17.09.2025 | 23:52
Η Βρετανία θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης
Γάζα: Οργή των Γιατρών Χωρίς Σύνορα για τον θάνατο νοσηλευτή τους από ισραηλινή επιδρομή
Κόσμος 18 Σεπτεμβρίου 2025 | 01:10

Γάζα: Οργή των Γιατρών Χωρίς Σύνορα για τον θάνατο νοσηλευτή τους από ισραηλινή επιδρομή

«Είμαστε αγανακτισμένοι καθώς η στρατιωτική βία συνεχίζει να σκοτώνει τους παλαιστίνιους συναδέλφους μας», αναφέρουν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα για τον θάνατο νοσηλευτή τους από ισραηλινή επιδρομή.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα δήλωσαν χθες Τετάρτη σοκαρισμένοι από τον θάνατο ενός εκ των νοσηλευτών τους στη Λωρίδα της Γάζας, ο οποίος υπέκυψε χθες στα τραύματα που του προκάλεσαν θραύσματα, έπειτα από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή κοντά στη σκηνή του, πέντε ημέρες νωρίτερα.

Ο νοσηλευτής, Χουσέιν Αλνατζάρ (φωτογραφία, επάνω, από msf.org), ήταν πατέρας τριών παιδιών και εργαζόταν στην ιατρική κλινική της διεθνούς οργάνωσης στην Ντέιρ αλ Μπάλα και τη Χαν Γιούνις από πέρυσι τον Ιανουάριο.

«Είμαστε αγανακτισμένοι καθώς η στρατιωτική βία συνεχίζει να σκοτώνει τους παλαιστίνιους συναδέλφους μας»

Η νύφη του και ο ανιψιός του τραυματίστηκαν στον ίδιο βομβαρδισμό. Πρόκειται για τον δέκατο τρίτο υγειονομικό των Γιατρών Χωρίς Σύνορα που σκοτώνεται από την έναρξη του πολέμου.

«Είμαστε αγανακτισμένοι καθώς η στρατιωτική βία συνεχίζει να σκοτώνει τους παλαιστίνιους συναδέλφους μας», ανέφερε η οργάνωση σε ανακοίνωση.

Τουλάχιστον 540 εργαζόμενοι παροχής βοήθειας έχουν σκοτωθεί στις ισραηλινές επιχειρήσεις που διαρκούν σχεδόν δύο χρόνια εναντίον της Χαμάς, οι οποίες ξεκίνησαν μετά τις φονικές επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου από μέλη της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Γραφείου για τον Συντονισμό των Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ.

Πάνω από 65.000 νεκροί

Το Ισραήλ έχει επανειλημμένως αρνηθεί πως στοχοθετεί εργαζόμενους οργανώσεων αρωγής και λέει πως βάζει στο στόχαστρό του μέλη της Χαμάς και υποδομές της στον θύλακα.

Χθες, ο απολογισμός των νεκρών Παλαιστινίων από τον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς ξεπέρασε τους 65.000, σύμφωνα με τοπικές υγειονομικές αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ

World
Πάουελ: Η διπλή εντολή και η μείωση ως εργαλείο διαχείρισης κινδύνου

Πάουελ: Η διπλή εντολή και η μείωση ως εργαλείο διαχείρισης κινδύνου

Επικαιρότητα
Μητσοτάκης: «Βάφτισε» τις φοροελαφρύνσεις αυξήσεις μισθών

Μητσοτάκης: «Βάφτισε» τις φοροελαφρύνσεις αυξήσεις μισθών

