Καζαμπλάνκα: Βασιλικά εγκαίνια για σειρά έργων λιμένων

Ο βασιλιάς του Μαρόκου, Μοχάμεντ ΣΤ’, επισκέφθηκε χθες, Πέμπτη, σειρά μεγάλων έργων αναδιάρθρωσης και ανάπτυξης στους χώρους του λιμενικού συγκροτήματος της Καζαμπλάνκα, ενώ εγκαινίασε και κάποια από αυτά, σύμφωνα με ανταπόκριση του μαροκινού ειδησεογραφικού πρακτορείου MAP.

Στόχος των έργων αυτών είναι να ενισχύσουν την οικονομική και τουριστική ακτινοβολία της πόλης και να την καταστήσουν κορυφαίο εξωστρεφές οικονομικό και επιχειρηματικό κέντρο, κινητοποιώντας επενδυτικά κεφάλαια της τάξης των 5 εκατομμυρίων ευρώ.

Τα έργα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την αναβάθμιση ενός αλιευτικού λιμένα και την κατασκευή ναυπηγείου, τερματικού σταθμού για κρουαζιερόπλοια και διοικητικού συγκροτήματος, όπου θα στεγάζονται όλοι οι φορείς που δραστηριοποιούνται στον λιμένα της πόλης.

Πρόκειται για έργα που υλοποιήθηκαν από την Εθνική Υπηρεσία Λιμένων και που, όπως τονίζεται στην ανταπόκριση, αντικατοπτρίζουν τη σταθερή βασιλική βούληση να αποκτήσει η οικονομική πρωτεύουσα της χώρας σύγχρονες υποδομές, σύμφωνες με τα διεθνή πρότυπα, οι οποίες να στηρίζουν με βιώσιμο τρόπο τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό της.

Ο βασιλιάς εγκαινίασε χτες τον αλιευτικό λιμένα, προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου ευρώ περίπου, ο οποίος αναμένεται να συμβάλλει στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και ασφάλειας των αλιέων της πόλης, στη δημιουργία ενός βελτιωμένου περιβάλλοντος για το εμπόριο και την ανάδειξη των αλιευτικών προϊόντων, στην οργάνωση της παράκτιας και μικρής κλίμακας αλιείας, καθώς και στην ανάπτυξη συναφών δραστηριοτήτων. Πρόκειται για ένα λιμάνι χωρητικότητας άνω των 260 αλιευτικών σκαφών μικρής κλίμακας και 100 παράκτιας αλιείας, εξοπλισμένο με ολοκληρωμένες υποδομές παραλαβής και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων μιας ψαραγοράς νέας γενιάς κοντά στις αποβάθρες, μονάδας διαχείρισης τυποποιημένων δοχείων, τριών μονάδων παραγωγής πάγου, εγκαταστάσεων για τους εφοπλιστές, τους ιχθυεμπόρους και τους λεμβούχους, καθώς και οίκο ναύτου.

Στη συνέχεια, ο ηγέτης της χώρας εγκαινίασε το νέο ναυπηγείο της Καζαμπλάνκα, προϋπολογισμού 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, έργο που εντάσσεται στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης και ανάπτυξης του ναυπηγοεπισκευαστικού τομέα στο Μαρόκο και έχει ως στόχο να προσελκύσει περισσότερες επενδύσεις, να ανταποκριθεί στην εγχώρια ζήτηση, να καλύψει μερίδιο της διεθνούς ζήτησης και να ενισχύσει τη θέση της χώρας στον τομέα στην παγκόσμια αγορά. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι διαθέτει δεξαμενή μήκους 240 μέτρων, πλάτους 40 μέτρων και βάθους 8,10 μέτρων, η οποία μπορεί να φιλοξενήσει πλοία μήκους έως 220 μέτρα και πλάτους έως 32 μέτρα, καθώς και πλατφόρμα ανύψωσης 150μ x 28μ χωρητικότητας 9.700 τόνων.

Τέλος, ο βασιλιάς εγκαινίασε τον νέο τερματικό σταθμό κρουαζιερόπλοιων, προϋπολογισμού 72 εκατομμυρίων ευρώ, απόλυτα σύμφωνο με τα διεθνή πρότυπα, με ετήσια ικανότητα υποδοχής 450.000 επιβατών, χωρητικότητας πλοίων μήκους έως 350 μέτρα και πλάτους 45 μέτρα, βάθους 9 μέτρων, και ο οποίος διαθέτει, μεταξύ άλλων, αποβάθρα μήκους περίπου 650 μέτρων και χώρο στάθμευσης για 44 τουριστικά λεωφορεία.

Το νέο διοικητικό συγκρότημα, προϋπολογισμού 50 εκατομμυρίων ευρών, θα στεγάζει όλες τις υπηρεσίες και τους φορείς που δραστηριοποιούνται στο λιμενικό συγκρότημα της Καζαμπλάνκα, με στόχο τη βελτιστοποίηση των χώρων μέσα από την ομαδοποίηση των υπηρεσιών που μέχρι τώρα διασκορπίζονταν στο λιμάνι (λιμεναρχείο, τελωνεία, διοίκηση, μεταφορείς, χειριστές…), την καλύτερη ένταξη των χώρων στο αστικό τοπίο και την βελτίωση των υπηρεσιών για τους χρήστες των εγκαταστάσεων.

Η ανταπόκριση καταλήγει επισημαίνοντας ότι τα ευρείας κλίμακας αυτά έργα, συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό του συγκροτήματος λιμένων της Καζαμπλάνκα και εντάσσονται στη δυναμική που έχει αναπτυχθεί στη χώρα χάρη σε καθοριστικές πρωτοβουλίες του βασιλιά Μοχάμεντ ΣΤ’ (όπως η κατασκευή του μεγάλου λιμένα εμπορευματοκιβωτίων Tanger-Med στην Ταγγέρη και τα υπό κατασκευή λιμάνια Νador West-Med και Dakhla Atlantique, στις πόλεις Ναδόρ και Ντάχλα, αντίστοιχα), με απώτερο στόχο να καταστεί η Καζαμπλάνκα κορυφαίος τουριστικός προορισμός, ειδικότερα στον επιχειρηματικό τουρισμό και στην κρουαζιέρα, συμβάλλοντας, παράλληλα, στην αρμονική και ισορροπημένη οικονομική, αστική και δημογραφική ανάπτυξη του συνόλου της περιφέρειας.