Παγκράτι: 34χρονος τραυματίστηκε από πυροβολισμούς σε είσοδο πολυκατοικίας – Μεταφέρθηκε στον Ερυθρό
Ανδρας 34 ετών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένος από πυρά στην είσοδο της πολυκατοικίας που διαμένει στο Παγκράτι.
Ενα άτομο τραυματίστηκε από πυρά στο Παγκράτι και μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Eurokinissi).
Αστυνομικοί εντόπισαν σε είσοδο πολυκατοικίας έναν άνδρα αιμόφυρτο, με τραύματα στην κοιλιακή χώρα και τα πλευρά
Η αστυνομία ενημερώθηκε από περιοίκους για το αιματηρό επεισόδιο, που σημειώθηκε μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα σήμερα Δευτέρα στην οδό Λεάγρου 26.
Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν σε είσοδο πολυκατοικίας έναν άνδρα αιμόφυρτο, με τραύματα στην κοιλιακή χώρα και τα πλευρά.
Βρέθηκαν κάλυκες
Πρόκειται για ημεδαπό 34 ετών που, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, διαμένει στην πολυκατοικία.
Στο σημείο βρέθηκαν τρεις κάλυκες αγνώστου διαμετρήματος, ενώ οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται για τη συγκέντρωση περισσότερων στοιχείων που θα ρίξουν φως στην υπόθεση.
