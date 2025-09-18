Χανιά: Μεγάλη φωτιά στον ΧΥΤΑ Ακρωτηρίου
Για την κατάσβεσή της επιχειρούν δέκα οχήματα της πυροσβεστικής με 35 πυροσβέστες.
Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική λόγω φωτιάς σε χώρο πλησίον του εργοστασίου ανακύκλωσης απορριμμάτων στο Ακρωτήρι Χανίων.
Η φωτιά βρίσκεται σε οριοθετημένο χώρο της Διαδημοτικής Επιχείρησης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΔΕΔΙΣΑ).
Δεν απειλεί το εργοστάσιο καθαυτό, καίει όμως σε χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, όπου υπάρχουν εύφλεκτα υλικά και αέριες αναθυμιάσεις από τον όγκο των απορριμμάτων.
Δείτε βίντεο
