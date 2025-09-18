Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική λόγω φωτιάς σε χώρο πλησίον του εργοστασίου ανακύκλωσης απορριμμάτων στο Ακρωτήρι Χανίων.

Η φωτιά βρίσκεται σε οριοθετημένο χώρο της Διαδημοτικής Επιχείρησης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΔΕΔΙΣΑ).

Δεν απειλεί το εργοστάσιο καθαυτό, καίει όμως σε χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, όπου υπάρχουν εύφλεκτα υλικά και αέριες αναθυμιάσεις από τον όγκο των απορριμμάτων.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν δέκα οχήματα της πυροσβεστικής με 35 πυροσβέστες.

Δείτε βίντεο