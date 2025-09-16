newspaper
Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
16.09.2025 | 06:50
Φωτιά σε διαμέρισμα στην Ακαδημία Πλάτωνος - Απομακρύνθηκε ηλικιωμένος
Ντόχα: Το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου ζητά από τις ΗΠΑ να σταματήσουν το Ισραήλ
Κόσμος 16 Σεπτεμβρίου 2025 | 05:45

Ντόχα: Το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου ζητά από τις ΗΠΑ να σταματήσουν το Ισραήλ

Αναμένουμε από τις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους στο Ισραήλ ώστε να βάλει τέλος σε ενέργειες όπως αυτήν στην Ντόχα, επισημαίνουν οι έξι μοναρχίες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου.

Σύνταξη
Vita.gr
Οι έξι μοναρχίες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (CCG), που συνεδρίασαν στην Ντόχα, κάλεσαν χθες Δευτέρα τις Ηνωμένες Πολιτείες να «χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους» για να σταματήσουν το Ισραήλ, μετά την επίθεσή τους κατά των ηγετικών στελεχών της Χαμάς στο Κατάρ (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

«Αναμένουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον στρατηγικό μας εταίρο, να χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους στο Ισραήλ ώστε η χώρα αυτή να βάλει τέλος σε τέτοιες ενέργειες», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στην Ντόχα ο Τζάσεμ Αλ Μπουντάιουι, ο γενικός γραμματέας του CCG.

Ο Ρούμπιο θα επαναλάβει την πλήρη υποστήριξη των ΗΠΑ στην ασφάλεια και την κυριαρχία του Κατάρ, κατά τη σημερινή επίσκεψή του στη χώρα

Το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου αποτελούν η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν, το Κατάρ, το Κουβέιτ και το Ομάν.

Παράλληλα, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι ο Μάρκο Ρούμπιο θα εκφράσει σήμερα Τρίτη, κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Κατάρ, την υποστήριξη της Ουάσιγκτον στην κυριαρχία της χώρας αυτής του Κόλπου μετά την ισραηλινή επίθεση κατά των ηγετικών στελεχών της Χαμάς που βρίσκονταν εκεί.

«Ο υπουργός Ρούμπιο θα επαναλάβει την πλήρη υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στην ασφάλεια και την κυριαρχία του Κατάρ μετά την ισραηλινή επίθεση στην Ντόχα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τόμι Πίγκοτ, σύμφωνα με ανακοίνωση, την ώρα που ο Ρούμπιο συναντούσε την ισραηλινή ηγεσία στην Ιερουσαλήμ.

Γνώριζε ο Τραμπ…

Ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios επικαλούμενος ισραηλινούς αξιωματούχους μετέδωσε χθες ότι ο ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου είχε ενημερώσει τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ πως το Ισραήλ σχεδίαζε να επιτεθεί στους ηγέτες της Χαμάς στο Κατάρ προτού πραγματοποιηθεί η αεροπορική επιδρομή της περασμένης εβδομάδας.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι ειδοποιήθηκε μόνον αφότου οι πύραυλοι είχαν ήδη εκτοξευθεί, χωρίς να δοθεί η ευκαιρία στον Τραμπ να αντιταχθεί στην επίθεση.

Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος γνώριζε νωρίτερα, ακόμη και αν το χρονοδιάγραμμα για να σταματήσει την επίθεση θα ήταν περιορισμένο, μετέδωσε ο ιστότοπος Axios, επικαλούμενος επτά ισραηλινούς αξιωματούχους.

Πηγή: ΑΠΕ

Economy
Υπερπλεονάσματα: Η δημοσιονομική υπερ-πειθαρχία προκαλεί επιχειρηματική ασφυξία

Υπερπλεονάσματα: Η δημοσιονομική υπερ-πειθαρχία προκαλεί επιχειρηματική ασφυξία

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Σε τροχιά νέας μείωσης των εξόδων για τόκους 

Ελληνικές τράπεζες: Σε τροχιά νέας μείωσης των εξόδων για τόκους 

Stream
Πολωνία: Πρέπει να κάνουμε το παν για να είμαστε έτοιμοι για πόλεμο, δηλώνει ο πρόεδρος Ναβρότσκι
Κόσμος 16.09.25

Πολεμικές ιαχές από τον Πολωνό πρόεδρο - Πυρά κατά Πούτιν, ζητά από το ΝΑΤΟ «να ενισχύσει την αποτροπή»

Ο πρόεδρος Ναβρότσκι κάλεσε το NATO να ενισχύσει την αποτροπή του, μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της χώρας του από drones, που η Πολωνία και οι Ευρωπαίοι απέδωσαν στη Ρωσία

Σύνταξη
Το «φθινόπωρο των μεταρρυθμίσεων», η ακροδεξιά επέλαση στη δυτική Γερμανία και ο γρίφος της εργατικής τάξης
Κρίσιμη καμπή 16.09.25

Το «φθινόπωρο των μεταρρυθμίσεων», η ακροδεξιά επέλαση στη δυτική Γερμανία και ο γρίφος της εργατικής τάξης

Μέσω του πάλαι ποτέ προπυργίου των Σοσιαλδημοκρατών, τη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία αποκτά «ρίζες» και στα δυτικά της χώρας, κερδίζοντας την ψήφο των εργατών

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Εμπειρογνώμονες ΟΗΕ: Πέρα από την γενοκτονία στη Γάζα το Ισραήλ «στραγγαλίζει» την οικονομία στα παλαιστινιακά εδάφη
Εμπειρογνώμονες ΟΗΕ 16.09.25

Πέρα από την γενοκτονία στη Γάζα το Ισραήλ «στραγγαλίζει» την οικονομία στα παλαιστινιακά εδάφη

Οι επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη δεν σκοτώνουν μόνο ανθρώπους, αλλά καταστρέφουν την οικονομία και τα μέσα διαβίωσης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οι ΗΠΑ αφαίρεσαν από την Κολομβία «την πιστοποίηση» του συμμάχου στον αγώνα κατά των ναρκωτικών
Γουστάβο Πέτρο 16.09.25

Οι ΗΠΑ δεν θεωρούν σύμμαχο την Κολομβία στον αγώνα κατά των ναρκωτικών

«Οι ΗΠΑ μας αφαίρεσαν την πιστοποίηση» του συμμάχου στον αγώνα κατά των ναρκωτικών, δήλωσε ο Γουστάβο Πέτρο στη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου της Κολομβίας.

Σύνταξη
Γερμανία: Ο Μερτς εγκαινιάζει συναγωγή στο Μόναχο και εγγυάται την ασφάλεια των Εβραίων
Κόσμος 16.09.25

Ο Μερτς εγγυάται την ασφάλεια των Εβραίων

Ο Φρίντριχ Μερτς εγκαινίασε την πρώην κεντρική συναγωγή του Μονάχου, η οποία χτίστηκε το 1931 και καταστράφηκε από τους Ναζί στη Νύχτα των Κρυστάλλων το 1938.

Σύνταξη
Γάζα: Το Ισραήλ ξεκίνησε τη χερσαία επιχείρηση – Σφοδροί βομβαρδισμοί και κάτοικοι παγιδευμένοι στα συντρίμμια
Σφοδροί βομβαρδισμοί 16.09.25

Αρχισε η χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ και η σφαγή στη Γάζα

Η ισραηλινή χερσαία επιχείρηση για την κατάληψη της Γάζας ξεκίνησε, τη στιγμή που αξιωματούχος του ΟΗΕ κάνει λόγο για χρήση μη συμβατικών όπλων από το Ισραήλ με στόχο την εθνοκάθαρση της περιοχής.

Σύνταξη
Ο Τραμπ υπέγραψε διάταγμα για την ανάπτυξη της εθνοφρουράς στο Μέμφις
Υπέγραψε διάταγμα 16.09.25

Ο Τραμπ στέλνει την εθνοφρουρά στο Μέμφις

Προεδρικό διάταγμα για την αποστολή της εθνοφρουράς στο Μέμφις υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι η πάταξη του εγκλήματος με τρόπο παρόμοιο με αυτόν της Ουάσιγκτον.

Σύνταξη
Βραζιλία: Δεν έχει λάβει ακόμη θεωρήσεις εισόδου από τις ΗΠΑ για τη ΓΣ του ΟΗΕ
«Ανησυχητική» καθυστέρηση 16.09.25

Οι ΗΠΑ δεν έχουν ακόμη χορηγήσει βίζα στη Βραζιλία για τη ΓΣ του ΟΗΕ

«Ανησυχητική» κρίνει ο ΟΗΕ την καθυστέρηση από τις ΗΠΑ χορήγησης βίζας στη Βραζιλία προκειμένου η αντιπροσωπεία της να λάβει μέρος στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Σύνταξη
Ιταλία: Συγκλονισμένη η χώρα από αυτοκτονία 14χρονου λόγω εκφοβισμού
Μέχρι να γίνει το κακό 16.09.25

Συγκλονισμένη η Ιταλία από αυτοκτονία 14χρονου λόγω εκφοβισμού

Ο 14χρονος Πάολο Μέντικο οδηγήθηκε στην αυτοκτονία, με την οικογένειά του να αναφέρει πως ήταν θύμα εκφοβισμού και το σχολείο ήταν ενήμερο για αυτό. Ο αδερφός του έγραψε γράμμα στη Μελόνι και τον Πάπα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ξαναχτύπησε σε ευρωπαϊκό έδαφος ο Μασκ – Παραλήρημα σε ακροδεξιά διαδήλωση στη Βρετανία [βίντεο]
Δείτε βίντεο 15.09.25

Ξαναχτύπησε σε ευρωπαϊκό έδαφος ο Μασκ - Παραλήρημα σε ακροδεξιά διαδήλωση στη Βρετανία

Ο Κιρ Στάρμερ, ακολούθησε τους πολιτικούς και φορείς που ζήτησαν την πολιτική καταδίκη του Έλον Μασκ για την χρήση εμπρηστικού λόγου, ο οποίος είναι βέβαιο πως θα υποδαυλίσει την ακροδεξιά βία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πολωνία: Νέος συναγερμός για πτήση drone πάνω από κυβερνητικά κτίρια – Δύο συλλήψεις
Κόσμος 15.09.25

Πολωνία: Νέος συναγερμός για πτήση drone πάνω από κυβερνητικά κτίρια – Δύο συλλήψεις

Δύο Λευκορώσοι έχουν συλληφθεί στην Πολωνία ως ύποπτοι για drone το οποίο πετούσε πάνω από κυβερνητικά κτίρια και το προεδρικό μέγαρο όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός της χώρας Ντόναλντ Τουσκ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σε φυλάκιση 14 ετών καταδικάστηκαν η αριστοκράτισσα και ο σύντροφός της για τη δολοφονία του βρέφους τους
Στη Μεγάλη Βρετανία 15.09.25

Σε φυλάκιση 14 ετών καταδικάστηκαν η αριστοκράτισσα και ο σύντροφός της για τη δολοφονία του βρέφους τους

Ζευγάρι στη Μεγάλη Βρετανία κρίθηκε ένοχο και καταδικάστηκε σε 14 έτη φυλάκισης, έκαστος, για τη δολοφονία της νεογέννητης κόρης τους

Σύνταξη
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

