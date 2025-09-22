Η Ρωσία συνεχίζει να πιστεύει ότι η λύση δύο κρατών είναι ο μοναδικός τρόπος για τη διευθέτηση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, όπως δήλωσε σήμερα το Κρεμλίνο, αφότου ερωτήθηκε για την απόφαση κάποιων κρατών της Δύσης να αναγνωρίσουν παλαιστινιακό κράτος.

Το Ισραήλ έχει αντιδράσει με οργή στις αναγνωρίσεις της Παλαιστίνης από σειρά κρατών

Η Βρετανία, ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Πορτογαλία αναγνώρισαν χθες παλαιστινιακό κράτος σε μια κίνηση η οποία προκλήθηκε από την απογοήτευση για τον πόλεμο στη Γάζα και έχει στόχο την προώθηση της λύσης των δύο κρατών, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του Ισραήλ.

Νωρίτερα σήμερα, η Μάλτα έγινε η τελευταία χρονικά χώρα που ανακοίνωσε επισήμως ότι θα αναγνωρίσει την Παλαιστίνη ως κράτος.

Το ίδιο αναμένεται να κάνουν άμεσα οι Γαλλία, Ανδόρα, Βέλγιο, Λουξεμβούργο και Σαν Μαρίνο.

«Ταγμένη» στη λύση των δύο κρατών η Ρωσία

«Παραμένουμε ταγμένοι στα θεμελιώδη ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και ταγμένοι στη διεθνή θέση για την πιθανότητα επίλυσης του παλαιστινοϊσραηλινού προβλήματος στη βάση της προσέγγισης δύο κρατών», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σε δημοσιογράφους.

Russia advocates for a two-state solution to the conflict between Israel and Palestine, stating that it is the only possible way, Peskov said. — CGTN Europe (@CGTNEurope) September 22, 2025

«Αυτό παραμένει η προσέγγισή μας και πιστεύουμε ότι είναι ο μοναδικός δυνατός τρόπος για να βρεθεί λύση σε αυτή την εξαιρετικά περίπλοκη, μακρόχρονη σύγκρουση, που τώρα είναι ίσως στην πιο οξεία και τραγική φάση σε ολόκληρη την ιστορία της», πρόσθεσε ο Πεσκόφ.