στο Eurobasket. Εφόσον, ο θηριώδης σέντερ έπειθε τον Μπαρτζώκα θα είχε τη δυνατότητα ο Ολυμπιακός να τον κρατήσει στο ρόστερ του για όλη τη σεζόν.

Ωστόσο, όλα δείχνουν ότι δεν θα παραμείνει μετά τη λήξη του μηνιαίου συμβολαίου του, κάτι που θα ξεκαθαρίσει οριστικά αυτή τη βδομάδα. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Γιώργος Μπαρτζώκας εδώ και μερικές μέρες έχει στη διάθεση του όλους τους διεθνείς, καθώς επέστρεψαν από τις υποχρεώσεις τους με τις εθνικές ομάδας, κάτι που σημαίνει ότι έχει στο «5» τους Ντόντα Χολ, Νίκολα Μιλουτίνοφ και Κώστα Αντετοκούνμπο.

Ο Ολυμπιακός, ο Κουμάτζε και ο Μπαρτζώκας

Με βάση και την εικόνα που είχε σε όλες τις φιλικές αναμετρήσεις ο Κουμάτζε και ειδικότερα στα φιλικά στο Ηράκλειο, δύσκολα θα τον κρατήσουν οι ερυθρόλευκοι, όμως η απόφαση είναι του Μπαρτζώκα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το ρεπορτάζ όμως, ακόμη κι αν δεν μείνει ο Κουμάτζε που είναι το πιθανότερο τη δεδομένη χρονική στιγμή, ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει τη σεζόν με τους τρεις σέντερ που έχει στη διάθεση του ο Μπαρτζώκας, αλλά η «πόρτα» για ενίσχυση στη θέση του ψηλού δεν κλείνει οριστικά. Εφόσον στη διάρκεια της χρονιάς φανεί ότι χρειάζεται περισσότερη δύναμη ή διαφορετικά χαρακτηριστικά στη frontline, οι Πειραιώτες δεν αποκλείεται να βγουν και πάλι στην αγορά.

Από εκεί και πέρα, τα πάντα σχετικά με τον ύψους 2.23μ. σέντερ θα ξεκαθαρίσουν πριν το Σούπερ Καπ, όπου και θα ανακοινώσει και την απόφαση του ο Έλληνας τεχνικός.

Δείτε τη φάση που ανέβασε ο Ολυμπιακός με τον Κουμάτζε: