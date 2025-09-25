newspaper
25.09.2025 | 14:26
Έκρηξη αυτοκινήτου στο Τελ Αβίβ – Αναφορές για τραυματίες
25.09.2025 | 14:02
Ηγουμενίτσα: Νεκρός ο 11χρονος μαθητής που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο
Οδεύετε προς παραίτηση; Ίσως να υπάρχουν οι σωστοί τρόποι για να γίνει… αναίμακτα
Διεθνής Οικονομία 25 Σεπτεμβρίου 2025 | 16:33

Οδεύετε προς παραίτηση; Ίσως να υπάρχουν οι σωστοί τρόποι για να γίνει… αναίμακτα

Η παραίτηση προκαλεί άγχος σε όλους τους εργαζόμενους που δεν είναι βέβαιοι πώς αυτό μπορεί να επιτευχθεί με έναν «σωστό» τρόπο

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Πολλοί είναι οι άνθρωποι που προβληματίζονται σχετικά με τον τρόπο που θέλουν να υποβάλουν παραίτηση, είτε θέλουν να αφήσουν καλή εντύπωση, είτε θέλουν να κάνουν την τελευταία εργασιακή «έξοδο» πιο ιδιαίτερη.

Συγκεκριμένες συνθήκες ενδέχεται να επηρεάσουν τον τρόπο που θα φύγετε από μία θέση και να καταστήσουν την απόφαση λανθασμένη αν δεν ληφθεί με προσοχή.

Δαμάστε τα συναισθήματά σας

Τη δική του συμβουλή για τις παραιτήσεις έδωσε στο Business Insider ο Άλαν Στέιν, ο οποίος θα μπορούσε να χαρακτηριστεί γκουρού στο ζήτημα, καθώς στα 50 του έχει αλλάξει 31 δουλειές.

Εκτός από μερικές περιπτώσεις όπου απολύθηκε, ο Στέιν έχει υποβάλει παραίτηση δεκάδες φορές. Αυτό σημαίνει ότι ξέρει πώς είναι να αφήνεις έναν εργοδότη με καλό τρόπο — και με όχι και τόσο καλό.

«Αποσυνδέστε τα συναισθήματά σας από τις πράξεις σας. Αυτό είναι κάτι που δεν έχω κάνει σωστά στην καριέρα μου και συνεχίζω να προσπαθώ», είπε ο Στέιν, διευθύνων σύμβουλος της Kadima Careers, η οποία προσφέρει coaching για την εξεύρεση θέσεων εργασίας με εξαψήφιο μισθό.

Ο πιο βασικός λόγος για να το κάνετε αυτό, είπε, απηχεί το κήρυγμα των γονιών σας να μην «καίτε» τις γέφυρες: «Είναι πολύ πιθανό να συναντήσετε αρκετούς από αυτούς τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεστε στο μέλλον», είπε ο Στέιν.

Η υποτονική αγορά εργασίας είναι ένας ακόμη λόγος για τον οποίο αξίζει να παραιτηθείτε με τον σωστό τρόπο.

Το 2025, η παραίτηση μπορεί να είναι κάτι που μόνο ονειρεύεστε όταν η δουλειά συσσωρεύεται ή όταν ο προϊστάμενός σας σάς κοιτάζει με κακό μάτι. Πολλοί εργαζόμενοι απλά κρατούν τις δουλειές τους επειδή, για πρώτη φορά από το 2021, υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες που αναζητούν εργασία από ό,τι διαθέσιμες θέσεις.

Η υποτονική αγορά εργασίας είναι ένας ακόμη λόγος για τον οποίο αξίζει να παραιτηθείτε με τον σωστό τρόπο.

Μην πείτε «αντίο» σε μια κακή μέρα

Αν περνάτε άσχημα στη δουλειά, μην παραιτηθείτε σε μια κακή μέρα, είπε η Λάουρα Λάμποβιτς, που διευθύνει μια εταιρεία επανατοποθέτησης προσωπικού στην περιοχή της Ουάσιγκτον.

«Πολλοί άνθρωποι φεύγουν από ένα κακό εργασιακό περιβάλλον, αλλά δεν έχουν τίποτα να προσδοκούν», τόνισε.

Το να σχεδιάσετε μια στρατηγική πριν παραιτηθείτε δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνετε για πάντα.

Αντ’ αυτού, είπε η Λάμποβιτς, φτιάξτε ένα σχέδιο για να φύγετε. Εκτός αν βρίσκεστε σε ένα τοξικό εργασιακό περιβάλλον, το να σκεφτείτε τι θέλετε να κάνετε στη συνέχεια είναι συχνά πολύ πιο εύκολο όσο έχετε ακόμα μισθό και παροχές.

Το να σχεδιάσετε μια στρατηγική πριν παραιτηθείτε δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνετε για πάντα. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι δεν μένουν. Οι νεότεροι baby boomers είχαν κατά μέσο όρο 12,9 θέσεις εργασίας από την ηλικία των 18 έως τα 58, σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας. Διαπίστωσε επίσης ότι οι παλαιότεροι millennials — εκείνοι που γεννήθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1980 — είχαν κατά μέσο όρο εννέα θέσεις εργασίας από την ηλικία των 18 έως τα μέσα της δεκαετίας των 30.

Μην εκδηλώσετε εχθρότητα

Αν σκοπεύετε να φύγετε, είναι σοφό να δείξετε ευγνωμοσύνη, να ευχαριστήσετε τον προϊστάμενό σας και τους άλλους για την ευκαιρία που σας δόθηκε και να εξηγήσετε γιατί η θέση αυτή δεν είναι πλέον ιδανική για εσάς, είπε ο Τζιμ Ντιτέρτ, καθηγητής στο Darden Graduate School of Business Administration του Πανεπιστημίου της Βιρτζίνια.

Ένας τρόπος να το διατυπώσετε, είπε, είναι να εστιάσετε στις ευκαιρίες προόδου. Αυτό δεν αποτελεί απειλή για όσους αφήνετε πίσω και τους επιτρέπει να πουν ότι η θέση δεν ταίριαζε με την εξέλιξη ή τα ενδιαφέροντά σας στον εργοδότη σας, είπε ο Ντιτέρτ.

«Αυτό δεν κάνει τους ανθρώπους να θυμώσουν μαζί σου», ανέφερε.

Είναι συχνά σοφό να αποδίδεις τα εύσημα.

Ο Ντιτέρτ είπε ότι αν φεύγεις για μια ανώτερη θέση, για παράδειγμα, μπορείς να το αποδώσεις στον προϊστάμενό σου λέγοντας ότι σε ενέπνευσε, ως ένας αξιόπιστος μέντορας, να αναλάβεις ηγετική θέση.

Σε κάθε περίπτωση, είπε ο Ντιτέρτ, είναι συχνά σοφό να αποδίδεις τα εύσημα.

«Μπορείς να πεις πράγματα όπως: Ο λόγος για τον οποίο είμαι σε αυτό το στάδιο τώρα και είμαι τόσο έτοιμος για τον τάδε τομέα, είναι ότι μου έχεις δώσει τόσες πολλές ευκαιρίες μέχρι τώρα», είπε ο Ντιτέρτ.

Καλό είναι να μην καταφύγετε στον πανικό

Μια συνέντευξη αποχώρησης μπορεί να είναι ένα από τα τελευταία σημαντικά πράγματα που κάνεις στη δουλειά σου. Έτσι, όπως θέλεις να σκεφτείς πώς θα αφήσεις τα πράγματα με τον προϊστάμενό σου, είναι έξυπνο να κάνεις το ίδιο και με μια συνέντευξη αποχώρησης, είπε ο Ντιτέρτ.

«Δεν νομίζω ότι έχω ακούσει ποτέ για περίπτωση όπου οι συνεντεύξεις αποχώρησης αποτέλεσαν τη βάση για κάποια σημαντική αλλαγή».

Προειδοποίησε ότι καλό είναι να μην εκτοξεύσετε μια σειρά από παράπονα για την οργάνωση. Αυτό γιατί, αν η ηγεσία δεν σας άκουγε πριν πείτε ότι φεύγετε, είναι απίθανο να αρχίσει να το κάνει όταν φύγετε, υποστήριξε ο Ντιτέρτ.

«Δεν νομίζω ότι έχω ακούσει ποτέ για περίπτωση όπου οι συνεντεύξεις αποχώρησης αποτέλεσαν τη βάση για κάποια σημαντική αλλαγή».

Είπε ότι στα πολλά χρόνια που μελετά τον αντίκτυπο της έκφρασης της γνώμης, υπάρχουν δύο βασικά ζητήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη: Είναι ασφαλές και αξίζει τον κόπο; Αν φεύγετε, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για το ενδεχόμενο ο προϊστάμενός σας να σάς στερήσει μια προαγωγή, για παράδειγμα. Ωστόσο, τόνισε ο Ντιτέρτ ότι μπορεί να συναντήσετε συναδέλφους σε μελλοντικούς εργοδότες. Είναι μια άλλη εκδοχή της ιδέας «μην καίτε τις γέφυρες».

«Αν σκέφτεστε ότι «τώρα φεύγω και είναι πιο ασφαλές», μπορεί να κάνετε λάθος», είπε.

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Υπερκάλυψη κατά 2,4 φορές για το ομόλογο των 500 εκατ. ευρώ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Υπερκάλυψη κατά 2,4 φορές για το ομόλογο των 500 εκατ. ευρώ

Stream newspaper
Οδηγία ΕΚΤ προς τα νοικοκυριά: Κρατήστε μετρητά στο σπίτι – Tα ψηφιακά συστήματα μπορεί να αποτύχουν
«Συστημική ρεζέρβα» 25.09.25

Οδηγία ΕΚΤ προς τα νοικοκυριά: Κρατήστε μετρητά στο σπίτι – Tα ψηφιακά συστήματα μπορεί να αποτύχουν

Η μελέτη της ΕΚΤ δεν ορίζει ελάχιστο ποσό σε μετρητά που πρέπει να έχουν τα νοικοκυριά. Ωστόσο, επισημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει ένα ποσό ανά άτομο σε κάθε σπίτι, για ώρα ανάγκης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πού θα φτάσει ο κατήφορος της Lululemon
Προβλέψιμη ποικιλία... 25.09.25

Πού θα φτάσει ο κατήφορος της Lululemon

Τα ακριβά αθλητικά ρούχα δεν έχουν πεθάνει, μόνο τα βαρετά αθλητικά – Τι σημαίνει αυτό για τη Lululemon

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Wall Street: Το «άλογο» που τρέχει ανεξέλεγκτα και η απειλή μιας νέας φούσκας
Ο δείκτης Buffett «φουσκώνει» 25.09.25

Wall Street: Το «άλογο» που τρέχει ανεξέλεγκτα και η απειλή μιας νέας φούσκας

Η ξέφρενη άνοδος των αμερικανικών μετοχών τροφοδοτεί ανησυχίες για νέα χρηματιστηριακή φούσκα, με τα ιστορικά υψηλά σε Buffett και Shiller P/E να προμηνύουν κίνδυνο απότομης διόρθωσης.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Αγορά κατοικίας στην Ευρώπη – Καλώς ήρθατε στη μεγάλη φορολογική ρουλέτα
Ζήτημα πολιτικής 24.09.25

Αγορά κατοικίας στην Ευρώπη – Καλώς ήρθατε στη μεγάλη φορολογική ρουλέτα

Μεγάλες είναι οι διαφορές όσον αφορά τη φορολόγηση για την αγορά κατοικίας μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Το κόστος κυμαίνεται από 0 έως χιλιάδες ευρώ, ανάλογα με τη χώρα όπου βρίσκεται το ακίνητο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ εναντίον Κίνας: Όταν η εθνική ασφάλεια μπλέκει ιδιώτες και γίνεται… έσοδο
«Όλα έχουν μια τιμή» 24.09.25

ΗΠΑ εναντίον Κίνας: Όταν η εθνική ασφάλεια μπλέκει ιδιώτες και γίνεται… έσοδο

Ορισμένες ενέργειες προς όφελος της οικονομικής ανάπτυξης και καινοτομίας, όπως η προώθηση εξαγωγών και η επιστημονική συνεργασία, μπορούν να υπονομεύσουν την εθνική ασφάλεια

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Δασμοί: Η Νότια Κορέα αναμένει πρόοδο στις διαβουλεύσεις με τις ΗΠΑ τον Οκτώβριο – Η προειδοποίηση Λι
Διεθνής Οικονομία 24.09.25

Δασμοί: Η Νότια Κορέα αναμένει πρόοδο στις διαβουλεύσεις με τις ΗΠΑ τον Οκτώβριο – Η προειδοποίηση Λι

Η Νότια Κορέα βρίσκεται σε συνομιλίες για την επίτευξη μιας εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ στοχεύοντας στη μείωση των δασμών που επιβλήθηκαν από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
ΕΕ: Σε ποια ηλικία φεύγουν από τα σπίτια των γονιών τους οι νέοι – Αρνητικό παράδειγμα η Ελλάδα
Δείτε πίνακες 23.09.25

Σε ποια ηλικία φεύγουν από τα σπίτια των γονιών τους οι νέοι στην ΕΕ - Αρνητικό παράδειγμα η Ελλάδα

Πότε φεύγουν οι νέοι από το γονεϊκό σπίτι στην ΕΕ, τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat, αρνητική πρωταθλήτρια η Ελλάδα - Ο παράγοντας του κόστους στέγασης

Σύνταξη
Ευρώπη: Πόσo περισσότερα κερδίζουν οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίων ανά χώρα – Τι ισχύει για την Ελλάδα
Οι πιο σημαντικές διαφορές 23.09.25

Πόσο περισσότερα κερδίζουν οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίων ανά χώρα στην Ευρώπη - Τι ισχύει για την Ελλάδα

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat για τους πτυχιούχους Πανεπιστημίων στην Ευρώπη - Σε ποιες χώρες παρατηρούνται τα μεγαλύτερα μισθολογικά χάσματα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μετά τη Γαλλία, τώρα η Γερμανία: το κοινωνικό κράτος «τρίζει» – Αρκεί 1,35 τρισ ευρώ για να αντέξει;
«Βλακείες!» 23.09.25

Μετά τη Γαλλία, τώρα η Γερμανία: το κοινωνικό κράτος «τρίζει» - Αρκεί 1,35 τρισ ευρώ για να αντέξει;

Οι προσπάθειες στην Ευρώπη να μειωθούν οι κοινωνικές δαπάνες αποδείχθηκαν πολιτικά ολισθηρές. Η κρίση χτύπησε την πόρτα ακόμα και στη Γερμανία, το πιο εντυπωσιακό κοινωνικό κράτος της Ευρώπης.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
H Nvidia επενδύει 100 δισ. δολ. στην OpenAI
Μνημειώδης συνεργασία 23.09.25

H Nvidia επενδύει 100 δισ. δολ. στην OpenAI

Η επένδυση της Nvidia στην OpenAI θα γίνει στο πλαίσιο της κατασκευής κέντρων δεδομένων αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων

Σύνταξη
Η Ευρώπη επιστρέφει στον χάρτη των IPO
Χρηματιστήρια 23.09.25

Η Ευρώπη επιστρέφει στον χάρτη των IPO

Η πρόσφατη άνοδος που καταγράφουν οι δημόσιες εγγραφές (IPO) εταιρειών στα χρηματιστήρια ακολουθεί μια παρατεταμένη περίοδο αδράνειας στις αγορές της Ευρώπης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Η Τζούλια Γκάρνερ δηλώνει ότι θέλει να ερωτεύεται τους χαρακτήρες που υποδύεται, ενώ ποζάρει αλά Μαντόνα
«Borderline» 25.09.25

Η Τζούλια Γκάρνερ δηλώνει ότι θέλει να ερωτεύεται τους χαρακτήρες που υποδύεται, ενώ ποζάρει αλά Μαντόνα

Νωρίτερα αυτό το μήνα, μιλώντας στο περιοδικό W, η Τζούλια Γκάρνερ επιβεβαίωσε ότι θα υποδυθεί τη Μαντόνα στην επίσημη βιογραφική ταινία της τραγουδίστριας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μεντιλίμπαρ: «Να εκμεταλλεύονται όλοι τις ευκαιρίες τους – Προπονήθηκαν Ροντινέι και Ζέλσον»
Ποδόσφαιρο 25.09.25

Μεντιλίμπαρ: «Να εκμεταλλεύονται όλοι τις ευκαιρίες τους – Προπονήθηκαν Ροντινέι και Ζέλσον»

Στα ματς με Αστέρα Τρίπολης και Λεβαδειακό αναφέρθηκε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος παράλληλα ενημέρωσε και για την κατάτασταση των Ροντινέι, Ζέλσον Μαρτίνς, Γιάρεμτσουκ και Σιπιόνι.

Σύνταξη
Ρούμπιο: «Αδιανόητο οι άνθρωποι να συνεχίζουν τη ζωή τους, γνωρίζοντας όσα συμβαίνουν στη Γάζα»
Μπάσκετ 25.09.25

Ρούμπιο: «Αδιανόητο οι άνθρωποι να συνεχίζουν τη ζωή τους, γνωρίζοντας όσα συμβαίνουν στη Γάζα»

Ο Ρίκι Ρούμπιο πήρε θέση για όσα συμβαίνουν στη Γάζα, χαρακτηρίζοντας αδιανόητο το να συνεχίζουν οι άνθρωποι τη ζωή τους γνωρίζοντας όλα όσα συμβαίνουν στη Γάζα.

Σύνταξη
Ω, αυτό το «ή»
Σεμνή συνέπεια 25.09.25

Ω, αυτό το «ή»

Αμφίθυμο χαμόγελο μιας αμετάδοτης και αμέτοχης σοφίας

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
ΟΠΕΚΕΠΕ: Μισόλογα Μπαμπασίδη στη Βουλή για τις επισυνδέσεις – Επίθεση σε Τυχεροπούλου, αιχμές σε Σημανδράκο
Πολιτική Γραμματεία 25.09.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Μισόλογα Μπαμπασίδη στη Βουλή για τις επισυνδέσεις – Επίθεση σε Τυχεροπούλου, αιχμές σε Σημανδράκο

«Δεν υπήρξε από μέρους μου και κανέναν άλλο τέλεση παράνομης πράξης» υποστήριξε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ μιλώντας στην Εξεταστική της Βουλής.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Πυρά Ανδρουλάκη: Δικαιοσύνη α λα καρτ, η επιστολή Μητσοτάκη στον Ντογιάκο δεν ήταν παρέμβαση;
Πολιτική Γραμματεία 25.09.25

Πυρά Ανδρουλάκη: Δικαιοσύνη α λα καρτ, η επιστολή Μητσοτάκη στον Ντογιάκο δεν ήταν παρέμβαση;

Δριμεία κριτική στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης καταλογίζοντας στην κυβέρνηση ερασιτεχνισμό για την ματαίωση της συνάντησης με τον Ταγίπ Ερντογάν. Δήλωσε δε ότι δεν θα κάνει ούτε βήμα πίσω στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγοντας ότι θα κάνει νέα πρόταση προανακριτικής.

Σύνταξη
Αρκεί το πρόγραμμα για να «ενώσει» το ΠΑΣΟΚ; – Ενεργά τα εσωκομματικά μέτωπα, «τραβάει αυτιά» ο Ανδρουλάκης
Πολιτική Γραμματεία 25.09.25

Αρκεί το πρόγραμμα για να «ενώσει» το ΠΑΣΟΚ; – Ενεργά τα εσωκομματικά μέτωπα, «τραβάει αυτιά» ο Ανδρουλάκης

Νέες εσωκομματικές «ίντριγκες» στο ΠΑΣΟΚ. Δηλώσεις πρωτοκλασάτων στελεχών ενόχλησαν τον Νίκο Ανδρουλάκη, που πλέον δεν αφήνει αναπάντητες τις αιχμές. Σαφές το μήνυμα του προέδρου με πολλούς αποδέκτες.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
«Συντονιστής των παράνομων εργασιών ο Τριαντόπουλος» – Νέες καταθέσεις για το μπάζωμα στα Τέμπη
Ελλάδα 25.09.25

«Συντονιστής των παράνομων εργασιών ο Τριαντόπουλος» – Νέες καταθέσεις για το μπάζωμα στα Τέμπη

Οι γονείς του Βάιου Βλάχου επανέλαβαν ότι ο Χρ. Τριαντόπουλος είχε ρόλο συντονιστή στις παράνομες εργασίες και στις πιέσεις που ασκήθηκαν στις ομάδες που εργάζονταν στο χώρο, από τις πρώτες κιόλας ώρες που σημειώθηκε η σιδηροδρομική τραγωδία.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
The Secret of Secrets: Είναι το νέο βιβλίο του Νταν Μπράουν «βούτυρο στο ψωμί» των συνωμοσιολόγων;
Συνείδηση & Ύλη 25.09.25

The Secret of Secrets: Είναι το νέο βιβλίο του Νταν Μπράουν «βούτυρο στο ψωμί» των συνωμοσιολόγων;

Στο νέο του βιβλίο The Secret of Secrets, ο Νταν Μπράουν υφαίνει ένα θρίλερ γεμάτο κώδικες, δολοφονίες και επιστημονικές ίντριγκες, βυθίζοντας τον Ρόμπερτ Λάνγκτον στον λαβύρινθο των θεωριών συνωμοσίας

Σύνταξη
Ο ασυμβίβαστος Μεντιλίμπαρ
On Field 25.09.25

Ο ασυμβίβαστος Μεντιλίμπαρ

Όταν ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ φωνάζει, όπως συνέβη και στην Τρίπολη παρά τη νίκη του Ολυμπιακού, είναι βέβαιο πως κάτι καλό θα βγει για τους «ερυθρόλευκους».

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Τελικά το έκαναν: Το South Park επιτίθεται στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου
Στιγμή κάθαρσης 25.09.25

Τελικά το έκαναν: Το South Park επιτίθεται στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου

Με τον Επικεφαλής της Επιτροπής Επικοινωνιών των ΗΠΑ, Μπρένταν Καρ, σε ένα βουνό από περιττώματα και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ στο στόχαστρο, το τελευταίο επεισόδιο του South Park δεν χαρίζει κάστανο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Λύθηκε το μυστήριο των χιλιάδων σεισμών στη Σαντορίνη – Η άγνωστη σύνδεση με άλλο ηφαίστειο
Μάγμα από τα βάθη 25.09.25

Λύθηκε το μυστήριο των χιλιάδων σεισμών στη Σαντορίνη – Η άγνωστη σύνδεση με άλλο ηφαίστειο

Οι δονήσεις προήλθαν από την άνοδο μιας μεγάλης ποσότητας μάγματος κάτω από τον βυθό. Το ηφαίστειο της Σαντορίνης αποκαλύπτεται ότι επικοινωνεί με το υποθαλάσσιο ηφαίστειο του Κολούμπου.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Μυτιλήνη: Απομακρύνθηκαν από το σπίτι τους δύο αδελφάκια με εντολή εισαγγελέα – Συνελήφθη ο πατέρας
Υπήρξαν καταγγελίες 25.09.25

Απομακρύνθηκαν από το σπίτι τους δύο αδελφάκια με εντολή εισαγγελέα - Γιατί συνελήφθη ο πατέρας

Τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο στη Μυτιλήνη για να εξεταστούν από ειδικούς και να εκτιμηθεί αν οι συνθήκες διαβίωσής τους ήταν κατάλληλες, αλλά ο 28χρονος πατέρας πήγε και τα ξαναπήρε

Σύνταξη
ΕΕ: Η Ευρώπη μπροστά στην πρόκληση της στρατιωτικοποίησης – Μπορεί να επιβιώσει;
Νέα γεωπολιτική 25.09.25

Η Ευρώπη μπροστά στην πρόκληση της στρατιωτικοποίησης - Μπορεί να επιβιώσει;

Έχει η ΕΕ τα απαραίτητα εφόδια για να επιβιώσει στην εποχή της στρατιωτικοποίησης; Τα πρόσφατα γεγονότα έριξαν φως σε αυτό το κρίσιμο ερώτημα.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Παναθηναϊκός: Η αντίδραση Καραγκούνη στις φήμες και το ταξίδι του Παπαδημητρίου
Super League 25.09.25

Η αντίδραση Καραγκούνη στις φήμες για Παναθηναϊκό και το ταξίδι του Παπαδημητρίου

Ο Γιώργος Καραγκούνης αντέδρασε στις φήμες για προσέγγιση του Παναθηναϊκού, ο Γιάννης Παπαδημητρίου είναι ξανά με την αποστολή και η απάντηση του Πιλάβιου στον Αλαφούζο.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

