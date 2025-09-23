Μεγαλώνοντας με υγεία στον ψηφιακό κόσμο: Αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ
Την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με το χρήσιμο βιβλίο «Μεγαλώνοντας με υγεία σε έναν κόσμο ψηφιακών πολυμέσων».
Σε μια εποχή όπου οι οθόνες έχουν εισβάλει σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας, οι γονείς βρίσκονται αντιμέτωποι με το δύσκολο έργο να καθοδηγήσουν τα παιδιά τους με ασφάλεια στον κόσμο των ψηφιακών πολυμέσων. Πώς επηρεάζει η υπερβολική χρήση οθονών την ανάπτυξη του εγκεφάλου; Ποιοι είναι οι κίνδυνοι του διαδικτύου και πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τα παιδιά από το cyberbullying; Υπάρχουν ασφαλείς κανόνες χρήσης για κάθε ηλικία; Αυτά τα κρίσιμα ερωτήματα έρχεται να απαντήσει το πολύτιμο βιβλίο «Μεγαλώνοντας με υγεία σε έναν κόσμο ψηφιακών πολυμέσων», που προσφέρει στους αναγνώστες του η εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής, στις 28 Σεπτεμβρίου.
Ο οδηγός αυτός δεν μένει στη θεωρία∙ αποκαλύπτει με απλό και κατανοητό τρόπο τους κινδύνους που ελλοχεύουν: από τη βιολογική επίδραση της ακτινοβολίας των κινητών τηλεφώνων, τον εθισμό στις οθόνες και το άγχος των social media, έως τον διαδικτυακό εκφοβισμό και την απώλεια της ιδιωτικότητας. Παράλληλα, προσφέρει πρακτικές συμβουλές για κάθε στάδιο της ανάπτυξης – από τη βρεφική και νηπιακή ηλικία έως την εφηβεία – ώστε οι γονείς να γνωρίζουν πώς να θέτουν όρια και να χτίζουν υγιείς συνήθειες χρήσης.
Το βιβλίο περιλαμβάνει επίσης ειδικές ενότητες για τα νομικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των γονέων στο διαδίκτυο, καθώς και τις προκλήσεις της νέας ψηφιακής εποχής που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα παιδιά μας. Με πρόλογους διακεκριμένων ειδικών από τη Νέα Ζηλανδία, τη Γερμανία, την Αγγλία αλλά και την Ελλάδα, προσφέρει μια διεθνή, τεκμηριωμένη και εκπαιδευτική οπτική.
Ένας οδηγός απαραίτητος για κάθε γονιό που θέλει να μεγαλώσει τα παιδιά του με ισορροπία, ασφάλεια και υγεία, σε έναν κόσμο γεμάτο ψηφιακά μέσα.
