Ουκρανία: Αυτό είναι το ρωσικό πυραυλικό σύστημα 40 εκατ. ευρώ που κατέστρεψαν ειδικές δυνάμεις της [βίντεο]
Η Ουκρανία δήλωσε ότι μια μονάδα ειδικών δυνάμεων στόχευσε το ρωσικό οπλικό σύστημα και το κατέστρεψε στην κατεχόμενη περιοχή Ζαπορίζια
- Στη φυλακή ο 42χρονος μαστροπός μετά την απολογία του - Κατηγορεί τα θύματα ότι ψεύδονται
- Συμφώνησαν ΗΠΑ και Κίνα για TikTok; - Η ανάρτηση Τραμπ
- Καλά νέα για τα ψάρια – Σε εφαρμογή η διεθνής συμφωνία για την υπεραλίευση
- Στήριξη στο Ισραήλ και αναφορές στο «απειλητικό Ιράν» από τον Ρούμπιο - Απέφυγε να καταδικάσει την επίθεση στο Κατάρ
Η Ουκρανία ενημέρωσε μέσω της υπηρεσίας πληροφοριών για την άμυνάς της ότι μια μονάδα ειδικών δυνάμεων «εντόπισε και κατέστρεψε επιτυχώς» ένα ρωσικό σύστημα πυραύλων εδάφους-αέρος Buk-M3 την Κυριακή (14/9).
Η υπηρεσία δήλωσε ότι το σημαντικό αυτό περιουσιακό στοιχείο της Ρωσίας -αξίας μεταξύ 40 και 50 εκατομμυρίων δολαρίων ή 34 και 42 εκατομμυρίων ευρώ- επλήγη στην κατεχόμενη περιοχή της Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία.
«Μπορεί να ειπωθεί με απόλυτη βεβαιότητα ότι το ΝΑΤΟ μάχεται κατά της Ρωσίας»
Η υπηρεσία προσέθεσε πως το εν λόγω πυραυλικό σύστημα -το οποίο μπορεί να πλήξει αεροπορικούς, θαλάσσιους και χερσαίους στόχους- βρισκόταν κοντά στην Αλεξαντρίφκα, στην περιοχή της Μελιτόπολης.
Δείτε βίντεο:
Σήμερα, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι το ΝΑΤΟ μάχεται εναντίον της Ρωσίας με το να παρέχει άμεση και έμμεση στήριξη προς την Ουκρανία.
«Το ΝΑΤΟ εμπλέκεται ντε φάκτο σε αυτό τον πόλεμο. Το ΝΑΤΟ παρέχει άμεση και έμμεση στήριξη στο καθεστώς του Κιέβου. Μπορεί να ειπωθεί με απόλυτη βεβαιότητα ότι το ΝΑΤΟ μάχεται κατά της Ρωσίας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.
Το Σάββατο, οι ουκρανικές δυνάμεις κατάφεραν να αποκρούσουν την προώθηση των ρωσικών δυνάμεων στην περιφέρεια Σούμι, όπως έκανε γνωστό ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά από σκληρές μάχες που δόθηκαν επί σειρά μηνών.
«Σήμερα, μπορούμε να πούμε ότι η ρωσική επιθετική επιχείρηση στην περιφέρεια Σούμι αποκρούστηκε πλήρως από τις δυνάμεις μας», δήλωσε ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτησή του κατόπιν διαβουλεύσεων με την ηγεσία των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένου του στρατηγού Ολεξάντερ Σίρσκι.
Οι εχθροπραξίες σε παραμεθόριες περιοχές συνεχίζονται, αλλά τα ρωσικά στρατεύματα δεν είναι πλέον σε θέση να συνεχίσουν την επίθεσή τους, υποστήριξε ο Ζελένσκι.
Υπενθυμίζεται ότι, τον Ιούνιο, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε διακηρύξει πως τα στρατεύματά του πρέπει να δημιουργήσουν μια ζώνη ασφαλείας περίπου 10 χιλιομέτρων στην ουκρανική περιφέρεια Σούμι, προκειμένου να αποτραπεί ενδεχόμενη διασυνοριακή επίθεση ανάλογη με την περυσινή στο Κουρσκ.
Παρόλα αυτά, σύμφωνα με Ουκρανούς στρατιωτικούς αναλυτές, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξακολουθούν να ελέγχουν έκταση περίπου 200 τετραγωνικών χιλιομέτρων στην περιφέρεια Σούμι.
- Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι απαντά η Σεμερτζίδου μετά τη δέσμευση της περιουσίας της
- Το Εθνικό Μουσείο της Υεμένης υπέστη σοβαρές ζημιές από ισραηλινούς βομβαρδισμούς, σύμφωνα με τους Χούθι
- Ο ΠΑΟΚ πήρε εισιτήρια για το ματς με τον Λεβαδειακό
- Αποκάλυψη: Πώς σκότωνε τα μωρά η Ειρήνη Μουρτζούκου – Οι παρακολουθήσεις και οι κατασχέσεις των κινητών τηλεφώνων
- Σχέδιο 10 ημερών για να μπει «στοπ» στην ευλογιά των ζώων – Κίνδυνος για lockdown, είπε ο Τσιάρας
- Ο Αταμάν ζήτησε συγγνώμη από τους συμπατριώτες του για την ήττα στον τελικό του Eurobasket
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις