Η Μάλτα είναι η τελευταία χρονικά χώρα που ανακοίνωσε επισήμως ότι θα αναγνωρίσει την Παλαιστίνη ως κράτος, μετά το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά, την Αυστραλία και την Πορτογαλία που το έκαναν την Κυριακή.

Σε κίνδυνο μπαίνουν οι Συμφωνίες του Αβραάμ, «πονοκέφαλος» για τις ΗΠΑ

Το ίδιο αναμένεται να κάνουν άμεσα οι Γαλλία, Ανδόρα, Βέλγιο, Λουξεμβούργο και Σαν Μαρίνο.

Σήμερα είναι προγραμματισμένη, επίσης, η διεθνής σύνοδος για τη λύση των δύο κρατών στην οποία συμπροεδρεύουν Γαλλία και Σαουδική Αραβία.

Το Ισραήλ δεν πρέπει να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη ως αντίδραση στην αναγνώριση, λέει η Βρετανίδα ΥΠΕΞ

Η υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Ιβέτ Κούπερ τόνισε ότι το Ισραήλ δεν πρέπει να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη ως αντίδραση στην αναγνώριση της Παλαιστίνης και ότι αυτό έχει γίνει ξεκάθαρο στην ισραηλινή κυβέρνηση.

«Έχουμε καταστήσει σαφές ότι η απόφαση που λαμβάνουμε αφορά τον καλύτερο τρόπο για να σεβαστούμε την ασφάλεια του Ισραήλ καθώς και την ασφάλεια των Παλαιστινίων.

Πρόκειται για την προστασία της ειρήνης και της δικαιοσύνης και, κυρίως, της ασφάλειας στη Μέση Ανατολή, και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με όλους στην περιοχή προκειμένου να το επιτύχουμε αυτό», τόνισε η Βρετανίδα ΥΠΕΞ σε συνέντευξή της στο BBC.

Foreign Secretary Yvette Cooper warns Israel not to annex parts of the West Bank in retaliation for UK’s recognition of Palestinian statehoodhttps://t.co/FlQVtFWH7J — BBC Politics (@BBCPolitics) September 22, 2025

Οι εντάσεις με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ αυξάνονται

Ο Guardian, σε ανάλυσή του, εκτιμά ότι η αναγνώριση της Παλαιστίνης από το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά και την Αυστραλία θα προκαλέσει μια παγκόσμια διπλωματική αναταραχή, καθώς το Ισραήλ εξετάζει το ενδεχόμενο αντιποίνων με προσάρτηση της Δυτικής Όχθης.

Αν το Τελ Αβίβ προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση θα εντείνει την αντιπαράθεση με την Ευρώπη, θα διευρύνει το ρήγμα με τα αραβικά κράτη και θα απομακρύνει ακόμη περισσότερο τις ΗΠΑ από τους συμμάχους τους σε όλον τον κόσμο, καθώς η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να υποστηρίζει τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και το Ισραήλ στον πόλεμο στη Γάζα.

Η Ουάσινγκτον είχε προειδοποιήσει τους συμμάχους της πριν από την ανακοίνωση της Κυριακής ότι το Ισραήλ θα ανταποδώσει «συμβολικά».

Υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι, γράφει ο Guardian, γνωρίζουν ότι η αντίδραση του Ισραήλ θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο θεμελιώδεις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων των Συμφωνιών του Αβραάμ, οι οποίες αποσκοπούσαν στην ομαλοποίηση των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και των αραβικών κρατών, αλλά τώρα φαίνεται να κινδυνεύουν να καταρρεύσουν.

Η αναγνώριση της Παλαιστίνης από τα άλλα μέλη της συμμαχίας Five Eyes, μερικούς από τους στενότερους συμμάχους των ΗΠΑ σε θέματα μυστικών υπηρεσιών, θα αυξήσει τις εντάσεις σε μια περίοδο που οι εταίροι βρίσκονται ήδη σε διαμάχη σχετικά με τη βοήθεια προς την Ουκρανία, καθώς και για διμερή ζητήματα όπως οι δασμοί.

Ρεπουμπλικανοί βουλευτές απειλούν με τιμωρητικά μέτρα

Σε ανοιχτή επιστολή, κορυφαίοι Ρεπουμπλικανοί βουλευτές προειδοποίησαν την Κυριακή τον Βρετανό πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ, τον Καναδό πρωθυπουργό, Μαρκ Κάρνεϊ και τον Αυστραλό πρωθυπουργό, Άντονι Αλμπανέζε, ότι «η προώθηση της αναγνώρισης θα φέρει τη χώρα σας σε αντίθεση με τη μακροχρόνια πολιτική και τα συμφέροντα των ΗΠΑ και ενδέχεται να προκαλέσει την εφαρμογή τιμωρητικών μέτρων ως αντίδραση».

«Αυτό που παραμένει ασαφές είναι αν οι ΗΠΑ θα υποστηρίξουν ενεργά την αντίδραση του Ισραήλ – συμπεριλαμβανομένης μιας πιθανής κατάληψης τμημάτων της Δυτικής Όχθης – ή αν η κυβέρνηση Τραμπ έχει απλώς συμφωνήσει να μην εμποδίσει τον Νετανιάχου, καθώς το Ισραήλ φαίνεται να έχει όλο και περισσότερο το πάνω χέρι στις σχέσεις του με τις ΗΠΑ», γράφει ο Guardian.

Μέλη της κυβέρνησης του Νετανιάχου (όπως οι ακροδεξιοί υπουργοί Ιταμάρ Μπεν – Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριχ) έχουν ήδη προτείνει ένα μαξιμαλιστικό σχέδιο για την προσάρτηση του 82% της Δυτικής Όχθης ως απάντηση.

Δείτε σχετικό βίντεο:

BREAKING: An Israeli official has told Sky News a full or partial annexation of the West Bank is being considered in response to the Palestine recognition announcements today Sky’s @robpowellnews has more.https://t.co/NWf9hvhUdD 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 pic.twitter.com/gVYO2dJlWd — Sky News (@SkyNews) September 21, 2025

«Κόκκινη γραμμή»

Η κίνηση αυτή θα εξόργιζε αραβικές χώρες όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου αξιωματούχοι έχουν χαρακτηρίσει την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης ως «κόκκινη γραμμή», και θα μπορούσε να οδηγήσει σε υποβάθμιση των διπλωματικών σχέσεων μόλις πέντε χρόνια μετά την επίσημη αναγνώριση του Ισραήλ από την πλευρά τους, μαζί με το Μπαχρέιν, καθιστώντας τις τις πρώτες αραβικές χώρες που το έκαναν μετά την Ιορδανία το 1994.

Θα αυξήσει επίσης την υποστήριξη για νέες κυρώσεις και δασμούς στην ΕΕ, εντείνοντας τις εντάσεις μεταξύ του Ισραήλ και των Βρυξελλών, την ίδια στιγμή που οι ΗΠΑ φέρεται να σχεδιάζουν να πουλήσουν όπλα αξίας σχεδόν 6 δισ. δολαρίων στο Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων 3,8 δισ. δολαρίων για 30 ελικόπτερα AH-64 Apache και 1,9 δισεκατομμύρια δολαρίων για 3.200 οχήματα εφόδου πεζικού.

Την Κυριακή, ο Νετανιάχου δήλωσε: «Έχουμε διπλασιάσει τους εβραϊκούς οικισμούς στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια (σ.σ. Δυτική Όχθη) – και θα συνεχίσουμε σε αυτή την πορεία».

«Η απάντηση στην τελευταία προσπάθεια να μας επιβληθεί ένα κράτος τρομοκρατίας στην καρδιά της γης μας θα δοθεί μετά την επιστροφή μου από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Περιμένετε την», απείλησε.

«Δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος», είπε ξανά ο Νετανιάχου.

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν κατά τη διάρκεια τελετής για την επέκταση του έργου E1 μεταξύ Ιερουσαλήμ και Μαάλε Αντουμίμ, το οποίο θα χωρίσει ουσιαστικά στα δύο τους τομείς της Δυτικής Όχθης που ελέγχονται από τους Παλαιστινίους.

Ο Σμότριχ δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι πιστεύει ότι τα σχέδια αυτά θα «θάψουν» την ιδέα ενός παλαιστινιακού κράτους.