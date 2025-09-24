Καταπέλτης για τη μεταχείριση των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) από την ελληνική κυβέρνηση, ως δείκτη για την κατάσταση του Κράτους Δικαίου στην Ελλάδα, ήταν η κατάθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του Γκέρχαρντ Έρμισερ, προέδρου της Διάσκεψης των Διεθνών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης.

«Απελπιστική κατάσταση σχετικά με τη μεταχείριση των ΜΚΟ» διαπίστωσε ο Γκέρχαρντ Έρμισερ

Μιλώντας στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων LIBE, o Έρμισερ έκανε λόγο για κατάσταση απελπισίας στην Ελλάδα όσον αφορά τη μεταχείριση των ΜΚΟ από την κυβέρνηση, ένα θέμα που, όπως είπε, δεν αφορά μόνο τη συμμετοχή στην κοινωνία των πολιτών αλλά θέτει υπό αμφισβήτηση τα θεμέλια της Δημοκρατίας και του Κράτους Δικαίου.

Επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα τον Νοέμβριο

Είπε ότι στην Ελλάδα οι ΜΚΟ κατηγορούνται για παράνομη πολιτική δράση, επειδή υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπενθύμισε ότι όταν μια χώρα υπογράφει διεθνείς συνθήκες υποχρεούται να τις τηρεί και να σέβεται τις αποφάσεις των διεθνών δικαστηρίων τονίζοντας πως πλέον βλέπουμε κράτη να δηλώνουν πως οι αποφάσεις αυτών των δικαστηρίων δεν ισχύουν γι’ αυτά, απλώς επειδή δεν τους αρέσουν.

Απαντώντας στην ερώτηση του αντιπροέδρου της Left (Αριστεράς) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστα Αρβανίτη, για το μεταναστευτικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης και τις απειλές κατά ΜΚΟ ακόμη και των ίδιων των δικηγόρων τους, ο Γκέρχαρντ Έρμισερ ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα τον Νοέμβριο και ότι θα επιδιώξει να συναντηθεί με εκπροσώπους των αρμόδιων υπουργείων.

Το μεταναστευτικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης

Ο Κώστας Αρβανίτης έθεσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το μεταναστευτικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης. «Αν και το δικαίωμα για άσυλο θα έπρεπε να είναι αδιαμφισβήτητο, η κυβέρνηση των Αθηνών με το νομοσχέδιό της για τις επιστροφές παραβιάζει το ενωσιακό δίκαιο, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τη Συνθήκη της Γενεύης», τόνισε.

Ο ευρωβουλευτής καταδίκασε και την εκδικητική πολιτική της κυβέρνησης, η οποία στρέφεται κατά των ΜΚΟ και των νομικών εκπροσώπων τους αλλά και τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας ότι δεν αναγνωρίζει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Ο Κ. Αρβανίτης κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει σαφή θέση για το τι σκοπεύει να πράξει για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ελλάδα και να σταματήσει να παρέχει κάλυψη στην ελληνική κυβέρνηση με τη μόνιμη επωδό ότι δεν σχολιάζει τις δηλώσεις των πολιτικών.