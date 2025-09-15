Η Ουκρανία ενημέρωσε μέσω της υπηρεσίας πληροφοριών για την άμυνάς της ότι μια μονάδα ειδικών δυνάμεων «εντόπισε και κατέστρεψε επιτυχώς» ένα ρωσικό σύστημα πυραύλων εδάφους-αέρος Buk-M3 την Κυριακή (14/9).

Η υπηρεσία δήλωσε ότι το σημαντικό αυτό περιουσιακό στοιχείο της Ρωσίας -αξίας μεταξύ 40 και 50 εκατομμυρίων δολαρίων ή 34 και 42 εκατομμυρίων ευρώ- επλήγη στην κατεχόμενη περιοχή της Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία.

«Μπορεί να ειπωθεί με απόλυτη βεβαιότητα ότι το ΝΑΤΟ μάχεται κατά της Ρωσίας»

Η υπηρεσία προσέθεσε πως το εν λόγω πυραυλικό σύστημα -το οποίο μπορεί να πλήξει αεροπορικούς, θαλάσσιους και χερσαίους στόχους- βρισκόταν κοντά στην Αλεξαντρίφκα, στην περιοχή της Μελιτόπολης.

Δείτε βίντεο:

Σήμερα, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι το ΝΑΤΟ μάχεται εναντίον της Ρωσίας με το να παρέχει άμεση και έμμεση στήριξη προς την Ουκρανία.

«Το ΝΑΤΟ εμπλέκεται ντε φάκτο σε αυτό τον πόλεμο. Το ΝΑΤΟ παρέχει άμεση και έμμεση στήριξη στο καθεστώς του Κιέβου. Μπορεί να ειπωθεί με απόλυτη βεβαιότητα ότι το ΝΑΤΟ μάχεται κατά της Ρωσίας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

Το Σάββατο, οι ουκρανικές δυνάμεις κατάφεραν να αποκρούσουν την προώθηση των ρωσικών δυνάμεων στην περιφέρεια Σούμι, όπως έκανε γνωστό ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά από σκληρές μάχες που δόθηκαν επί σειρά μηνών.

«Σήμερα, μπορούμε να πούμε ότι η ρωσική επιθετική επιχείρηση στην περιφέρεια Σούμι αποκρούστηκε πλήρως από τις δυνάμεις μας», δήλωσε ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτησή του κατόπιν διαβουλεύσεων με την ηγεσία των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένου του στρατηγού Ολεξάντερ Σίρσκι.

Οι εχθροπραξίες σε παραμεθόριες περιοχές συνεχίζονται, αλλά τα ρωσικά στρατεύματα δεν είναι πλέον σε θέση να συνεχίσουν την επίθεσή τους, υποστήριξε ο Ζελένσκι.

Υπενθυμίζεται ότι, τον Ιούνιο, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε διακηρύξει πως τα στρατεύματά του πρέπει να δημιουργήσουν μια ζώνη ασφαλείας περίπου 10 χιλιομέτρων στην ουκρανική περιφέρεια Σούμι, προκειμένου να αποτραπεί ενδεχόμενη διασυνοριακή επίθεση ανάλογη με την περυσινή στο Κουρσκ.

Παρόλα αυτά, σύμφωνα με Ουκρανούς στρατιωτικούς αναλυτές, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξακολουθούν να ελέγχουν έκταση περίπου 200 τετραγωνικών χιλιομέτρων στην περιφέρεια Σούμι.