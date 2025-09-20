Οι πρώτες βολές της Τζένγκο στον τελικό: Ξεκίνησε με 62,72μ. (vids)

Δυνατό ξεκίνημα από την Ελίνα Τζένγκο στον τελικό του ακοντισμού στο Παγκόσμιο Στίβου, στο Τόκιο.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έριξε την πρώτη της βολή στα 62,72 μέτρα, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν αυτές στα 61,45 και 58,38, για την δεύτερη και τρίτη προσπάθειά της, αντίστοιχα.

Δείτε live τον τελικό της Τζένγκο.

Η πρώτη βολή της Ελίνας Τζένγκο

Η δεύτερη βολή

Η τρίτη βολή