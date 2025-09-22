Οι Φιλιππίνες προετοιμάζονται σήμερα για το πέρασμα του υπερτυφώνα Ραγκάσα, (ή Νάντο) που κατευθύνεται προς την ηπειρωτική Κίνα συνοδευόμενος από θυελλώδεις ανέμους και ισχυρές βροχοπτώσεις.

Αξιωματούχοι των κρατικών μετεωρολογικών υπηρεσιών έθεσαν στο μεγαλύτερο επίπεδο συναγερμού για τυφώνες τα απομακρυσμένα νησιά Μπαμπουγιάν, παροτρύνοντας τους κατοίκους των περιοχών με χαμηλό υψόμετρο, αλλά και των παράκτιων κοινοτήτων να τις εγκαταλείψουν προκειμένου να προστατευτούν από ισχυρές καταιγίδες και πιθανές πλημμύρες.

Η μέγιστη ταχύτητα ανέμων αναμένεται να φτάσει τα 205 χιλιόμετρα την ώρα, με ριπές μεγαλύτερες των 250 χιλιομέτρων / ώρα. Ο τυφώνας Ραγκάσα εκτιμάται ότι θα προκαλέσει κατολισθήσεις κατά το πέρασμά του από τα νησιά Μπαμπουγιάν γύρω στο μεσημέρι, πριν διασχίσει το Στενό Λουζόν.

TROPICAL CYCLONE BULLETIN NR. 21

Super Typhoon #NandoPH (RAGASA)

Issued at 8:00 AM, 22 September 2025

Valid for broadcast until the next bulletin at 11:00 AM today. “NANDO” FURTHER INTENSIFIES AS IT BEGINS TO TURN WESTWARD, THREATENING THE BABUYAN ISLANDS. pic.twitter.com/WZlXeHSpnP — PAGASA-DOST (@dost_pagasa) September 22, 2025

Συναγερμός και στην Ταϊβάν

Ο Ραγκάσα δεν αναμένεται να πλήξει άμεσα την Ταϊβάν, αλλά εκτιμάται ότι επιφανειακά θα προκαλέσει ισχυρές βροχοπτώσεις στην αραιοκατοικημένη ανατολική ακτή της νήσου, μεταδίδει το ΑΠΕ. Η Ταϊβάν έχει εκδώσει σχετικές προειδοποιήσεις και έχει ακυρώσει πτήσεις προς τις ανατολικές πόλεις, συμπεριλαμβανομένων των πόλεων Ταϊτούνγκ και Χουαλιέν.

Ενδεχόμενη αναστολή πτήσεων και στο Χονγκ Κονγκ

Το διεθνές αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ (εικόνα από South China Morning Post) εξετάζει το ενδεχόμενο αναστολής των επιβατικών πτήσεων για 36 ώρες, καθώς η χώρα προετοιμάζεται για τον υπερτυφώνα Ραγκάσα έναν από τους ισχυρότερους τυφώνες εδώ και χρόνια, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg News, επικαλούμενο ανθρώπους που έχουν λάβει γνώση για το ζήτημα αυτό.

#Breaking 🚨 Newz «Hong Kong Airport Eyes Historic 36-Hour Shutdown as Super Typhoon Looms» ➡ Hong Kong International Airport (HKIA) is considering grounding all passenger flights for 36 hours—the longest closure in recent history—as the city braces for one of its strongest… pic.twitter.com/D1RpbyPlY4 — BreakinNewz (@BreakinNewz01) September 22, 2025

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δεν στάθηκε δυνατό να επιβεβαιώσει άμεσα την ειδησεογραφική αναφορά.