Live ο τελικός της Τζένγκο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου
Παρακολουθήστε live τον τελικό του ακοντισμού στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου του Τόκιο, με τη συμμετοχή της Ελίνα Τζένγκο. Τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ.
- Χειροπέδες σε εφοριακό - Ζήτησε 1.000 ευρώ «φακελάκι» από ιδιοκτήτρια φούρνου για να ακυρώσει έλεγχο
- Νέα εμφάνιση λύκου στη Χαλκιδική μετά την επίθεση σε 5χρονη - Ανησυχία στους κατοίκους
- «Μαζική επίθεση» από τη Ρωσία καταγγέλλει ο Ζελένσκι - Τρεις νεκροί και δεκάδες τραυματίες
- Συρία: 25 πτώματα ανασύρθηκαν από μαζικό τάφο κοντά στη Δαμασκό – Πιστεύεται ότι είναι θαμμένα τουλάχιστον 175
- Τόκιο 2025: Στην 5η θέση του κόσμου η Ελίνα Τζένγκο
- Οι πρώτες βολές της Τζένγκο στον τελικό: Ξεκίνησε με 62,72μ. (vids)
- Την 1η Οκτωβρίου ο τελικός Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη για το Super Cup του πόλο γυναικών
- Live ο τελικός της Τζένγκο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου
- Κόντης: «Πρόκληση για μένα ο Παναθηναϊκός»
- LIVE: Λίβερπουλ – Έβερτον
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις