Φωτιά σε εξωτερικό χώρο επιχείρησης στο Μενίδι – Διακόπηκε η κυκλοφορία
Η φωτιά ξέσπασε σε όχημα που βρισκόταν έξω από επιχείρηση στο Μενίδι
- Πυρηνική ενέργεια: Επιστρέφει η «υπέρτατη δύναμη»
- Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συμφώνησε με τον Τραμπ για κυρώσεις στη Ρωσία και απεμπλοκή από το φυσικό αέριο
- Άγριο επεισόδιο στο νοσοκομείο Αγρινίου – Μεθυσμένος τραυματίας γρονθοκόπησε τον γιατρό στα επείγοντα
- Τηλεφώνημα Τραμπ σε Μόντι – Ελπίδες για άρση του αδιεξόδου
Φωτιά ξέσπασε μετά τις 5 τα ξημερώματα της Τετάρτης, σε όχημα το οποίο βρισκόταν στον εξωτερικό χώρο επιχείρησης στο Μενίδι.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ η τροχαία διέκοψε την κυκλοφορία στην οδό Αγίας Τριάδος από το ύψος των οδών Αγίου Ιωάννη Θεολόγου έως την Ξενοδοχοϋπαλλήλων.
Επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα.
Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης επί της οδού Αγίας Τριάδος στο δήμο Αχαρνών Αττικής. Επιχείρησαν 15 #πυροσβέστες με 4 οχήματα και εθελοντές.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 17, 2025
- Αρκάς: Η καλημέρα της Τετάρτης αφιερωμένη στο δύσκολο ξύπνημα
- Αιχμηρή απάντηση Ψαρόπουλου στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων – «Ο σεβασμός κερδίζεται, δεν είναι θέσφατο»
- Yoga: Η ηλικία (και η φυσική κατάσταση) δεν παίζει ρόλο
- Φωτιά σε εξωτερικό χώρο επιχείρησης στο Μενίδι – Διακόπηκε η κυκλοφορία
- Οι κάμερες σε τούνελ έδειξαν την αλήθεια: Οι 7 στους 10 οδηγούς τρέχουν πάνω από το όριο
- Συνταγή: Λεμονάτο κριθαρότο με γαρίδες
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις