Η Τουρκία ξεκίνησε επίσημα την εκπαίδευση, τη συμβουλευτική υποστήριξη και την τεχνική βοήθεια προς τη Συρία στο πλαίσιο μιας συμφωνίας στρατιωτικής συνεργασίας που υπέγραψαν την περασμένη εβδομάδα η Άγκυρα και η Δαμασκός, δήλωσε την Πέμπτη ανώτερος αξιωματικός στην ιστοσελίδα Al Monitor.



Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ και ο Σύριος ομόλογός του, Μουρχάφ αμπού Κάσρα, υπέγραψαν μνημόνιο αμοιβαίας κατανόησης στις 13 Αυγούστου. «Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η αναδιάρθρωση των συριακών ενόπλων δυνάμεων έχει αποκτήσει δυναμική», δήλωσε υψηλόβαθμη πηγή του υπουργείου Άμυνας σε δημοσιογράφους στην Άγκυρα την Πέμπτη.

«Ξεκίνησαν η εκπαίδευση, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, η τεχνική βοήθεια και οι αμοιβαίες επισκέψεις». Μια αντιπροσωπεία του υπουργείου Άμυνας της Συρίας πραγματοποίησε συνομιλίες με το Εθνικό Πανεπιστήμιο Άμυνας της Τουρκίας νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, στο πλαίσιο των προσπαθειών για τον συντονισμό της εφαρμογής της συμφωνίας, σύμφωνα με την πηγή.

Οι τεχνικές επισκέψεις μεταξύ των δύο χωρών θα συνεχιστούν, με την τουρκική πλευρά να σχεδιάζει να ταξιδέψει στη Συρία για να αξιολογήσει τις αμυντικές ανάγκες επί τόπου και να βοηθήσει στη σύνταξη ενός κοινού οδικού χάρτη για την ενίσχυση της στρατιωτικής της ικανότητας, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Η Τουρκία στηρίζει τη νέα κυβέρνηση για να αποδυναμώσει τους Κούρδους

Η Τουρκία φοβάται ότι μια κατακερματισμένη Συρία θα μπορούσε να προκαλέσει αστάθεια στο εσωτερικό της, οδηγώντας σε νέες ροές προσφύγων και, το πιο σημαντικό, ενισχύοντας τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις – SDF των Κούρδων και με την υποστήριξη του Πενταγώνου, τις οποίες η Άγκυρα θεωρεί ως βασική απειλή για την ασφάλειά της.

Η Άγκυρα, ο στενότερος σύμμαχος της Δαμασκού, θεωρεί τη δύναμη του συριακού στρατού ως ουσιαστική για την εθνική της ασφάλεια. «Η Τουρκία θεωρεί τη σταθερότητα της Συρίας κρίσιμη για την ειρήνη στην περιοχή και συνεχίζει να υποστηρίζει την αρχή του «ενός κράτους, ενός στρατού», δήλωσε η πηγή την Πέμπτη.

Η συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας έρχεται σε μια στιγμή που η Άγκυρα έχει εντείνει τις προειδοποιήσεις της προς την κουρδική ομάδα λόγω της άρνησής της να αφοπλιστεί και να ενταχθεί πλήρως στις ένοπλες δυνάμεις της Συρίας. Η SDF, με τη σειρά της, έχει εκφράσει την ανησυχία της ότι η απώλεια της αυτονομίας θα μπορούσε να εκθέσει τους μαχητές της σε επιθέσεις από ισλαμιστικές ομάδες που συνδέονται με τον πρόεδρο της Συρίας Αχμέντ αλ-Σαράα.

Μαχητές του YPG παραμένουν στη Συρία υπό την απειλή της Τουρκίας

Η βασική πολιτοφυλακή των SDF, οι Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG), είναι παρακλάδι του εκτός νόμου στην Τουρκία Κουρδικού Εργατικού Κόμματος (PKK), το οποίο αγωνίζεται για την αυτοδιοίκηση των Κούρδων από το 1984.

Το PKK δήλωσε την πρόθεσή του να παραδώσει τα όπλα και να διαλυθεί τον Μάιο, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ της τουρκικής κυβέρνησης και της μαχητικής ομάδας. Σύμφωνα με την Άγκυρα, ο αφοπλισμός των SDF και η απομάκρυνση των μαχητών που συνδέονται με το PKK από τις τάξεις τους είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

«Εξακολουθούμε να βλέπουμε μέλη της οργάνωσης από την Τουρκία, το Ιράκ, το Ιράν και την Ευρώπη να παραμένουν στη Συρία», δήλωσε την περασμένη Τετάρτη ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, αναφερόμενος στους μαχητές του PKK που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο του YPG.

Η Άγκυρα και η Δαμασκός διαπραγματεύτηκαν επί μήνες τη συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας μετά την πτώση του συριακού καθεστώτος τον περασμένο Δεκέμβριο. Η Τουρκία θα μεταφέρει επίσης οπλικά συστήματα στη χώρα που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας.

Η Τουρκία ψάχνει βάσεις για να επανδρώσει στη Συρία

Η συμφωνία πιθανότατα θα επιτρέψει στην Τουρκία να αναπτύξει στρατεύματα σε στρατιωτικές βάσεις στη Συρία. Ένας αξιωματούχος του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας δήλωσε τον Απρίλιο ότι συνεχίζονται οι συζητήσεις για την ίδρυση στρατιωτικής βάσης στη Συρία για την εκπαίδευση συριακών στρατευμάτων, χωρίς να προσδιορίσει τη βάση.

Το Ισραήλ με την σειρά του βομβάρδισε βάσεις στην Συρία για να μην καταληφθούν από τουρκικές δυνάμεις.

Η Τουρκία έχει ήδη περίπου 10.000 στρατεύματα στη χώρα, τα οποία έχουν αναπτυχθεί κυρίως στη βόρεια Συρία κατά των SDF.