Τζένγκο: «Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό στον τελικό»

Η Ελίνα Τζένγκο κατάφερε να προκριθεί, έστω και οριακά στον τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος ακοντισμού χάρη σε μια βολή στα 61.31 μέτρα. Στην μεικτή ζώνη και στις δηώσεις της αποκάλυψε το άγχος της για την πρόκριση, ενώ αναρωτήθηκε αν και οι υπόλοιποι αγχώθηκαν, με χαμόγελο «ζωγραφισμένο» στο πρόσωπό της.

Αναλυτικά όσα δήλωσε η Τζένγκο:

«Η αλήθεια είναι ότι περίμενα ότι η πρόκριση θα έρθει πιο εύκολα, αλλά μπορώ να πω ότι ο προκριματικός σε ένα τέτοιο πρωτάθλημα είναι πιο αγχωτικός από τον τελικό. Νομίζω τώρα απελευθερώθηκα και αύριο θα είναι μια εντελώς διαφορετική ημέρα. Ελλάδα στείλε όλη σου την θετική ενέργεια. Αύριο θα πάνε όλα καλά. Σήμερα ήμουν πάλι σταθερή και αύριο θα προσπαθήσω να κάνω το ίδιο, έχοντας βελτιώσει κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες. Θα δώσω τον καλύτερο μου εαυτό».

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ήρθε στο Τόκιο μετά τον θρίαμβό της στο Diamond League, όπου κατέκτησε το διαμάντι, και αγωνίστηκε στον δεύτερο προκριματικό. Το όριο αυτόματης πρόκρισης στον τελικό ήταν τα 62.50μ, όμως στην περίπτωση που δεν συμπληρωνόταν 12άδα, προκρίνονταν οι καλύτερες 12 μεταξύ των δύο προκριματικών σειρών. Στις καλύτερες 12 βρέθηκε και η Τζένγκο, η οποία με το 61.31μ της τρίτης και τελευταίας της προσπάθειας εξασφάλισε το εισιτήριό της, ολοκληρώνοντας τον αγώνα στην 6η θέση του γκρουπ της και 11η συνολικά.

Η Ελληνίδα βελτίωνε την επίδοσή της σε κάθε προσπάθεια, καθώς ξεκίνησε τον αγώνα της με προσπάθεια στα 59,76μ, ενώ στη δεύτερη βελτίωσε αρκετά τη θέση της, στέλνοντας το ακόντιο στα 61.10μ. Στην τρίτη προσπάθεια, έκλεισε τον αγώνα της με 61.31μ. Το ατομικό ρεκόρ της Τζένγκο είναι 65.81μ, ενώ η φετινή της κορυφαία επίδοση 64.90μ, και η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ελπίζει στον τελικό να βρει μία παρόμοια επίδοση που θα την οδηγήσει σε μετάλλιο. Ο τελικός θα διεξαχθεί το Σάββατο (20/9, 15:05).