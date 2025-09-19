sports betsson
Στον τελικό Παγκοσμίου Πρωταθλήματος η Τζένγκο (vid)
Άλλα Αθλήματα 19 Σεπτεμβρίου 2025 | 16:28

Στον τελικό Παγκοσμίου Πρωταθλήματος η Τζένγκο (vid)

Η Ελίνα Τζένγκο έριξε το ακόντιο στα 61.31 μέτρα και με αυτή την επίδοση προκρίθηκε στον τελικό του ακοντισμού, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο.

Σύνταξη
A
A
Η Ελίνα Τζένγκο προκρίθηκε στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου και το Σάββατο (20/9) θα δώσει εκ νέου μάχη για την κατάκτηση μεταλλίου.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια πήγε στο Τόκιο μετά τον θρίαμβό της στο Diamond League, όπου κατέκτησε το διαμάντι, και αγωνίστηκε στον δεύτερο προκριματικό.

Το όριο αυτόματης πρόκρισης στον τελικό ήταν τα 62.50μ, όμως στην περίπτωση που δεν συμπληρωνόταν 12άδα, προκρίνονταν οι καλύτερες 12 μεταξύ των δύο προκριματικών σειρών. Στις καλύτερες 12 βρέθηκε και η Τζένγκο, η οποία με το 61.31μ της τρίτης και τελευταίας της προσπάθειας εξασφάλισε το εισιτήριό της, ολοκληρώνοντας τον αγώνα στην 6η θέση του γκρουπ της και 11η συνολικά.

Η Ελληνίδα βελτίωνε την επίδοσή της σε κάθε προσπάθεια, καθώς ξεκίνησε τον αγώνα της με προσπάθεια στα 59,76μ, ενώ στη δεύτερη βελτίωσε αρκετά τη θέση της, στέλνοντας το ακόντιο στα 61.10μ. Στην τρίτη προσπάθεια, έκλεισε τον αγώνα της με 61.31μ.

Η κρίσιμη βολή της Τζένγκο

Το ατομικό ρεκόρ της Τζένγκο είναι 65.81μ, ενώ η φετινή της κορυφαία επίδοση 64.90μ, και η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ελπίζει στον τελικό να βρει μία παρόμοια επίδοση που θα την οδηγήσει σε μετάλλιο. Ο τελικός θα διεξαχθεί το Σάββατο (20/9, 15:05).

Οι δηλώσεις της μετά τον αγώνα

