Επιχείρηση «damage control» από τον Νετανιάχου – Καλεί επενδυτές στην αμυντική βιομηχανία

Απόπειρα να σώσει την κατάσταση που προκάλεσε ο ίδιος μία μέρα πριν, όταν μιλούσε για «απομόνωση του Ισραήλ» και για «αυτάρκεια», από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Σε διάγγελμα-συνέντευξη Τύπου, ενώ είναι σε εξέλιξη η στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα και ο κόσμος βοά για τα εγκλήματα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έκανε κάλεσμα σε διεθνείς επενδυτές να πάνε στο Ισραήλ και να βάλουν χρήματα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Times of Israel, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν είχε άλλη επιλογή, μετά την πτώση του χρηματιστηρίου στο Τελ Αβίβ και τις οργισμένες αντιδράσεις παραγόντων της οικονομίας. Και ενώ αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι στη συνέντευξη θα ήταν παρών και ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς, αρνήθηκε να παραστεί. Σε συνάντησή τους, το βράδυ της Δευτέρας, φέρεται να είπε στον Μπενιαμίν Νετανιάχου: «Εσύ προκάλεσες τη ζημιά, εσύ την διορθώνεις».

Μια οικονομία που «τρέχει»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σχυρίστηκε ότι η οικονομία της χώρας «τρέχει» και δεν έχει πληγεί από τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας. Αλλά δεν μπόρεσε να αποκρύψει το γεγονός ότι όντως απομονώνεται το Ισραήλ. Αναγνώρισε όμως αυτή την απομόνωση μόνο στον αμυντικό τομέα, καθώς όλο και περισσότερες χώρες προχωρούν σε εμπάργκο ή περιορισμούς στις αποστολές όπλων στο Ισραήλ, λόγω του πολέμου στη Γάζα.

Αποφεύγοντας να χρησιμοποιήσει τις ακραίες εκφράσεις της Δευτέρας, και σε μια προσπάθεια να διασκεδάσεις τις αρνητικές εντυπώσεις, είπε:

«Απευθύνω έκκληση σε εσάς, τους επενδυτές όλου του κόσμου, να συμμετάσχετε τώρα, γιατί είμαστε έτοιμοι να απογειωθούμε».

Και υποστήριξε ότι το Ισραήλ, από τότε που έχει αναλάβει τη διακυβέρνησή του κάνει οικονομικά άλματα, άλματα στην καινοτομία και στην αμυντική βιομηχανία, ενώ το σέκελ είναι ισχυρότερο από ποτέ. Για να πείσει για τα λεγόμενά του, αναφορικά με τα επιτεύγματα στην τεχνολογία και τα αμυντικά συστήματα, επικαλέστηκε τα πλήγματα στο Ιράν.

«Θα εκπλήξουμε τον κόσμο»

«Έχετε μια γεύση από αυτό στις εκπληκτικές δυνατότητες και τα καταπληκτικά επιτεύγματα του Ισραήλ, στον 12ήμερο πόλεμο με το Ιράν. Θα μπορούσατε να δείτε τα πράγματα που θα μπορούσε να κάνει το Ισραήλ που θα εκπλήξουν τον κόσμο», είπε.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε επίσης ότι το Ισραήλ πρόκειται να δημιουργήσει μια «ανεξάρτητη βιομηχανία όπλων» που μπορεί να «αντέξει τους διεθνείς πολιτικούς περιορισμούς», αποφεύγοντας τη λέξη «απομόνωση».

«Έτσι, θα δημιουργήσουμε μια ανεξάρτητη βιομηχανία όπλων, πολύ ισχυρή, πολύ δυνατή, που μπορεί να αντέξει κάθε είδους διεθνείς, πολιτικούς περιορισμούς και θα παρέχει ασφάλεια στο Κράτος του Ισραήλ», είπε.

«Θα συνεχίσει να καινοτομεί και θα συνεχίσει να παρέχει την ασφάλεια και την ευημερία μας», είπε. Αλλά, «θα χρειαστεί χρόνος».

Παρουσίασε πίνακες με την πορεία της οικονομίας του Ισραήλ, όπου όλα έδειχναν ιδανικά: μείωση της ανεργίας, άνοδος του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, άνοδος των ξένων επενδύσεων σε απόλυτους αριθμούς. «Το Ισραήλ είναι μια χώρα με μόλις 10 εκατομμύρια κατοίκους, αλλά ταλαντούχους ανθρώπους», είπε.

Οι μετοχές έπεσαν από «παρεξήγηση»

Απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους αναφέρθηκε και στην πτώση των χρηματιστηρίων έπειτα από τις δηλώσεις περί «Σούπερ-Σπάρτης», αποδίδοντάς την σε «παρεξήγηση».

Είπε ότι έχει «πλήρη εμπιστοσύνη στην οικονομία του Ισραήλ», η οποία, όπως είπε, «έχει εκπλήξει ακόμη περισσότερο ολόκληρο τον κόσμο τα τελευταία δύο χρόνια, ενώ βρισκόμαστε σε πόλεμο».

Για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, οι προσπάθειες απομόνωσης του Ισραήλ «έχουν πολιτικά κίνητρα και όχι οικονομικά».

«Δεν απορρίπτω τις προσπάθειες να μας περιορίσουν οικονομικά – τις γνωρίζουμε. Είναι πιθανό να υπάρξουν τέτοιες προσπάθειες. Αλλά ο κόσμος θέλει τα προϊόντα που παράγει το Ισραήλ», ισχυρίστηκε και πρόσθεσε ότι τα χθεσινά σχόλιά του αφορούσαν μόνο τις αμυντικές βιομηχανίες. Όχι την ευρύτερη οικονομία.

«Υπάρχει ένας τομέας στον οποίο αναφέρθηκα όπου πράγματι θα μπορούσαν να υπάρχουν περιορισμοί – όχι οικονομικοί, αλλά πολιτικοί στην ουσία τους – και αυτό συμβαίνει στις αμυντικές βιομηχανίες», είπε.

Και αναφερόμενος στην πτώση των μετοχών στο Χρηματιστήριο του Τελ Αβίβ, είπε: «Υπήρξε μια παρεξήγηση που υποτίθεται ότι συγκλόνισε την χρηματιστηριακή αγορά. Δεν μας συγκλόνισε. Και ο λόγος που δεν μας συγκλόνισε είναι ένας: επειδή ουσιαστικά, η χρηματιστηριακή αγορά – οι αγορές – καταλαβαίνουν τι είπα, τη δύναμη της οικονομίας του Ισραήλ και την κερδοφορία των επενδύσεων στο Ισραήλ. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη διασφάλιση του μέλλοντός μας».

«Πολιτικοί περιορισμοί»

«Οι αμυντικές μας βιομηχανίες βρίσκονται σε άνοδο», είπε ο Νετανιάχου. «Έχουν επιτύχει τεράστια επιτεύγματα στις εξαγωγές, τόσο σε ποσότητα όσο και σε ποιότητα, αλλά εκεί πράγματι αντιμετωπίσαμε – και θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε ξανά – πολιτικούς περιορισμούς κατά τη διάρκεια του πολέμου».

Για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, «υπάρχει ένα μάθημα που έχουμε αντλήσει από αυτόν τον πόλεμο. Είναι ότι θέλουμε να βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου δεν θα είμαστε περιορισμένοι – ότι το Ισραήλ θα αμύνεται με τις δικές του δυνάμεις και με τα δικά του όπλα. Και γι’ αυτό θέλουμε να επιτύχουμε ανεξαρτησία ασφαλείας».