Συρία: 25 πτώματα ανασύρθηκαν από μαζικό τάφο κοντά στη Δαμασκό – Πιστεύεται ότι είναι θαμμένα τουλάχιστον 175

Ομάδες έρευνας στη Συρία ανέσυραν 25 πτώματα από έναν μαζικό τάφο την Παρασκευή σε προάστιο της Δαμασκού. Πιστεύεται ότι ο χώρος περιέχει τουλάχιστον 175 πτώματα, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Τα πτώματα βρέθηκαν σε ένα αγροτικό χωράφι στο προάστιο Οτάιμπα και, σύμφωνα με τις αρχές, ανήκαν σε άτομα που σκοτώθηκαν σε ενέδρα από τις δυνάμεις του τότε προέδρου Μπασάρ Άσαντ, ενώ προσπαθούσαν να διαφύγουν από την πολιορκημένη περιοχή της ανατολικής Γκούτα, η οποία τότε βρισκόταν υπό τον έλεγχο των δυνάμεων της αντιπολίτευσης, σύμφωνα με το euronews.

Πρόκειται για ένα από τα τελευταία φρικτά κατάλοιπα του σχεδόν 14ετούς εμφυλίου πολέμου της χώρας, ο οποίος έληξε με την ανατροπή του πρώην προέδρου Μπασάρ αλ-Άσαντ σε μια αστραπιαία επίθεση της ισλαμιστικής ομάδας Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ τον Δεκέμβριο.

Μέλη οικογενειών με αγνοούμενους συγγενείς ήρθαν στον τόπο με την ελπίδα να βρουν απαντήσεις.

Syrian authorities recover 75 bodies from mass grave near Damascushttps://t.co/TbAofIvX81 — Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) September 20, 2025



Μεταξύ αυτών ήταν και η Σαμίρα Αλούς, η οποία έψαχνε τον γιο της, Άνας Αχμάντ Αλούς, ο οποίος ήταν μεταξύ των ατόμων που είχαν εγκλωβιστεί στη Γκούτα. Ήταν 19 ετών όταν εξαφανίστηκε το 2014.

Η μητέρα του είχε την ελπίδα ότι θα ήταν ζωντανός και στη φυλακή και ότι θα επανεμφανιζόταν όταν οι φυλακές θα άδειαζαν μετά την πτώση του Άσαντ. Ωστόσο, ανάμεσα στα λερωμένα ρούχα στο έδαφος, αναγνώρισε το μπουφάν του γιου της.

«Είχα την ελπίδα ότι θα βγει από τη φυλακή και θα καθόμασταν ξανά μαζί», είπε με δάκρυα στα μάτια.

Ο Αμέρ Φαχέντ, διοικητής επιχειρήσεων στην ύπαιθρο της Δαμασκού για την ομάδα πολιτικής άμυνας γνωστή ως Λευκά Κράνη, είπε ότι δεν θα αρχίσουν ακόμη την ανασκαφή ή την εκταφή του μαζικού τάφου μέχρι να καθοριστεί ένας συγκεκριμένος μηχανισμός από την Εθνική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους.

Ο αριθμός των νεκρών μπορεί να είναι μεγαλύτερος

Ο Αμάρα αλ-Ίσα, αξιωματούχος της επιτροπής αγνοουμένων που ήταν παρών στον τόπο του συμβάντος, είπε ότι ο αριθμός των πτωμάτων μπορεί να είναι μεγαλύτερος, καθώς πιστεύεται ότι 200 έως 300 άτομα σκοτώθηκαν στην ενέδρα του Φεβρουαρίου 2014.

Εκατοντάδες πτώματα έχουν βρεθεί σε μαζικούς τάφους διάσπαρτους σε όλη τη χώρα από την πτώση του Άσαντ, αλλά είναι πιθανό να υπάρχουν πολλά περισσότερα που δεν έχουν ακόμη ανακαλυφθεί.

Εκτιμάται ότι 150.000 άτομα έχουν συλληφθεί ή αγνοούνται στη Συρία από το 2011, όταν οι μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις αντιμετωπίστηκαν με βίαιη καταστολή και εξελίχθηκαν σε εμφύλιο πόλεμο.

Πολλοί από αυτούς πιθανότατα έχουν ταφεί σε ανώνυμους μαζικούς τάφους.