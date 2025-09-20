Δάκρυσε η Τζένγκο: «Συγκινούμαι γιατί βγαίνει όλη η πίεση της χρονιάς – Μπορούσε να βγει κάτι πολύ καλύτερο»
Συγκινημένη παρουσιάστηκε η Ελίνα Τζένγκο μετά την 5η θέση στον τελικό του ακοντισμού στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Ιαπωνίας.
«Έσπασε» η Ελίν Τζένγκο κατά τις δηλώσεις που έκανε μετά την κατάληψη της 5ης θέση στον ακοντισμό των γυναικών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου που πραγματοποιείται στο Τόκιο. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ήταν εκ των φαβορί για ένα μετάλλιο, ωστόσο με καλύτερη επίδοση στα 62,72 μ., δεν κατάφερε ανέβει στο βάθρο.
«Συγκινούμαι γιατί βγαίνει όλη η πίεση της χρονιάς. Σήμερα μπορούσε να βγει κάτι πολύ καλύτερο, είμαι σίγουρη. Ήμουν έτοιμη να ρίξω πολλά μέτρα. Όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα, πρέπει να τα δεχτούμε όλα και να προχωρήσουμε. Θέλω να πω πως είμαι πανευτυχής για το ότι τελείωσα τη σεζόν υγιής, είμαι καλά και έτοιμη να ξεκινήσω την προπόνησή μου για την επόμενη σεζόν, ακόμη πιο δυνατή», είπε αρχικά εμφανώς συγκινημένη η Τζένγκο.
Και συνέχισε εκφράζοντας την πίστη να επανέλθεις δριμύτερη: «Αυτό το Παγκόσμιο πρωτάθλημα μου δίνει μόνο πείσμα για το επόμενο. Δεν με στεναχωρεί τόσο πολύ η θέση. Στα προηγούμενα Παγκόσμια Πρωταθλήματα δεν ήμουν καν στον τελικό, αυτό σημαίνει ότι ανεβαίνω. Δεν μπορώ να είμαι αχάριστη, κέρδισα πάρα πολλούς αγώνες, έριξα πολλά μέτρα και σταθερά μέτρα. Έκανα μια πολύ καλή χρονιά. Δεν βγήκε εδώ, δεν πειράζει. Προχωράμε στα επόμενα».
