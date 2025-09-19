newspaper
Με Καραμανλή, Σαμαρά, Τσίπρα, Παπανδρέου, απαντά το Μαξίμου για να αρνηθεί την κατάθεση Μητσοτάκη στην Εξεταστική
Πολιτική Γραμματεία 19 Σεπτεμβρίου 2025 | 05:45

Με Καραμανλή, Σαμαρά, Τσίπρα, Παπανδρέου, απαντά το Μαξίμου για να αρνηθεί την κατάθεση Μητσοτάκη στην Εξεταστική

«Αν θες έναν πρωθυπουργό, κανονικά θα έπρεπε να τους έχεις όλους τους πρωθυπουργούς» ήταν η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, αναφορικά με τις προτάσεις της αντιπολίτευσης να κληθεί στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Γιάννης Μπασκάκης
ΡεπορτάζΓιάννης Μπασκάκης
A
A
Spotlight

Την ώρα που από τη λίστα μαρτύρων της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με βάση τις μέχρι τώρα εξελίξεις, απουσιάζουν πρόσωπα που εμφανίζονται με κεντρικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης, αλλά έχουν συμπεριληφθεί πρόσωπα που διατέλεσαν υπουργοί Γεωργίας το… 1998, προκειμένου να υπηρετηθεί το κυβερνητικό αφήγημα περί «διαχρονικών ευθυνών», το μέγαρο Μαξίμου επιλέγει να απαντήσει στο αίτημα της αντιπολίτευσης να κληθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αντιπαραθέτοντας την κλήση όλων των διατελεσάντων πρωθυπουργών, μεταξύ των οποίων και των δύο της ΝΔ, Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά.

Ειδικότερα, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ρωτήθηκε για τις προτάσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης να κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρας και ο πρωθυπουργός.

«Μοτίβο να πατάνε ένα κουμπί»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αφού στην αρχή απάντησε στην κατεύθυνση της κυβερνητικής γραμμής περί «διαχρονικών ευθυνών», λέγοντας ότι «η φιλοσοφία της εξεταστικής επιτροπής θα έπρεπε να είναι και θα κάνουμε τα πάντα ως ΝΔ για να το πετύχουμε, να διαλευκανθεί κάθε πτυχή μιας πληγής που έχει κοστίσει στη χώρα σχεδόν 3 δισ. σε πρόστιμα επί 30 έτη», κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ και την αντιπολίτευση για «μοτίβο να «πατάνε ένα κουμπί» και να λένε «να έρθει ο Μητσοτάκης, να έρθει ο Μητσοτάκης, να έρθει από εδώ ο πρωθυπουργός, να έρθει από κει ο πρωθυπουργός», υποστηρίζοντας ότι «δεν έχουν ποτέ κάποια τεκμηρίωση».

«Αν θες έναν πρωθυπουργό, θα έπρεπε να τους έχεις όλους»

Και αν και ανέφερε πως «αν κατά τη διάρκεια των καταθέσεων προκύψει πραγματικά -και όχι μικροπολιτικά- η ανάγκη κάποιος ή κάποιοι να καταθέσουν πέραν των αρχικώς συμφωνηθέντων μαρτύρων, προφανώς αυτό θα γίνει», στη συνέχεια είπε: «Εφόσον πας σε μια επιτροπή που διερευνώνται οι πτυχές μιας πληγής 30 ετών και θες να κληθεί ένας Πρωθυπουργός, γιατί δεν ζητάς και τους υπόλοιπους; Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Εγώ δεν λέω να κληθούν οι πρωθυπουργοί όταν είναι οι Διοικητές Οργανισμών, οι πρόεδροι, οι αντιπρόεδροι, οι υπουργοί, οι υφυπουργοί, οι οποίοι αρχικά θα απαντήσουν, θα δουν τι έγινε, τι δεν έγινε». Για να καταλήξει, λέγοντας: «Αν θες έναν πρωθυπουργό, κανονικά θα έπρεπε να τους έχεις όλους τους πρωθυπουργούς».

Με άλλα λόγια, απέναντι στο αίτημα της αντιπολίτευσης για κλήση του νυν πρωθυπουργού, το Μαξίμου, προκειμένου να το απορρίψει, απαντά αντιπαραθέτοντας την κλήση και όλων των πρώην πρωθυπουργών, δηλαδή του Κώστα Καραμανλή, του Αντώνη Σαμαρά, του Αλέξη Τσίπρα και του Γιώργου Παπανδρέου.

Άλλωστε με την εμφάνισή του στη Βουλή τον περασμένο Ιούλιο, ο Κυρ. Μητσοτάκης, δεν είχε διστάσει, προκειμένου να διασωθεί ο ίδιος, να επιχειρήσει να διαχύσει τις ευθύνες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στους πάντες, ακόμα και στις κυβερνήσεις Καραμανλή και Σαμαρά.

Ηλεκτρισμός
Χρηματιστήριο Ενέργειας: Σε εφαρμογή από την 1η Οκτωβρίου το 15λεπτο trading

Χρηματιστήριο Ενέργειας: Σε εφαρμογή από την 1η Οκτωβρίου το 15λεπτο trading

inWellness
inTown
