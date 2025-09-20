newspaper
20.09.2025 | 22:26
Συναγερμός στην Θεσσαλονίκη - Εξαφανίστηκαν δυο 14χρονοι
Φόνος σε γηροκομείο: 95χρονη δολοφόνησε την 89χρονη συγκάτοικό της
Κόσμος 20 Σεπτεμβρίου 2025 | 22:29

Φόνος σε γηροκομείο: 95χρονη δολοφόνησε την 89χρονη συγκάτοικό της

Μια σοκαριστική υπόθεση συγκλονίζει τη Νέα Υόρκη, καθώς μια 95χρονη γυναίκα συνελήφθη με την κατηγορία ότι ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου την 89χρονη συγκάτοικό της σε γηροκομείο του Μπρούκλιν

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Μια ηλικιωμένη γυναίκα από το Μπρούκλιν συνελήφθη μετά από καταγγελία ότι χτύπησε μέχρι θανάτου τη συγκάτοικό της σε γηροκομείο της Νέας Υόρκης.

Η 95χρονη Γκαλίνα Σμιρνόβα φυλακίστηκε χωρίς εγγύηση στο Ράικερς Άιλαντ την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, με την κατηγορία του φόνου β’ βαθμού και της κατοχής παράνομου όπλου, σύμφωνα με τα αρχεία του δικαστηρίου της Νέας Υόρκης.

Η Σμιρνόβα είχε εισαχθεί στο Κέντρο Αποκατάστασης και Νοσηλείας Seagate, σύμφωνα με έγγραφα του Ποινικού Δικαστηρίου της Νέας Υόρκης που έλαβε η USA TODAY.

Σύμφωνα με την κατάθεση σύλληψης, αστυνομικοί της Νέας Υόρκης ανταποκρίθηκαν σε κλήση έκτακτης ανάγκης στο γηροκομείο στις 10:27 μ.μ. την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου και βρήκαν τη Νίνα Κραβτσόφ, 89 ετών, με τραύμα στο κεφάλι.

Βρέθηκε ένα αιματοβαμμένο πετάλι αναπηρικού αμαξιδίου

Η προκαταρκτική έρευνα των ντετέκτιβ αποκάλυψε ότι μια υπάλληλος έλεγξε την Κραβτσόφ στο δωμάτιο που μοιραζόταν με τη Σμιρνόβα στις 8:55 μ.μ. της Κυριακής 14 Σεπτεμβρίου και η 89χρονη κοιμόταν στο κρεβάτι της.


Μια ώρα αργότερα, όταν η υπάλληλος επέστρεψε για να ελέγξει την κατάσταση της, είδε την Κραβτσόφ στο κρεβάτι της, καλυμμένη με αίμα «με χαρακιές στο πρόσωπο και το κεφάλι της».

Η υπάλληλος βρήκε επίσης τη Σμιρνόβα καλυμμένη με αίμα, να πλένει τα χέρια της στο κοινόχρηστο μπάνιο της μονάδας, σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση.

Η υπάλληλος είπε στους αστυνομικούς ότι παρατήρησε ότι τα πεντάλ του αναπηρικού αμαξιδίου είχαν αφαιρεθεί από το δωμάτιο, με το ένα να βρίσκεται στο πάτωμα καλυμμένο με αίμα και το άλλο έξω στο έδαφος κάτω από ένα παράθυρο.

Η Κραβτσόφ μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου πέθανε την επόμενη μέρα το πρωί ως αποτέλεσμα τραύματος από αμβλύ αντικείμενο, συνεχίζει η ένορκη κατάθεση.

Παραμένει αβέβαιο το κίνητρο

Η αστυνομία δεν αποκάλυψε το κίνητρο για τον φόνο στο δικαστικό έγγραφο ούτε όταν επικοινώνησε μαζί της η USA TODAY.

Ο δικηγόρος της οικογένειας του Κραβτσόφ, Ράντι Ζελίν, λέει ότι η θήτης είχε άνοια και ότι αυτό παίζει νομικό ρόλο σε αυτή την υπόθεση με δύο τρόπους.

Πρώτον, σε μια πιθανή αστική αγωγή εναντίον του Seagate, που ήταν το σπίτι του Κραβτσόφ για αρκετά χρόνια, υποστηρίζοντας ότι δεν έπρεπε να έχει βάλει μία ασθενή με άνοια με μία συγκάτοικο σε ένα εντελώς νέο περιβάλλον χωρίς κάποια επίβλεψη.

Και δεύτερον, αν η υπεράσπιση υποστηρίξει ότι η Σμιρνόβα δεν ήξερε τι έκανε.

Η αστυνομία συνέλαβε τη Σμιρνόβα αφού οι ντετέκτιβ είδαν βίντεο από κάμερες παρακολούθησης που έδειχναν ότι κανείς άλλος δεν μπήκε ή βγήκε από το δωμάτιο από τη στιγμή που η υπάλληλος έλεγξε την Κραβτσόφ όταν ήταν ζωντανή, μέχρι που βρέθηκε θανάσιμα τραυματισμένη.

Financial Times
Μήπως η Αμερική εισέρχεται σε μια νέα εποχή Μακαρθισμού;

Μήπως η Αμερική εισέρχεται σε μια νέα εποχή Μακαρθισμού;

World
Τουρκία: Lockheed Martin και Boeing κοντά σε deal

Τουρκία: Lockheed Martin και Boeing κοντά σε deal

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αλεξάνδρα Τάνκα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Νατάσα Ρουγγέρη
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σύνταξη
Σύνταξη
Ο Ευαγγέλου γλίτωσε τον ΠΑΟΚ από τα χειρότερα (0-0 με τον Παναιτωλικό)
Ποδόσφαιρο 20.09.25

Ο Ευαγγέλου γλίτωσε τον ΠΑΟΚ από τα χειρότερα (0-0 με τον Παναιτωλικό)

Ο Σιδηρόπουλος κλήθηκε δυο φορές από τον Ευαγγέλου σε on field review και ακύρωσε γκολ του Παναιτωλικού στο 77’ επειδή προηγήθηκε φάουλ στην περιοχή του (!), ενώ στο 82’ τον άφησε με δέκα παίκτες. Αποδοκιμάστηκε ο ΠΑΟΚ

Σύνταξη
LIVE: Βαλένθια – Αθλέτικ Μπιλμπάο
Ποδόσφαιρο 20.09.25

LIVE: Βαλένθια – Αθλέτικ Μπιλμπάο

LIVE: Βαλένθια – Αθλέτικ Μπιλμπάο. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βαλένθια – Αθλέτικ Μπιλμπάο για την 5η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τσέλσι 2-1: Νίκη «ανάσα» για τους «διάβολους» (vid)
Ποδόσφαιρο 20.09.25

Νίκη «βάλσαμο» για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επί της Τσέλσι! (vid)

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν άφησε ανεκμετάλλευτη την αποβολή του Σάντσεθ στο 5' και πήρε σημαντική νίκη 2-1 επί της Τσέλσι, παρότι έμεινε και επίσης με 10 για ένα ημίχρονο λόγω αποβολής του Κασεμίρο.

Σύνταξη
Ο ηθοποιός Πέιτον Όσβαλτ μιλά για την τραυματική εμπειρία του να βλέπεις το «Nosferatu» σε ηλικία 5 ετών
«Καλές προθέσεις» 20.09.25

Ο ηθοποιός Πέιτον Όσβαλτ μιλά για την τραυματική εμπειρία του να βλέπεις το «Nosferatu» σε ηλικία 5 ετών

Mιλώντας στο ντοκιμαντέρ Chain Reactions, ο Πέιτον Όσβαλτ μίλησε για την συμμετοχή σε μια «ημέρα δραστηριοτήτων για παιδιά με αφορμή το Halloween» η οποία περιελάμβανε την προβολή του «Nosferatu».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γρηγόρης Μπιθικώτσης: «Ο πατέρας μου ήταν τρυφερός, όταν ήμουν πιτσιρικάς δεν μου χάλαγε χατίρι»
«Περήφανος» 20.09.25

Γρηγόρης Μπιθικώτσης: «Ο πατέρας μου ήταν τρυφερός, όταν ήμουν πιτσιρικάς δεν μου χάλαγε χατίρι»

Ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης μίλησε για την τρυφερή σχέση που είχε με τον πατέρα του, αλλά και για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο σπουδαίος τραγουδιστής στα πρώτα του βήματα.

Σύνταξη
Γοργοπόταμος: Χώρος μνήμης ή τόπος για river party;
Ελλάδα 20.09.25

Γοργοπόταμος: Χώρος μνήμης ή τόπος για river party;

Θύελλα αντιδράσεων για το πάρτι που πραγματοποιήθηκε κάτω από τη γέφυρα του Γοργοποτάμου – Για αμαύρωση κάνουν λόγο ιστορικοί, για ανάδειξη του μνημείου μιλούν οι διοργανωτές

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Βίντεο – ντοκουμέντο από την πτώση του δέντρου στην πλατεία Αγ. Ειρήνης
Ελλάδα 20.09.25

Βίντεο – ντοκουμέντο από την πτώση του δέντρου στην πλατεία Αγ. Ειρήνης

Μέρα μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας. Στην πολυσύχναστη πλατεία Αγίας Ειρήνης ο κόσμος απολαμβάνει τον καφέ του, ενώ άλλοι ψωνίζουν στα μαγαζιά. Ξαφνικά όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε αποκλειστικά το MEGA, ένα τεράστιο δέντρο σπάει και καταπλακώνει θαμώνες μαγαζιού και περαστικούς. Δείτε το βίντεο: Επικράτησε πανικός Στο σημείο επικρατεί πανικός. Τα τραπεζοκαθίσματα παρασύρονται, […]

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 20.09.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός

LIVE: ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός για την 4η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Κηφισιά – Άρης 0-1: «Απόδραση» με Μισεουί στο 87′ (vid)
Ποδόσφαιρο 20.09.25

3X3 με Χιμένεθ ο Άρης, νίκησε και την Κηφισιά (vid)

Του... πάει το Αγρίνιο του Άρη και ο Μανόλο Χιμένεθ. Μετά τη νίκη στο Κύπελλο επί του Παναιτωλικού, οι κίτρινοι νικούν στο ίδιο γήπεδο και την Κηφισιά με 1-0. Τρία στα τρία με τον Μανόλο Χιμένεθ!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Οι πιο viral οικονομικές τάσεις των social media: Ποιες αξίζουν τον χρόνο σας;
Διεθνής Οικονομία 20.09.25

Οι πιο viral οικονομικές τάσεις των social media: Ποιες αξίζουν τον χρόνο σας;

Τα social media προσφέρουν συνεχώς συμβουλές για κάθε τομέα της ζωής μας — από τη διατροφή και τη γυμναστική μέχρι τα ταξίδια και τη μόδα — και φυσικά, τα οικονομικά δεν αποτελούν εξαίρεση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αγώνας για φορολογική δικαιοσύνη στην Ευρώπη – Στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στους εργαζόμενους
«Μενού λύσεων» 20.09.25

Αγώνας για φορολογική δικαιοσύνη στην Ευρώπη – Στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στους εργαζόμενους

Η φορολόγηση με 2% των υπερπλουσίων παρουσιάζεται ως δρόμος για να αποκατασταθεί η φορολογική δικαιοσύνη. Ωστόσο υπάρχουν εναλλακτικές, που ίσως να αποδώσουν περισσότερα και πιο μακροπρόθεσμα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
