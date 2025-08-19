Συρία: Έως και 300.000 άνθρωποι «εξαφανίστηκαν» τα τελευταία 55 χρόνια

Την περίοδο που κυβερνούσε τη Συρία το καθεστώς Άσαντ και του εμφυλίου πολέμου, τουλάχιστον 300.000 άνθρωποι εξαφανίστηκαν, σύμφωνα με τον Μοχάμεντ Ρέντα Τζάλχι. Ο πρόεδρος της συριακής επιτροπής για τους αγνοουμένους είπε ότι η έρευνα ξεκινά από το 1970, τη χρονιά που ανέλαβε την εξουσία ο Χαφέζ Αλ-Άσαντ, πατέρας του Μπασάρ, έως και σήμερα.

Η επιτροπή συστήθηκε τον περασμένο Μάιο.

«Υπολογίζουμε ότι ο αριθμός των ανθρώπων που εξαφανίστηκαν κυμαίνεται μεταξύ 120.000-300.000. Ο αριθμός ενδέχεται να είναι και υψηλότερος», είπε στο επίσημο πρακτορείο της Συρίας, SANA.

Στον εμφύλιο πόλεμο

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συνελήφθησαν ή εξαφανίστηκαν αφού ξέσπασε ο εμφύλιος πόλεμος, το 2011, μετά την αιματηρή καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων από τον τότε πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ. Ο Μπασάρ αλ Άσαντ ανατράπηκε τον Δεκέμβριο του 2024, από έναν συνασπισμό ισλαμιστικών αντάρτικων ομάδων.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου, όλες οι πλευρές κατηγορήθηκαν για ωμότητες – όπως η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος που κατέλαβε μεγάλες εκτάσεις στη Συρία και το Ιράκ και προχωρούσε σε βιαιοπραγίες και συνοπτικές εκτελέσεις.

«Έχουμε έναν χάρτη που καταγράφει περισσότερους από 63 ομαδικούς τάφους στη Συρία», είπε ο Τζάλχι, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις. Πρόσθεσε ότι γίνεται προσπάθεια να δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων για τους αγνοουμένους.

Χαμένα ίχνη ανθρώπων

Χιλιάδες κρατούμενοι αποφυλακίστηκαν μετά την πτώση του Άσαντ. Ωστόσο, πολλοί Σύροι αναζητούν μέχρι και σήμερα τα ίχνη συγγενών τους που έχουν εξαφανιστεί.

Τον Ιανουάριο, η πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού, Μιριάνα Σπόλιαριτς, είπε ότι θα ήταν «κολοσσιαία πρόκληση» να βρεθούν οι αγνοούμενοι του εμφυλίου πολέμου. Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού έχει καταγράψει και αναζητά 43.000 ανθρώπους, όμως ο αριθμός αυτός είναι πιθανότατα πολύ μικρότερος από τον συνολικό αριθμό των αγνοουμένων.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι πέθαναν ενώ ήταν υπό κράτηση, από βασανιστήρια ή λόγω των άθλιων συνθηκών στις συριακές φυλακές, κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου.