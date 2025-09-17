Φωτιά σε εξωτερικό χώρο επιχείρησης στο Μενίδι – Διακόπηκε η κυκλοφορία

Φωτιά ξέσπασε μετά τις 5 τα ξημερώματα της Τετάρτης, σε όχημα το οποίο βρισκόταν στον εξωτερικό χώρο επιχείρησης στο Μενίδι.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ η τροχαία διέκοψε την κυκλοφορία στην οδό Αγίας Τριάδος από το ύψος των οδών Αγίου Ιωάννη Θεολόγου έως την Ξενοδοχοϋπαλλήλων.

Επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα.