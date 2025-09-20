Τόκιο 2025: Στην 5η θέση του κόσμου στο ακόντιο η Ελίνα Τζένγκο (vid)

Ολοκληρώθηκε ο τελικός του ακοντισμού στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο, με την Ελίνα Τζένγκο να καταλαμβάνει την 5η θέση και να μένει εκτός βάθρου για 86 εκατοστά.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, με καλύτερη επίδοση στα 62.72μ που σημείωσε στην πρώτη της προσπάθεια, ολοκληρώνει στο Τόκιο μία εξαιρετική σεζόν, στην οποία κατέκτησε και το διαμάντι στο Diamond League.

Η αθλήτρια του Γιώργου Μποτσκαριώβ μετείχε σε τρίτο συνεχόμενο μεγάλο τελικό, μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2024, ήθελε πολύ, όχι μόνο το μετάλλιο, αλλά και τη νίκη, σύμφωνα με όσα είχε δείξει μέσα στη σεζόν, αλλά δεν μπόρεσε να βελτιωθεί μετά το πολύ καλό ξεκίνημά της στον τελικό.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Γιουλέισι Ανγκούλο, με επίδοση στα 65.12μ, που αποτελεί ρεκόρ Εκουαδόρ, ενώ στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Ανέτ Σιέτινα, η οποία με δύο εξαιρετικές βολές στο τέλος κατέληξε στο βάθρο, με το ατομικό της ρεκόρ στα 64.64μ, να της χαρίζει το βάθρο. Χάλκινη αναδείχτηκε η Μακένζι Λιτλ, με 63.58μ, που σημείωσε στην πρώτη της προσπάθεια.

Η εξέλιξη του αγώνα της Τζένγκο στον τελικό του ακοντισμού

Όπως και στον προκριματικό, η Ελίνα Τζένγκο ήταν η αθλήτρια που άνοιξε το… χορό. Σε σχέση όμως με τον ψυχοφθόρο χθεσινό (19/9) αγώνα, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έριξε το ακόντιο πολύ μακρύτερα, στα 62.72, αν και η ίδια δεν φάνηκε ικανοποιημένη, θέλοντας κάτι καλύτερο στο εισαγωγικό κεφάλαιο του τελικού. Στην πρώτη προσπάθεια, περισσότερα μέτρα, 63.58, έριξε μόνο η φορμαρισμένη Αυστραλέζα Μακένζι Λιτλ, η οποία από τον προκριματικό πέρασε με 65.54, τη δεύτερη καλύτερη βολή πίσω από τα 66.06 της Αντριάνα Βίλαγκος.

Στη δεύτερη προσπάθεια η Τζένγκο δεν βελτιώθηκε με το ακόντιο να καρφώνεται στα 61.45. Αυτό το πέτυχε η Νοτιοαφρικανή Γιο-Αν Ντε Πλεσί με 63.06 και ανέβηκε στη δεύτερη θέση, ενώ λίγο αργότερα η Γιουλέισι Ανγκούλο από το Εκουαδόρ πήρε το προβάδισμα με 65.12 ρίχνοντας την Ελληνίδα στην τέταρτη θέση.

Η τρίτη βολή της Τζένγκο δεν ήταν καλή με το ακόντιο να φεύγει πολύ ψηλά και να πέφτει στα 58.48. Λίγο αργότερα η Βίλαγκος ανέβηκε στα 60.00 και στην 7η θέση από τη 12η παίρνοντας βαθιά ανάσα. Εκτός συνέχειας στην 11η και 12η θέση έμειναν η Κολομβιανή Βαλεντίνα Μπάριος με 59.14 και η Πολωνή Μαλγκορζάτα Μασλάκ-Γκούγκλα με 57.80.

Με 60.28 στην 4η προσπάθεια, η αθλήτρια του Γιώργου Μποτσκαριώβ επανήλθε στις βολές πάνω από τα 60 μέτρα, αλλά η κατάταξή της δεν άλλαξε και παρέμεινε τέταρτη. Τη συνέχεια του αγώνα αποχαιρέτησαν η Κινέζα Λινγκντάν Σου με 59.56 και η Αυστριακή Βικτόρια Χάτσον, η αθλήτρια με την καλύτερη βολή φέτος στον κόσμο (67.76) με 59.52.

Με τον τελικό να μπαίνει στα δύο τελευταία στάδια, η μάχη για τα μετάλλια κορυφώθηκε. Πρώτη έριξε η 8η έως τότε, Λετονή Ανέτε Σιέτινα η οποία δεν παρέμεινε απλά στον αγώνα, αλλά με 63.35 ανέβηκε τρίτη. Η Τζένγκο, από την πέμπτη θέση πια, έκανε μια κακή βολή, γύρω στα 55 μέτρα, την οποία έβγαλε άκυρη. Στην 7η θέση έμεινε η Νεοζηλανδή Τόρι Μούρμπι με 61.53 και 8η, απογοητεύοντας, η Βίλαγκος με 61.29.

Η Τζένγκο έκανε την ύστατη προσπάθεια να μπει στα μετάλλια με την έκτη βολή. Το ακόντιο ταξίδεψε, αλλά όχι τόσο μακριά όσο χρειαζόταν για το βάθρο. Ο πίνακας έγραψε 60.12 κι έτσι με τα 62.72 κατέλαβε την πέμπτη θέση, μπροστά από την 6η Κολομβιανή Φλορ Ρουίς Ρουίς Ουρτάδο (62.32) και πίσω από τη νικήτρια-έκπληξη Ανγκούλο (65.2), την Σιέτινα που ανέβηκε στα 64.64 και στη δεύτερη θέση, την Λιτλ (63.58) και την Ντι Πλεσί (63.06).