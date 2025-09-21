newspaper
Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Δύο συγκεντρώσεις στη Θεσσαλονίκη – Κλείνουν 4 σταθμοί του μετρό
Ελλάδα 21 Σεπτεμβρίου 2025 | 10:42

Δύο συγκεντρώσεις στη Θεσσαλονίκη – Κλείνουν 4 σταθμοί του μετρό

Σύμφωνα με ανακοίνωση, θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο»

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ζεστασιά στο σπίτι, ευεξία στη ζωή: Το μυστικό του “coziness effect”

Ζεστασιά στο σπίτι, ευεξία στη ζωή: Το μυστικό του “coziness effect”

Spotlight

Κλειστοί θα είναι σήμερα από τις 6 το απόγευμα ορισμένοι σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης, λόγω προγραμματισμένων συγκεντρώσεων για τα επτά χρόνια από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου και συγκέντρωση αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, που έχασε το παιδί του στο δυστύχημα των Τεμπών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο». Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την ώρα επαναλειτουργίας των συγκεκριμένων σταθμών. H λειτουργία στους υπόλοιπους σταθμούς θα διεξάγεται κανονικά.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ελληνική οικονομία: Τα καμπανάκια που χτύπησε η ΤτΕ

Ελληνική οικονομία: Τα καμπανάκια που χτύπησε η ΤτΕ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ζεστασιά στο σπίτι, ευεξία στη ζωή: Το μυστικό του “coziness effect”

Ζεστασιά στο σπίτι, ευεξία στη ζωή: Το μυστικό του “coziness effect”

Πετρέλαιο
Chevron και ExxonMobil: Ξανασχεδιάζοντας τον χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου

Chevron και ExxonMobil: Ξανασχεδιάζοντας τον χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Θεσσαλονίκη: Το χρονικό της άγριας δολοφονίας της 59χρονης – Σήμερα στον εισαγγελέα ο αδελφοκτόνος
Σε εξέλιξη οι έρευνες 21.09.25

Το χρονικό του άγριου εγκλήματος στη Θεσσαλονίκη - Σήμερα στον εισαγγελέα ο αδελφοκτόνος

Ο 50χρονος βρισκόταν μαζί με την ετεροθαλή αδελφή του στο διαμέρισμά της στη Θεσσαλονίκη - Της προκάλεσε ασφυξία χρησιμοποιώντας σακούλα ως σχοινί που τύλιξε με δύναμη γύρω από τον λαιμό της

Σύνταξη
Γιατί άγρια ζώα κατεβαίνουν στις πόλεις, τι δεν πρέπει να κάνουμε – Βίντεο με αρκούδα να κάνει βόλτες στο Νεστόριο
Ελλάδα 21.09.25

Γιατί άγρια ζώα κατεβαίνουν στις πόλεις, τι δεν πρέπει να κάνουμε – Βίντεο με αρκούδα να κάνει βόλτες στο Νεστόριο

Όλο και πιο συχνά άγρια ζώα κάνουν την εμφάνισή τους σε κατοικημένες περιοχές. Ο κύριος λόγος σύμφωνα με τους ειδικούς είναι η έλλειψη τροφής στο φυσικό τους περιβάλλον

Σύνταξη
Καιρός: Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας την Κυριακή – Πότε αναμένονται βροχές και καταιγίδες
Καιρός 21.09.25

Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας την Κυριακή - Πότε αναμένονται βροχές και καταιγίδες

Η υδράργυρος θα ανέβει κυρίως στα δυτικά και τα νοτιοανατολικά έως τους 32 βαθμούς Κελσίου - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός έως και την Πέμπτη σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΜΥ

Σύνταξη
Παγκόσμιο το αίτημα πολιτικής αλλαγής, αλλά… – Οι Έλληνες θέλουν αλλά νιώθουν ότι πέφτουν σε τοίχο
Έρευνα 21.09.25

Παγκόσμιο το αίτημα πολιτικής αλλαγής, αλλά… – Οι Έλληνες θέλουν αλλά νιώθουν ότι πέφτουν σε τοίχο

Μεγάλα ποσοστά δίνουν στους πολιτικούς χαμηλές βαθμολογίες όσον αφορά στην ειλικρίνεια και την κατανόηση των αναγκών των πολιτών - Ξεχωρίζουν οι Έλληνες στις αρνητικές εκτιμήσεις για τους αιρετούς

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Είναι η μετανάστευση αντίδοτο για το δημογραφικό;
Ελλάδα 21.09.25

Είναι η μετανάστευση αντίδοτο για το δημογραφικό;

Με τον αριθμό των γεννήσεων να μειώνεται δραματικά και τη χώρα να βρίσκεται αντιμέτωπη με τη γήρανση και τη συρρίκνωση του πληθυσμού, μοιάζει να κερδίζει έδαφος το ότι οι μετανάστες μπορούν να δώσουν τη λύση

Ναταλία Διονυσιώτη
Intervision: Διαγωνισμός τραγουδιού με παραλίγο «άρωμα Ελλάδας» – Μεγάλος νικητής το Βιετνάμ
Ελλάδα 21.09.25

Διαγωνισμός τραγουδιού Intervision με παραλίγο «άρωμα Ελλάδας» - Μεγάλος νικητής το Βιετνάμ

Ο παγκόσμιος διαγωνισμός τραγουδιού της Intervision τελείωσε, με 4 δισ. τηλεθεατών «να μπορούν να παρακολουθήσουν» το επανεφευρεθέν τηλεοπτικό πείραμα. Είχε σκάνδαλο, παραίτηση και παρασκήνιο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Θεσσαλονίκη: Οικογενειακές διαφορές πίσω από τη δολοφονία της 59χρονης – Οι πιέσεις που δεχόταν ο αδερφός της
Ελλάδα 20.09.25

Θεσσαλονίκη: Οικογενειακές διαφορές πίσω από τη δολοφονία της 59χρονης – Οι πιέσεις που δεχόταν ο αδερφός της

Σε προσωπικές και οικογενειακές διάφορες αποδίδεται σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία η δολοφονία της άτυχης γυναίκας από τον ετεροθαλή αδερφός της στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
O Γούντι Άλεν λέει πως η «cancel culture είναι ανόητη» όταν η Ντίλαν Φάροου επιμένει: «Με κακοποίησε σεξουαλικά»
Trash 21.09.25

O Γούντι Άλεν λέει πως η «cancel culture είναι ανόητη» όταν η Ντίλαν Φάροου επιμένει: «Με κακοποίησε σεξουαλικά»

Ο Γούντι Άλεν αποκαλεί «χαζή» την λεγόμενη cancel culture σε πρόσφατη συνέντευξή του, ενώ η Ντίλαν Φάροου επαναλαμβάνει τις κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης εις βάρος του.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Αδελαΐδα 36ερς
Μπάσκετ 21.09.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Αδελαΐδα 36ερς

LIVE: Παναθηναϊκός – Αδελαΐδα 36ερς. Παρακολουθήστε στις 12:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» Παναθηναϊκός – Αδελαΐδα 36ερς. Τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ.

Σύνταξη
Το ISIS επιστρέφει! – Η ευκαιρία που εκμεταλλεύτηκε
Παλαιοί μπελάδες 21.09.25

Το Ισλαμικό Κράτος επιστρέφει - Η ευκαιρία που εκμεταλλεύτηκε

Οι επιχειρησιακές δυνατότητες του ISIS αποδεικνύονται πιο συχνές, ακριβείς και εξελιγμένες από ποτέ, με χτυπήματα πολύ πέρα από τις παραδοσιακές ζώνες δράσης του στη Συρία

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Συνεχίζονται οι ακυρώσεις πτήσεων στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια μετά την κυβερνοεπίθεση
Έως τη Δευτέρα 21.09.25

Συνεχίζονται οι ακυρώσεις πτήσεων στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια μετά την κυβερνοεπίθεση

Η Collins Aerospace της οποίας το σύστημα check-in δέχτηκε την επίθεση ανακοίνωσε ότι η δυσλειτουργία περιορίζεται στον ηλεκτρονικό έλεγχο των επιβατών και την παράδοση των αποσκευών

Σύνταξη
Έρευνα αποκαλύπτει: Πόσα χρήματα χρειάζεσαι για να είσαι ευτυχισμένος;
Οικονομία 21.09.25

Έρευνα αποκαλύπτει: Πόσα χρήματα χρειάζεσαι για να είσαι ευτυχισμένος;

Καθώς οι υπερ-πλούσιοι του πλανήτη συνεχίζουν να συγκεντρώνουν τεράστια οικονομικά μέσα, η συζήτηση για το πόσα χρήματα χρειάζονται οι άνθρωποι για να είναι ευτυχισμένοι γίνεται πιο επίκαιρη από ποτέ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η δολοφονία που στοίχειωνε τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ για τέσσερις δεκαετίες – και το FBI ακόμα δεν έχει λύσει
Cold case 21.09.25

Η δολοφονία που στοίχειωνε τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ για τέσσερις δεκαετίες – και το FBI ακόμα δεν έχει λύσει

Η ζωή του Ρόμπερτ Ρέντφορντ, που πέθανε στις 16 Σεπτεμβρίου, δεν είχε μόνο λάμψη και χρήμα. Είχε και πολλές άσχημες στιγμές - όπως η δολοφονία του 22χρονου Σιντ Γουέλς.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Εξωραϊσμός πραγματικότητας και θριαμβολογίες για την έναρξη των διαδικασιών για ΑΟΖ με Λιβύη
Κυριακάτικη ανασκόπηση 21.09.25

Μητσοτάκης: Εξωραϊσμός πραγματικότητας και θριαμβολογίες για την έναρξη των διαδικασιών για ΑΟΖ με Λιβύη

Στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει μια περιήγηση στα κυβερνητικά πεπραγμένα εξωραΐζοντας την πραγματικότητα

Σύνταξη
Καραλής: «Του χρόνου πιο ψηλά» (vids)
Άλλα Αθλήματα 21.09.25

Καραλής: «Του χρόνου πιο ψηλά» (vids)

Ο Εμμανουήλ Καραλής επέστρεψε από το Τόκιο με το ασημένιο μετάλλιο και δήλωσε έτοιμος να... πετάξει ακόμη πιο ψηλά την επόμενη χρονιά.

Σύνταξη
Καταιγίδα αντιδράσεων για τον Τζίμι Κίμελ – Μποϊκοτάζ και διαδηλώσεις κατά της Disney
Culture Live 21.09.25

Καταιγίδα αντιδράσεων για τον Τζίμι Κίμελ – Μποϊκοτάζ και διαδηλώσεις κατά της Disney

Η αναστολή της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ πυροδότησε κύμα αντιδράσεων: ακυρώσεις συνδρομών σε Disney+, Hulu και ESPN, διαδηλώσεις και ανοιχτές εκκλήσεις καλλιτεχνών για μποϊκοτάζ στη Disney

Σύνταξη
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (21/9): Ντέρμπι «αιωνίων», ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και στίβος στο μενού
Σπορ 21.09.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (21/9): Ντέρμπι «αιωνίων», ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και στίβος στο μενού

Ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός και Super League, ευρωπαϊκή δράση, φιλικά στο μπάσκετ και Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου, στις τηλεοπτικές μεταδόσεις της Κυριακής (21/9).

Σύνταξη
Πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την ακρίβεια και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 21.09.25

Πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την ακρίβεια και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την ακρίβεια και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - Κώστας Καραγκούνης, Παύλος Χρηστίδης και Κώστας Μπάρκας, διασταύρωσαν τα ξίφη τους

Σύνταξη
Βρετανία: Ο Στάρμερ αναμένεται σήμερα Κυριακή να αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης
Κόσμος 21.09.25

Ο Στάρμερ αναμένεται να αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης - Γιατί αποφάσισε ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας δήλωσε τον Ιούλιο ότι η κυβέρνησή του θα προβεί στην κίνηση αυτή εάν το Ισραήλ δεν εκπληρώσει μια σειρά από όρους.

Σύνταξη
Γάζα: Πάνω από 87 νεκροί από τις επιθέσεις του Ισραήλ- Θάνατος ή εκτοπισμός οι επιλογές για τους Παλαιστίνιους
Θάνατος ή εκτοπισμός 21.09.25

«Ο θάνατος είναι πιο ελεήμων»: Το Ισραήλ συνεχίζει τη σφαγή στη Γάζα - 87 νεκροί σε μία μέρα

«Τα εγκλήματα του Ισραήλ συνεχίζονται», δήλωσε ο διευθυντής του νοσοκομείου Σίφα στην Γάζα, που στη βάρδια του διακομίστηκαν τα πτώματα του αδελφού του και της νύφης του

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Το χρονικό της άγριας δολοφονίας της 59χρονης – Σήμερα στον εισαγγελέα ο αδελφοκτόνος
Σε εξέλιξη οι έρευνες 21.09.25

Το χρονικό του άγριου εγκλήματος στη Θεσσαλονίκη - Σήμερα στον εισαγγελέα ο αδελφοκτόνος

Ο 50χρονος βρισκόταν μαζί με την ετεροθαλή αδελφή του στο διαμέρισμά της στη Θεσσαλονίκη - Της προκάλεσε ασφυξία χρησιμοποιώντας σακούλα ως σχοινί που τύλιξε με δύναμη γύρω από τον λαιμό της

Σύνταξη
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο