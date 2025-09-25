Οδεύετε προς παραίτηση; Ίσως να υπάρχουν οι σωστοί τρόποι για να γίνει… αναίμακτα

Πολλοί είναι οι άνθρωποι που προβληματίζονται σχετικά με τον τρόπο που θέλουν να υποβάλουν παραίτηση, είτε θέλουν να αφήσουν καλή εντύπωση, είτε θέλουν να κάνουν την τελευταία εργασιακή «έξοδο» πιο ιδιαίτερη.

Συγκεκριμένες συνθήκες ενδέχεται να επηρεάσουν τον τρόπο που θα φύγετε από μία θέση και να καταστήσουν την απόφαση λανθασμένη αν δεν ληφθεί με προσοχή.

Δαμάστε τα συναισθήματά σας

Τη δική του συμβουλή για τις παραιτήσεις έδωσε στο Business Insider ο Άλαν Στέιν, ο οποίος θα μπορούσε να χαρακτηριστεί γκουρού στο ζήτημα, καθώς στα 50 του έχει αλλάξει 31 δουλειές.

Εκτός από μερικές περιπτώσεις όπου απολύθηκε, ο Στέιν έχει υποβάλει παραίτηση δεκάδες φορές. Αυτό σημαίνει ότι ξέρει πώς είναι να αφήνεις έναν εργοδότη με καλό τρόπο — και με όχι και τόσο καλό.

«Αποσυνδέστε τα συναισθήματά σας από τις πράξεις σας. Αυτό είναι κάτι που δεν έχω κάνει σωστά στην καριέρα μου και συνεχίζω να προσπαθώ», είπε ο Στέιν, διευθύνων σύμβουλος της Kadima Careers, η οποία προσφέρει coaching για την εξεύρεση θέσεων εργασίας με εξαψήφιο μισθό.

Ο πιο βασικός λόγος για να το κάνετε αυτό, είπε, απηχεί το κήρυγμα των γονιών σας να μην «καίτε» τις γέφυρες: «Είναι πολύ πιθανό να συναντήσετε αρκετούς από αυτούς τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεστε στο μέλλον», είπε ο Στέιν.

Η υποτονική αγορά εργασίας είναι ένας ακόμη λόγος για τον οποίο αξίζει να παραιτηθείτε με τον σωστό τρόπο.

Το 2025, η παραίτηση μπορεί να είναι κάτι που μόνο ονειρεύεστε όταν η δουλειά συσσωρεύεται ή όταν ο προϊστάμενός σας σάς κοιτάζει με κακό μάτι. Πολλοί εργαζόμενοι απλά κρατούν τις δουλειές τους επειδή, για πρώτη φορά από το 2021, υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες που αναζητούν εργασία από ό,τι διαθέσιμες θέσεις.

Μην πείτε «αντίο» σε μια κακή μέρα

Αν περνάτε άσχημα στη δουλειά, μην παραιτηθείτε σε μια κακή μέρα, είπε η Λάουρα Λάμποβιτς, που διευθύνει μια εταιρεία επανατοποθέτησης προσωπικού στην περιοχή της Ουάσιγκτον.

«Πολλοί άνθρωποι φεύγουν από ένα κακό εργασιακό περιβάλλον, αλλά δεν έχουν τίποτα να προσδοκούν», τόνισε.

Το να σχεδιάσετε μια στρατηγική πριν παραιτηθείτε δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνετε για πάντα.

Αντ’ αυτού, είπε η Λάμποβιτς, φτιάξτε ένα σχέδιο για να φύγετε. Εκτός αν βρίσκεστε σε ένα τοξικό εργασιακό περιβάλλον, το να σκεφτείτε τι θέλετε να κάνετε στη συνέχεια είναι συχνά πολύ πιο εύκολο όσο έχετε ακόμα μισθό και παροχές.

Το να σχεδιάσετε μια στρατηγική πριν παραιτηθείτε δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνετε για πάντα. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι δεν μένουν. Οι νεότεροι baby boomers είχαν κατά μέσο όρο 12,9 θέσεις εργασίας από την ηλικία των 18 έως τα 58, σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας. Διαπίστωσε επίσης ότι οι παλαιότεροι millennials — εκείνοι που γεννήθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1980 — είχαν κατά μέσο όρο εννέα θέσεις εργασίας από την ηλικία των 18 έως τα μέσα της δεκαετίας των 30.

Μην εκδηλώσετε εχθρότητα

Αν σκοπεύετε να φύγετε, είναι σοφό να δείξετε ευγνωμοσύνη, να ευχαριστήσετε τον προϊστάμενό σας και τους άλλους για την ευκαιρία που σας δόθηκε και να εξηγήσετε γιατί η θέση αυτή δεν είναι πλέον ιδανική για εσάς, είπε ο Τζιμ Ντιτέρτ, καθηγητής στο Darden Graduate School of Business Administration του Πανεπιστημίου της Βιρτζίνια.

Ένας τρόπος να το διατυπώσετε, είπε, είναι να εστιάσετε στις ευκαιρίες προόδου. Αυτό δεν αποτελεί απειλή για όσους αφήνετε πίσω και τους επιτρέπει να πουν ότι η θέση δεν ταίριαζε με την εξέλιξη ή τα ενδιαφέροντά σας στον εργοδότη σας, είπε ο Ντιτέρτ.

«Αυτό δεν κάνει τους ανθρώπους να θυμώσουν μαζί σου», ανέφερε.

Είναι συχνά σοφό να αποδίδεις τα εύσημα.

Ο Ντιτέρτ είπε ότι αν φεύγεις για μια ανώτερη θέση, για παράδειγμα, μπορείς να το αποδώσεις στον προϊστάμενό σου λέγοντας ότι σε ενέπνευσε, ως ένας αξιόπιστος μέντορας, να αναλάβεις ηγετική θέση.

Σε κάθε περίπτωση, είπε ο Ντιτέρτ, είναι συχνά σοφό να αποδίδεις τα εύσημα.

«Μπορείς να πεις πράγματα όπως: Ο λόγος για τον οποίο είμαι σε αυτό το στάδιο τώρα και είμαι τόσο έτοιμος για τον τάδε τομέα, είναι ότι μου έχεις δώσει τόσες πολλές ευκαιρίες μέχρι τώρα», είπε ο Ντιτέρτ.

Καλό είναι να μην καταφύγετε στον πανικό

Μια συνέντευξη αποχώρησης μπορεί να είναι ένα από τα τελευταία σημαντικά πράγματα που κάνεις στη δουλειά σου. Έτσι, όπως θέλεις να σκεφτείς πώς θα αφήσεις τα πράγματα με τον προϊστάμενό σου, είναι έξυπνο να κάνεις το ίδιο και με μια συνέντευξη αποχώρησης, είπε ο Ντιτέρτ.

«Δεν νομίζω ότι έχω ακούσει ποτέ για περίπτωση όπου οι συνεντεύξεις αποχώρησης αποτέλεσαν τη βάση για κάποια σημαντική αλλαγή».

Προειδοποίησε ότι καλό είναι να μην εκτοξεύσετε μια σειρά από παράπονα για την οργάνωση. Αυτό γιατί, αν η ηγεσία δεν σας άκουγε πριν πείτε ότι φεύγετε, είναι απίθανο να αρχίσει να το κάνει όταν φύγετε, υποστήριξε ο Ντιτέρτ.

Είπε ότι στα πολλά χρόνια που μελετά τον αντίκτυπο της έκφρασης της γνώμης, υπάρχουν δύο βασικά ζητήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη: Είναι ασφαλές και αξίζει τον κόπο; Αν φεύγετε, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για το ενδεχόμενο ο προϊστάμενός σας να σάς στερήσει μια προαγωγή, για παράδειγμα. Ωστόσο, τόνισε ο Ντιτέρτ ότι μπορεί να συναντήσετε συναδέλφους σε μελλοντικούς εργοδότες. Είναι μια άλλη εκδοχή της ιδέας «μην καίτε τις γέφυρες».

«Αν σκέφτεστε ότι «τώρα φεύγω και είναι πιο ασφαλές», μπορεί να κάνετε λάθος», είπε.