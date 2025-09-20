sports betsson
Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Οι πρώτες βολές της Τζένγκο στον τελικό: Ξεκίνησε με 62,72μ. (vids)
Άλλα Αθλήματα 20 Σεπτεμβρίου 2025 | 16:02

Οι πρώτες βολές της Τζένγκο στον τελικό: Ξεκίνησε με 62,72μ. (vids)

Με καλή βολή ξεκίνησε την προσπάθειά της στον τελικό του ακοντισμού στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου, η Ελίνα Τζένγκο.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Δεν αντέχουν να σε βλέπουν να ανθίζεις; Τι είναι το σύνδρομο της ψηλής παπαρούνας

Δεν αντέχουν να σε βλέπουν να ανθίζεις; Τι είναι το σύνδρομο της ψηλής παπαρούνας

Spotlight

Δυνατό ξεκίνημα από την Ελίνα Τζένγκο στον τελικό του ακοντισμού στο Παγκόσμιο Στίβου, στο Τόκιο.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έριξε την πρώτη της βολή στα 62,72 μέτρα, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν αυτές στα 61,45 και 58,38, για την δεύτερη και τρίτη προσπάθειά της, αντίστοιχα.

Δείτε live τον τελικό της Τζένγκο.

Η πρώτη βολή της Ελίνας Τζένγκο

Η δεύτερη βολή

 Η τρίτη βολή
Η τέταρτη βολή

Headlines:
Τουρισμός
Ξενοδοχεία: Οι τρεις πονοκέφαλοι των ξενοδόχων για την επόμενη τουριστική χρονιά

Ξενοδοχεία: Οι τρεις πονοκέφαλοι των ξενοδόχων για την επόμενη τουριστική χρονιά

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Δεν αντέχουν να σε βλέπουν να ανθίζεις; Τι είναι το σύνδρομο της ψηλής παπαρούνας

Δεν αντέχουν να σε βλέπουν να ανθίζεις; Τι είναι το σύνδρομο της ψηλής παπαρούνας

Business
Avramar: Νέα εποχή με την Aqua Bridge – Το σχέδιο διάσωσης και η μεγάλη αναδιάρθρωση

Avramar: Νέα εποχή με την Aqua Bridge – Το σχέδιο διάσωσης και η μεγάλη αναδιάρθρωση

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 20.09.25

LIVE: Πανσερραϊκός – Ατρόμητος

LIVE: Πανσερραϊκός – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πανσερραϊκός – Ατρόμητος για την 4η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Novasports 2HD.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 20.09.25

LIVE: Κηφισιά – Άρης

LIVE: Κηφισιά – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κηφισιά – Άρης για την 4η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Κόε: «Ο Ντουπλάντις είναι ροκ σταρ, αλλά αρχίζει να μας κοστίζει ακριβά»
Άλλα Αθλήματα 20.09.25

Κόε: «Ο Ντουπλάντις είναι ροκ σταρ, αλλά αρχίζει να μας κοστίζει ακριβά»

Ο πρόεδρος της World Athletics αποθεώνει τον Σουηδό πρωταθλητή του επί κοντώ, Μόντο Ντουπλάντις, για τα συνεχή του ρεκόρ, αλλά αστειεύεται ότι οι οικονομικές του επιβραβεύσεις «τινάζουν τον προϋπολογισμό»

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Τεντόγλου: «Ήταν ο χειρότερος αγώνας που έχω κάνει – Έπαθα κράμπες και στα δύο πόδια» (vid)
Παγκόσμιο στίβου 17.09.25

Τεντόγλου: «Ήταν ο χειρότερος αγώνας που έχω κάνει – Έπαθα κράμπες και στα δύο πόδια» (vid)

Ο Μίλτος Τεντόγλου που κατέλαβε την 11η θέση στον τελικό του μήκους, στο Παγκόσμιο του Τόκιο, στάθηκε στους τραυματισμούς που δεν τον άφησαν να πιάσει τις επιδόσεις που ήθελε.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο Γιαννιώτης στήριξε τον Τεντόγλου: «Γερά Μίλτο, θα σηκωθείς και θα ξανακερδίσεις» (pic)
Άλλα Αθλήματα 17.09.25

Ο Γιαννιώτης στήριξε τον Τεντόγλου: «Γερά Μίλτο, θα σηκωθείς και θα ξανακερδίσεις» (pic)

Ο Μίλτος Τεντόγλου έκανε τον χειρότερο αγώνα της καριέρας του, όπως ο ίδιος επεσήμανε και ο Έλληνας πρωταθλητής της κολύμβησης, Σπύρος Γιαννιώτης, ήταν από αυτούς που έσπευσαν να τον στηρίξουν.

Σύνταξη
Κρίμα ρε Μίλτο: Τραυματίστηκε και έμεινε εκτός δεκάδας στο Παγκόσμιο ο Τεντόγλου (vids)
Στίβος 17.09.25

Κρίμα ρε Μίλτο: Τραυματίστηκε και έμεινε εκτός δεκάδας στο Παγκόσμιο ο Τεντόγλου (vids)

Ο Μίλτος Τεντόγλου λόγω των ενοχλήσεων στη γάμπα, ολοκλήρωσε τον αγώνα του στον τελικό του μήκος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στην 11η θέση. Παγκόσμιος πρωταθλητής ο Ιταλός Ματία Φουρλάνι. με 8.39.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σβίγκου: Μπάζωμα και στο «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ από ΝΔ – Αναγκαία η συγκρότηση προοδευτικού μετώπου – Αυτονόητη η θέση Τσίπρα
«Συγκάλυψη ΝΔ» 20.09.25

Σβίγκου: Μπάζωμα και στο «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ από ΝΔ – Αναγκαία η συγκρότηση προοδευτικού μετώπου – Αυτονόητη η θέση Τσίπρα

«Το μεγάλο ζητούμενο, αυτή τη στιγμή, είναι η συνεργασία και η ευρύτερη συσπείρωση των προοδευτικών δυνάμεων, ώστε να συγκροτηθεί ένα εναλλακτικό και νικηφόρο μέτωπο» απέναντι στον Μητσοτάκη, λέει η Ράνια Σβίγκου

Σύνταξη
Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου: «Οι εγκληματίες είναι αυτοί που δημιουργούν τις τράπεζες, όχι αυτοί που τις ληστεύουν»
«Χαμένες Αγάπες» 20.09.25

Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου: «Οι εγκληματίες είναι αυτοί που δημιουργούν τις τράπεζες, όχι αυτοί που τις ληστεύουν»

«Ο πατέρας μου συνήθιζε να λέει: "Από την επιτυχία πιες μια γουλιά, κάνε γαργάρες και φτύσε την"» λέει μεταξύ άλλων ο Μεξικανός σκηνοθέτης Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου στην El País - η απώλεια του γιου του, το χάος του Μεξικού και η νέα του ταινία με τον Τομ Κρουζ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τεράστιο ζήτημα η σίτιση των μαθητών στα σχολεία – Περισσότερες οι αιτήσεις φέτος
Ελλάδα 20.09.25

Τεράστιο ζήτημα η σίτιση των μαθητών στα σχολεία – Περισσότερες οι αιτήσεις φέτος

Το πρώτο κουδούνι φανέρωσε τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν χιλιάδες οικογένειες σε όλη τη χώρα, με χιλιάδες παιδιά να κινδυνεύουν να μένουν νηστικά στο σχολείο.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Την Δευτέρα πάει στη Νέα Υόρκη – Η ομιλία στη Γ.Σ. του ΟΗΕ και το τετ α τετ με τον Ερντογάν
Πολιτική Γραμματεία 20.09.25

Την Δευτέρα στη Νέα Υόρκη ο Μητσοτάκης - Η ομιλία στη Γ.Σ. του ΟΗΕ και το τετ α τετ με τον Ερντογάν

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συναντήσεις με σειρά επενδυτών, καθώς και με εκπροσώπους μεγάλων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας και της φαρμακοβιομηχανίας

Σύνταξη
LIVE: Πανσερραϊκός – Ατρόμητος
Ποδόσφαιρο 20.09.25

LIVE: Πανσερραϊκός – Ατρόμητος

LIVE: Πανσερραϊκός – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πανσερραϊκός – Ατρόμητος για την 4η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Novasports 2HD.

Σύνταξη
Mια «κοιμωμένη» Φρίντα Κάλο που αιωρείται στον ουρανό ενδέχεται να σπάσει ρεκόρ εκατομμυρίων σε δημοπρασία
Σουρεαλισμός 20.09.25

Mια «κοιμωμένη» Φρίντα Κάλο που αιωρείται στον ουρανό ενδέχεται να σπάσει ρεκόρ εκατομμυρίων σε δημοπρασία

Το El Sueño (La Cama), απεικονίζει μια «κοιμωμένη» Φρίντα Κάλο που περιβάλλεται από φύλλα και αιωρείται στον ουρανό, ενώ ένα μεγάλος σκελετός, ζωσμένος με εκρηκτικά βρίσκεται πάνω από τον θόλο του κρεβατιού.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Κηφισιά – Άρης
Ποδόσφαιρο 20.09.25

LIVE: Κηφισιά – Άρης

LIVE: Κηφισιά – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κηφισιά – Άρης για την 4η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Να συγκροτήσουμε ένα μέτωπο προοδευτικών συνεργασιών για μια εναλλακτική πολιτική
«Επικίνδυνος ο Μητσοτάκης» 20.09.25

ΣΥΡΙΖΑ: Να συγκροτήσουμε ένα μέτωπο προοδευτικών συνεργασιών για μια εναλλακτική πολιτική

«Η κυβέρνηση γνώριζε τι γινόταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος λέει 'δεν γνώριζα τίποτα'», είπε η αναπλ. εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Νατάσα Γκαρά, τονίζοντας την ανάγκη συγκρότησης μετώπου συνεργασιών

Σύνταξη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Εσπανιόλ
Ποδόσφαιρο 20.09.25

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Εσπανιόλ

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Εσπανιόλ. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Εσπανιόλ για την 5η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Για να κατανοήσετε πώς η AI θα αναδιαμορφώσει την ανθρωπότητα, διαβάστε αυτό το γερμανικό παραμύθι
Ενοχή ή ενηλικίωση; 20.09.25

Για να κατανοήσετε πώς η AI θα αναδιαμορφώσει την ανθρωπότητα, διαβάστε αυτό το γερμανικό παραμύθι

Η AI θα αντικαταστήσει τη δημιουργικότητα με κάτι που θα μοιάζει περισσότερο με... μαγική ευχή σε ένα παραμύθι - Η πρόκληση για τις μελλοντικές γενιές είναι να αντιμετωπίσουν το αίσθημα κενού που αφήνει

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ο χαμένος τάφος της Κλεοπάτρας: Ένα βυθισμένο λιμάνι μας φέρνει πιο κοντά από ποτέ στην λύση του μυστηρίου
Κόσμος 20.09.25

Ο χαμένος τάφος της Κλεοπάτρας: Ένα βυθισμένο λιμάνι μας φέρνει πιο κοντά από ποτέ στην λύση του μυστηρίου

Η πρόσφατη ανακάλυψη ενός βυθισμένου λιμανιού κοντά στην Αλεξάνδρεια φέρνει τους αρχαιολόγους πιο κοντά από ποτέ στον εντοπισμό του χαμένου τάφου της θρυλικής βασίλισσας Κλεοπάτρας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
LIVE: Μπέρνλι – Νότιγχαμ Φόρεστ
Ποδόσφαιρο 20.09.25

LIVE: Μπέρνλι – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Μπέρνλι – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 17.00 την εξέλιξη της αναμέτρησης, Μπέρνλι – Νότιγχαμ Φόρεστ για την 5η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports 4.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η ΝΔ είναι η κυβέρνηση που διαχειρίστηκε 70 δισεκατομμύρια και πήγαν σε λίγες τσέπες
«Πολιτική αλλαγή» 20.09.25

Τσουκαλάς: Η ΝΔ είναι η κυβέρνηση που διαχειρίστηκε 70 δισεκατομμύρια και πήγαν σε λίγες τσέπες

«Ο κ. Μητσοτάκης πήγε στη ΔΕΘ να μοιράσει ένα πλεόνασμα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης πήγε να παρουσιάσει ένα πολιτικό σχέδιο για τη χώρα», λέει χαρακτηριστικά ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Βρετανία-Γαλλία: Περισσότεροι από 1.000 μετανάστες διέσχισαν τη Μάγχη μέσα σε μία μέρα
Βρετανία-Γαλλία 20.09.25

Περισσότεροι από 1.000 μετανάστες διέσχισαν τη Μάγχη μέσα σε μία μέρα

Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι διέσχισαν τη Μάγχη με μικρά σκάφη, κατευθυνόμενοι προς τις βρετανικές ακτές, ενώ η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ προχωρούσε στην επιστροφή ενός ακόμη μετανάστη στη Γαλλία

Σύνταξη
Πάνος Ρούτσι: Ψάχνω δικαιοσύνη, έχω δώσει υπόσχεση στο παιδί μου να βρω τους δολοφόνους
Ελλάδα 20.09.25

Πάνος Ρούτσι: Ψάχνω δικαιοσύνη, έχω δώσει υπόσχεση στο παιδί μου να βρω τους δολοφόνους

Ο πατέρας του Ντένις Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας έξω από τη Βουλή, ζητώντας να του χορηγηθεί άδεια εκταφής του παιδιού του, προκειμένου να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του.

Σύνταξη
Συρία: 25 πτώματα ανασύρθηκαν από μαζικό τάφο κοντά στη Δαμασκό – Πιστεύεται ότι είναι θαμμένα τουλάχιστον 175
Κόσμος 20.09.25

Συρία: 25 πτώματα ανασύρθηκαν από μαζικό τάφο κοντά στη Δαμασκό – Πιστεύεται ότι είναι θαμμένα τουλάχιστον 175

Αξιωματούχοι αναφέρουν ότι τα θύματα σκοτώθηκαν από τις δυνάμεις του Άσαντ σε ενέδρα ενώ προσπαθούσαν να διαφύγουν από την ανατολική Γκούτα κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στη Συρία

Σύνταξη
Η Τάρα Κάλικο έκανε ποδήλατο το 1988 και δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι – Η προειδοποίηση που έδωσε στη μητέρα της
Ανεξιχνίαστη υπόθεση 20.09.25

Η Τάρα Κάλικο έκανε ποδήλατο το 1988 και δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι – Η προειδοποίηση που έδωσε στη μητέρα της

Έχουν περάσει πάνω από τριάντα χρόνια από τότε που η Τάρα Λι Κάλικο εξαφανίστηκε ενώ έκανε ποδηλασία στην πόλη της, το Μπελέν του Νέου Μεξικού, αλλά η αστυνομία δεν έχει ακόμη προβεί σε καμία σύλληψη για την υπόθεσή της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο