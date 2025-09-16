Οι έξι μοναρχίες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (CCG), που συνεδρίασαν στην Ντόχα, κάλεσαν χθες Δευτέρα τις Ηνωμένες Πολιτείες να «χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους» για να σταματήσουν το Ισραήλ, μετά την επίθεσή τους κατά των ηγετικών στελεχών της Χαμάς στο Κατάρ (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

«Αναμένουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον στρατηγικό μας εταίρο, να χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους στο Ισραήλ ώστε η χώρα αυτή να βάλει τέλος σε τέτοιες ενέργειες», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στην Ντόχα ο Τζάσεμ Αλ Μπουντάιουι, ο γενικός γραμματέας του CCG.

Ο Ρούμπιο θα επαναλάβει την πλήρη υποστήριξη των ΗΠΑ στην ασφάλεια και την κυριαρχία του Κατάρ, κατά τη σημερινή επίσκεψή του στη χώρα

Το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου αποτελούν η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν, το Κατάρ, το Κουβέιτ και το Ομάν.

Παράλληλα, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι ο Μάρκο Ρούμπιο θα εκφράσει σήμερα Τρίτη, κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Κατάρ, την υποστήριξη της Ουάσιγκτον στην κυριαρχία της χώρας αυτής του Κόλπου μετά την ισραηλινή επίθεση κατά των ηγετικών στελεχών της Χαμάς που βρίσκονταν εκεί.

«Ο υπουργός Ρούμπιο θα επαναλάβει την πλήρη υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στην ασφάλεια και την κυριαρχία του Κατάρ μετά την ισραηλινή επίθεση στην Ντόχα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τόμι Πίγκοτ, σύμφωνα με ανακοίνωση, την ώρα που ο Ρούμπιο συναντούσε την ισραηλινή ηγεσία στην Ιερουσαλήμ.

Γνώριζε ο Τραμπ…

Ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios επικαλούμενος ισραηλινούς αξιωματούχους μετέδωσε χθες ότι ο ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου είχε ενημερώσει τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ πως το Ισραήλ σχεδίαζε να επιτεθεί στους ηγέτες της Χαμάς στο Κατάρ προτού πραγματοποιηθεί η αεροπορική επιδρομή της περασμένης εβδομάδας.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι ειδοποιήθηκε μόνον αφότου οι πύραυλοι είχαν ήδη εκτοξευθεί, χωρίς να δοθεί η ευκαιρία στον Τραμπ να αντιταχθεί στην επίθεση.

Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος γνώριζε νωρίτερα, ακόμη και αν το χρονοδιάγραμμα για να σταματήσει την επίθεση θα ήταν περιορισμένο, μετέδωσε ο ιστότοπος Axios, επικαλούμενος επτά ισραηλινούς αξιωματούχους.

