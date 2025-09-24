newspaper
Σημαντική είδηση:
22.09.2025 | 22:56
Συναγερμός για έκρηξη στο Όσλο - Άγνωστος έριξε χειροβομβίδες
Έρμισε: «Καμπανάκια» από το Συμβούλιο της Ευρώπης – «Απελπιστική κατάσταση σχετικά με τη μεταχείριση των ΜΚΟ»
24 Σεπτεμβρίου 2025 | 01:30

Έρμισε: «Καμπανάκια» από το Συμβούλιο της Ευρώπης – «Απελπιστική κατάσταση σχετικά με τη μεταχείριση των ΜΚΟ»

Υπό αμφισβήτηση τα θεμέλια της Δημοκρατίας και του Κράτους Δικαίου στην Ελλάδα λέει ο Γκέρχαρντ Έρμισερ, πρόεδρος της Διάσκεψης των Διεθνών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Αϋπνία: Είναι θέμα… προσωπικότητας;

Αϋπνία: Είναι θέμα… προσωπικότητας;

Καταπέλτης για τη μεταχείριση των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) από την ελληνική κυβέρνηση, ως δείκτη για την κατάσταση του Κράτους Δικαίου στην Ελλάδα, ήταν η κατάθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του Γκέρχαρντ Έρμισερ, προέδρου της Διάσκεψης των Διεθνών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης.

«Απελπιστική κατάσταση σχετικά με τη μεταχείριση των ΜΚΟ» διαπίστωσε ο Γκέρχαρντ Έρμισερ

Μιλώντας στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων LIBE, o Έρμισερ έκανε λόγο για κατάσταση απελπισίας στην Ελλάδα όσον αφορά τη μεταχείριση των ΜΚΟ από την κυβέρνηση, ένα θέμα που, όπως είπε, δεν αφορά μόνο τη συμμετοχή στην κοινωνία των πολιτών αλλά θέτει υπό αμφισβήτηση τα θεμέλια της Δημοκρατίας και του Κράτους Δικαίου.

Επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα τον Νοέμβριο

Είπε ότι στην Ελλάδα οι ΜΚΟ κατηγορούνται για παράνομη πολιτική δράση, επειδή υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπενθύμισε ότι όταν μια χώρα υπογράφει διεθνείς συνθήκες υποχρεούται να τις τηρεί και να σέβεται τις αποφάσεις των διεθνών δικαστηρίων τονίζοντας πως πλέον βλέπουμε κράτη να δηλώνουν πως οι αποφάσεις αυτών των δικαστηρίων δεν ισχύουν γι’ αυτά, απλώς επειδή δεν τους αρέσουν.

Απαντώντας στην ερώτηση του αντιπροέδρου της Left (Αριστεράς) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστα Αρβανίτη, για το μεταναστευτικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης και τις απειλές κατά ΜΚΟ ακόμη και των ίδιων των δικηγόρων τους, ο Γκέρχαρντ Έρμισερ ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα τον Νοέμβριο και ότι θα επιδιώξει να συναντηθεί με εκπροσώπους των αρμόδιων υπουργείων.

Το μεταναστευτικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης

Ο Κώστας Αρβανίτης έθεσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το μεταναστευτικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης. «Αν και το δικαίωμα για άσυλο θα έπρεπε να είναι αδιαμφισβήτητο, η κυβέρνηση των Αθηνών με το νομοσχέδιό της για τις επιστροφές παραβιάζει το ενωσιακό δίκαιο, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τη Συνθήκη της Γενεύης», τόνισε.

Ο ευρωβουλευτής καταδίκασε και την εκδικητική πολιτική της κυβέρνησης, η οποία στρέφεται κατά των ΜΚΟ και των νομικών εκπροσώπων τους αλλά και τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας ότι δεν αναγνωρίζει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Ο Κ. Αρβανίτης κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει σαφή θέση για το τι σκοπεύει να πράξει για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ελλάδα και να σταματήσει να παρέχει κάλυψη στην ελληνική κυβέρνηση με τη μόνιμη επωδό ότι δεν σχολιάζει τις δηλώσεις των πολιτικών.

Ηλεκτρισμός
Eurelectric: Πράσινη αλλά και ασταθής η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ

Eurelectric: Πράσινη αλλά και ασταθής η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ

Σημείο καμπής για το καινούργιο
Opinion 24.09.25

Σημείο καμπής για το καινούργιο

Η χώρα με δίψα ψάχνει για κάποιο νέο αφήγημα. Που θα της δείχνει το μέλλον με χρώματα ρεαλισμού και αισιοδοξίας

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ο Τραμπ ασκεί κριτική στον Σολτς και επαινεί τον Μερτς για μετανάστευση και ενέργεια
Μετανάστευση - Ενέργεια 24.09.25

Ο Τραμπ θάβει Σολτς και επαινεί Μερτς

Μπροστά στην Μπέρμποκ, ο Τραμπ άσκησε κριτική στην προηγούμενη υπό τον Σολτς κυβέρνηση της Γερμανίας, και επαίνεσε τον καγκελάριο Μερτς για την πολιτική του στο μεταναστευτικό και την ενέργεια.

Σύνταξη
Μακρόν μπροστά στον Τραμπ: Η στρατιωτική λύση «δεν λειτουργεί» για την εξάρθρωση της Χαμάς
Μακρόν στον Τραμπ 24.09.25

Η στρατιωτική λύση «δεν λειτουργεί» για την εξάρθρωση της Χαμάς

«Εχουμε τόσους μαχητές της Χαμάς όσους και την πρώτη ημέρα», επισημαίνει ο Εμανουέλ Μακρόν μπροστά στον Τραμπ, στηρίζοντας την άποψη ότι η στρατιωτική λύση «δεν λειτουργεί» για την εξάρθρωσή της.

Σύνταξη
Τουρκία: «Η πολιτική του Ισραήλ να μας περικυκλώσει δεν περνάει απαρατήρητη»
Ντεβλέτ Μπαχτσελί 24.09.25

«Ο τελικός στόχος του Ισραήλ είναι η Τουρκία»

«Ο τελικός στόχος του Ισραήλ είναι η Τουρκία, και η πολιτική του να μας περικυκλώσει δεν περνάει απαρατήρητη», επισημαίνει ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί, κυβερνητικός εταίρος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύνταξη
Αναφορά για επίθεση στον Στόλο της Ελευθερίας – Sumud που κινούνταν προς τη Γάζα από drones [βίντεο]
Κόσμος 24.09.25

Αναφορά για επίθεση στον Στόλο της Ελευθερίας Sumud που κινούνταν προς τη Γάζα από drones

Οι επιβαίνοντες στον Στόλο της Ελευθερίας - Sumud ανέφεραν πως δέχθηκαν επίθεση από 15 άγνωστα drones, κάποια εξερράγησαν και κάποια έριξαν άγνωστες ευφλεκτες ουσίες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Google: Αρχίζει η (δεύτερη) δίκη στις ΗΠΑ για την ύπαρξη μονοπωλίου
Τεχνολογία 24.09.25

Ξεκινά η δεύτερη δίκη της Google στις ΗΠΑ για την ύπαρξη μονοπωλίου

Η δίκη κατά της Google αφορά στις καταχρηστικές τακτικές στις ψηφιακές διαφημίσεις - Μεγάλο μέρος από τα έσοδα (305 δισ. δολαρίων) της εταιρείας προέρχονται από πωλήσεις ψηφιακών διαφημίσεων

Σύνταξη
Μπενφίκα – Ρίο Άβε 1-1: Η ομάδα του Συλαϊδόπουλου «μπλόκαρε» Μουρίνιο και Παυλίδη με γκολάρα στις καθυστερήσεις (vid)
Ποδόσφαιρο 24.09.25

Μπενφίκα – Ρίο Άβε 1-1: Η ομάδα του Συλαϊδόπουλου «μπλόκαρε» Μουρίνιο και Παυλίδη με γκολάρα στις καθυστερήσεις (vid)

Ένα γκολ του Σουντάκοφ στο 86' φαινόταν πως θα έδινε στη Μπενφίκα του Μουρίνιο τη δύσκολη νίκη επί της Ρίο Άβε του Συλαϊδόπουλου, όμως ένα υπέροχο σουτ του Αντρέ Λουίς στις καθυστερήσεις διαμόρφωσε το τελικό 1-1.

Σύνταξη
Κλαούντια Καρντινάλε: Γιατί δεν τολμούσε να παίξει στο θέατρο – Πείστηκε να το κάνει στα 62 της
Εμβληματική καλλιτέχνιδα 24.09.25

Κλαούντια Καρντινάλε: Γιατί δεν τολμούσε να παίξει στο θέατρο – Πείστηκε να το κάνει στα 62 της

Η θρυλική Ιταλίδα ηθοποιός Κλαούντια Καρντινάλε απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών στο σπίτι της στη Νεμούρ, κοντά στο Παρίσι, περιστοιχισμένη από την οικογένειά της

Σύνταξη
Global Sumud Flotilla: Το ελληνικό καράβι «Οξυγόνο» εν πλω για τη Γάζα – Ζωντανά η πορεία του στόλου Flotilla
Διαδραστικός χάρτης 24.09.25

Το ελληνικό καράβι «Οξυγόνο» εν πλω για τη Γάζα - Ζωντανά η πορεία του στόλου Flotilla

Πλώρη για να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας έχει βάλει το ελληνικό καράβι «Οξυγόνο» που συμμετέχει στο Global Sumud Flotilla. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο την πορεία του στόλου.

Σύνταξη
Πάτρα: Ανήλικες ανάγκασαν 13χρονη να γονατίσει και να τους φιλήσει τα πόδια
Πάτρα 24.09.25

Βίντεο ντοκουμέντο: Ανήλικες ανάγκασαν 13χρονη να γονατίσει και να τους φιλήσει τα πόδια

Τα τέσσερα κορίτσια στην Πάτρα για ασήμαντη αφορμή εξύβρισαν το 13χρονο παιδί - Έφτασαν στο σημείο να το απειλήσουν ότι αν δεν έκανε ό,τι του ζητούσαν θα το μαχαίρωναν

Σύνταξη
Η Σκάρλετ Γιόχανσον μιλά για τον εκλιπόντα Ρόμπερτ Ρέντφορντ – «Ευγενικός, υπομονετικός, γενναιόδωρος»
«Θεραπεία» 23.09.25

Η Σκάρλετ Γιόχανσον μιλά για τον εκλιπόντα Ρόμπερτ Ρέντφορντ – «Ευγενικός, υπομονετικός, γενναιόδωρος»

Παρόλο που έχουν περάσει δεκαετίες από όταν οι δυο τους συναντήθηκαν στο πλατό, η εμπειρία που είχε με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ επηρεάζει μέχρι και σήμερα τη σταδιοδρομία της Σκάρλετ Γιόχανσον στον κινηματογράφο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Νέο αμερικανικό βίντεο με τον βομβαρδισμό των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν
«Έτσι τους χτυπήσαμε» 23.09.25

Νέο αμερικανικό βίντεο με τον βομβαρδισμό των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν

Βίντεο με τη δράση ενός εκ των πιο ισχυρών όπλων για βαθιά υπόγεια πλήγματα υψηλής αξίας - Η μυστική αποστολή των B-2 και η επιχείρηση κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν

Σύνταξη
Το κυνήγι του θησαυρού: Fashionistas και συλλέκτες μόδας «λεηλατούν» τη θρυλική γκαρνταρόμπα της Άιρις Άπφελ
Icon 23.09.25

Το κυνήγι του θησαυρού: Fashionistas και συλλέκτες μόδας «λεηλατούν» τη θρυλική γκαρνταρόμπα της Άιρις Άπφελ

Η θρυλική γκαρνταρόμπα της Άιρις Άπφελ, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 102 ετών, είναι πλέον προσβάσιμη στο κοινό, καθώς εκατοντάδες κομμάτια από την προσωπική της συλλογή διατίθενται προς πώληση, προκαλώντας φρενίτιδα στους φανατικούς της μόδας που σπεύδουν να αποκτήσουν ένα κομμάτι της ιστορίας της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
