20.09.2025 | 22:26
Συναγερμός στην Θεσσαλονίκη - Εξαφανίστηκαν δυο 14χρονοι
Συρία: Επτά άμαχοι νεκροί σε βομβαρδισμό δυνάμεων της de facto κυβέρνησης εναντίον των Κούρδων
Κόσμος 21 Σεπτεμβρίου 2025 | 04:04

Συρία: Επτά άμαχοι νεκροί σε βομβαρδισμό δυνάμεων της de facto κυβέρνησης εναντίον των Κούρδων

Οι επιθέσεις εναντίον των Κούρδων στη Συρία συνεχίζονται, την ώρα που δεν διαφαίνεται λύση γύρω από το ζήτημα της μερικής αυτονομίας και αποκέντρωσης, ένα πάγιο αίτημα των Κούρδων της χώρας.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Επτά άμαχοι έχασαν τη ζωή τους χθες Σάββατο σε βομβαρδισμούς που εξαπολύθηκαν από δυνάμεις της de facto κυβέρνησης στη βόρεια Συρία, περιοχή όπου ξέσπασαν συγκρούσεις με τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (ΣΔΔ), τον ένοπλο βραχίονα των κουρδικών αρχών, ανέφερε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Πέντε γυναίκες και δυο παιδιά σκοτώθηκαν στο χωριό Ουμ Τίνα, κοντά στη Ντέιρ Χαφέρ, στην επαρχία του Χαλεπιού, στους βομβαρδισμούς από «μέλη του συριακού στρατού», σημείωσε η ΜΚΟ.

Πρόκειται για τον πιο βαρύ απολογισμό στην περιοχή εδώ και μήνες, σύμφωνα με τον επικεφαλής του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Ράμι Άμπντελ Ραχμάν.

Αφότου οι δυνάμεις ισλαμιστικών οργανώσεων ανέτρεψαν τον Μπασάρ αλ Άσαντ, τον Δεκέμβριο του 2024, οι νέες de facto αρχές και οι ΣΔΔ έκλεισαν τον Μάρτιο συμφωνία που προέβλεπε τη συγχώνευση των πολιτικών και στρατιωτικών θεσμών της κουρδικής αυτόνομης διοίκησης του βορρά στους εθνικούς θεσμούς, όπως μεταφέρει το ΑΠΕ.

Οι Κούρδοι ζητούν από τη Συρία μερική αυτονομία

Όμως διαφωνίες ανάμεσα στα δυο μέρη καθυστερούν την εφαρμογή της συμφωνίας αυτής, με τους Κούρδους να αξιώνουν σύστημα διακυβέρνησης που θα διατηρεί μέρος της αυτονομίας που διέθεταν de facto επί προηγούμενου καθεστώτος και τη Δαμασκό να αρνείται «κάθε μορφή» αποκέντρωσης.

Η περιοχή όπου βρίσκεται η Ντέιρ Χαφέρ, πάνω στη γραμμή που χωρίζει τον στρατό της νέας εξουσίας στη Δαμασκό και τις ΣΔΔ, έχει μετατραπεί σε θέατρο σποραδικών εχθροπραξιών ανάμεσά τους, σημείωσε ο Ράμι Άμπντελ Ραχμάν.

Το Παρατηρητήριο, οργάνωση με έδρα τη Βρετανία η οποία βασίζεται σε ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία, ανέφερε νωρίτερα χθες «εχθροπραξίες» στην περιοχή στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν «drones και βαριά όπλα», αφού ο στρατός έβαλε στο στόχαστρο θέσεις των ΣΔΔ.

Οι ΣΔΔ, που υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ, ανέφεραν σε δική τους ανακοίνωσε ότι «παρατάξεις πιστές στην Τουρκία που πρόσκεινται στην κυβέρνησης της Δαμασκού» εξαπέλυσαν πλήγματα με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και πυροβολικό «στοχοποιώντας εσκεμμένα σπίτια αμάχων». Έδωσαν τον ίδιο απολογισμό θυμάτων, έκαναν λόγο για επτά νεκρούς, ανάμεσά τους δυο παιδιά.

Ο Αλ Σάρα αναγνωρίζει το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις με τους Κούρδους

Σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Ιχμπαρίγια τη 12η Σεπτεμβρίου ο μεταβατικός πρόεδρος της Συρίας Άχμεντ αλ Σάρα αναγνώρισε πως το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις με τις συνεχίζεται κι επιβεβαίωσε την παρέμβαση ξένων μεσολαβητών. Διαβεβαίωσε πως έκανε παραχωρήσεις για να αποφευχθεί επανέναρξη των μαχών στη χώρα.

Οι ΣΔΔ, με υποστήριξη πολυεθνικού συνασπισμού υπό την Ουάσιγκτον, διαδραμάτισαν ρόλο – κλειδί στον αγώνα εναντίον των τζιχαντιστών του Ισλαμικού Κράτους στη συριακή επικράτεια, που είχε αποτέλεσμα την ήττα του κινήματος αυτού στη χώρα το 2019. Οι τομείς που ελέγχουν είναι de facto αυτόνομοι.

Οι απαγωγές Κούρδων για λύτρα

Σχεδόν 200 Κούρδοι έχουν απαχθεί σε όλη τη Συρία, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας, από τις αρχές του 2025, ανέφερε το Σάββατο μια τοπική οργάνωση παρακολούθησης. Η οργάνωση απέδωσε την αύξηση των απαγωγών στην έλλειψη εποπτείας από την προσωρινή κυβέρνηση και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει σοβαρή πίεση στη Δαμασκό, όπως αναφέρει το Rudaw.

Το Κέντρο Τεκμηρίωσης Παραβιάσεων (VDC), μια ανεξάρτητη οργάνωση που ιδρύθηκε στην αρχή του εμφυλίου πολέμου στη Συρία με σκοπό την τεκμηρίωση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δήλωσε ότι κατέγραψε «την απαγωγή τουλάχιστον 14 Κούρδων πολιτών από τις αρχές Σεπτεμβρίου 2025 σε διάφορα μέρη της Συρίας, συμπεριλαμβανομένων των Αφρίν και Αλέππο (σ.σ. βόρεια Συρία με πλειοψηφία τζιχαντιστών), καθώς και της Δαμασκού».

«Ο αριθμός των απαχθέντων Κούρδων από τις αρχές του 2025 έως τα τέλη Αυγούστου είχε φτάσει τους 190, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών κάτω των 18 ετών, εννέα γυναικών και 56 κρατουμένων με χρόνιες ασθένειες», ανέφερε ο οργανισμός. Πρόσθεσε ότι ο πραγματικός αριθμός των απαχθέντων Κούρδων «είναι πιθανώς υψηλότερος», καθώς ορισμένες οικογένειες αποφεύγουν να αναφέρουν τους αγνοούμενους «λόγω ανησυχιών για την ασφάλειά τους».

Η κεντρική φωτογραφία προέρχεται από συγκέντρωση υπέρ της αποκέντρωσης και της αυτονομίας των περιοχών που κρατούν οι Κούρδοι στην βορειοανατολική Συρία.

