Σεισμός 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σε υποθαλάσσιο χώρο κοντά στις Καρυές του Αγίου Ορους (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από την Eurokinissi).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η σεισμική δόνηση των 4,8 Ρίχτερ καταγράφηκε στις 04:20 σήμερα Δευτέρα.

Το επίκεντρό της εντοπίστηκε στον υποθαλάσσιο χώρο σε απόσταση 11 χιλιομέτρων δυτικά βορειοδυτικά των Καρυών του Αγίου Ορους.

Εστιακό βάθος

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 11,8 χιλιόμετρα.