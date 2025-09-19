newspaper
Σημαντική είδηση:
19.09.2025 | 15:56
Τηλεφώνημα για βόμβα στο River West - Εκκενώθηκε το εμπορικό κέντρο
Σημαντική είδηση:
19.09.2025 | 14:41
Χωρίς πλοία την 1η Οκτωβρίου λόγω απεργίας της ΠΝΟ
Καζαμπλάνκα: Βασιλικά εγκαίνια για σειρά έργων λιμένων
Κόσμος 19 Σεπτεμβρίου 2025 | 16:32

Καζαμπλάνκα: Βασιλικά εγκαίνια για σειρά έργων λιμένων

Το λιμενικό συγκρότημα της Καζαμπλάνκα αποτελεί ένα πολυδιάστατο και φιλόδοξο αναπτυξιακό πρότζεκτ για τη χώρα

Σύνταξη
Spotlight

Ο βασιλιάς του Μαρόκου, Μοχάμεντ ΣΤ’, επισκέφθηκε χθες, Πέμπτη, σειρά μεγάλων έργων αναδιάρθρωσης και ανάπτυξης στους χώρους του λιμενικού συγκροτήματος της Καζαμπλάνκα, ενώ εγκαινίασε και κάποια από αυτά, σύμφωνα με ανταπόκριση του μαροκινού ειδησεογραφικού πρακτορείου MAP.

Στόχος των έργων αυτών είναι να ενισχύσουν την οικονομική και τουριστική ακτινοβολία της πόλης και να την καταστήσουν κορυφαίο εξωστρεφές οικονομικό και επιχειρηματικό κέντρο, κινητοποιώντας επενδυτικά κεφάλαια της τάξης των 5 εκατομμυρίων ευρώ.

Τα έργα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την αναβάθμιση ενός αλιευτικού λιμένα και την κατασκευή ναυπηγείου, τερματικού σταθμού για κρουαζιερόπλοια και διοικητικού συγκροτήματος, όπου θα στεγάζονται όλοι οι φορείς που δραστηριοποιούνται στον λιμένα της πόλης.

Πρόκειται για έργα που υλοποιήθηκαν από την Εθνική Υπηρεσία Λιμένων και που, όπως τονίζεται στην ανταπόκριση, αντικατοπτρίζουν τη σταθερή βασιλική βούληση να αποκτήσει η οικονομική πρωτεύουσα της χώρας σύγχρονες υποδομές, σύμφωνες με τα διεθνή πρότυπα, οι οποίες να στηρίζουν με βιώσιμο τρόπο τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό της.

Ο βασιλιάς εγκαινίασε χτες τον αλιευτικό λιμένα, προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου ευρώ περίπου, ο οποίος αναμένεται να συμβάλλει στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και ασφάλειας των αλιέων της πόλης, στη δημιουργία ενός βελτιωμένου περιβάλλοντος για το εμπόριο και την ανάδειξη των αλιευτικών προϊόντων, στην οργάνωση της παράκτιας και μικρής κλίμακας αλιείας, καθώς και στην ανάπτυξη συναφών δραστηριοτήτων. Πρόκειται για ένα λιμάνι χωρητικότητας άνω των 260 αλιευτικών σκαφών μικρής κλίμακας και 100 παράκτιας αλιείας, εξοπλισμένο με ολοκληρωμένες υποδομές παραλαβής και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων μιας ψαραγοράς νέας γενιάς κοντά στις αποβάθρες, μονάδας διαχείρισης τυποποιημένων δοχείων, τριών μονάδων παραγωγής πάγου, εγκαταστάσεων για τους εφοπλιστές, τους ιχθυεμπόρους και τους λεμβούχους, καθώς και οίκο ναύτου.

Στη συνέχεια, ο ηγέτης της χώρας εγκαινίασε το νέο ναυπηγείο της Καζαμπλάνκα, προϋπολογισμού 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, έργο που εντάσσεται στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης και ανάπτυξης του ναυπηγοεπισκευαστικού τομέα στο Μαρόκο και έχει ως στόχο να προσελκύσει περισσότερες επενδύσεις, να ανταποκριθεί στην εγχώρια ζήτηση, να καλύψει μερίδιο της διεθνούς ζήτησης και να ενισχύσει τη θέση της χώρας στον τομέα στην παγκόσμια αγορά. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι διαθέτει δεξαμενή μήκους 240 μέτρων, πλάτους 40 μέτρων και βάθους 8,10 μέτρων, η οποία μπορεί να φιλοξενήσει πλοία μήκους έως 220 μέτρα και πλάτους έως 32 μέτρα, καθώς και πλατφόρμα ανύψωσης 150μ x 28μ χωρητικότητας 9.700 τόνων.

Τέλος, ο βασιλιάς εγκαινίασε τον νέο τερματικό σταθμό κρουαζιερόπλοιων, προϋπολογισμού 72 εκατομμυρίων ευρώ, απόλυτα σύμφωνο με τα διεθνή πρότυπα, με ετήσια ικανότητα υποδοχής 450.000 επιβατών, χωρητικότητας πλοίων μήκους έως 350 μέτρα και πλάτους 45 μέτρα, βάθους 9 μέτρων, και ο οποίος διαθέτει, μεταξύ άλλων, αποβάθρα μήκους περίπου 650 μέτρων και χώρο στάθμευσης για 44 τουριστικά λεωφορεία.

Το νέο διοικητικό συγκρότημα, προϋπολογισμού 50 εκατομμυρίων ευρών, θα στεγάζει όλες τις υπηρεσίες και τους φορείς που δραστηριοποιούνται στο λιμενικό συγκρότημα της Καζαμπλάνκα, με στόχο τη βελτιστοποίηση των χώρων μέσα από την ομαδοποίηση των υπηρεσιών που μέχρι τώρα διασκορπίζονταν στο λιμάνι (λιμεναρχείο, τελωνεία, διοίκηση, μεταφορείς, χειριστές…), την καλύτερη ένταξη των χώρων στο αστικό τοπίο και την βελτίωση των υπηρεσιών για τους χρήστες των εγκαταστάσεων.

Η ανταπόκριση καταλήγει επισημαίνοντας ότι τα ευρείας κλίμακας αυτά έργα, συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό του συγκροτήματος λιμένων της Καζαμπλάνκα και εντάσσονται στη δυναμική που έχει αναπτυχθεί στη χώρα χάρη σε καθοριστικές πρωτοβουλίες του βασιλιά Μοχάμεντ ΣΤ’ (όπως η κατασκευή του μεγάλου λιμένα εμπορευματοκιβωτίων Tanger-Med στην Ταγγέρη και τα υπό κατασκευή λιμάνια Νador West-Med και Dakhla Atlantique, στις πόλεις Ναδόρ και Ντάχλα, αντίστοιχα), με απώτερο στόχο να καταστεί η Καζαμπλάνκα κορυφαίος τουριστικός προορισμός, ειδικότερα στον επιχειρηματικό τουρισμό και στην κρουαζιέρα, συμβάλλοντας, παράλληλα, στην αρμονική και ισορροπημένη οικονομική, αστική και δημογραφική ανάπτυξη του συνόλου της περιφέρειας.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Ευρωζώνη: Ο φτωχός Νότος συγκλίνει με τον πλούσιο Βορρά – Τι λένε οι οίκοι αξιολόγησης

Ευρωζώνη: Ο φτωχός Νότος συγκλίνει με τον πλούσιο Βορρά – Τι λένε οι οίκοι αξιολόγησης

Ναυτιλία
Κοινή δήλωση μεγάλων ναυτιλιακών εταιρειών

Κοινή δήλωση μεγάλων ναυτιλιακών εταιρειών

ΕΕ: Κυρώσεις στο ρωσικό LNG θα περιλαμβάνει το 19ο πακέτο κυρώσεων
Η πρόταση 19.09.25

ΕΕ: Κυρώσεις στο ρωσικό LNG θα περιλαμβάνει το 19ο πακέτο κυρώσεων

Κυρώσεις στις εξαγωγές ρωσικού LNG περιλαμβάνει η πρόταση της Κομισιόν για το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υποστηρίζει ότι έτσι η Ρωσία θα δεχθεί να διαπραγματευθεί

Σύνταξη
Ιράν: Λέει ότι κατέθεσε «δίκαιη» πρόταση για τα πυρηνικά για να αποφευχθεί η εκ νέου επιβολή κυρώσεων
Προς την Ε3 19.09.25

«Δίκαιη» πρόταση για τα πυρηνικά λέει ότι κατέθεσε το Ιράν για να αποφευχθεί η εκ νέου επιβολή των κυρώσεων

Το Ιράν «παρουσιάζει μια πρόταση δημιουργική, δίκαιη και ισορροπημένη, που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανησυχίες και είναι αμοιβαία επωφελής», υποστηρίζει ο Αμπάς Αραγτσί

Σύνταξη
«Οι Παλαιστίνιοι δεν είναι άνθρωποι»: Η γενοκτονία στη Γάζα χτίστηκε πάνω σε προπαγάνδα δεκαετιών
«Αποανθρωποποίηση» 19.09.25

«Οι Παλαιστίνιοι δεν είναι άνθρωποι»: Η γενοκτονία στη Γάζα χτίστηκε πάνω σε προπαγάνδα δεκαετιών

Το Ισραήλ έχει αφαιρέσει από τους Παλαιστινίους την ανθρώπινη υπόσταση τους για δεκαετίες, οδηγώντας τελικά στη σημερινή γενοκτονία στη Γάζα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γάζα: «Θα χτυπήσουμε με όλη μας τη δύναμη», απειλεί το Ισραήλ και κλείνει οδό διαφυγής
Επιχείρηση τρομοκράτησης 19.09.25

«Θα χτυπήσουμε με όλη μας τη δύναμη», απειλεί το Ισραήλ και κλείνει οδό διαφυγής προς τη νότια Γάζα

Το Ισραήλ προσπαθεί να εκτοπίσει τους Παλαιστίνιους από τη Γάζα εξαπολύοντας σφοδρούς βομβαρδισμούς - Νέες απειλές και επιχείρηση τρομοκράτησης του πληθυσμού

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ευρώπη: Μάστιγα οι κλοπές αυτοκινήτων – Ένα περιστατικό ανά τρεις ώρες στην Ελλάδα
Στοιχεία Zego 19.09.25

Μάστιγα οι κλοπές αυτοκινήτων στην Ευρώπη - Ένα περιστατικό ανά τρεις ώρες στην Ελλάδα

Η Γαλλία βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης με 19 κλοπές κάθε ώρα και ακολουθεί η χώρα μας - Μετά από μία περίοδο ηρεμίας που οφειλόταν στην πανδημία, οι κλέφτες χτυπούν ακόμα πιο συχνά

Σύνταξη
Γιατί οι ΗΠΑ διώχνουν τους Ρώσους αντιφρονούντες
«Στο άλλο άκρο» 19.09.25

Γιατί οι ΗΠΑ διώχνουν τους Ρώσους αντιφρονούντες

Ρωσικές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων της διασποράς ανησυχούν για την κατάσταση, καταγράφοντας αυξανόμενα περιστατικά με αντιφρονούντες που επαναπατρίζονται με τη «βοήθεια» αμερικανικών υπηρεσιών

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βρετανία: Δεν υπάρχουν «ενδείξεις» ότι ο Πούτιν επιθυμεί ειρήνη χωρίς συνθηκολόγηση Ουκρανίας, λέει η MI6
Η Silent Courier 19.09.25

Δεν υπάρχουν «ενδείξεις» ότι ο Πούτιν επιθυμεί ειρήνη χωρίς συνθηκολόγηση Ουκρανίας, λέει η MI6

Η MI6 εγκαινιάζει ειδική πύλη στον σκοτεινό ιστό με το όνομα Silent Courier και θα έχει στόχο να ενισχύσει την εθνική ασφάλεια στη Βρετανία αλλά και να αντλεί πληροφορίες από Ρώσους πράκτορες

Σύνταξη
Οι πολιτικές δολοφονίες ξαναέγιναν κανονικότητα – Καθηγητής Χάρβαρντ: «Κοιτάξτε τι θα συμβεί»
Τρεις συνέπειες 19.09.25

Οι πολιτικές δολοφονίες ξαναέγιναν κανονικότητα – Καθηγητής Χάρβαρντ: «Κοιτάξτε τι θα συμβεί»

Αντί οι κρατικά υποστηριζόμενες πολιτικές δολοφονίες αντίπαλων ηγετών να γίνονται όλο και πιο σπάνιες, με τον καιρό έγιναν πιο συχνές. Οι συνέπειες όμως θα είναι καταλυτικές.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Από δύο κατευθύνσεις η προέλαση των IDF στο κέντρο της πόλης της Γάζας – Δεκάδες νεκροί, χιλιάδες εκτοπισμένοι
Αιματοκύλισμα 19.09.25

Από δύο κατευθύνσεις η προέλαση των IDF στο κέντρο της πόλης της Γάζας - Δεκάδες νεκροί, χιλιάδες εκτοπισμένοι

Το Ισραήλ συνεχίζει την αιματηρή του επιχείρηση με στόχο την κατάληψη της πόλης της Γάζας - Οι ΗΠΑ άσκησαν βέτο για έκτη φορά σε ψήφισμα για κατάπαυση του πυρός στο Συμβούλιο Ασφαλείας

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Τραμπ: Γυρνά την πλάτη στη σύμμαχο Ταϊβάν (προς το παρόν) – Αρνήθηκε να εγκρίνει στρατιωτική βοήθεια
Κόσμος 19.09.25

Ο Τραμπ γυρνά την πλάτη στη σύμμαχο Ταϊβάν (προς το παρόν) - Δεν εγκρίνει στρατιωτική βοήθεια - Επικοινωνία με Σι

Ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει στα κρύα του λουτρού την Ταϊβάν που οι ΗΠΑ εξοπλίζουν συστηματικά τα τελευταία χρόνια ενισχύοντας τη θέση της απέναντι στην Κίνα

Σύνταξη
Από τη βασιλική τελετουργία στο πολιτικό χάσμα: Τι έδειξε η επίσκεψη Τραμπ στο Λονδίνο
New York Times 19.09.25

Από τη βασιλική τελετουργία στο πολιτικό χάσμα: Τι έδειξε η επίσκεψη Τραμπ στο Λονδίνο

Οι New York Times υπογραμμίζουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ έκανε λίγα για να υποδηλώσει ότι η σχέση μεταξύ ΗΠΑ και Βρετανίας είναι μια σχέση αμφίδρομη.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Γερουσία: Πρωτοφανές – Δημοκρατικοί κατέθεσαν πρόταση για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους
Μεταστροφή 19.09.25

Πρωτοφανές - Δημοκρατικοί κατέθεσαν πρόταση για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους στη Γερουσία των ΗΠΑ

Η πρόταση που κατατέθηκε στην αμερικάνικη Γερουσία καταδεικνύει τη μεταστροφή που υπάρχει στις ΗΠΑ λίγο πριν ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα συμπληρώσει δύο χρόνια

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Τραμπ: Τηλεοπτικά δίκτυα που είναι εναντίον μου ίσως θα πρέπει να κλείσουν – Πώς αντιδρούν οι Δημοκρατικοί
Επιστροφή του Μακαρθισμού; 19.09.25

Τραμπ: «ΜΜΕ που είναι εναντίον μου ίσως θα πρέπει να κλείσουν» - Πώς αντιδρούν οι Δημοκρατικοί

Απολύσεις, «μαύρο» σε εκπομπές και μηνύσεις σε ΜΜΕ που στέκονται κριτικά απέναντι στον Τραμπ συνθέτουν το σκηνικό στις ΗΠΑ που κάποιοι έχουν αρχίσει να παρομοιάζουν με την εποχή του Μακαρθισμού

Σύνταξη
Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

