Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025
Τζένγκο στο «in»: «Θέλω να κάνω την υπέρβαση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα»
Άλλα Αθλήματα 02 Σεπτεμβρίου 2025 | 15:04

Τζένγκο στο «in»: «Θέλω να κάνω την υπέρβαση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα»

Η Ελίνα Τζένγκο γίνεται σήμερα 23 και μιλώντας στο in.gr αποκαλύπτει το μεγάλο της στόχο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου του Τόκιο.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Η Τζένγκο είναι μία από τις μεγάλες ελπίδες της Ελλάδας για διάκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο που αρχίζει στις 13 Σεπτεμβρίου. Εχοντας κάνει μία εξαιρετική χρονιά δεν κρύβει τον στόχο της, για ένα μετάλλιο, μιλώντας στο in.gr στη media day του ΣΕΓΑΣ.

H Eλίνα Τζένγκο θα πάει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο, έχοντας στις αποσκευές της, το διαμάντι που κατέκτησε στον τελικό του Diamond League, αποδεικνύνοντας την εξαιρετική κατάσταση που βρίσκεται. «Η χρονιά αυτή πήγε πολύ καλά στα Diamond League. Το ήθελα πολύ αυτό το διαμάντι και έβγαλα αυτό που ήθελα και στον τελικό», λέει η πρωταθλήτρια του ακοντισμού και προσθέτει: «Δεν νιώθω καθόλου άγχος, αυτή τη χρονιά την έχω πάρει εντελώς χαλαρά, είμαι καλά ψυχολογικά και απολαμβάνω τους αγώνες μου και πιστεύω ότι θα κάνω το ίδιο πράγμα στο Παγκόσμιο και ανυπομονώ να αγωνιστώ.»

Πάντα χαμογελαστή, πάντα ευδιάθετη, δεν κρύβει την ανυπομονησία της για τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. «Η σεζόν ήταν πολύ μεγάλη οπότε έπρεπε να κάνω σωστό προγραμματισμό στην προπόνηση. Μας βγήκαμε όπως θέλαμε και ήρθε η καλή επίδοση στον τελικό του Diamond League και τώρα θα κάνουμε συντήρηση. Είμαστε καλά, βαστάμε γερά και κάνουμε υπομονή για την τελευταία μεγάλη διοργάνωση την οποία πρέπει να χαρούμε και να ευχαριστηθούμε.»

H Eλίνα που σήμερα έχει γενέθλια και γίνεται 23, είναι ιδιαίτερα σταθερή φέτος, έχοντας κάνει καλύτερη βολή στα 64.90 που είναι η 5η καλύτερη επίδοση στον κόσμο. Στο τελικό του Diamond League πήρε την πρώτη θέση με 64.57, βολή που εάν επαναλάβει στο Τόκιο, θα την βάλει μέσα στα μετάλλια. Ωστόσο η ίδια θέλει να κάνει την υπέρβαση. «Η σταθερότητα για έναν αθλητή είναι το σημαντικότερο πράγμα γιατί αν την έχεις, κάποια στιγμή θα κάνεις και την υπέρβαση. Εγώ την περιμένω αυτή την υπέρβαση, ελπίζω να βγει στο Παγκόσμιο.»

Η Τζένγκο ήταν Πρωταθλήτρια Ευρώπης το 2022, στη διοργάνωση που έγινε στο Μόναχο με 65.81. Τώρα δεν κρύβει ότι η επόμενη εκπλήρωση του ονείρου της, είναι ένα μετάλλιο στο Παγκόσμιο. «Το ν΄ανέβω στο βάθρο θα είναι η εκπλήρωση ενός ονείρου, ελπίζω να βγει.»

Παρά τη νεαρή της ηλικία, είναι μέλος των Εθνικών Ομάδων στίβου εδώ και αρκετά χρόνια γεγονός που τη γεμίζει χαρά καθώς έχει αναπτύξει εξαιρετικές σχέσεις με όλους συναθλητές της. «Με τα παιδιά μεγαλώνουμε μαζί ουσιαστικά, πηγαίνουμε μαζί σε όλες τις διοργανώσεις, περνάμε υπέροχα, έχουμε πολύ καλή σχέση και στηρίζουμε ο ένας τον άλλο. Οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό, να είμαστε όλοι μαζί και να παρακολουθούμε τις προσπάθειες του άλλου.»

