Φωτιά σε καφέ – μπαρ στους Άγιους Αναργύρους – Κάηκε ολοσχερώς το κατάστημα
Η φωτιά στο κατάστημα στους Αγίους Αναργύρους πήρε γρήγορα διαστάσεις και κατέκαψε τον χώρο της επιχείρησης
Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Πέμπτης σε καφέ – μπαρ, επί της λεωφόρου Δημοκρατίας, στους Αγίους Αναργύρους.
Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις και κατέκαψε τον χώρο της επιχείρησης.
Όπως έγινε γνωστό, στην κατάσβεση συμμετείχαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα και υδροφόρα ΟΤΑ.
Η φωτιά είχε επεκταθεί και στον υπόνομο της επιχείρησης με συνέπεια να βγαίνουν καπνοί από τα φρεάτια στα πλάγια του δρόμου.
- Aρκάς: Η καλημέρα της Πέμπτης περί έρωτος
- Φωτιά σε καφέ – μπαρ στους Άγιους Αναργύρους – Κάηκε ολοσχερώς το κατάστημα
- Pulse Poll: Smalls Gains for Ruling ND
- Σχέσεις: Η «μάχη» του ghosting και της απόρριψης – Ποιο από τα δύο πονάει περισσότερο;
- Εθνοκάθαρση σε φάσεις – Εφιαλτικός αγώνας επιβίωσης για τους άμαχους Παλαιστίνιους στην ισοπεδωμένη Γάζα
- Γλυφάδα: Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από κάδο ανακύκλωσης ρούχων
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις