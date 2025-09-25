Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Η ανθρώπινη κληρονομιά στο κέντρο 9 δεκαετιών παρουσίας της ΚΕΒΕ
Τα Νέα της Αγοράς 25 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:00

Η ανθρώπινη κληρονομιά στο κέντρο 9 δεκαετιών παρουσίας της ΚΕΒΕ

Μια συνέντευξη με τη Μαρία Χριστίνα Σουλή, HR Director της εταιρείας αναδεικνύει πώς οι άνθρωποι παραμένουν η σταθερή βάση πάνω στην οποία χτίζεται το αύριο.

Ναταλία Κάππα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
‘Slowmaxxing’: Η τάση «αντίδοτο» στο burnout

‘Slowmaxxing’: Η τάση «αντίδοτο» στο burnout

Spotlight

Με το βλέμμα στραμμένο στους ανθρώπους της, η ΚΕΒΕ γιορτάζει 90 χρόνια παρουσίας, θέτοντας το ανθρώπινο δυναμικό στον πυρήνα κάθε στρατηγικής της. Από το πρώτο χειροποίητο τούβλο του 1935 μέχρι τις σύγχρονες γραμμές παραγωγής υψηλής τεχνολογίας, η εταιρεία πορεύεται με σταθερή πυξίδα τους ανθρώπους της. Σε μια συζήτηση με αφορμή την επέτειο των 90 χρόνων, η κ. Μαρία Χριστίνα Σουλή, HR Director, αναδεικνύει πώς οι άνθρωποι παραμένουν η ακλόνητη βάση πάνω στην οποία χτίζεται το αύριο.

Κυρία Σουλή, η ΚΕΒΕ φέτος γιορτάζει 90 χρόνια ζωής. Από τα χειροποίητα τούβλα του 1935 στις υπερσύγχρονες γραμμές παραγωγής σήμερα, ποιος είναι, κατά τη γνώμη σας, ο σταθερός παράγοντας μέσα σε 9 δεκαετίες συνεχών αλλαγών και ανάπτυξης;

Σε έναν κόσμο όπου η μεταβλητότητα αποτελεί τη νέα σταθερά, η πορεία 90 χρόνων μιας επιχείρησης δεν είναι απλώς αξιοσημείωτη – είναι βαθιά ενδεικτική μιας οργανωτικής φιλοσοφίας που προσαρμόζεται χωρίς να χάνει την ταυτότητά της. Στην περίπτωση της ΚΕΒΕ, ο ακλόνητος πυλώνας αυτής της διαδρομής είναι οι άνθρωποί της.

Πρόκειται για τις γενιές εργαζομένων που ενστερνίστηκαν το όραμα της εταιρείας και το υπηρέτησαν με συνέπεια, αφοσίωση και πίστη. Αυτή η ανθρώπινη συνέχεια είναι που μετουσιώνει την τεχνολογία και την υποδομή σε κουλτούρα ανθεκτικότητας και πρόθεσης για διαρκή πρόοδο. Η ΚΕΒΕ δεν στηρίχθηκε ποτέ μόνο στα προϊόντα της, αλλά στις σχέσεις εμπιστοσύνης που καλλιεργεί και στη ζωντανή, συμμετοχική κουλτούρα που συνδημιουργεί κάθε μέρα με τους ανθρώπους της.

Η εταιρεία μιλά με περηφάνια για τις αξίες και την οικογενειακή της κουλτούρα. Πώς μεταφέρετε σήμερα αυτή την κληρονομιά στις νέες γενιές εργαζομένων, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι κάτω των 30 ετών; Πώς διαχειρίζεται το HR τις ιδιαίτερες ανάγκες και προσδοκίες τους, δημιουργώντας μία εργασιακή συνθήκη τέτοια που τους κρατά αφοσιωμένους σε έναν παραδοσιακό κλάδο όπως αυτός των δομικών υλικών;

Οι νεότερες γενιές εργαζομένων δεν αναζητούν απλώς έναν εργοδότη – επιδιώκουν σκοπό, αλήθεια και ουσιαστική σύνδεση. Για εμάς στην ΚΕΒΕ, αυτή η ανάγκη δεν είναι πρόκληση αλλά ευκαιρία. Δουλεύουμε συστηματικά για να μετατρέψουμε την οργανωτική μας κληρονομιά σε πεδίο διαλόγου και συνδημιουργίας.

Δημιουργούμε ένα περιβάλλον όπου η φωνή κάθε νέου εργαζόμενου έχει αξία, και κάθε διαφορετική οπτική αποτελεί πλούτο. Δεν επιβάλλουμε ένα “οικογενειακό” μοντέλο – το επαναπροσδιορίζουμε μαζί τους, ανοιχτά και με ειλικρίνεια. Η συμμετοχική ηγεσία, η ενθάρρυνση του αυθεντικού εαυτού και η δυνατότητα να εξελίσσονται ως προσωπικότητες και επαγγελματίες είναι στοιχεία που χτίζουν τη σχέση εμπιστοσύνης και δέσμευσης.

Η συνεχής επιμόρφωση είναι βασικός πυλώνας της στρατηγικής σας. Πέρα από τις τεχνικές δεξιότητες, ποια είναι τα soft skills που θεωρείτε απαραίτητα για τους επαγγελματίες του αύριο στην ΚΕΒΕ και πώς τα καλλιεργείτε;

Ο επαγγελματίας του αύριο δεν αρκεί να κατέχει εξειδίκευση· χρειάζεται να συνδυάζει χαρακτήρα, επίγνωση και εσωτερική ηγεσία. Στην ΚΕΒΕ επενδύουμε σε αυτό το σύγχρονο προφίλ του επαγγελματία: ικανότητα συνεργασίας, ενσυναίσθηση, προσαρμοστικότητα, δημιουργική επίλυση προβλημάτων και – πάνω απ’ όλα – ηγεσία με ανθρώπινο πρόσωπο.

Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα ενισχύουν όχι μόνο τη γνώση αλλά και τη νοοτροπία. Δεν μεταφέρουμε απλώς πληροφορίες – καλλιεργούμε νέους τρόπους σκέψης και λειτουργίας. Πιστεύουμε ότι η αληθινή επαγγελματική εξέλιξη ξεκινά από το «ποιος είσαι» και μόνο μετά εκδηλώνεται στο «τι κάνεις».

Η υιοθέτηση πολιτικής για την ποικιλομορφία του εργατικού δυναμικού είναι μια από τις στρατηγικές σας προτεραιότητες. Γιατί είναι τόσο σημαντικό αυτό το βήμα για μια βιομηχανική εταιρεία όπως η ΚΕΒΕ και πώς σκοπεύετε να το υλοποιήσετε;

Η ποικιλομορφία για εμάς δεν είναι απλά τάση της εποχής – είναι στρατηγική αναγκαιότητα. Σε έναν πολυδιάστατο και σύνθετο κόσμο, οι οργανισμοί που επενδύουν σε μονοφωνία, τελικά χάνουν. Η διαφορετικότητα, είτε αφορά ηλικία, φύλο, υπόβαθρο ή τρόπο σκέψης, αποτελεί καταλύτη καινοτομίας και πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Στην ΚΕΒΕ υλοποιούμε πρακτικές που ξεκινούν από τη δίκαιη πρόσληψη, προχωρούν στην ανάπτυξη μέσω συμπεριληπτικών εκπαιδεύσεων και διαποτίζουν την καθημερινή κουλτούρα με αυθεντικό σεβασμό προς κάθε φωνή. Όταν κάθε άτομο νιώθει ότι ανήκει, εκφράζεται ελεύθερα και συνεισφέρει αυθεντικά, τότε ο οργανισμός εξελίσσεται ουσιαστικά.

Κοιτάζοντας προς το μέλλον, πώς βλέπετε το ρόλο του Ανθρώπινου Δυναμικού στην ΚΕΒΕ να εξελίσσεται στα επόμενα χρόνια, ώστε να συμβάλλει στο όραμα της εταιρείας για πρωταγωνιστικό ρόλο στις βαλκανικές αγορές και στην πλήρη μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας;

Το HR στην ΚΕΒΕ δεν αποτελεί υποστηρικτική λειτουργία – είναι μοχλός μετασχηματισμού. Ο ρόλος μας είναι να προβλέπουμε, να διαμορφώνουμε και να υποστηρίζουμε την αλλαγή πριν ακόμη απαιτηθεί. Καθώς η ΚΕΒΕ επεκτείνεται γεωγραφικά και επαναπροσδιορίζει τη στρατηγική της με γνώμονα την αειφορία και το ESG, ο ανθρώπινος παράγοντας γίνεται ακόμη πιο κομβικός.

Οραματιζόμαστε ένα HR που χτίζει συμμαχίες, ενεργοποιεί ταλέντο, αναπτύσσει ηγεσίες και ενισχύει τη συλλογική ανθεκτικότητα. Στόχος μας είναι κάθε εργαζόμενος να έχει τον χώρο, τα εργαλεία και την εμπιστοσύνη να φέρει την αλλαγή, όχι να την περιμένει. Με αυτόν τον τρόπο, το HR γίνεται στρατηγικός συνοδοιπόρος στον μετασχηματισμό της επιχείρησης.

Το ταξίδι των 90 χρόνων της εταιρείας, ήταν σίγουρα μία πορεία γεμάτη προκλήσεις. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το πιο σημαντικό μάθημα που έχει λάβει η ΚΕΒΕ αυτές τις δεκαετίες και πώς αυτό διαμορφώνει το μέλλον της;

Το σπουδαιότερο μάθημα είναι πως οι οργανισμοί που αντέχουν στον χρόνο δεν είναι απλώς εκείνοι που επενδύουν σε εξοπλισμό ή τεχνολογία, αλλά εκείνοι που επενδύουν στους ανθρώπους και στις αξίες τους. Ανθεκτικότητα δεν είναι ένα χαρακτηριστικό – είναι κουλτούρα και τρόπος σκέψης. Είναι η επιλογή να ακούμε, να προσαρμοζόμαστε και να εξελισσόμαστε χωρίς να χάνουμε την πυξίδα μας.

Αυτή η παρακαταθήκη μάς δείχνει ότι το παρελθόν δεν είναι βάρος, αλλά πηγή νοήματος και δύναμης για το μέλλον. Το μέλλον ανήκει σε συλλογικότητες που συνεργάζονται με εμπιστοσύνη, με κοινό σκοπό και την επιθυμία να κάνουν τη διαφορά. Εκεί είναι στραμμένο το βλέμμα μας.

Αν μπορούσατε να αφήσετε ένα μήνυμα μέσα από αυτή τη συνέντευξη, ποιο θα ήταν;

Η ΚΕΒΕ είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια βιομηχανική εταιρεία. Είναι μια κοινότητα ανθρώπων που δημιουργεί, εξελίσσεται και διατηρεί ζωντανό ένα όραμα 90 χρόνων. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι όταν επενδύεις με αυθεντικότητα στο ανθρώπινο δυναμικό σου, δημιουργείς κάτι μεγαλύτερο από την ίδια την επιχείρηση: συνεισφέρεις σε μια πιο βιώσιμη, δίκαιη και ανθρώπινη κοινωνία.

Αυτό είναι το αποτύπωμα που θέλουμε να αφήσουμε – όχι μόνο στον κλάδο μας, αλλά και στον κόσμο γύρω μας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Κατασκευές
ΠΥΡΚΑΛ: Η κατάργηση των «μπόνους» δόμησης ξαναγράφει το σχέδιο για το κυβερνητικό πάρκο

ΠΥΡΚΑΛ: Η κατάργηση των «μπόνους» δόμησης ξαναγράφει το σχέδιο για το κυβερνητικό πάρκο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
‘Slowmaxxing’: Η τάση «αντίδοτο» στο burnout

‘Slowmaxxing’: Η τάση «αντίδοτο» στο burnout

Business
Alter Ego Media: Σημαντική οργανική ανάπτυξη το α’ εξάμηνο του 2025

Alter Ego Media: Σημαντική οργανική ανάπτυξη το α’ εξάμηνο του 2025

inWellness
inTown
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Τα Νέα της Αγοράς
Η Stoiximan και ο Ολυμπιακός συνεχίζουν μαζί μέχρι το 2028
Τα Νέα της Αγοράς 24.09.25

Η Stoiximan και ο Ολυμπιακός συνεχίζουν μαζί μέχρι το 2028

Για τα επόμενα τρία χρόνια, η Stoiximan θα παραμείνει ο Κεντρικός Χορηγός στη φανέλα του Ολυμπιακού, σηματοδοτώντας τη συνέχιση μιας στρατηγικής συνεργασίας που ξεπερνά τα όρια του γηπέδου.

Σύνταξη
Το Κύπελλο Ελλάδας Betsson έφερε τη γιορτή του ποδοσφαίρου στη Λάρισα
Τα Νέα της Αγοράς 22.09.25

Το Κύπελλο Ελλάδας Betsson έφερε τη γιορτή του ποδοσφαίρου στη Λάρισα

Η Betsson, Μεγάλος Χορηγός του Κυπέλλου Ελλάδας, σε συνεργασία με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, συνεχίζουν για τρίτη σερί χρονιά το Trophy Tour, φέρνοντας τη γιορτή του ποδοσφαίρου αυτή τη φορά στην Κεντρική Πλατεία της Λάρισας, το Σαββατοκύριακο 20 - 21 Σεπτεμβρίου.

Σύνταξη
Snappi: Η πρώτη ελληνική neobank είναι γεγονός
Τα Νέα της Αγοράς 22.09.25

Snappi: Η πρώτη ελληνική neobank είναι γεγονός

Με άδεια ΕΚΤ, ελληνικό IBAN και 24/7 ανθρώπινη εξυπηρέτηση, μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι, υποσχόμενη απλότητα, διαφάνεια και μηδενικές χρεώσεις.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Λιόλιος: «Η θέλησή μας για τον Σπανούλη είναι να συνεχίσει στην Εθνική, αλλά πρέπει να διευθετηθούν κάποια θέματα»
Μπάσκετ 25.09.25

Λιόλιος: «Η θέλησή μας για τον Σπανούλη είναι να συνεχίσει στην Εθνική, αλλά πρέπει να διευθετηθούν κάποια θέματα»

Ο Βαγγέλης Λιόλιος μίλησε για τον Βασίλη Σπανούλη και έκανε σημαντική αποκάλυψη για το μέλλον του στην Εθνική Ελλάδας – Τι είπε για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Σύνταξη
Θρίλερ στη Βοιωτία: «Μου ζήτησε να την πάρω μαζί μου στη Γερμανία» – Μαρτυρία φίλης της 62χρονης
Θρίλερ στη Βοιωτία 25.09.25

«Μου ζήτησε να την πάρω μαζί μου στη Γερμανία» - Τι είπε φίλη της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της

Φίλη και γειτόνισσά της αποκαλύπτει τι της είπε η 62χρονη προτού μαθευτεί η υπόθεση αλλά και αφού η Αστυνομία ζήτησε να πάει στο σπίτι στη Βοιωτία και να δει την υπέργηρη μητέρα της

Σύνταξη
Η γαλλική ομοσπονδία κατέβασε την ανάρτηση για τον Ντιλικινά και τη μεταγραφή στον Ολυμπιακό (pic)
Euroleague 25.09.25

Η γαλλική ομοσπονδία κατέβασε την ανάρτηση για τον Ντιλικινά και τη μεταγραφή στον Ολυμπιακό (pic)

Ο Φρανκ Ντιλικινά φέρεται να είναι κοντά στον Ολυμπιακό, όμως η γαλλική ομοσπονδία προχώρησε σε μία κίνηση που δημιουργεί ερωτηματικά για τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό

Σύνταξη
Γνωστός Ισραηλινός ιστορικός απαντάει σε Νετανιάχου: «Η «Σούπερ Σπάρτη» δεν τα κατάφερε…»
Επίνδυνος παραλληλισμός 25.09.25

Γνωστός Ισραηλινός ιστορικός απαντάει σε Νετανιάχου: «Η "Σούπερ Σπάρτη" δεν τα κατάφερε…»

Η επίκληση Αθήνας και Σπάρτης ταυτόχρονα από τον Νετανιάχου όχι μόνο είναι αντιφατική, αλλά αν ληφθεί σοβαρά τότε το Ισραήλ βαδίζει προς διάβρωση κράτους-κοινωνίας και, τελικά, στη στρατιωτική ήττα

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Οδηγία ΕΚΤ προς τα νοικοκυριά: Κρατήστε μετρητά στο σπίτι – Tα ψηφιακά συστήματα μπορεί να αποτύχουν
«Συστημική ρεζέρβα» 25.09.25

Οδηγία ΕΚΤ προς τα νοικοκυριά: Κρατήστε μετρητά στο σπίτι – Tα ψηφιακά συστήματα μπορεί να αποτύχουν

Η μελέτη της ΕΚΤ δεν ορίζει ελάχιστο ποσό σε μετρητά που πρέπει να έχουν τα νοικοκυριά. Ωστόσο, επισημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει ένα ποσό ανά άτομο σε κάθε σπίτι, για ώρα ανάγκης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
H δημοσιογράφος που αποκάλυψε τις ψεύτικες φάρμες του Spotify: «Σε μια ώρα παράγουν δεκάδες τραγούδια»
Χάος 25.09.25

H δημοσιογράφος που αποκάλυψε τις ψεύτικες φάρμες του Spotify: «Σε μια ώρα παράγουν δεκάδες τραγούδια»

Σε μια πρόσφατη επίσκεψή της στη Βαρκελώνη, η Αμερικανίδα δημοσιογράφος και επίκουρη καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, Liz Pelly, μίλησε στην El País για,το πώς το streaming έσωσε τη βιομηχανία από την πειρατεία, αλλά όχι τους καλλιτέχνες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πειραιάς: Απεργία στα πλοία μετά τον θάνατο 20χρονου ναυτεργάτη – Τα ακριβή αίτια αναζητούν οι Αρχές
Εργατικό δυστύχημα 25.09.25

Απεργία στα πλοία μετά τον φριχτό θάνατο 20χρονου ναυτεργάτη - Βίντεο του δυστυχήματος εξετάζουν οι Αρχές

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το εργατικό δυστύχημα στο Blue Star Χίος με θύμα έναν 20χρονο ναυτεργάτη - Δεμένα τα πλοία στο λιμάνι λόγω απεργίας

Σύνταξη
Απασχόληση: Ένας στους δύο αναζητά άλλη δουλειά – Τα κριτήρια που εξετάζουν οι εργαζόμενοι
Έρευνα 25.09.25

Ένας στους δύο εργαζόμενους αναζητά άλλη δουλειά - Τα κριτήρια που εξετάζει

Η έντονη κινητικότητα στην αναζήτηση νέας εργασίας πέραν της αμοιβής επικεντρώνεται στα ωράρια εργασίας και στην επαγγελματική ανέλιξη - Γυναίκες και νέοι αναζητούν πιο ενεργά δουλειά

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Μαρίσσα Λαιμού: «Παίζουν με τον πόνο μας» – Τι καταγγέλλει η οικογένεια της 30χρονης
«Είναι αμέλεια» 25.09.25

«Παίζουν με τον πόνο μας» - Τι καταγγέλλει η οικογένεια της Μαρίσσας Λαιμού

Η 30χρονη Μαρίσσα Λαιμού βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της οικογένειας στο Λονδίνο στις 11 Σεπτεμβρίου, βυθίζοντας τους γονείς της, τα δίδυμα αδέρφια της και την ευρύτερη οικογένειά της στο πένθος.

Σύνταξη
Σφιχτοί προϋπολογισμοί στα νοσοκομεία παρά την αυξανόμενη ανάγκη των ασθενών
Ιδιωτικοποίηση της υγείας 25.09.25

Σφιχτοί προϋπολογισμοί στα νοσοκομεία παρά την αυξανόμενη ανάγκη των ασθενών

Μισό εκατομμύριο άνθρωποι παραπάνω χρειάστηκαν υπηρεσίες υγείας από το ΕΣΥ το 2024, όμως η έκτακτη επιχορήγηση του υπουργείου Υγείας για τα νοσοκομεία θα αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Σχέδια μαζικών απολύσεων από τον Λευκό Οίκο στη διάρκεια ενδεχόμενου shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης
Κόσμος 25.09.25

Σχέδια μαζικών απολύσεων από τον Λευκό Οίκο στη διάρκεια ενδεχόμενου shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης

Προγράμματα που δεν ωφελούνται από την εισροή χρηματοδοτήσεων θα δεχτούν το πλήγμα διακοπής της λειτουργίας τους”, ανέφερε το ΟΜΒ στο σημείωμά του, το οποίο δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος

Σύνταξη
Μητσοτάκης στη WSJ: Δεν έχουμε τίποτα να συζητήσουμε με την Τουρκία για τη Chevron
Πολιτική Γραμματεία 25.09.25

Αυτοέπαινοι Μητσοτάκη στη WSJ - To «c'est la vie» για την δυσφορία της Τουρκίας για τη Chevron

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στη Wall Street Journal, επικεντρώθηκε στη δημιουργία εντυπώσεων εξωραϊζοντας την πραγματικότητα - Μίλησε δε «για εύλογες διαμαρτυρίες από τον κόσμο»

Σύνταξη
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο