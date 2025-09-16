newspaper
Νίκο, χάσαμε… Και τώρα τι θα απογίνουμε χωρίς ντραμς

Επιχείρηση «damage control» από τον Νετανιάχου – Καλεί επενδυτές στην αμυντική βιομηχανία
Κόσμος 16 Σεπτεμβρίου 2025 | 21:44

Επιχείρηση «damage control» από τον Νετανιάχου – Καλεί επενδυτές στην αμυντική βιομηχανία

Ο Νετανιάχου απέδωσε την πτώση του χρηματιστηρίου σε «παρεξήγηση». Και απέδωσε σε πολιτικά κίνητρα τους «περιορισμούς» -όχι απομόνωση- που υφίσταται η αμυντική βιομηχανία του Ισραήλ.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
Το ghosting ή η απόρριψη; Τι πονάει περισσότερο;

Το ghosting ή η απόρριψη; Τι πονάει περισσότερο;

Spotlight

Απόπειρα να σώσει την κατάσταση που προκάλεσε ο ίδιος μία μέρα πριν, όταν μιλούσε για «απομόνωση του Ισραήλ» και για «αυτάρκεια», από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Σε διάγγελμα-συνέντευξη Τύπου, ενώ είναι σε εξέλιξη η στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα και ο κόσμος βοά για τα εγκλήματα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έκανε κάλεσμα σε διεθνείς επενδυτές να πάνε στο Ισραήλ και να βάλουν χρήματα.

• Διαβάστε όλες τις εξελίξεις στο live-blogging του in.gr.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Times of Israel, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν είχε άλλη επιλογή, μετά την πτώση του χρηματιστηρίου στο Τελ Αβίβ και τις οργισμένες αντιδράσεις παραγόντων της οικονομίας. Και ενώ αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι στη συνέντευξη θα ήταν παρών και ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς, αρνήθηκε να παραστεί. Σε συνάντησή τους, το βράδυ της Δευτέρας, φέρεται να είπε στον Μπενιαμίν Νετανιάχου: «Εσύ προκάλεσες τη ζημιά, εσύ την διορθώνεις».

Μια οικονομία που «τρέχει»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σχυρίστηκε ότι η οικονομία της χώρας «τρέχει» και δεν έχει πληγεί από τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας. Αλλά δεν μπόρεσε να αποκρύψει το γεγονός ότι όντως απομονώνεται το Ισραήλ. Αναγνώρισε όμως αυτή την απομόνωση μόνο στον αμυντικό τομέα, καθώς όλο και περισσότερες χώρες προχωρούν σε εμπάργκο ή περιορισμούς στις αποστολές όπλων στο Ισραήλ, λόγω του πολέμου στη Γάζα.

YouTube thumbnail

Αποφεύγοντας να χρησιμοποιήσει τις ακραίες εκφράσεις της Δευτέρας, και σε μια προσπάθεια να διασκεδάσεις τις αρνητικές εντυπώσεις, είπε:

«Απευθύνω έκκληση σε εσάς, τους επενδυτές όλου του κόσμου, να συμμετάσχετε τώρα, γιατί είμαστε έτοιμοι να απογειωθούμε».

Και υποστήριξε ότι το Ισραήλ, από τότε που έχει αναλάβει τη διακυβέρνησή του κάνει οικονομικά άλματα, άλματα στην καινοτομία και στην αμυντική βιομηχανία, ενώ το σέκελ είναι ισχυρότερο από ποτέ. Για να πείσει για τα λεγόμενά του, αναφορικά με τα επιτεύγματα στην τεχνολογία και τα αμυντικά συστήματα, επικαλέστηκε τα πλήγματα στο Ιράν.

«Θα εκπλήξουμε τον κόσμο»

«Έχετε μια γεύση από αυτό στις εκπληκτικές δυνατότητες και τα καταπληκτικά επιτεύγματα του Ισραήλ, στον 12ήμερο πόλεμο με το Ιράν. Θα μπορούσατε να δείτε τα πράγματα που θα μπορούσε να κάνει το Ισραήλ που θα εκπλήξουν τον κόσμο», είπε.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε επίσης ότι το Ισραήλ πρόκειται να δημιουργήσει μια «ανεξάρτητη βιομηχανία όπλων» που μπορεί να «αντέξει τους διεθνείς πολιτικούς περιορισμούς», αποφεύγοντας τη λέξη «απομόνωση».

«Έτσι, θα δημιουργήσουμε μια ανεξάρτητη βιομηχανία όπλων, πολύ ισχυρή, πολύ δυνατή, που μπορεί να αντέξει κάθε είδους διεθνείς, πολιτικούς περιορισμούς και θα παρέχει ασφάλεια στο Κράτος του Ισραήλ», είπε.

«Θα συνεχίσει να καινοτομεί και θα συνεχίσει να παρέχει την ασφάλεια και την ευημερία μας», είπε. Αλλά, «θα χρειαστεί χρόνος».

Παρουσίασε πίνακες με την πορεία της οικονομίας του Ισραήλ, όπου όλα έδειχναν ιδανικά: μείωση της ανεργίας, άνοδος του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, άνοδος των ξένων επενδύσεων σε απόλυτους αριθμούς. «Το Ισραήλ είναι μια χώρα με μόλις 10 εκατομμύρια κατοίκους, αλλά ταλαντούχους ανθρώπους», είπε.

Οι μετοχές έπεσαν από «παρεξήγηση»

Απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους αναφέρθηκε και στην πτώση των χρηματιστηρίων έπειτα από τις δηλώσεις περί «Σούπερ-Σπάρτης», αποδίδοντάς την σε «παρεξήγηση».

Είπε ότι έχει «πλήρη εμπιστοσύνη στην οικονομία του Ισραήλ», η οποία, όπως είπε, «έχει εκπλήξει ακόμη περισσότερο ολόκληρο τον κόσμο τα τελευταία δύο χρόνια, ενώ βρισκόμαστε σε πόλεμο».

Για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, οι προσπάθειες απομόνωσης του Ισραήλ «έχουν πολιτικά κίνητρα και όχι οικονομικά».

«Δεν απορρίπτω τις προσπάθειες να μας περιορίσουν οικονομικά – τις γνωρίζουμε. Είναι πιθανό να υπάρξουν τέτοιες προσπάθειες. Αλλά ο κόσμος θέλει τα προϊόντα που παράγει το Ισραήλ», ισχυρίστηκε και πρόσθεσε ότι τα χθεσινά σχόλιά του αφορούσαν μόνο τις αμυντικές βιομηχανίες. Όχι την ευρύτερη οικονομία.

«Υπάρχει ένας τομέας στον οποίο αναφέρθηκα όπου πράγματι θα μπορούσαν να υπάρχουν περιορισμοί – όχι οικονομικοί, αλλά πολιτικοί στην ουσία τους – και αυτό συμβαίνει στις αμυντικές βιομηχανίες», είπε.

Και αναφερόμενος στην πτώση των μετοχών στο Χρηματιστήριο του Τελ Αβίβ, είπε: «Υπήρξε μια παρεξήγηση που υποτίθεται ότι συγκλόνισε την χρηματιστηριακή αγορά. Δεν μας συγκλόνισε. Και ο λόγος που δεν μας συγκλόνισε είναι ένας: επειδή ουσιαστικά, η χρηματιστηριακή αγορά – οι αγορές – καταλαβαίνουν τι είπα, τη δύναμη της οικονομίας του Ισραήλ και την κερδοφορία των επενδύσεων στο Ισραήλ. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη διασφάλιση του μέλλοντός μας».

«Πολιτικοί περιορισμοί»

«Οι αμυντικές μας βιομηχανίες βρίσκονται σε άνοδο», είπε ο Νετανιάχου. «Έχουν επιτύχει τεράστια επιτεύγματα στις εξαγωγές, τόσο σε ποσότητα όσο και σε ποιότητα, αλλά εκεί πράγματι αντιμετωπίσαμε – και θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε ξανά – πολιτικούς περιορισμούς κατά τη διάρκεια του πολέμου».

Για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, «υπάρχει ένα μάθημα που έχουμε αντλήσει από αυτόν τον πόλεμο. Είναι ότι θέλουμε να βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου δεν θα είμαστε περιορισμένοι – ότι το Ισραήλ θα αμύνεται με τις δικές του δυνάμεις και με τα δικά του όπλα. Και γι’ αυτό θέλουμε να επιτύχουμε ανεξαρτησία ασφαλείας».

World
Fed: Η τρίτη εντολή και ο συναγερμός στα desk των traders ομολόγων

Fed: Η τρίτη εντολή και ο συναγερμός στα desk των traders ομολόγων

Vita.gr
Το ghosting ή η απόρριψη; Τι πονάει περισσότερο;

Το ghosting ή η απόρριψη; Τι πονάει περισσότερο;

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Εκδίδει ομόλογο 500 εκατ. ευρώ – Όλες οι λεπτομέρειες της δημόσιας προσφοράς

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Εκδίδει ομόλογο 500 εκατ. ευρώ – Όλες οι λεπτομέρειες της δημόσιας προσφοράς

inWellness
inTown
Τσάρλι Κερκ: Ο ηλικιωμένος που συνελήφθη αρχικά, αντιμετωπίζει κατηγορίες για παρεμπόδιση δικαιοσύνης
Κόσμος 16.09.25

Τσάρλι Κερκ: Ο ηλικιωμένος που συνελήφθη αρχικά, αντιμετωπίζει κατηγορίες για παρεμπόδιση δικαιοσύνης

Ο 71χρονος Τζορτζ Ζιν φέρεται να είπε σε αστυνομικό «Εγώ τον πυροβόλησα, πυροβολήστε με» και με την προσαγωγή του να έδωσε χρόνο στον αληθινό δολοφόνο να διαφύγει.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στον Τάιλερ Ρόμπινσον για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ – Ζητήθηκε η θανατική ποινή
Οι υποψίες 16.09.25 Upd: 22:05

Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στον Τάιλερ Ρόμπινσον για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ – Ζητήθηκε η θανατική ποινή

Κατηγορίες απαγγέλθηκαν στον κατηγορούμενο για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, Τάιλερ Ρόμπινσον, με τον εισαγγελέα να ανακοινώνει ότι θα ζητηθεί η εφαρμογή της θανατικής ποινής

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Σήμερα η απαγγελία κατηγοριών κατά του Τάιλερ Ρόμπινσον – Πιθανή ακόμη και η θανατική ποινή
Κόσμος 16.09.25

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Σήμερα η απαγγελία κατηγοριών κατά του Τάιλερ Ρόμπινσον – Πιθανή ακόμη και η θανατική ποινή

Απόψε αναμένεται να γίνει η απαγγελία των κατηγοριών εις βάρος του φερόμενου δράστη της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ, Τάιλερ Ρόμπινσον

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Αρχές Οκτωβρίου η διπλή ψηφοφορία επί των προτάσεων μομφής εναντίον της
Κατακερματισμός 16.09.25

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Αρχές Οκτωβρίου η διπλή ψηφοφορία επί των προτάσεων μομφής εναντίον της

Στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου 6-9 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί η συζήτηση και ψηφοφορία επί των προτάσεων μομφής κατά της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, από τους ακροδεξιούς Πατριώτες και την Αριστερά

Σύνταξη
Ουκρανία: Ανατριχιαστικό ντοκουμέντο από το Χάρκοβο – Drone διαλύει κτήριο μέσα στην πόλη
Δείτε βίντεο 16.09.25

Ανατριχιαστικό ντοκουμέντο από το Χάρκοβο - Drone διαλύει κτήριο μέσα στην πόλη

Η Ουκρανία λέει ότι το κτήριο αφορούσε τον τομέα της Παιδείας. Αν ισχύει, τότε το εν λόγω πλήγμα αντιβαίνει στο ρωσικό δόγμα περί μη επίθεσης σε οτιδήποτε και οποιονδήποτε δεν συνδέεται με τον πόλεμο.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Λουίτζι Μαντζιόνε: Απομακρύνεται το ενδεχόμενο θανατικής καταδίκης – Απορρίφθηκε η κατηγορία για τρομοκρατία
Πιθανά τα ισόβια 16.09.25

Λουίτζι Μαντζιόνε: Απομακρύνεται το ενδεχόμενο θανατικής καταδίκης – Απορρίφθηκε η κατηγορία για τρομοκρατία

Δικαστής της Νέας Υόρκης απέρριψε τις κατηγορίες για τρομοκρατία εναντίον του Λουίτζι Μαντζιόνε, που κατηγορείται για τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare. Παραμένει η ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Σύνταξη
Ο πρόεδρος της Πολωνίας ζητά πολεμικές αποζημιώσεις από τη Γερμανία
Κάρολ Ναβρότσκι 16.09.25

Ο πρόεδρος της Πολωνίας ζητά πολεμικές αποζημιώσεις από τη Γερμανία

Παρά το γεγονός ότι μπορεί να προκαλέσουν μεγαλύτερη ένταση στις σχέσεις με τη Γερμανία, ο εθνικιστής πρόεδρος της Πολωνίας απαιτεί από το Βερολίνο να καταβάλει πολεμικές αποζημιώσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Σίσι αποκάλεσε το Ισραήλ «εχθρό»
Ιστορική δήλωση 16.09.25

Ο Σίσι αποκάλεσε το Ισραήλ «εχθρό»

Είναι η πρώτη φορά που Αιγύπτιος πρόεδρος προβαίνει σε τέτοιο χαρακτηρισμό για το Ισραήλ μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Ειρήνης του Καμπ Ντέιβιντ

Σύνταξη
Σόφια: Συνελήφθη 48χρονος Ρώσος για τη φονική έκρηξη στη Βηρυτό το 2020
Ένταλμα Interpol 16.09.25

Συνελήφθη 48χρονος Ρώσος για τη φονική έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού το 2020

Φέρεται ως ιδιοκτήτης του Rhosus, το οποίο μετέφερε στο λιμάνι της Βηρυτού το νιτρικό αμμώνιο που εξερράγη και σκότωσε πάνω από 200 ανθρώπους - Η σύλληψη έγινε στη Σόφια βάσει εντάλματος της Interpol

Σύνταξη
Ανακοίνωση-δέσμευση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός: «Στόχος μας ήταν και παραμένει η κορυφή» – Κοινή δήλωση και των παικτών της ομάδας
Ποδόσφαιρο 16.09.25

Ανακοίνωση-δέσμευση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός: «Στόχος μας ήταν και παραμένει η κορυφή» – Κοινή δήλωση και των παικτών της ομάδας

Καταιγιστικές οι εξελίξεις στον Παναθηναϊκό, με την ΠΑΕ να καλεί με ανακοίνωσή της τον κόσμο να στηρίξει τους ποδοσφαιριστές, ενώ παράλληλα δεσμεύεται ότι θα κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για την επιστροφή της ομάδας στην κορυφή. Τι αναφέρει η κοινή δήλωση που έκαναν και οι παίκτες της ομάδας.

Σύνταξη
Σάλος με τον πρίγκιπα Άντριου: Γέλαγε στην κηδεία της δούκισσας του Κεντ – Η αμηχανία, η ασθένεια της Καμίλα και ο Πάπας
Όλα όσα έγιναν 16.09.25

Σάλος με τον πρίγκιπα Άντριου: Γέλαγε στην κηδεία της δούκισσας του Κεντ – Η αμηχανία, η ασθένεια της Καμίλα και ο Πάπας

Πολλά τα παραλειπόμενα από την κηδεία της δούκισσας του Κεντ που έφερε τη βασιλική οικογένεια αντιμέτωπη με τον ατιμασμένο πρίγκιπα Άντριου εν μέσω του σκανδάλου Έπσταϊν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Τότεναμ – Βιγιαρεάλ
Champions League 16.09.25

LIVE: Τότεναμ – Βιγιαρεάλ

LIVE: Τότεναμ – Βιγιαρεάλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Τότεναμ – Βιγιαρεάλ για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4 HD.

Σύνταξη
LIVE: Γιουβέντους – Ντόρτμουντ
Champions League 16.09.25

LIVE: Γιουβέντους – Ντόρτμουντ

LIVE: Γιουβέντους – Ντόρτμουντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Γιουβέντους – Ντόρτμουντ για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3 HD.

Σύνταξη
Αθλέτικ Μπιλμπάο – Άρσεναλ 0-2: Ξεκίνημα με το δεξί για τους «κανονιέρηδες» (vid)
Ποδόσφαιρο 16.09.25

Αθλέτικ Μπιλμπάο – Άρσεναλ 0-2: Ξεκίνημα με το δεξί για τους «κανονιέρηδες» (vid)

Χωρίς να εντωπωσιάσει με την απόδοσή της, η Άρσεναλ έκανε τη... δουλειά της στο Σαν Μαμές και με γκολ των Μαρτινέλι και Τροσάρ νίκησε 2-0 την Αθλέτικ Μπιλμπάο στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League. Την επόμενη αγωνιστική, η ομάδα του Αρτέτα υποδέχεται τον Ολυμπιακό.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Έκθεση Ντράγκι, ένα χρόνο μετά: Αδράνεια και εφυσηχασμός – Το μήνυμα του συντάκτη της
Μόνο δικαιολογίες 16.09.25

Έκθεση Ντράγκι, ένα χρόνο μετά: Αδράνεια και εφυσηχασμός – Το μήνυμα του συντάκτη της

Τον Σεπτέμβριο του 2024, η Κομισιόν υιοθέτησε τις 383 συστάσεις του Μάριο Ντράγκι για την ανάταξη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ένα χρόνο μετά, μόλις 11,2% των προτάσεων έχουν εφαρμοστεί.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Μπενφίκα – Καραμπάγκ
Champions League 16.09.25

LIVE: Μπενφίκα – Καραμπάγκ

LIVE: Μπενφίκα – Καραμπάγκ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπενφίκα – Καραμπάγκ για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5 HD.

Σύνταξη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μαρσέιγ
Champions League 16.09.25

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μαρσέιγ

Ο Αργύρης Λιατσικούρας βρίσκεται στην αποστολή της ομάδας Νέων του Ολυμπιακού για τον αγώνα με την Πάφο για το Youth League (17/9, 13:30).

Σύνταξη
Γιώργος Λάνθιμος: Με μούσα τη Σκάρλετ Γιόχανσον, το νέο φιλμ του για την Prada είναι αλλόκοτο – «Κλώνοι»
«Ξόρκι»» 16.09.25

Γιώργος Λάνθιμος: Με μούσα τη Σκάρλετ Γιόχανσον, το νέο φιλμ του για την Prada είναι αλλόκοτο – «Κλώνοι»

Όταν ο Γιώργος Λάνθιμος αναλαμβάνει να σκηνοθετήσει μια διαφήμιση για μια τσάντα, το αποτέλεσμα δεν είναι απλώς ένα διαφημιστικό βίντεο, αλλά μια σουρεαλιστική ταινία μικρού μήκους με πρωταγωνίστρια τη Σκάρλετ Γιόχανσον

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τσάρλι Κερκ: Ο ηλικιωμένος που συνελήφθη αρχικά, αντιμετωπίζει κατηγορίες για παρεμπόδιση δικαιοσύνης
Κόσμος 16.09.25

Τσάρλι Κερκ: Ο ηλικιωμένος που συνελήφθη αρχικά, αντιμετωπίζει κατηγορίες για παρεμπόδιση δικαιοσύνης

Ο 71χρονος Τζορτζ Ζιν φέρεται να είπε σε αστυνομικό «Εγώ τον πυροβόλησα, πυροβολήστε με» και με την προσαγωγή του να έδωσε χρόνο στον αληθινό δολοφόνο να διαφύγει.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στον Τάιλερ Ρόμπινσον για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ – Ζητήθηκε η θανατική ποινή
Οι υποψίες 16.09.25 Upd: 22:05

Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στον Τάιλερ Ρόμπινσον για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ – Ζητήθηκε η θανατική ποινή

Κατηγορίες απαγγέλθηκαν στον κατηγορούμενο για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, Τάιλερ Ρόμπινσον, με τον εισαγγελέα να ανακοινώνει ότι θα ζητηθεί η εφαρμογή της θανατικής ποινής

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Int.: Αυτό το Σάββατο μαζί με τα ΝΕΑ
Media 16.09.25

Int.: Αυτό το Σάββατο μαζί με τα ΝΕΑ

Το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, το 5ο τεύχους του περιοδικού Int. Έρχεται μαζί με τα ΝΕΑ Σαββατοκύριακο και είναι αφιερωμένο στην «άλλη Αμερική».

Σύνταξη
«Όχι στην αποφυλάκιση του ναζί Μιχαλολιάκου» – Μαζική κινητοποίηση στην Καλλιθέα
Ελλάδα 16.09.25

«Όχι στην αποφυλάκιση του ναζί Μιχαλολιάκου» – Μαζική κινητοποίηση στην Καλλιθέα

«Ο φασισμός πεθαίνει μονάχα απ' το λαό, για πάντα θα πατάμε το φίδι στο λαιμό», ήταν το μήνυμα που έστειλαν οι διαδηλωτές από την Καλλιθέα - «Οι φασίστες δεν έχουν καμία θέση στους χώρους δουλειάς, στα σχολεία, στις γειτονιές»

Σύνταξη
Μεταναστευτικό: Δοκιμάζεται η Κρήτη – «Μπούμερανγκ» η τροπολογία Πλεύρη – Συσκέψεις σε Αθήνα και Χανιά
Μεταναστευτικό 16.09.25

Δοκιμάζεται η Κρήτη - «Μπούμερανγκ» η τροπολογία Πλεύρη - Συσκέψεις σε Αθήνα και Χανιά

«Κενό γράμμα» ο νόμος Πλεύρη. Δεν μειώθηκαν οι ροές από τη βόρεια Αφρική. Εικόνες ντροπής στην Κρήτη. Ψηλά στην ατζέντα του ΚΥΣΕΑ το μεταναστευτικό. Έκτακτη σύσκεψη στα Χανιά.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο δικαστής έδειξε ότι η ΔΕΑΒ κλείνει την Λεωφόρο
Ποδόσφαιρο 16.09.25

Ο δικαστής έδειξε ότι η ΔΕΑΒ κλείνει την Λεωφόρο

Και …επίσημα ρίψεις αντικειμένων από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Η ΔΕΑΒ ή θα ανακοινώσει ποινή την Τετάρτη (17/9) ή θα τον καλέσει σε ακρόαση και θα ακολουθήσει τιμωρία

Βάιος Μπαλάφας
Κουγιουμτσίδης: «Χαρούμενος που έστω και για λίγο έκανα όλους του Έλληνες περήφανους»
Άλλα Αθλήματα 16.09.25

Κουγιουμτσίδης: «Χαρούμενος που έστω και για λίγο έκανα όλους του Έλληνες περήφανους»

Ο Παγκόσμιος πρωταθλητής στα 79 κιλά ελευθέρας πάλης των ανδρών, Γιώργος Κουγιουμτσίδης μίλησε στο σάιτ της ομοσπονδίας για την μεγάλη επιτυχία του στην διοργάνωση της Κροατίας.

Σύνταξη
Κάλεσμα της ΠΑΕ Ολυμπιακός στον κόσμο: «Στηρίζουμε την ομάδα μας με φωνή, παλμό και πάθος»
Champions League 16.09.25

Κάλεσμα της ΠΑΕ Ολυμπιακός στον κόσμο: «Στηρίζουμε την ομάδα μας με φωνή, παλμό και πάθος»

Ανακοίνωση με την οποία καλεί τον κόσμο να στηρίξει την ομάδα μόνο με τη φωνή της, εξέδωσε μια μέρα πριν την πρεμιέρα στο Champions League κόντρα στην Πάφο, η ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Σύνταξη
«Κλαίω χωρίς σταματημό»: Σπαρακτικά αντίο των Μέριλ Στριπ και Τζέιν Φόντα στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ – «Αιώνιος έρωτας»
Ατόφια αγάπη 16.09.25

«Κλαίω χωρίς σταματημό»: Σπαρακτικά αντίο των Μέριλ Στριπ και Τζέιν Φόντα στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ – «Αιώνιος έρωτας»

Η  απώλεια του Ρόμπερτ Ρέντφορντ συγκλόνισε τον κόσμο του κινηματογράφου όμως για τη Μέριλ Στριπ και ειδικότερα για τη Τζέιν Φόντα, ο χαμός του αγαπημένου της συμπρωταγωνιστή και φίλου ήταν μια εξαιρετικά προσωπική απώλεια

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο