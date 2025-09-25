Η ανθρώπινη κληρονομιά στο κέντρο 9 δεκαετιών παρουσίας της ΚΕΒΕ

Με το βλέμμα στραμμένο στους ανθρώπους της, η ΚΕΒΕ γιορτάζει 90 χρόνια παρουσίας, θέτοντας το ανθρώπινο δυναμικό στον πυρήνα κάθε στρατηγικής της. Από το πρώτο χειροποίητο τούβλο του 1935 μέχρι τις σύγχρονες γραμμές παραγωγής υψηλής τεχνολογίας, η εταιρεία πορεύεται με σταθερή πυξίδα τους ανθρώπους της. Σε μια συζήτηση με αφορμή την επέτειο των 90 χρόνων, η κ. Μαρία Χριστίνα Σουλή, HR Director, αναδεικνύει πώς οι άνθρωποι παραμένουν η ακλόνητη βάση πάνω στην οποία χτίζεται το αύριο.

Κυρία Σουλή, η ΚΕΒΕ φέτος γιορτάζει 90 χρόνια ζωής. Από τα χειροποίητα τούβλα του 1935 στις υπερσύγχρονες γραμμές παραγωγής σήμερα, ποιος είναι, κατά τη γνώμη σας, ο σταθερός παράγοντας μέσα σε 9 δεκαετίες συνεχών αλλαγών και ανάπτυξης;

Σε έναν κόσμο όπου η μεταβλητότητα αποτελεί τη νέα σταθερά, η πορεία 90 χρόνων μιας επιχείρησης δεν είναι απλώς αξιοσημείωτη – είναι βαθιά ενδεικτική μιας οργανωτικής φιλοσοφίας που προσαρμόζεται χωρίς να χάνει την ταυτότητά της. Στην περίπτωση της ΚΕΒΕ, ο ακλόνητος πυλώνας αυτής της διαδρομής είναι οι άνθρωποί της.

Πρόκειται για τις γενιές εργαζομένων που ενστερνίστηκαν το όραμα της εταιρείας και το υπηρέτησαν με συνέπεια, αφοσίωση και πίστη. Αυτή η ανθρώπινη συνέχεια είναι που μετουσιώνει την τεχνολογία και την υποδομή σε κουλτούρα ανθεκτικότητας και πρόθεσης για διαρκή πρόοδο. Η ΚΕΒΕ δεν στηρίχθηκε ποτέ μόνο στα προϊόντα της, αλλά στις σχέσεις εμπιστοσύνης που καλλιεργεί και στη ζωντανή, συμμετοχική κουλτούρα που συνδημιουργεί κάθε μέρα με τους ανθρώπους της.

Η εταιρεία μιλά με περηφάνια για τις αξίες και την οικογενειακή της κουλτούρα. Πώς μεταφέρετε σήμερα αυτή την κληρονομιά στις νέες γενιές εργαζομένων, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι κάτω των 30 ετών; Πώς διαχειρίζεται το HR τις ιδιαίτερες ανάγκες και προσδοκίες τους, δημιουργώντας μία εργασιακή συνθήκη τέτοια που τους κρατά αφοσιωμένους σε έναν παραδοσιακό κλάδο όπως αυτός των δομικών υλικών;

Οι νεότερες γενιές εργαζομένων δεν αναζητούν απλώς έναν εργοδότη – επιδιώκουν σκοπό, αλήθεια και ουσιαστική σύνδεση. Για εμάς στην ΚΕΒΕ, αυτή η ανάγκη δεν είναι πρόκληση αλλά ευκαιρία. Δουλεύουμε συστηματικά για να μετατρέψουμε την οργανωτική μας κληρονομιά σε πεδίο διαλόγου και συνδημιουργίας.

Δημιουργούμε ένα περιβάλλον όπου η φωνή κάθε νέου εργαζόμενου έχει αξία, και κάθε διαφορετική οπτική αποτελεί πλούτο. Δεν επιβάλλουμε ένα “οικογενειακό” μοντέλο – το επαναπροσδιορίζουμε μαζί τους, ανοιχτά και με ειλικρίνεια. Η συμμετοχική ηγεσία, η ενθάρρυνση του αυθεντικού εαυτού και η δυνατότητα να εξελίσσονται ως προσωπικότητες και επαγγελματίες είναι στοιχεία που χτίζουν τη σχέση εμπιστοσύνης και δέσμευσης.

Η συνεχής επιμόρφωση είναι βασικός πυλώνας της στρατηγικής σας. Πέρα από τις τεχνικές δεξιότητες, ποια είναι τα soft skills που θεωρείτε απαραίτητα για τους επαγγελματίες του αύριο στην ΚΕΒΕ και πώς τα καλλιεργείτε;

Ο επαγγελματίας του αύριο δεν αρκεί να κατέχει εξειδίκευση· χρειάζεται να συνδυάζει χαρακτήρα, επίγνωση και εσωτερική ηγεσία. Στην ΚΕΒΕ επενδύουμε σε αυτό το σύγχρονο προφίλ του επαγγελματία: ικανότητα συνεργασίας, ενσυναίσθηση, προσαρμοστικότητα, δημιουργική επίλυση προβλημάτων και – πάνω απ’ όλα – ηγεσία με ανθρώπινο πρόσωπο.

Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα ενισχύουν όχι μόνο τη γνώση αλλά και τη νοοτροπία. Δεν μεταφέρουμε απλώς πληροφορίες – καλλιεργούμε νέους τρόπους σκέψης και λειτουργίας. Πιστεύουμε ότι η αληθινή επαγγελματική εξέλιξη ξεκινά από το «ποιος είσαι» και μόνο μετά εκδηλώνεται στο «τι κάνεις».

Η υιοθέτηση πολιτικής για την ποικιλομορφία του εργατικού δυναμικού είναι μια από τις στρατηγικές σας προτεραιότητες. Γιατί είναι τόσο σημαντικό αυτό το βήμα για μια βιομηχανική εταιρεία όπως η ΚΕΒΕ και πώς σκοπεύετε να το υλοποιήσετε;

Η ποικιλομορφία για εμάς δεν είναι απλά τάση της εποχής – είναι στρατηγική αναγκαιότητα. Σε έναν πολυδιάστατο και σύνθετο κόσμο, οι οργανισμοί που επενδύουν σε μονοφωνία, τελικά χάνουν. Η διαφορετικότητα, είτε αφορά ηλικία, φύλο, υπόβαθρο ή τρόπο σκέψης, αποτελεί καταλύτη καινοτομίας και πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Στην ΚΕΒΕ υλοποιούμε πρακτικές που ξεκινούν από τη δίκαιη πρόσληψη, προχωρούν στην ανάπτυξη μέσω συμπεριληπτικών εκπαιδεύσεων και διαποτίζουν την καθημερινή κουλτούρα με αυθεντικό σεβασμό προς κάθε φωνή. Όταν κάθε άτομο νιώθει ότι ανήκει, εκφράζεται ελεύθερα και συνεισφέρει αυθεντικά, τότε ο οργανισμός εξελίσσεται ουσιαστικά.

Κοιτάζοντας προς το μέλλον, πώς βλέπετε το ρόλο του Ανθρώπινου Δυναμικού στην ΚΕΒΕ να εξελίσσεται στα επόμενα χρόνια, ώστε να συμβάλλει στο όραμα της εταιρείας για πρωταγωνιστικό ρόλο στις βαλκανικές αγορές και στην πλήρη μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας;

Το HR στην ΚΕΒΕ δεν αποτελεί υποστηρικτική λειτουργία – είναι μοχλός μετασχηματισμού. Ο ρόλος μας είναι να προβλέπουμε, να διαμορφώνουμε και να υποστηρίζουμε την αλλαγή πριν ακόμη απαιτηθεί. Καθώς η ΚΕΒΕ επεκτείνεται γεωγραφικά και επαναπροσδιορίζει τη στρατηγική της με γνώμονα την αειφορία και το ESG, ο ανθρώπινος παράγοντας γίνεται ακόμη πιο κομβικός.

Οραματιζόμαστε ένα HR που χτίζει συμμαχίες, ενεργοποιεί ταλέντο, αναπτύσσει ηγεσίες και ενισχύει τη συλλογική ανθεκτικότητα. Στόχος μας είναι κάθε εργαζόμενος να έχει τον χώρο, τα εργαλεία και την εμπιστοσύνη να φέρει την αλλαγή, όχι να την περιμένει. Με αυτόν τον τρόπο, το HR γίνεται στρατηγικός συνοδοιπόρος στον μετασχηματισμό της επιχείρησης.

Το ταξίδι των 90 χρόνων της εταιρείας, ήταν σίγουρα μία πορεία γεμάτη προκλήσεις. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το πιο σημαντικό μάθημα που έχει λάβει η ΚΕΒΕ αυτές τις δεκαετίες και πώς αυτό διαμορφώνει το μέλλον της;

Το σπουδαιότερο μάθημα είναι πως οι οργανισμοί που αντέχουν στον χρόνο δεν είναι απλώς εκείνοι που επενδύουν σε εξοπλισμό ή τεχνολογία, αλλά εκείνοι που επενδύουν στους ανθρώπους και στις αξίες τους. Ανθεκτικότητα δεν είναι ένα χαρακτηριστικό – είναι κουλτούρα και τρόπος σκέψης. Είναι η επιλογή να ακούμε, να προσαρμοζόμαστε και να εξελισσόμαστε χωρίς να χάνουμε την πυξίδα μας.

Αυτή η παρακαταθήκη μάς δείχνει ότι το παρελθόν δεν είναι βάρος, αλλά πηγή νοήματος και δύναμης για το μέλλον. Το μέλλον ανήκει σε συλλογικότητες που συνεργάζονται με εμπιστοσύνη, με κοινό σκοπό και την επιθυμία να κάνουν τη διαφορά. Εκεί είναι στραμμένο το βλέμμα μας.

Αν μπορούσατε να αφήσετε ένα μήνυμα μέσα από αυτή τη συνέντευξη, ποιο θα ήταν;

Η ΚΕΒΕ είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια βιομηχανική εταιρεία. Είναι μια κοινότητα ανθρώπων που δημιουργεί, εξελίσσεται και διατηρεί ζωντανό ένα όραμα 90 χρόνων. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι όταν επενδύεις με αυθεντικότητα στο ανθρώπινο δυναμικό σου, δημιουργείς κάτι μεγαλύτερο από την ίδια την επιχείρηση: συνεισφέρεις σε μια πιο βιώσιμη, δίκαιη και ανθρώπινη κοινωνία.

Αυτό είναι το αποτύπωμα που θέλουμε να αφήσουμε – όχι μόνο στον κλάδο μας, αλλά και στον κόσμο γύρω μας.