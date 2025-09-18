Το ξεχωριστό μήνυμα των Νταβίντ Λουίζ – Ροντινέι: «Η ζωή μας εκπλήσσει σαν σενάριο ταινίας»
Καλοί φίλοι και συμπαίκτες, ο Νταβίντ Λουίζ και ο Ροντινέι έστειλαν ένα ξεχωριστό ποδοσφαιρικό μήνυμα μετά το Ολυμπιακός - Πάφος που τους βρήκε αντίπαλους για μόνο 90 λεπτά.
Ολυμπιακός και Πάφος έμειναν στο 0-0 στην πρεμιέρα της φετινής League Phase του Champions League, με τους Νταβίντ Λουίζ και Ροντινέι, πολύ καλούς φίλους και πρώην συμπαίκτες στη Φλαμένγκο, να έρχονται αντιμέτωποι στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».
Μάλιστα, ο Βραζιλιάνος αμυντικός της κυπριακής ομάδας, δημοσίευσε μία φωτογραφία μετά το ματς των δύο ομάδων, μαζί με τον μπακ των Πειραιωτών, συνοδευόμενη από ένα συγκινητικό μήνυμα.
Η ανάρτηση του Νταβίντ Λουίζ με τον Ροντινέι
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
«Η ζωή μας εκπλήσσει σαν σενάριο ταινίας. Πριν λίγα χρόνια μιλούσαμε στη @flamengo για το όνειρο να παίξουμε στο @championsleague και σήμερα ο Θεός μας χάρισε αυτή την ξεχωριστή στιγμή. Σε αγαπώ φίλε μου, να σε ευλογεί πάντα εκείνος και η οικογένειά σου»
