Σεισμός 4,8 Ρίχτερ σε υποθαλάσσιο χώρο κοντά στις Καρυές του Αγίου Ορους
Σε υποθαλάσσιο χώρο εντοπίστηκε το επίκεντρο του σεισμού των 4,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε στις Καρυές του Αγίου Ορους.
- Ποιοι επιδιώκουν να επωφεληθούν από την άνθηση των superyacht στις μαρίνες
- Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Βραβεύτηκε από το Πανεπιστήμιο Stony Brook για την περιβαλλοντική του δράση
- Μακρόν: Η Γαλλία θα αναγνωρίσει τη Δευτέρα την Παλαιστίνη – Το Ισραήλ σκοτώνει κάθε επιλογή πλην του πολέμου
- Νετανιάχου: Θα επεκτείνουμε τον εποικισμό μας στη Δυτική Όχθη
Σεισμός 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σε υποθαλάσσιο χώρο κοντά στις Καρυές του Αγίου Ορους (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από την Eurokinissi).
Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε απόσταση 11 χιλιομέτρων δυτικά βορειοδυτικά των Καρυών
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η σεισμική δόνηση των 4,8 Ρίχτερ καταγράφηκε στις 04:20 σήμερα Δευτέρα.
Το επίκεντρό της εντοπίστηκε στον υποθαλάσσιο χώρο σε απόσταση 11 χιλιομέτρων δυτικά βορειοδυτικά των Καρυών του Αγίου Ορους.
Εστιακό βάθος
Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 11,8 χιλιόμετρα.
- Η χήρα του Κερκ συγχωρεί τον δολοφόνο του, αλλά ο Τραμπ διαφωνεί γιατί «μισώ τους αντιπάλους μου»
- Σεισμός 4,8 Ρίχτερ σε υποθαλάσσιο χώρο κοντά στις Καρυές του Αγίου Ορους
- Ισπανία: Ενας νεκρός εξαιτίας πλημμυρών στην Καταλονία
- Ο Τραμπ απέτινε φόρο τιμής στον Κερκ, «έναν γίγαντα της γενιάς του»
- Πειραιάς: Σφοδρή πρόσκρουση αυτοκινήτου σε κολώνα – 40χρονος νεκρός και 33χρονη διασωληνωμένη
- Ξενοδοχεία: Πλησιάζει η πώληση του InterContinental New York Times Square
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις