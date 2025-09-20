Φόνος σε γηροκομείο: 95χρονη δολοφόνησε την 89χρονη συγκάτοικό της

Μια ηλικιωμένη γυναίκα από το Μπρούκλιν συνελήφθη μετά από καταγγελία ότι χτύπησε μέχρι θανάτου τη συγκάτοικό της σε γηροκομείο της Νέας Υόρκης.

Η 95χρονη Γκαλίνα Σμιρνόβα φυλακίστηκε χωρίς εγγύηση στο Ράικερς Άιλαντ την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, με την κατηγορία του φόνου β’ βαθμού και της κατοχής παράνομου όπλου, σύμφωνα με τα αρχεία του δικαστηρίου της Νέας Υόρκης.

Η Σμιρνόβα είχε εισαχθεί στο Κέντρο Αποκατάστασης και Νοσηλείας Seagate, σύμφωνα με έγγραφα του Ποινικού Δικαστηρίου της Νέας Υόρκης που έλαβε η USA TODAY.

Σύμφωνα με την κατάθεση σύλληψης, αστυνομικοί της Νέας Υόρκης ανταποκρίθηκαν σε κλήση έκτακτης ανάγκης στο γηροκομείο στις 10:27 μ.μ. την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου και βρήκαν τη Νίνα Κραβτσόφ, 89 ετών, με τραύμα στο κεφάλι.

Βρέθηκε ένα αιματοβαμμένο πετάλι αναπηρικού αμαξιδίου

Η προκαταρκτική έρευνα των ντετέκτιβ αποκάλυψε ότι μια υπάλληλος έλεγξε την Κραβτσόφ στο δωμάτιο που μοιραζόταν με τη Σμιρνόβα στις 8:55 μ.μ. της Κυριακής 14 Σεπτεμβρίου και η 89χρονη κοιμόταν στο κρεβάτι της.

🇺🇸🕊🚨HORROR IN BROOKLYN: A 95-yr-old woman was charged with murdering her Holocaust survivor roommate, 89, at a nursing home. Nina Kravtsov was found in bed with severe head injuries; Galina Smirnova was caught washing blood off her hands. Investigators say a wheelchair footrest… pic.twitter.com/eyG9nyIKyY — GoodMorningRooster (@RoosterGM) September 19, 2025



Μια ώρα αργότερα, όταν η υπάλληλος επέστρεψε για να ελέγξει την κατάσταση της, είδε την Κραβτσόφ στο κρεβάτι της, καλυμμένη με αίμα «με χαρακιές στο πρόσωπο και το κεφάλι της».

Η υπάλληλος βρήκε επίσης τη Σμιρνόβα καλυμμένη με αίμα, να πλένει τα χέρια της στο κοινόχρηστο μπάνιο της μονάδας, σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση.

Η υπάλληλος είπε στους αστυνομικούς ότι παρατήρησε ότι τα πεντάλ του αναπηρικού αμαξιδίου είχαν αφαιρεθεί από το δωμάτιο, με το ένα να βρίσκεται στο πάτωμα καλυμμένο με αίμα και το άλλο έξω στο έδαφος κάτω από ένα παράθυρο.

Η Κραβτσόφ μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου πέθανε την επόμενη μέρα το πρωί ως αποτέλεσμα τραύματος από αμβλύ αντικείμενο, συνεχίζει η ένορκη κατάθεση.

⚡89-year-old Holocaust survivor Nina Kravtsova, a Ukrainian immigrant and single mother, was killed in a Brooklyn nursing home. Prosecutors say her 95-year-old roommate Galina Smirnova attacked her with a wheelchair pedal. Smirnova, who has dementia, was charged with… pic.twitter.com/1CWiXCq2yN — UNITED24 Media (@United24media) September 19, 2025

Παραμένει αβέβαιο το κίνητρο

Η αστυνομία δεν αποκάλυψε το κίνητρο για τον φόνο στο δικαστικό έγγραφο ούτε όταν επικοινώνησε μαζί της η USA TODAY.

Ο δικηγόρος της οικογένειας του Κραβτσόφ, Ράντι Ζελίν, λέει ότι η θήτης είχε άνοια και ότι αυτό παίζει νομικό ρόλο σε αυτή την υπόθεση με δύο τρόπους.

Πρώτον, σε μια πιθανή αστική αγωγή εναντίον του Seagate, που ήταν το σπίτι του Κραβτσόφ για αρκετά χρόνια, υποστηρίζοντας ότι δεν έπρεπε να έχει βάλει μία ασθενή με άνοια με μία συγκάτοικο σε ένα εντελώς νέο περιβάλλον χωρίς κάποια επίβλεψη.

Και δεύτερον, αν η υπεράσπιση υποστηρίξει ότι η Σμιρνόβα δεν ήξερε τι έκανε.

Η αστυνομία συνέλαβε τη Σμιρνόβα αφού οι ντετέκτιβ είδαν βίντεο από κάμερες παρακολούθησης που έδειχναν ότι κανείς άλλος δεν μπήκε ή βγήκε από το δωμάτιο από τη στιγμή που η υπάλληλος έλεγξε την Κραβτσόφ όταν ήταν ζωντανή, μέχρι που βρέθηκε θανάσιμα τραυματισμένη.