Νετανιάχου: Σε εξέλιξη στρατιωτικό-διπλωματική προσπάθεια για την ήττα της Χαμάς και την επιστροφή των ομήρων

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε στην οικογένεια του Αλόν Οέλ, ενός ομήρου που εξακολουθεί να κρατείται στη Γάζα, ότι καταβάλλεται συνεχής συνδυασμένη στρατιωτική και διπλωματική προσπάθεια για την ήττα της Χαμάς και την απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Οι συγκεκριμένες πληροφορίες έγιναν γνωστές μετά από δήλωση που εξέδωσε το γραφείο του την Τετάρτη.

Την Παρασκευή θα μιλήσει ο Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Ο Κόμπι Οέλ, πατέρας του ομήρου, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι αυτός και η σύζυγός του αναμένουν ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα επιστρέψει από το ταξίδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες με «νέα που περιμένουν όλοι οι Ισραηλινοί», σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

Ο Νετανιάχου έχει προγραμματίσει να απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη την Παρασκευή, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έχει επίσης προγραμματίσει να συναντηθεί με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για να συζητήσουν την απελευθέρωση των ομήρων.

«Το ταξίδι του είναι μια ευκαιρία για όλους τους υπουργούς να δώσουν (στον Νετανιάχου) την υποστήριξη και τη δύναμη που χρειάζεται για να εξασφαλίσει την απελευθέρωση του Αλόν και όλων των ομήρων», πρόσθεσε ο Οέλ σε δήλωση που εξέδωσε το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων, το οποίο εκπροσωπεί τις οικογένειες των περισσότερων Ισραηλινών αιχμαλώτων που κρατούνται στη Γάζα.