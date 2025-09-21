«Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα» – Ο Μάριος Αθανασίου στέκεται αλληλέγγυος με τον λαό της Παλαιστίνης

Στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» βρέθηκε καλεσμένος ο Μάριος Αθανασίου, ο οποίος δεν δίστασε να πάρει δημόσια θέση για το ζήτημα της Παλαιστίνης. Ο ηθοποιός εμφανίστηκε με μπλούζα που έγραφε: «Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα», εκφράζοντας την αλληλεγγύη του στον παλαιστινιακό λαό.

«Όταν έλεγες τις πρώτες ημέρες ότι δεν είναι λογικό αυτό που συμβαίνει στους Παλαιστίνιους, έλεγαν ότι είσαι με την Χαμάς. Δεν είμαστε πολιτικοί, είμαστε άνθρωποι που κρίνουμε τα πράγματα όσο πιο αντικειμενικά μπορούμε. Είναι γενοκτονία. Ο αποκλεισμός του Ισραήλ από τη διεθνή διπλωματία ίσως είναι μία λύση σοβαρή», τόνισε αρχικά ο ηθοποιός στην κάμερα του MEGA.

«Είναι γενοκτονία. Ο αποκλεισμός του Ισραήλ από τη διεθνή διπλωματία ίσως είναι μία λύση σοβαρή.»

Σχολιάζοντας το πολιτικό τοπίο στην Ελλάδα, ο ηθοποιός τόνισε πως υπάρχει γενικευμένο πρόβλημα με το «πολιτικό προσωπικό» και πως χρειάζεται αλλαγή με βάση τις ηθικές αξίες της κοινωνίας.

«Υπάρχει ένα πρόβλημα σε όλες τις χώρες με το πολιτικό προσωπικό. Δεν ξέρω εάν υπάρχει θέμα Δημοκρατίας, αν μας καλύπτει ή όχι. Πρέπει να αλλάξει το πολιτικό προσωπικό, βάσει των δικών μας ηθικών προτάξεων και του πως θέλουμε να βλέπουμε τα πράγματα στην κοινωνία μας».

«Ήμουν, είμαι και θα είμαι στην Αριστερά, έρθει δεν έρθει ο Τσίπρας είτε μείνει ο Φάμελλος. Προσωπικά το ελπίζω», είπε για την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική.

«Ήμουν, είμαι και θα είμαι στην Αριστερά»

«Η Γη της Ελιάς»

Όσο για τα επαγγελματικά του, ο Αθανασίου επιστρέφει φέτος στη σειρά του MEGA «Η Γη της Ελιάς», που έκανε πρεμιέρα την Κυριακή 21/09. Ο ίδιος αποκάλυψε πως υποδύεται έναν αρνητικό χαρακτήρα, έναν δίγαμο, σημειώνοντας: «Δεν είμαι τόσο καλό παιδί. Μου άρεσε πολύ το κείμενο, εντυπωσιάστηκα από τα πρώτα σενάρια. Προσπαθώ πάντα να κατανοώ τους ρόλους μου, όχι να τους δικαιολογώ».