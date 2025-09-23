Δέσμευση περιουσιών τριών προσώπων της κρητικής μαφίας – Οι δύο «αρχηγοί» και ο επίσκοπος της μονής

Την ώρα που οι έρευνες για την υπόθεση της μαφίας στην Κρήτη που είχε βάλει στο στόχαστρο την εκκλησιαστική περιουσία, προχωρούσε σε εμπόριο ναρκωτικών και εκβιασμούς συνεχίζονται για να αποκαλυφθούν νέα εμπλεκόμενα πρόσωπα, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προχώρησε στη δέσμευση των περιουσιών για τρία από τα βασικά εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Πρόκειται για τα δύο αδέλφια που φέρονται ως οι «εγκέφαλοι» της εγκληματικής οργάνωσης και αυτοί που κινούσαν τα νήματα της κρητικής μαφίας.

Η διαταγή της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος αφορά τραπεζικούς λογαριασμούς, ακίνητα, τίτλους, επενδυτικά προϊόντα και τραπεζικές θυρίδες.

Σε αυτά, οι Αρχές θα αναζητήσουν το ποσό του 1,5 εκατ. ευρώ που έλαβαν οι κατηγορούμενοι από την πώληση έκτασης της ιεράς μονής Αγίας Τριάδας των Τζαγκαρόλων σε εταιρεία ισραηλινών συμφερόντων.

Στο μικροσκόπιο και ο επίσκοπος

Εκτός από τα δύο αδέλφια που είχαν τον αρχηγικό ρόλο στην κρητική μαφία, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες θα ερευνήσει και τον επίσκοπο της Μονής Αγίας Τριάδας Τζαγκαρόλων.

Πρόκειται για το πρόσωπο που είχε διευκολύνει τα δύο αδέλφια να υφαρπάξουν την περιουσία της μονής, καθώς είχε υπογράψει χαρτί που υποστήριζε ότι τα 175 στρέμματα στα Χανιά δεν ανήκαν στην περιουσία της μονής και αντιμετωπίζει κατηγορίες για ηθική αυτουργία σε εκβίαση και σωματικές βλάβες, καθώς και για απιστία σε βάρος νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με ζημία που ξεπερνά τις 120.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η επίμαχη έκταση των 175 στρεμμάτων περιλαμβάνει και την περίφημη «παραλία του Αλέξη Ζορμπά» στον Σταυρό Χανίων, όπου χόρευε ο Αντονι Κουίν στην ταινία του Μιχάλη Κακογιάννη.