«Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα» – Ο Μάριος Αθανασίου στέκεται αλληλέγγυος με τον λαό της Παλαιστίνης
«Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα» – Ο Μάριος Αθανασίου στέκεται αλληλέγγυος με τον λαό της Παλαιστίνης

Ο Μάριος Αθανασίου δήλωσε την αλληλεγγύη του στον παλαιστινιακό λαό, μίλησε για την πολιτική και την Αριστερά, ενώ αποκάλυψε λεπτομέρειες για τον νέο του ρόλο στη σειρά «Η Γη της Ελιάς»

Στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» βρέθηκε καλεσμένος ο Μάριος Αθανασίου, ο οποίος δεν δίστασε να πάρει δημόσια θέση για το ζήτημα της Παλαιστίνης. Ο ηθοποιός εμφανίστηκε με μπλούζα που έγραφε: «Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα», εκφράζοντας την αλληλεγγύη του στον παλαιστινιακό λαό.

«Όταν έλεγες τις πρώτες ημέρες ότι δεν είναι λογικό αυτό που συμβαίνει στους Παλαιστίνιους, έλεγαν ότι είσαι με την Χαμάς. Δεν είμαστε πολιτικοί, είμαστε άνθρωποι που κρίνουμε τα πράγματα όσο πιο αντικειμενικά μπορούμε. Είναι γενοκτονία. Ο αποκλεισμός του Ισραήλ από τη διεθνή διπλωματία ίσως είναι μία λύση σοβαρή», τόνισε αρχικά ο ηθοποιός στην κάμερα του MEGA.

«Είναι γενοκτονία. Ο αποκλεισμός του Ισραήλ από τη διεθνή διπλωματία ίσως είναι μία λύση σοβαρή.»

Σχολιάζοντας το πολιτικό τοπίο στην Ελλάδα, ο ηθοποιός τόνισε πως υπάρχει γενικευμένο πρόβλημα με το «πολιτικό προσωπικό» και πως χρειάζεται αλλαγή με βάση τις ηθικές αξίες της κοινωνίας.

«Υπάρχει ένα πρόβλημα σε όλες τις χώρες με το πολιτικό προσωπικό. Δεν ξέρω εάν υπάρχει θέμα Δημοκρατίας, αν μας καλύπτει ή όχι. Πρέπει να αλλάξει το πολιτικό προσωπικό, βάσει των δικών μας ηθικών προτάξεων και του πως θέλουμε να βλέπουμε τα πράγματα στην κοινωνία μας».

«Ήμουν, είμαι και θα είμαι στην Αριστερά, έρθει δεν έρθει ο Τσίπρας είτε μείνει ο Φάμελλος. Προσωπικά το ελπίζω», είπε για την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική.

«Ήμουν, είμαι και θα είμαι στην Αριστερά»

«Η Γη της Ελιάς»

Όσο για τα επαγγελματικά του, ο Αθανασίου επιστρέφει φέτος στη σειρά του MEGA «Η Γη της Ελιάς», που έκανε πρεμιέρα την Κυριακή 21/09. Ο ίδιος αποκάλυψε πως υποδύεται έναν αρνητικό χαρακτήρα, έναν δίγαμο, σημειώνοντας: «Δεν είμαι τόσο καλό παιδί. Μου άρεσε πολύ το κείμενο, εντυπωσιάστηκα από τα πρώτα σενάρια. Προσπαθώ πάντα να κατανοώ τους ρόλους μου, όχι να τους δικαιολογώ».

Πάνος Ρούτσι: «Ο Γιώργος Σταμάτης με προσέγγισε για να σταματήσω, μου είπε ότι έχει δει το παιδί μου καμένο»
InTalks 21.09.25

Πάνος Ρούτσι: «Ο Γιώργος Σταμάτης με προσέγγισε για να σταματήσω, μου είπε ότι έχει δει το παιδί μου καμένο»

«Πώς αυτός έχει δει το παιδί μου, όταν εγώ δεν το έχω δει;» λέει στο in και συγκλονίζει ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του 22χρονου Ντένις, που σκοτώθηκε στα Τέμπη, καταγγέλλοντας με πικρία τη στάση του βουλευτή της ΝΔ Γιώργου Σταμάτη, ο οποίος πάντως μιλά για παρανόηση των λεγομένων του. Καταβεβλημένος αλλά παίρνοντας δύναμη από τη συμπαράσταση του κόσμου ο Πάνος Ρούτσι είναι αποφασισμένος να συνεχίσει την απεργία πείνας μέχρι τη δικαίωση του αιτήματός του για εκταφή του παιδιού του.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Eurostat: Η κρυφή ανεργία στην Ευρώπη – Πώς οι επίσημοι δείκτες θολώνουν την πραγματική εικόνα
Στοιχεία Eurostat 21.09.25

Η κρυφή πλευρά της ανεργίας στην Ευρώπη - Πώς οι επίσημοι δείκτες θολώνουν την πραγματική εικόνα

Στην Ελλάδα η επίσημη ανεργία ανέρχεται σε 8,9% αλλά μεταφράζεται σε 13,2% όταν υπολογιστούν όλοι όσοι δεν έχουν δουλειά ή υποαπασχολούνται και αναγκάζονται να ζουν σε συνθήκες φτωχοποίησης

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Βατικανό: «Δεν υπάρχει μέλλον βασισμένο στη βία και στην εκδίκηση» – Ο Πάπας για τη μαρτυρική Γάζα
Αλληλεγγύη 21.09.25

«Δεν υπάρχει μέλλον βασισμένο στη βία και στην εκδίκηση» - Ο Πάπας για τη μαρτυρική Γάζα

Ο ποντίφικας αναφερόμενος στη Γάζα χαιρέτισε τις πρωτοβουλίες, σε όλη την Εκκλησία, «που εκφράζουν την αλληλεγγύη με τους αδελφούς και τις αδελφές που υποφέρουν σ' αυτή τη μαρτυρική γη»

Σύνταξη
