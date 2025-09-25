Rihanna: Γέννησε το τρίτο της παιδί της
Η Rihanna έχει ήδη 2 γιους.
- Απαγορευτικό για Airbnb σε νέες τουριστικές περιοχές
- Γνωστός Ισραηλινός ιστορικός απαντάει σε Νετανιάχου: «Η "Σούπερ Σπάρτη" δεν τα κατάφερε…»
- Wall Street: Το «άλογο» που τρέχει ανεξέλεγκτα και η απειλή μιας νέας φούσκας
- Σχέδια μαζικών απολύσεων από τον Λευκό Οίκο στη διάρκεια ενδεχόμενου shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης
Μητέρα για τρίτη φορά έγινε η Rihanna. Την ευχάριστη ανακοίνωση για το νέο μέλος της οικογένειας έκανε η ίδια με μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
Πότε ήρθε το μωρό
Η διάσημη τραγουδίστρια και επιχειρηματίας γέννησε στις 13 Σεπτεμβρίου ένα υγιέστατο κοριτσάκι, το οποίο ονόμασε Rocki Irish Mayers. Η Rihanna έχει ακόμη δύο παιδιά με τον Asap Rocky, τον γιο της RZA και τον γιο της Riot και επιτέλους ήρθε στον κόσμο η κόρη της.
Η ανάρτηση της τραγουδίστριας
Η τραγουδίστρια μοιράστηκε μια φωτογραφία, αγκαλιά με την νεογέννητη κόρη της στο μαιευτήριο και ακόμη ένα στιγμιότυπο, με ροζ γάντια του μποξ, μιας και το τρίτο της παιδί θα λέγεται… Rocki όπως η ταινία με τον Σιλβέστερ Σταλόνε.
Η RiRi αποκάλυψε για πρώτη φορά την τρίτη εγκυμοσύνη της με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο, πάνω στο χαλί του Met Gala πριν λίγους μήνες.
Σε δηλώσεις της προς τους δημοσιογράφους, ανέφερε: «Ήρθε η ώρα να δείξουμε στον κόσμο τι ετοιμάζαμε».
Ριάνα: Αποκάλυψε το όνομα της κόρης της «Rocki Irish Mayers», με μια συμβολική φωτογραφία
Η σχέση της με τον A$AP Rocky
Η οικογένειά της διάσημης τραγουδίστριας μεγαλώνει σε μια περίοδο που το ζευγάρι βρέθηκε στο επίκεντρο των μέσων ενημέρωσης. Τον Φεβρουάριο, ο A$AP Rocky αθωώθηκε από την κατηγορία για χρήση όπλου σε βάρος πρώην φίλου του, σε μια δίκη όπου η Rihanna είχε εμφανιστεί στο δικαστήριο με τους δύο γιους τους.
View this post on Instagram
- Εγνατία: Νεκρή 62χρονη από τη Βουλγαρία σε τροχαίο – Στο νοσοκομείο ο γιος της
- Θρίλερ στη Βοιωτία: «Μου ζήτησε να την πάρω μαζί μου στη Γερμανία» – Μαρτυρία φίλης της 62χρονης
- Νότια Κορέα: Η Πιονγκγιάνγκ διαθέτει έως 2 τόνους εμπλουτισμένου ουρανίου – Αρκετό για 50 πυρηνικές βόμβες
- Η γαλλική ομοσπονδία κατέβασε την ανάρτηση για τον Ντιλικινά και τη μεταγραφή στον Ολυμπιακό (pic)
- Concerns Raised Over Unused RRF Financing Allocated to Greece
- Γνωστός Ισραηλινός ιστορικός απαντάει σε Νετανιάχου: «Η «Σούπερ Σπάρτη» δεν τα κατάφερε…»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις