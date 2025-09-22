Η Πολωνία δεν θα διστάσει να καταρρίψει αντικείμενα που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της και συνιστούν απειλή, αλλά θα υιοθετήσει συνετότερη τακτική για περιστατικά που δεν είναι σαφή, προειδοποίησε σήμερα ο πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η Εσθονία ανακοίνωσε ότι τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της την Παρασκευή, γεγονός που ενίσχυσε την πεποίθηση στην Ατλαντική Συμμαχία ότι η Μόσχα δοκιμάζει την ετοιμότητα και την αποφασιστικότητά της. Ορισμένοι νατοϊκοί σύμμαχοι πρότειναν σθεναρή απάντηση.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει σήμερα για να συζητήσει το περιστατικό.

Η Μόσχα δήλωσε σήμερα ότι οι ισχυρισμοί της Εσθονίας είναι ψευδείς και έχουν ως στόχο την αύξηση της έντασης.

Την νύκτα της 10ης προς την 11η Σεπτεμβρίου, 20 ρωσικά drones εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας. Η Βαρσοβία κατήγγειλε επίσης την Παρασκευή ότι δύο ρωσικά μαχητικά παραβίασαν την ζώνη ασφαλείας της πλατφόρμας εξόρυξης της Petrobaltic στην Θάλασσα της Βαλτικής.

«Θα λάβουμε την απόφαση να καταρρίψουμε ιπτάμενα αντικείμενα που παραβιάζουν το έδαφός μας και πετούν επάνω από την Πολωνία – επ’ αυτού δεν υπάρχει συζήτηση», προειδοποίησε σήμερα ο Ντόναλντ Τουσκ.

«Οταν θα έχουμε να κάνουμε με καταστάσεις που δεν είναι τελείως ξεκάθαρες, όπως η πτήση ρωσικών μαχητικών επάνω από την πλατφόρμα της Petrobaltic – αλλά χωρίς παραβίαση, διότι δεν πρόκειται για τα χωρικά μας ύδατα – πρέπει να σκεφτεί κανείς δύο φορές αν θα προβεί σε ενέργειες που μπορεί να δημιουργήσουν οξεία φάση στη διαμάχη».

Ο πολωνός πρωθυπουργός τόνισε επίσης ότι η Πολωνία θα πρέπει να είναι βέβαιη ότι δεν θα είναι μόνη αν ξεκινήσει κλιμάκωση.

«Πρέπει επίσης να είμαι τελείως βέβαιος…ότι όλοι οι σύμμαχοι θα το αντιμετωπίσουν με τον ίδιο τρόπο με εμάς», είπε.

Συνεδρίαση του ΣΑ του ΟΗΕ με αίτημα της Εσθονίας

Το υπουργείο Εξωτερικών της Εσθονίας έχει ήδη ανακοινώσει πως έπειτα από αίτημά του, θα πραγματοποιηθεί έκτακτη σύνοδος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με θέμα την εισβολή τριών ρωσικών αεροπλάνων στον εσθονικό εθνικό εναέριο χώρο.

«Στις 22 Σεπτεμβρίου (…), το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών θα πραγματοποιήσει έκτακτη σύνοδο σε απάντηση στην κατάφωρη παραβίαση του εσθονικού εναέριου χώρου την περασμένη Παρασκευή από τη Ρωσία», σύμφωνα με ανακοίνωση της εσθονικής διπλωματίας που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Είναι η πρώτη φορά στα 34 χρόνια της συμμετοχής της Εσθονίας στον ΟΗΕ που η χώρα αυτή, μέλος επίσης της ΕΕ και του ΝΑΤΟ και σταθερός υποστηρικτής της Ουκρανίας, ζητάει επισήμως έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ. Ο εσθονός πρωθυπουργός ανακοίνωσε την Παρασκευή πως η χώρα του θα ζητήσει από το ΝΑΤΟ να ενεργοποιήσει το Άρθρο 4 της Συνθήκης του Βορείου Ατλαντικού, το οποίο προβλέπει διαβουλεύσεις μεταξύ των συμμάχων σε περίπτωση που απειλείται ένα από τα μέλη της.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της εσθονικής διπλωματίας Μάργκους Τσάκνα, αυτή η παραβίαση «αποτελεί μέρος ευρύτερου σχεδίου της Ρωσίας με στόχο να δοκιμάσει με τη συμπεριφορά της την αποφασιστικότητα της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ».

«Αυτή η συμπεριφορά απαιτεί μια διεθνή απάντηση», σύμφωνα με τον Μάργκους Τσάκνα, τον οποίο επικαλείται η ανακοίνωση.

«Η διαγωγή της Ρωσίας είναι ασύμβατη με τις υποχρεώσεις ενός μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», προσθέτει.