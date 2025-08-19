newspaper
18.08.2025 | 22:51
Σεισμός 4,3R στην Καρδίτσα
Σημαντική είδηση:
18.08.2025 | 22:06
Ένας νεκρός από πυροβολισμούς στον Άγιο Παντελεήμονα
Συρία: Έως και 300.000 άνθρωποι «εξαφανίστηκαν» τα τελευταία 55 χρόνια
19 Αυγούστου 2025 | 01:00

Συρία: Έως και 300.000 άνθρωποι «εξαφανίστηκαν» τα τελευταία 55 χρόνια

Πρόκειται για ανθρώπους, τα ίχνη των οποίων χάθηκαν από το 1970 έως και σήμερα. Κάποιοι «χάθηκαν» ενώ ήταν φυλακισμένοι επί καθεστώτος Άσαντ αλλά και στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου.

Σύνταξη
A
A
Την περίοδο που κυβερνούσε τη Συρία το καθεστώς Άσαντ και του εμφυλίου πολέμου, τουλάχιστον 300.000 άνθρωποι εξαφανίστηκαν, σύμφωνα με τον Μοχάμεντ Ρέντα Τζάλχι. Ο πρόεδρος της συριακής επιτροπής για τους αγνοουμένους είπε ότι η έρευνα ξεκινά από το 1970, τη χρονιά που ανέλαβε την εξουσία ο Χαφέζ Αλ-Άσαντ, πατέρας του Μπασάρ, έως και σήμερα.

Η επιτροπή συστήθηκε τον περασμένο Μάιο.

«Υπολογίζουμε ότι ο αριθμός των ανθρώπων που εξαφανίστηκαν κυμαίνεται μεταξύ 120.000-300.000. Ο αριθμός ενδέχεται να είναι και υψηλότερος», είπε στο επίσημο πρακτορείο της Συρίας, SANA.

Στον εμφύλιο πόλεμο

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συνελήφθησαν ή εξαφανίστηκαν αφού ξέσπασε ο εμφύλιος πόλεμος, το 2011, μετά την αιματηρή καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων από τον τότε πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ. Ο Μπασάρ αλ Άσαντ ανατράπηκε τον Δεκέμβριο του 2024, από έναν συνασπισμό ισλαμιστικών αντάρτικων ομάδων.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου, όλες οι πλευρές κατηγορήθηκαν για ωμότητες – όπως η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος που κατέλαβε μεγάλες εκτάσεις στη Συρία και το Ιράκ και προχωρούσε σε βιαιοπραγίες και συνοπτικές εκτελέσεις.

«Έχουμε έναν χάρτη που καταγράφει περισσότερους από 63 ομαδικούς τάφους στη Συρία», είπε ο Τζάλχι, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις. Πρόσθεσε ότι γίνεται προσπάθεια να δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων για τους αγνοουμένους.

Χαμένα ίχνη ανθρώπων

Χιλιάδες κρατούμενοι αποφυλακίστηκαν μετά την πτώση του Άσαντ. Ωστόσο, πολλοί Σύροι αναζητούν μέχρι και σήμερα τα ίχνη συγγενών τους που έχουν εξαφανιστεί.

Τον Ιανουάριο, η πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού, Μιριάνα Σπόλιαριτς, είπε ότι θα ήταν «κολοσσιαία πρόκληση» να βρεθούν οι αγνοούμενοι του εμφυλίου πολέμου. Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού έχει καταγράψει και αναζητά 43.000 ανθρώπους, όμως ο αριθμός αυτός είναι πιθανότατα πολύ μικρότερος από τον συνολικό αριθμό των αγνοουμένων.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι πέθαναν ενώ ήταν υπό κράτηση, από βασανιστήρια ή λόγω των άθλιων συνθηκών στις συριακές φυλακές, κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου.

World
Ουκρανία: Εκεχειρία, εγγυήσεις ασφαλείας, ανταλλαγή εδαφών στο τραπέζι Τραμπ-Ευρωπαίων

Ουκρανία: Εκεχειρία, εγγυήσεις ασφαλείας, ανταλλαγή εδαφών στο τραπέζι Τραμπ-Ευρωπαίων

Wall Street
Wall Street: «Έκλεισε» με μικρές μεταβολές

Wall Street: «Έκλεισε» με μικρές μεταβολές

Νετανιάχου για την πρόταση εκεχειρίας: Η Χαμάς είναι υπό πίεση – Θα ολοκληρώσουμε τις αποστολές μας
Αδιάλλακτη στάση 18.08.25

Νετανιάχου για την πρόταση εκεχειρίας: Η Χαμάς είναι υπό πίεση – Θα ολοκληρώσουμε τις αποστολές μας

Το Ισραήλ θα ολοκληρώσει τους στόχους του στη Γάζα δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, λίγη ώρα αφότου έγινε γνωστό ότι η Χαμάς έχει αποδεχθεί τη νέα πρόταση για εκεχειρία στη Γάζα.

Σύνταξη
Τραμπ-Ζελένσκι: Παράλληλοι μονόλογοι απέναντι στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο
Ουάσιγκτον 18.08.25

Τραμπ-Ζελένσκι: Παράλληλοι μονόλογοι απέναντι στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο

Οι πρώτες δηλώσεις των Τραμπ-Ζελένσκι έδειξαν ότι οι δύο πλευρές, περισσότερο ή λιγότερο επιμένουν στις ίδιες θέσεις που έχουν διατυπώσει μέχρι τώρα για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Νορβηγία: Ο γιος της πριγκίπισσας του θρόνου κατηγορείται για τέσσερις βιασμούς
Βαρύ κατηγορητήριο 18.08.25

Νορβηγία: Ο γιος της πριγκίπισσας του θρόνου κατηγορείται για τέσσερις βιασμούς

Ο Μάριου Μπεργκ Χόιμπι, γιος της πριγκίπισσας του θρόνου στην Νορβηγία, είναι αντιμέτωπος με ποινή κάθειρξης έως και 10 ετών. Κατηγορείται για 32 συνολικά αδικήματα, εκ των οποίων τέσσερις βιασμοί.

Σύνταξη
«Δεν θα μείνει τίποτα να σωθεί» – Η μαρτυρία ενός Γιατρού Χωρίς Σύνορα από τη Γάζα
Κόσμος 18.08.25

«Δεν θα μείνει τίποτα να σωθεί» – Η μαρτυρία ενός Γιατρού Χωρίς Σύνορα από τη Γάζα

Ορισμένες κλινικές των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στη Γάζα κλείνουν τις πόρτες τους στις 9:30 π.μ. λόγω υπερπληρότητας, αφού έχουν περιθάλψει περισσότερους από 200 ανθρώπους σε λίγες μόνο ώρες.

Σύνταξη
Απόφαση για τριμερή συνάντηση μετά τη συνομιλία Τραμπ με Πούτιν – Δείτε live όλες τις εξελίξεις
Κόσμος 18.08.25 Upd: 01:15

Απόφαση για τριμερή συνάντηση μετά τη συνομιλία Τραμπ με Πούτιν - Παραμένουν στην Ουάσινγκτον οι Ευρωπαίοι

Η συνάντηση των ευρωπαίων ηγετών, του Ζελένσκι και του Τραμπ, ολοκληρώθηκε, με τον Αμερικανό πρόεδρο να έχει τηλεφωνική επαφή με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Βασιλική Δρίβα
Γάζα: Ανατριχιαστικές μαρτυρίες για την πείνα σε νέα έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας – «Σκόπιμη λιμοκτονία»
Ανατριχιαστικές μαρτυρίες 18.08.25

«Σκόπιμη λιμοκτονία στη Γάζα» λέει η Διεθνής Αμνηστία - Έγκυες φοβούνται να γεννήσουν, ηλικιωμένοι θέλουν να πεθάνουν

«Κατηγορώ» της Διεθνούς Αμνηστίας στη διεθνή κοινότητα για τη «σκόπιμη λιμοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα» - Νέα έκθεση κόλαφος

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ουκρανία: Ζελένσκι και Ευρωπαίοι θα πιέσουν τον Τραμπ για «εγγυήσεις ασφαλείας» – Παρτίδα πόκερ στον Λ. Οίκο
Τι σημαίνει στην πράξη 18.08.25

Ζελένσκι και Ευρωπαίοι θα πιέσουν για «εγγυήσεις ασφαλείας» - Παρτίδα πόκερ για την Ουκρανία στον Λευκό Οίκο

Απειλή για γενικευμένο πόλεμο προκειμένου να επιτευχθεί ειρήνη στην Ουκρανία - Οι «εγγυήσεις ασφαλείας» προτεραιότητα για τους Ευρωπαίους - Τι σημαίνουν στην πράξη

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
ΠΑΟΚ: Με Ντεσπόντοφ κόντρα στη Ριέκα
Ποδόσφαιρο 18.08.25

ΠΑΟΚ: Με Ντεσπόντοφ κόντρα στη Ριέκα

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ επέστρεψε σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης και τέθηκε στη διάθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου για το πρώτο παιχνίδι με τη Ριέκα.

Σύνταξη
Η Τζένιφερ Άνιστον και η Κόρτνεϊ Κοξ ξανασμίγουν για μια συγκινητική φωτογραφία
«Οικογένεια» 18.08.25

Η Τζένιφερ Άνιστον και η Κόρτνεϊ Κοξ ξανασμίγουν για μια συγκινητική φωτογραφία

Η Τζένιφερ Άνιστον, που είναι νονά της κόρης της Κόρτνεϊ Κοξ, Κόκο, είχε μιλήσει στο παρελθόν για τη μακροχρόνια φιλία της με την σταρ, μετά τη γνωριμία τους στα γυρίσματα της σειράς «Φιλαράκια» το 1994.

Σύνταξη
Η «κατάρα» της διαφήμισης: Η Σίντνεϊ Σουίνι πληρώνει το τίμημα της «ναζιστικής προπαγάνδας» στο box office
Εκπυρσοκρότηση 18.08.25

Η «κατάρα» της διαφήμισης: Η Σίντνεϊ Σουίνι πληρώνει το τίμημα της «ναζιστικής προπαγάνδας» στο box office

Η Σίντνεϊ Σουίνι βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ηχηρή εισπρακτική αποτυχία μετά τη συμμετοχή της στη διαφήμιση που έχει πολώσει τις ΗΠΑ για «ευγονική ατζέντα»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο «άλλος» Βίκτορ Γκιόκερες…
On Field 18.08.25

Ο «άλλος» Βίκτορ Γκιόκερες…

Οι οπαδοί της Άρσεναλ σίγουρα δεν... είδαν στο «Ολντ Τράφορντ», τον παίκτη που τρέλαινε κόσμο με την φανέλα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Σύνταξη
Φωτιά: Με «Αχαΐα Pass» τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για τους πυρόπληκτους – Η αντίδραση του δήμου Πατρέων
Διαμαρτυρία πυρόπληκτων 18.08.25

Με «Αχαΐα Pass» τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για τους πυρόπληκτους - Η αντίδραση του δήμου Πατρέων

Τα μέτρα για τους πληγέντες από τη μεγάλη φωτιά στην Αχαΐα ανακοίνωσε η κυβέρνηση προκαλώντας την άμεση αντίδραση του δήμου Πατρέων που καταγγέλλει «απόλυτη σιωπή της κυβέρνησης για έκτακτη και άμεση χρηματοδότηση».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη για το ΕΣΥ: «Στην εικονική πραγματικότητα του Μαξίμου, όλα βαίνουν καλώς στην υγεία»
«Καμουφλάζ αποτυχίας» 18.08.25

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη για το ΕΣΥ: «Στην εικονική πραγματικότητα του Μαξίμου, όλα βαίνουν καλώς στην υγεία»

Επίθεση του ΠΑΣΟΚ στον πρωθυπουργό για την ανάρτησή του σχετικά με το ΕΣΥ. Καλεί τον Κ.Μητσοτάκη να σταματήσει τις «θριαμβολογίες» και να δείξει «πολιτική βούληση για ανασυγκρότηση» του συστήματος.

Σύνταξη
