Το τεράστιο νέο υποβρύχιο drone TOLOKA TLK-1000 παρουσιάστηκε από την Ουκρανία στην έκθεση νέων οπλικών συστημάτων Defense Tech Valley 2025, στο Λβιβ.

Η Ουκρανία αναφέρει ότι το συγκεκριμένο drone, μήκους 12 μέτρων, μπορεί να μεταφέρει πολεμική κεφαλή βάρους έως και 5.000 κιλών σε απόσταση έως και 2.000 χιλιομέτρων.

Ακολουθούν πλάνα από την παρουσίαση του TLK-1000.

Toto je nový ukrajinský podvodní dron o délce 12 metrů. A doufám, že brzy znovu uvidíme Kerčský most v plamenech. Rodina TOLOKA zahrnuje tři modifikace podvodního dronu TLK-1000 (od 4 do 12 metrů) s dosahem až 2 000 km a nosností až 5 tun. pic.twitter.com/uP4pNKeBZj — 🍀Tomáš Doupal 🇨🇿 (@TomasDoupa39474) September 20, 2025

Πρόκειται για ένα όπλο που θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντική ζημιά στη γέφυρα της Κριμαίας, που ουκ ολίγες φορές έχει τεθεί στο στόχαστρο του Κιέβου, αναφέρουν δυτικοί αναλυτές.

Σε νεότερα από το μέτωπο, δύο άμαχοι σκοτώθηκαν και τέσσερις τραυματίσθηκαν από ουκρανικές επιθέσεις στη ρωσική περιφέρεια του Μπέλγκοροντ, δήλωσε σήμερα μέσω του Telegram ο περιφερειακός κυβερνήτης Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ.

Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν οβίδα έπληξε ιδιωτική κατοικία στον οικισμό Σεμπέκινο και ένας άνδρας σκοτώθηκε σε επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους στο Ρακίτνοε, δήλωσε ο Γκλάντκοφ.

Απόπειρες από δυτικές δυνάμεις να αυξήσουν την πίεση επί της Ρωσίας δεν θα έχουν αποτέλεσμα

Πέντε άνθρωποι τραυματίσθηκαν σε διάφορες επιθέσεις, πρόσθεσε.

Εξάλλου, όπως μεταδίδει το κρατικό ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα πως η Βρετανία είναι ένας από τους ηγέτες του στρατοπέδου που θέλει να συνεχισθεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε επίσης ότι απόπειρες από δυτικές δυνάμεις να αυξήσουν την πίεση επί της Ρωσίας δεν θα έχουν αποτέλεσμα και δεν βοηθούν τις προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου.