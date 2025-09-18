newspaper
17.09.2025 | 23:52
Η Βρετανία θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Γάζα: «Λες κι είμαστε στην κόλαση — αν και η κόλαση μάλλον θα ήταν πιο ευσπλαχνική»
Κόσμος 18 Σεπτεμβρίου 2025 | 02:40

Γάζα: «Λες κι είμαστε στην κόλαση — αν και η κόλαση μάλλον θα ήταν πιο ευσπλαχνική»

Οι ισραηλινές δυνάμεις διέταξαν τους Παλαιστινίους να φύγουν από την πόλη της Γάζας, αλλά η Ουμ Αχμεντ Γιούνις, 44 ετών, λέει πως δεν έχει χρήματα για να μεταφέρει την οικογένειά της...

Με τα πόδια, με ποδήλατα, με οχήματα, Παλαιστίνιοι έφευγαν μαζικά από την πόλη της Γάζας, στόχο χερσαίας επιχείρησης του ισραηλινού στρατού, οι βομβαρδισμοί του οποίου στοίχισαν χθες Τετάρτη τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους απ’ άκρου σ’ άκρο του θυλάκου (φωτογραφία, επάνω, του Reuters/Mahmoud Issa).

Με νέες διαβεβαιώσεις για την «ακλόνητη» υποστήριξη των ΗΠΑ στα πανιά της, η κυβέρνηση του Ισραήλ ανακοίνωσε την Τρίτη πως άρχισε μείζονα χερσαία και αεροπορική επιχείρηση με σκοπό να αφανίσει το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, η έφοδος του οποίου στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023 υπήρξε έναυσμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

«Αναγκαστήκαμε να κοιμηθούμε με τα παιδιά μας στους δρόμους»

Σε αντίποινα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν ισοπεδωτικές επιχειρήσεις εναντίον της μικρής παραθαλάσσιας περιοχής, που έχουν προκαλέσει δεκάδες χιλιάδες θανάτους κι ανθρωπιστική καταστροφή.

Από την αρχή του πολέμου, οι περίπου δύο εκατομμύρια κάτοικοί της αναγκάστηκαν να εκτοπιστούν στη συντριπτική πλειονότητά τους, πολλοί αναρίθμητες φορές.

«Είναι λες και ζούμε την ημέρα της κρίσης, ή λες κι είμαστε στην κόλαση — αν και η κόλαση μάλλον θα ήταν πιο ευσπλαχνική», ξέσπασε η Φατίμα Λουμπάντ, 36 χρονών, που έφυγε με τα πόδια μαζί με τέσσερα παιδιά της. Διένυσαν δέκα χιλιόμετρα, από την πόλη της Γάζας (βόρεια) ως τη Ντέιρ αλ Μπάλα (κεντρικά).

«Αναγκαστήκαμε να κοιμηθούμε με τα παιδιά μας στους δρόμους», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Μέρα και νύχτα, με τα πόδια, με επιβατικά αυτοκίνητα, με κάρα που σέρνουν γαϊδούρια, με φορτηγά, Παλαιστίνιοι με κάποια υπάρχοντά τους έφευγαν χθες από την πόλη της Γάζας, όπως διέταξε ο ισραηλινός στρατός, κατά οπτικό υλικό του AFP.

«Δεν θέλουμε να πεθάνουμε»

Ομως η Ουμ Αχμεντ Γιούνις, 44 χρονών, είπε πως δεν έχει χρήματα να πληρώσει κάποιον για να μεταφέρει την οικογένειά της. Επιπλέον, «σκηνές δεν υπάρχουν, ή οι τιμές τους είναι απλησίαστες». «Κοστίζει λιγότερο να πεθάνεις», πέταξε.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως ανοίγει ως αύριο Παρασκευή στις 11:00 (ώρα Ελλάδας) νέα «διέλευση» για να μπορέσουν κάτοικοι να φύγουν από τη μεγαλύτερη πόλη του θυλάκου. Διέρχεται από την οδό Σαλαχουντίν, που διασχίζει την πόλη της Γάζας και προάστιά της από βορρά προς νότο.

Ο ΟΗΕ εκτιμούσε στα τέλη Αυγούστου σε περίπου ένα εκατομμύριο τον αριθμό των κατοίκων της πόλης της Γάζας και των προαστίων της. Ο ισραηλινός στρατός λέει πως «πάνω από 350.000» έχουν φύγει.

Χθες η πολιτική προστασία έκανε λόγο για τουλάχιστον 64 νεκρούς σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένων 41 στην πόλη της Γάζας.

«Αρκετά!»

Στον καταυλισμό προσφύγων Σάτι, στην πόλη της Γάζας, κτίριο κατέρρευσε εξαιτίας βομβαρδισμού ο οποίος σκότωσε τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους, ανάμεσά τους γυναίκα και το παιδί της, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Αρκετά! Θέλουμε να ζήσουμε, δεν θέλουμε να πεθάνουμε (…) Πείτε στον Νετανιάχου πως δεν θέλουμε να πεθάνουμε», είπε ο Μοχάμεντ αλ Ντανφ στον καταυλισμό, καθώς κάτοικοι κι εργαζόμενοι σε υπηρεσίες άμεσης βοήθειας έψαχναν επιζώντες στα συντρίμμια.

Ο ισραηλινός στρατός, που λέει πως ελέγχει περί το 75% της Λωρίδας της Γάζας, διατάχτηκε να διώξει τη Χαμάς από την ομώνυμη πόλη, που παρουσιάζεται ως ένα από τα τελευταία ισχυρά οχυρά του κινήματος στον μικρό παλαιστινιακό θύλακο.

Από προχθές Τρίτη, ανακοίνωσε πως έχει πλήξει «πάνω από 150 τρομοκρατικούς στόχους» σε αεροπορικές επιδρομές «υποστήριξης» εκ του σύνεγγυς «στα στρατεύματα» στο έδαφος.

Λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών στα μέσα ενημέρωσης στη Λωρίδα της Γάζας και των δυσκολιών πρόσβασης στο πεδίο, το AFP σημειώνει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο απολογισμούς κι ανακοινώσεις οποιασδήποτε πλευράς, εν προκειμένω της πολιτικής προστασίας και του ισραηλινού στρατού.

Ξεσπούν οι συγγενείς των ομήρων

Η ισραηλινή επίθεση στην πόλη της Γάζας καταδικάζεται στο εξωτερικό, όπως και από τμήμα της κοινής γνώμης στο ίδιο το Ισραήλ, όπου πολλοί λένε πως αγωνιούν για την τύχη των ομήρων που παραμένουν εκεί για 713η ημέρα.

Στην Ιερουσαλήμ, συγγενείς ομήρων διαδήλωσαν μπροστά σε κατοικία του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Το παιδί μου πεθαίνει εκεί κάτω. Αλλά αντί να τον φέρεις πίσω (…) κάνεις τα πάντα για να μην επιστρέψει», φώναζε αγανακτισμένα – απευθυνόμενος στον κ. Νετανιάχου σε δεύτερο πρόσωπο – ο Οφίρ Μπρασλάφσκι, πατέρας του Ρομ, ομήρου στη Γάζα.

Η έφοδος της 7ης Οκτωβρίου 2023 είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 1.219 άνθρωποι στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα.

Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν εκείνη την ημέρα, 47 παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας, όμως ο ισραηλινός έχει κηρύξει νεκρούς 25 από αυτούς.

Σύμφωνα με τους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, στις ισραηλινές ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων έκτοτε έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 65.062 Παλαιστίνιοι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, στον θύλακο όπου το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα πήρε την εξουσία το 2007.

Διεξάγουν γενοκτονία

Ο ΟΗΕ κήρυξε κατάσταση λιμού σε τμήματα της Λωρίδας της Γάζας, κάτι που διέψευσε το Ισραήλ. Προχθές Τρίτη, ανεξάρτητη επιτροπή έρευνας που ενεργεί κατ’ εντολή των Ηνωμένων Εθνών συμπέρανε πως οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις διεξάγουν γενοκτονία σε βάρος των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας. Η ισραηλινή κυβέρνηση το διέψευσε κι αυτό.

Τις τελευταίες ημέρες, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν παράλληλα πλήγματα εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο – τουλάχιστον δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες στην Μπααλμπέκ, σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας –, εναντίον των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη, εναντίον ηγετών της Χαμάς στο Κατάρ.

Χθες, ο Γάζι Χαμάντ έδωσε απευθείας συνέντευξη στο τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Τζαζίρα του Κατάρ. Ηταν το πρώτο κορυφαίο στέλεχος της Χαμάς που επανεμφανίστηκε μετά τα πλήγματα του Ισραήλ στην Ντόχα, την 9η Σεπτεμβρίου: «Δόξα τω θεώ, επιβιώσαμε από αυτήν την ύπουλη επίθεση».

Πηγή: ΑΠΕ

World
Πάουελ: Η διπλή εντολή και η μείωση ως εργαλείο διαχείρισης κινδύνου

Πάουελ: Η διπλή εντολή και η μείωση ως εργαλείο διαχείρισης κινδύνου

Επικαιρότητα
Μητσοτάκης: «Βάφτισε» τις φοροελαφρύνσεις αυξήσεις μισθών

Μητσοτάκης: «Βάφτισε» τις φοροελαφρύνσεις αυξήσεις μισθών

Champions League
inTown
Stream newspaper
Σαουδική Αραβία και Πακιστάν υπέγραψαν σύμφωνο αμοιβαίας άμυνας που περιλαμβάνει και πυρηνικά όπλα
Μέση Ανατολή 18.09.25

Σύμφωνο αμοιβαίας άμυνας Σαουδικής Αραβίας - Πακιστάν και με... πυρηνικά

«Επίθεση εναντίον του Πακιστάν ή της Σαουδικής Αραβίας θα θεωρείται επίθεση εναντίον και των δύο χωρών», προβλέπει η αμοιβαία αμυντική συμφωνία που υπέγραψαν οι δυο χώρες.

Σύνταξη
Πολωνία: Παραδέχονται επίσημα ότι το σπίτι χτυπήθηκε από πολωνικό πύραυλο και όχι από ρωσικό drone
Επίσημη παραδοχή 18.09.25

Το παραμύθι... με το ρωσικό drone που έγινε πολωνικός πύραυλος

Η είδηση που έκανε τον γύρο του κόσμου ότι ένα σπίτι επλήγη στην Πολωνία από ρωσικό drone δεν ήταν και τόσο... ακριβής, αφού αποκαλύπτεται επίσημα, πλέον, ότι επρόκειτο για πολωνικό πύραυλο.

Σύνταξη
Γάζα: Οργή των Γιατρών Χωρίς Σύνορα για τον θάνατο νοσηλευτή τους από ισραηλινή επιδρομή
Γιατροί Χωρίς Σύνορα 18.09.25

Οργή για τον θάνατο νοσηλευτή από ισραηλινή επιδρομή στη Γάζα

«Είμαστε αγανακτισμένοι καθώς η στρατιωτική βία συνεχίζει να σκοτώνει τους παλαιστίνιους συναδέλφους μας», αναφέρουν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα για τον θάνατο νοσηλευτή τους από ισραηλινή επιδρομή.

Σύνταξη
Times: Η Βρετανία θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης
Κόσμος 17.09.25

Η Βρετανία θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ θα αναγνωρίσει επίσημα το κράτος της Παλαιστίνης αυτό το Σαββατοκύριακο, μετά την ολοκλήρωση της ιστορικής επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με δημοσίευμα των Times του Λονδίνου.

Σύνταξη
Η Γαλλία σε αναβρασμό: Η απεργία της 18ης Σεπτεμβρίου δοκιμάζει την αντοχή της κυβέρνησης Λεκορνί
Κόσμος 17.09.25

Η Γαλλία σε αναβρασμό: Η απεργία της 18ης Σεπτεμβρίου δοκιμάζει την αντοχή της κυβέρνησης Λεκορνί

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει ένα κύμα εκτεταμένων διαδηλώσεων στη Γαλλία, ενώ επιδιώκει να εξασφαλίσει την υποστήριξη των Σοσιαλιστών σε μια κρίσιμη στιγμή για την πολιτική σταθερότητα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γιατί ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη στην Ουκρανία;
Έχει πολλούς λόγους 17.09.25

Γιατί ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη στην Ουκρανία;

Ακόμη και ο πιο φιλικός προς τη Ρωσία πρόεδρος των ΗΠΑ δεν μπορεί να επιτύχει την κατάπαυση του πυρός που απαιτούν οι στρατηγικοί υπολογισμοί του Βλαντίμιρ Πούτιν

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Οι Ταλιμπάν περιορίζουν το ίντερνετ στο Αφγανιστάν για να «αποτρέψουν την ανηθικότητα»
Πλήρης λογοκρισία 17.09.25

Οι Ταλιμπάν περιορίζουν το ίντερνετ στο Αφγανιστάν για να «αποτρέψουν την ανηθικότητα»

Οι Ταλιμπάν περιορίζουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και τώρα και το διαδίκτυο, ενώ παράλληλα αξιοποιούν τις ίδιες πλατφόρμες για να διαδώσουν τα δικά τους μηνύματα

Σύνταξη
To in στο Παρίσι: Η Πλατεία της Δημοκρατίας πλημμύρισε με συνθήματα για την Παλαιστίνη
Κόσμος 17.09.25

To in στο Παρίσι: Η Πλατεία της Δημοκρατίας πλημμύρισε με συνθήματα για την Παλαιστίνη

Χιλιάδες διαδηλωτές κατέκλυσαν την Πλατεία της Δημοκρατίας στο Παρίσι, μετατρέποντάς την σε σκηνή έντονου πολιτικού συμβολισμού με επίκεντρο το παλαιστινιακό ζήτημα.

Βίντεο - φωτογραφίες: Ρωμανός Λιούτας
«Φτερά» έκανε το χρυσό βραχιόλι του φαραώ Αμενεμόπη από το Μουσείο του Καΐρου – Τεράστια κινητοποίηση
Τα πιθανά σενάρια 17.09.25

«Φτερά» έκανε το χρυσό βραχιόλι του φαραώ Αμενεμόπη από το Μουσείο του Καΐρου – Τεράστια κινητοποίηση

Χρυσό βραχιόλι, ηλικίας 3.000 ετών, «εξαφανίστηκε» από το Μουσείο του Καΐρου. Φέρεται ότι ανήκε σε έναν φαραώ της 21ης Δυναστείας της Αιγύπτου και εκφράζονται φόβοι ότι έχει ήδη βγει από τη χώρα.

Σύνταξη
Μεγαλειώδης διαδήλωση στον Λονδίνο – «Τραμπ, δεν είσαι ευπρόσδεκτος»
«Θερμή» υποδοχή 17.09.25

Μεγαλειώδης διαδήλωση στον Λονδίνο – «Τραμπ, δεν είσαι ευπρόσδεκτος»

Συνθήματα κατά του Τραμπ, παλαιστινιακές σημαίες και πλακάτ. Όλα καταδίκαζαν τις πολιτικές του Αμερικανού προέδρου για τη Γάζα, το μεταναστευτικό, αλλά και τις ρατσιστικές θέσεις του

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Beating Retreat: Ο Κάρολος υποδέχθηκε τον Ντόναλντ Τραμπ στο Ουίνδσορ – Εντυπωσιακή τελετή
Αεροπορική επίδειξη 17.09.25

Beating Retreat: Ο Κάρολος υποδέχθηκε τον Ντόναλντ Τραμπ στο Ουίνδσορ – Εντυπωσιακή τελετή

Με μια παραδοσιακή στρατιωτική τελετή υποδέχθηκε στο κάστρο του Ουίνδσρο τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, ο βασιλιάς Κάρολος. Κοινή πτήση αμερικανικών και βρετανικών πολεμικών αεροσκαφών.

Σύνταξη
Ουκρανός βουλευτής – Ο Ζελένσκι ικανός να εμπλέκεται στη δολοφονία Κερκ και την απόπειρα κατά Τραμπ
Τι υποστηρίζει 17.09.25

«Βόμβα μεγατόνων» Ουκρανού βουλευτή - Ο Ζελένσκι θα μπορούσε να εμπλέκεται στη δολοφονία Κερκ και την απόπειρα κατά Τραμπ

Ο Ντμίτροκ, ένα αμφιλεγόμενο πρόσωπο στην ουκρανική πολιτική σκηνή, σπέρνει «ζιζάνια» για τους τρόπους και τις μεθόδους του καθεστώτος Ζελένσκι.

Σύνταξη
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Πλήγμα στο MAGA κίνημα – Χάνει έναν ισχυρό πόλο πίεσης από και προς τον Τραμπ
Αναζητείται «διάδοχος» 17.09.25

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Πλήγμα στο MAGA κίνημα – Χάνει έναν ισχυρό πόλο πίεσης από και προς τον Τραμπ

Το κίνημα MAGA, μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, έχασε μία από τις σημαντικότερες μορφές του. Είχε την ισχύ να επιβάλει τις απαιτήσεις του κινήματος στους νομοθέτες και να ελέγχει τους οπαδούς.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Σαουδική Αραβία και Πακιστάν υπέγραψαν σύμφωνο αμοιβαίας άμυνας που περιλαμβάνει και πυρηνικά όπλα
Μέση Ανατολή 18.09.25

Σύμφωνο αμοιβαίας άμυνας Σαουδικής Αραβίας - Πακιστάν και με... πυρηνικά

«Επίθεση εναντίον του Πακιστάν ή της Σαουδικής Αραβίας θα θεωρείται επίθεση εναντίον και των δύο χωρών», προβλέπει η αμοιβαία αμυντική συμφωνία που υπέγραψαν οι δυο χώρες.

Σύνταξη
Πολωνία: Παραδέχονται επίσημα ότι το σπίτι χτυπήθηκε από πολωνικό πύραυλο και όχι από ρωσικό drone
Επίσημη παραδοχή 18.09.25

Το παραμύθι... με το ρωσικό drone που έγινε πολωνικός πύραυλος

Η είδηση που έκανε τον γύρο του κόσμου ότι ένα σπίτι επλήγη στην Πολωνία από ρωσικό drone δεν ήταν και τόσο... ακριβής, αφού αποκαλύπτεται επίσημα, πλέον, ότι επρόκειτο για πολωνικό πύραυλο.

Σύνταξη
Γάζα: Οργή των Γιατρών Χωρίς Σύνορα για τον θάνατο νοσηλευτή τους από ισραηλινή επιδρομή
Γιατροί Χωρίς Σύνορα 18.09.25

Οργή για τον θάνατο νοσηλευτή από ισραηλινή επιδρομή στη Γάζα

«Είμαστε αγανακτισμένοι καθώς η στρατιωτική βία συνεχίζει να σκοτώνει τους παλαιστίνιους συναδέλφους μας», αναφέρουν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα για τον θάνατο νοσηλευτή τους από ισραηλινή επιδρομή.

Σύνταξη
Η εταιρεία που παρήγγειλε…. ήλιο από τη Σελήνη
Είναι αλήθεια 18.09.25

Η εταιρεία που παρήγγειλε…. ήλιο από τη Σελήνη

Δεν έχουμε κάνει ακόμη εξόρυξη στη Σελήνη, αλλά οι εταιρείες αγοράζουν ήδη τους πόρους της. Το ήλιο είναι ένας από αυτούς, γιατί χρειάζεται για τους υπερυπολογιστές.

Σύνταξη
Δύο φανταστικά ρεκόρ από τον Μοχάμεντ Σαλάχ – Έγραψε ιστορία ο Αιγύπτιος στράικερ της Λίβερπουλ
On Field 18.09.25

Δύο φανταστικά ρεκόρ από τον Μοχάμεντ Σαλάχ – Έγραψε ιστορία ο Αιγύπτιος στράικερ της Λίβερπουλ

Ο διεθνής επιθετικός της Λίβερπουλ ήταν ο κορυφαίος παίκτης των «κόκκινων» στο μεγάλο παιχνίδι με την Ατλέτικο Μαδρίτης στο Champions League, γράφοντας ιστορία με την φανέλα των πρωταθλητών Αγγλίας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Times: Η Βρετανία θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης
Κόσμος 17.09.25

Η Βρετανία θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ θα αναγνωρίσει επίσημα το κράτος της Παλαιστίνης αυτό το Σαββατοκύριακο, μετά την ολοκλήρωση της ιστορικής επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με δημοσίευμα των Times του Λονδίνου.

Σύνταξη
Cardi B: Είναι και πάλι έγκυος;
Βίντεο 17.09.25

Cardi B: Είναι και πάλι έγκυος;

Η Cardi B δήλωσε ότι βρίσκεται σε μια πολύ καλή φάση της ζωής της, καθώς ετοιμάζει το νέο της άλμπουμ και παράλληλα ζει ξανά την εμπειρία της μητρότητας

Σύνταξη
Η Γαλλία σε αναβρασμό: Η απεργία της 18ης Σεπτεμβρίου δοκιμάζει την αντοχή της κυβέρνησης Λεκορνί
Κόσμος 17.09.25

Η Γαλλία σε αναβρασμό: Η απεργία της 18ης Σεπτεμβρίου δοκιμάζει την αντοχή της κυβέρνησης Λεκορνί

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει ένα κύμα εκτεταμένων διαδηλώσεων στη Γαλλία, ενώ επιδιώκει να εξασφαλίσει την υποστήριξη των Σοσιαλιστών σε μια κρίσιμη στιγμή για την πολιτική σταθερότητα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Μελάνια Τραμπ συνεχίζει να παίζει κρυφτό: Το καπέλο, η συνωμοσία, το αίνιγμα – «Χωρίς βλέμμα»
Υπογραφή; Μυστήριο 17.09.25

Η Μελάνια Τραμπ συνεχίζει να παίζει κρυφτό: Το καπέλο, η συνωμοσία, το αίνιγμα – «Χωρίς βλέμμα»

Πολλά συζητήθηκαν για τη δεύτερη επίσκαεψη του ζεύγους Τραμπ στη Βρετανία, τίποτα όμως τόσο όσο το καπέλο της γυναίκας-μυστήριο, της πρώτης κυρίας των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γιατί ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη στην Ουκρανία;
Έχει πολλούς λόγους 17.09.25

Γιατί ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη στην Ουκρανία;

Ακόμη και ο πιο φιλικός προς τη Ρωσία πρόεδρος των ΗΠΑ δεν μπορεί να επιτύχει την κατάπαυση του πυρός που απαιτούν οι στρατηγικοί υπολογισμοί του Βλαντίμιρ Πούτιν

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Μεταναστευτικό: Συμφωνία για δύο δομές μεταναστών στην Κρήτη – Βραδιά ταραχών στην Αγυιά που ασφυκτιά
Χανιά 17.09.25

Συμφωνία για δύο δομές μεταναστών στην Κρήτη - Βραδιά ταραχών στην Αγυιά που ασφυκτιά

Στο «κόκκινο» βρίσκεται η Κρήτη. Το μεταναστευτικό δοκιμάζει τις αντοχές του νησιού και εκθέτει τις κυβερνητικές πολιτικές. Συμφωνία για τη δημιουργία δύο δομών προσωρινής παραμονής. Νύχτα έντασεις και ταραχών στην Αγυιά.

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Έκαναν αυτά που έπρεπε να κάνουν ακόμα και με δέκα παίκτες»
Champions League 17.09.25

Μεντιλίμπαρ: «Έκαναν αυτά που έπρεπε να κάνουν ακόμα και με δέκα παίκτες»

Στην πολύ καλή αμυντική λειτουργία της Πάφου στάθηκε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το 0-0 στην πρεμιέρα του Champions League, με τον προπονητή του Ολυμπιακού να επισημαίνει ότι η διοργάνωση έχει ακόμη πολύ δρόμο...

Σύνταξη
Η υπεροχή του Ολυμπιακού επί της Πάφου, σε μία εικόνα… (pic)
Champions League 17.09.25

Η υπεροχή του Ολυμπιακού επί της Πάφου, σε μία εικόνα… (pic)

Κατοχή στο 64%, 17 τελικές, 65 επιθέσεις και 259 περισσότερες πάσες περισσότερες, αλλά και ένα 0 στον πίνακα του Καραϊσκάκη που δεν αποτυπώνει την αλήθεια της πρεμιέρας του Ολυμπιακού στο Champions League.

Σύνταξη
Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

