Η Σουηδία μπορεί πλέον να «συνταγογραφηθεί» για διακοπές με έμφαση στην ψυχική ηρεμία

H Σουηδία σκέφτηκε μια πάρα πολύ καλή καμπάνια με την οποία μπορεί ο γιατρός να «συνταγογραφήσει» στον ασθενή… ταξίδι στην Σουηδία. Η σκανδιναβική χώρα μπαίνει σε ένα πιο εναλλακτικό, αλλά αληθινό μονοπάτι ως προς το επιστημονικό σκέλος. Ουσιαστικά η «συνταγογράφηση Σουηδίας» αφορά άτομα που έχουν «καεί» ή έχουν πάθει burn out από τους φρενήρεις ρυθμούς της ζωής και θέλουν να καθαρίσουν το μυαλό τους και να βρουν ξανά την ευτυχία.

Το όλο concept της συνταγογράφησης προορισμού είναι ερευνητικά τεκμηριωμένο από το Visit Sweden, το οποίο προσφέρει τρεις θεματικές ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του εντός και εκτός εισαγωγικών ασθενή: φύση, πολιτισμό και κοινωνική συνταγογράφηση, σε μια προσπάθεια να προσελκύσει περισσότερους τουρίστες να απολαύσουν τα καλύτερα της Σουηδίας με μια νύξη ιατρικού τουρισμού για ζητήματα άγχους και ψυχικής υγείας.

Τα οφέλη για την υγεία κάθε μιας από τις τουλάχιστον 6 δραστηριότητες που παρουσιάζονται έχουν αξιολογηθεί από την Ιβόν Φορσέλ, καθηγήτρια στο παγκοσμίως αναγνωρισμένο ιατρικό πανεπιστήμιο Karolinska Institutet στη Σουηδία.

Ίσως το όλο concept να πήγε πολύ μακριά με το όλο «ζήτημα συνταγογράφησης στον οικογενειακό γιατρό», όμως η αιτιολόγηση και τα οφέλη για την υγεία σε σχέση με τις προτεινόμενες δραστηριότητες ισχύουν στην πραγματικότητα, για μια σειρά από λόγους που εξηγούνται. Το πλεονέκτημα έγκειται πως στην εποχή της κλιματικής αλλαγής και του υπερτουρισμού, οι διακοπές σε πιο κρύα κλίματα γίνονται όλο και πιο ελκυστικές.

Η Σουηδία φλερτάρει με την καλύτερη και πιο στοχευμένη καμπάνια της χρονιάς

Πέρα από την διαφήμιση η αλήθεια είναι κάπου στην μέση γιατί η ησυχία, η ήπια άσκηση με ποδήλατο, η πεζοπορία σε πάρκα και δάση, η σχετικά χαμηλή υγρασία και οι κρύες θερμοκρασίες μπορεί πράγματι να έχουν οφέλη στην υγεία. Με την διαφορά πως δεν χρειάζεται υποχρεωτικά να ταξιδέψει κανείς στην άλλη άκρη του κόσμου.

Η Ιβόν Φορσέλ η καθηγήτρια ιατρικής η οποία κατάρτισε το πρόγραμμα και αξιολόγησε τις δραστηριότητες με τα οφέλη στην υγεία, έχει εξειδίκευση στην ψυχιατρική, με το πρόγραμμα να δείχνει ιδιαίτερα ανθρωποκεντρικό ως προς τις προτάσεις του και σχετικά ήρεμο με προσανατολισμό σε όσους αποζητούν ηρεμία, ποιότητα και χρόνο μακριά από οθόνες και υπολογιστές ή το οτιδήποτε μπορεί να πυροδοτήσει το άγχος.

H σουηδική καμπάνια αναφέρει ακόμα και την πολύ χαμηλή φωτορύπανση και ηχορύπανση ειδικά στις αχανείς περιοχές μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα, καθώς η Σουηδία καλύπτεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τα δάση.

Οι βόρειοι και κυρίως οι σκανδιναβοί «παίρνουν την εκδίκησή τους» από τις μεσογειακές χώρες, προσφέροντας ένα εναλλακτικό τουριστικό προϊόν με έμφαση στην ψυχική ηρεμία, την παρατήρηση των άστρων ή του Βόρειου Σέλαος, χωρίς τα πάρτι μέχρι τελικής πτώσης, με την συγκεκριμένη καμπάνια να στοχεύει άτομα που εργάζονται σε απαιτητικούς κλάδους.

