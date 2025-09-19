Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο ξυλείας που κατασκευάζει παλέτες εκδηλώθηκε το απόγευμα στις Αχαρνές επί της οδού Τατοΐου.

Η φωτιά ξεκίνησε στον αύλειο χώρο της επιχειρήσεις καίγοντας παλέτες και γρήγορα έλαβε τεράστιες διαστάσεις σε όλο τον χώρο του εργοστασίου.

Πύρινη κόλαση

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί και πλέον επιχειρούν 44 πυροσβέστες με 20 οχήματα ενώ από αέρος έχουν κινητοποιηθεί 3 ελικόπτερα.

Μήνυμα από το 112

Λόγω των πυκνών καπνών ενεργοποιήθηκε και το 112, καλώντας τους κατοίκους να μείνουν σε κλειστούς χώρους.

Οι φλόγες είναι τεράστιες και το πυροθερμικό φορτίο πολύ μεγάλο.

Από τις πυροσβεστικές δυνάμεις δίνεται μάχη προκειμένου η φωτιά να μην επεκταθεί σε γειτονικές επιχειρήσεις και στη δασική έκταση που υπάρχει στην περιοχή.

Κοντά στο σημείο δεν υπάρχουν κατοικίες και για την ώρα υπάρχει άμεσα κίνδυνος για τα σπίτια που βρίσκονται πιο κοντά.

Εικόνες από την μεγάλη φωτιά





Λόγω της φωτιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Τατοΐου από το ύψος της Κύμης έως τη Δεκελείας.

