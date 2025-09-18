Φωτιά σε καφέ – μπαρ στους Άγιους Αναργύρους – Κάηκε ολοσχερώς το κατάστημα

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Πέμπτης σε καφέ – μπαρ, επί της λεωφόρου Δημοκρατίας, στους Αγίους Αναργύρους.

Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις και κατέκαψε τον χώρο της επιχείρησης.

Όπως έγινε γνωστό, στην κατάσβεση συμμετείχαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα και υδροφόρα ΟΤΑ.

Η φωτιά είχε επεκταθεί και στον υπόνομο της επιχείρησης με συνέπεια να βγαίνουν καπνοί από τα φρεάτια στα πλάγια του δρόμου.