Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου μιλώντας σε συνέδριο του υπουργείου Οικονομικών τη Δευτέρα παραδέχτηκε ότι το Ισραήλ βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα «είδος απομόνωσης» που θα μπορούσε να διαρκέσει για χρόνια και δεν έχει άλλη επιλογή από το να «σταθεί όρθιο» βασιζόμενο στις δικές του δυνάμεις.

Η οικονομία του Ισραήλ είπε ο Νετανιάχου θα πρέπει να γίνει πιο «αυτάρκης» και λιγότερο εξαρτημένη από τις εμπορικές σχέσεις με το εξωτερικό.

Η «αυτάρκεια είναι μία λέξη που μισώ», είπε ο Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι ήταν αυτός που έφερε την «επανάσταση της ελεύθερης αγοράς στο Ισραήλ».

Νετανιάχου: Το Ισραήλ πρέπει να γίνει αυτάρκες

Μία από τις βασικές βιομηχανίες που αντιμετωπίζουν απομόνωση είναι το εμπόριο όπλων, πρόσθεσε, το οποίο μπορεί να αναγκάσει το Ισραήλ να βρει άλλες λύσεις από την εξάρτηση του από τις εισαγωγές ξένων όπλων.

«Θα χρειαστεί να αναπτύξουμε τη βιομηχανία όπλων μας – θα γίνουμε μια συνδυασμένη Αθήνα και σούπερ Σπάρτη. Δεν έχουμε άλλη επιλογή, τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια, όταν θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προσπάθειες απομόνωσης», είπε.

Για πρώτη φορά το Ισραήλ παραδέχεται ότι οδηγείται σε διεθνή απομόνωση την ώρα που η οργή παγκόσμια αυξάνεται για την κλιμάκωση της σφαγής στη Γάζα με διεθνείς οργανισμούς να μιλούν για διάπραξη γενοκτονίας.

Το Ισραήλ είναι πλέον αντιμέτωπο με μερικό ή πλήρες εμπάργκο όπλων από τη Γαλλία, τις Κάτω Χώρες, τη Βρετανία, την Ισπανία μέχρι και τη Γερμανία

Ωστόσο, η πλειονότητα των όπλων του προέρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες δεν έχουν επιβάλει τέτοιους περιορισμούς – και έχουν προειδοποιήσει άλλους να μην το κάνουν.

«This is not Sparta» απάντησε το Ισραηλινό Επιχειρηματικό Φόρουμ κατηγορώντας τον Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι οδηγεί τη χώρα στην άβυσσο και καλώντας τον να τερματίσει τον πόλεμο, να απελευθερώσει τους ομήρους και να ορίσει ημερομηνία για εκλογές.

Το φόρουμ που αποτελείται από περίπου 200 ιδιοκτήτες και διευθύνοντες συμβούλους κορυφαίων ισραηλινών εταιρειών δήλωσε ότι «η κυβερνητική πολιτική υπό την ηγεσία του Μπενιαμίν Νετανιάχου οδηγεί το κράτος του Ισραήλ σε μια επικίνδυνη και άνευ προηγουμένου οικονομική και πολιτική ύφεση».

Η αλά Χόλιγουντ αναφορά του Νετανιάχου στην Σπάρτη και στη στροφή που θα πρέπει να κάνει η ισραηλινή οικονομία για να επιβιώσει αντιμετωπίστηκε με ειρωνεία από τους επιχειρηματίες που προειδοποιούν ότι αυτό δεν μπορεί να είναι ένα βιώσιμο σενάριο.

«Εδώ δεν είναι Σπάρτη, και αυτή η οπτική θα δυσκολέψει την επιβίωση του Ισραήλ σε έναν αναπτυσσόμενο παγκόσμιο κόσμο», αναφέρει χαρακτηριστικά η δήλωση.

Η ισραηλινή οικονομία δεν μπορεί να αντέξει για πάντα

«Η ισραηλινή οικονομία δείχνει ανθεκτικότητα παρά τις προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας και της πολιτικής, αλλά η ανθεκτικότητα δεν μπορεί να διαρκέσει για πάντα. Η ισραηλινή κυβέρνηση πρέπει να αλλάξει άμεσα κατεύθυνση προς όφελος όλων των ισραηλινών πολιτών.

Η κυβέρνηση πρέπει να προωθήσει επειγόντως το τέλος του μακρύτερου πολέμου στην ιστορία του Ισραήλ, την απελευθέρωση όλων των ομήρων, την ανακοίνωση της σύστασης κρατικής επιτροπής έρευνας [για τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου] και τον καθορισμό ημερομηνίας εκλογών στο άμεσο μέλλον».

Οι επιχειρηματίες απευθύνθηκαν προσωπικά στον Νετανιάχου, λέγοντας: «Προχωράμε με σιγουριά προς μια πολιτική, οικονομική και κοινωνική άβυσσο που θα θέσει σε κίνδυνο την ύπαρξή μας στη Γη του Ισραήλ. Πρέπει να το σταματήσετε αυτό».

Για χρόνια, το Ισραήλ θεωρείται οικονομική δύναμη σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο, κυρίως χάρη στην περίφημη βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας του. Ωστόσο, ο πόλεμος έχει οικονομικές επιπτώσεις και είναι ήδη ο μακροβιότερος και πιο δαπανηρός στην ιστορία της χώρας.

Ο Νετανιάχου απέδωσε εν μέρει την απομόνωση σε «μια ακραία ισλαμιστική ατζέντα» που, όπως ισχυρίστηκε, είχε «πολύ αρνητική επίδραση» στην ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική. Είπε επίσης ότι αντίπαλα κράτη – «μεταξύ των οποίων και το Κατάρ» – έχουν διαμορφώσει τον παγκόσμιο διάλογο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γεγονός που «μας βάζει σε μια κατάσταση απομόνωσης».

«Αυτή η κατάσταση μας απειλεί με την έναρξη οικονομικών κυρώσεων και προβλήματα στην εισαγωγή όπλων και ανταλλακτικών όπλων», δήλωσε ο Νετανιάχου.

Αργότερα τη Δευτέρα και μετά από αντιδράσεις στις δηλώσεις του, ο Νετανιάχου απευθύνθηκε στους «απαισιόδοξους» για την οικονομία, λέγοντας ότι η χρηματιστηριακή αγορά του Ισραήλ είναι η «ισχυρότερη στον κόσμο».

«Η επένδυση στο Ισραήλ είναι το έξυπνο πράγμα που πρέπει να κάνουμε», είπε, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να αυξάνει τις επενδύσεις στην παραγωγή όπλων για να αποφύγει την εξάρτηση από «αδύναμους δυτικοευρωπαίους ηγέτες»… που παραδίδονται σε «ακραίες μουσουλμανικές μειονότητες στις χώρες τους».